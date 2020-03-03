Росси, Нани, Чичарито и другие звёзды МЛС

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вчера, 17:20

«Соккер.ру» знакомит читателей с известными футболистами, выступающими в североамериканском футболе.

Уехал в «Милан» Златан Ибрагимович. Вернулся в Англию Уэйн Руни. Североамериканская лига осталась без известных игроков? Вовсе нет. Конечно, футболистов калибра Златана или Уэйна в 26 клубах нет, но сильные легионеры в стартовавшем чемпионате МЛС не перевелись. Вспомним самых ярких из них.

Лучший бомбардир прошлого сезона мексиканец Карлос Вела никуда не уехал, а продолжает выступать за «Лос-Анджелес». Бывший нападающий «Арсенала» и «Реала Сосьедад» в свой 31-й день рождения огорчил «Интер Майами» в историческом для команды Дэвида Бекхэма матче. Вела комфортно чувствует себя в Лос-Анджелесе и пока не спешит ни в близкую к Калифорнии родину, ни в далёкую Европу.

Зимой одноклубником Велы стал вратарь сборной Голландии Кеннет Вермеер, отыгравший первую половину сезона в «Фейеноорде». Ради отъезда в МЛС Вермеер пожертвовал возможностью сыграть на чемпионате Европы. А может, и не пожертвовал. Мы же пока знаем, кого пригласит в сборную тренер «оранжевых» Рональд Куман.

Напарником Велы по нападению и вторым назначенным игроком (футболистом, не попадающим под ограничение зарплаты) является уругваец Диего Росси. Который пока не вызывается в сборную своей страны. Выступает за молодёжку. Но если Диего продолжит забивать, как в двух предыдущих сезонах - 12 и 16 голов, то можно ждать приглашение из первой сборной Уругвая.

Куда более известен однофамилец Росси – бывший нападающий сборной Италии по имени Джузеппе. В «Манчестер Юнайтед» он шанса не получил, но в «Вильярреале» и «Фиорентине» Росси играл отменно. Если б ещё не травмы «крестов», Джузеппе мог бы стать одним из ярчайших футболистов Италии. Но здоровье подкачало. Зимой 32-летний Росси вернулся на родину. Стоп, какую родину, он же итальянец. Да, итальянец, но родился в США . Поэтому нападающий «Реал Солт Лейк» считается ещё и американцем. В команде из штата Юта имеется ещё несколько легионеров, но наиболее известен английский защитник Недам Онуоха, выступавший за «Манчестер Сити», «Сандерленд» и «Куинз Парк Рейнджерс».

Чемпион Европы 2016 года и победитель Лиги чемпионов 2008 года 32-летний Луиш Нани носит капитанскую повязку в клубе «Орландо Сити». Португальский полузащитник успешно провёл прошлый сезон, забив 12 мячей. Так результативно Нани не играл и в лучшие годы. Рядом с бывшим игроком МЮ и «Порту» в фиолетовой футболке выходит уругвайский полузащитник Маурисио Перейра. Тот самый, что отдал шесть лет «Краснодару». Ещё один бывший игрок «быков» Юнес Намли начал регулярный чемпионат в «Колорадо Рэпидз».

После возвращения Ибрагимовича в Европу на роль звезды МЛС претендует другой нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито. Горошек в переводе с испанского. В «Севилье» у мексиканца игра не пошла, но образовалась вакансия в «Галактике». Бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Байера» и «Вест Хэма» всего 31 год. Ему по силам стать первой звездой МЛС . Заочное соперничество с соотечественником Карлосом Велой станет дополнительным стимулом. Помимо Чичарито «Гэлакси» связывает надежды с аргентинцами – защитником Эмилиано Инсуа и полузащитником Кристианом Павоном.

Тьерри Анри недавно возглавил «Монреаль Импакт» и успел одержать с клубом из Квебека победу над «Нью-Ингленд Революшн». Но ведущие игроки «Импакта» отнюдь не французы. Под руководством Анри пытается перезапустить свою карьеру Боян Кркич, за которого когда-то спорили сборные Испании и Сербии. В распоряжении Анри два француза, причём один из них защитник «Марселя» и «Ренна» Род Фанни появился там раньше тренера. Ещё один француз, бывший защитник «Рубина» Крис Мавинга обосновался в другом канадском клубе – «Торонто».

Чемпион МЛС «Сиэтл Саундерс» доверил капитанскую повязку одному из самых опытных полузащитников Николасу Лодейро, который сыграл шесть десятков встреч в форме сборной Уругвая. Также 30-летний южноамериканец известен по выступлениям за «Аякс», «Коринтианс» и «Бока Хуниорс». В обороне чемпиона действуют два известных игрока – швед Густав Свенссон и голландец Кевин Леердам.

В Голландии вратарь Пшемыслав Тытонь, полузащитник Сим Де Йонг и нападающий Юрген Локадиа играли за ПСВ . Сейчас они снова вместе, и выступают в «Цинциннати». Рядом с ними бывший защитник «Витесса» Майкел Де Верф, полузащитники Адриен Регаттен (француз провёл не один сезон в «Тулузе») и Харис Медунянин («Алкмар», «Спарта», «Депортиво»).

Один хорошо знакомый нашей публике голландец, бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер выступает за «Нью-Ингленд Революшн». Там же в рядах революционеров замечен бывший защитник «Челси» и «Вулверхэмптона» Майкл Мансьенн, который вопреки слухам не завершил карьеру. Но назначенным футболистом в бостонском клубе являются не он, а аргентинский нападающий Густав Боу и его напарник поляк Адам Букса.

Помните Макси Моралеса? Миниатюрного аргентинского полузащитника, игравшего за «Москву» времён Юрия Белоуса и Леонида Слуцкого? Сейчас он выступает за «Нью-Йорк Сити». Капитанскую повязку в заморском филиале «Манчестер Сити» носит финн Александр Ринг, в прошлом футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна».

Хьюстонское «Динамо» – неправильное. И форма у него не бело-голубая, а оранжевая, и произносится как «Дайнамо». И Бонек там ненастоящий. Хотя, как сказать. Гондурасский полузащитник Бонек Гарсия обязан именем именно знаменитому поляку Збигневу Бонеку. Правда, внешнего сходства никакого. Бонек в свои 35 вызывается в сборную своей страны, равно как и центральный защитник Фигероа, немало поигравший в английском «Уигане». На счету двух гондурасцев более трёхсот матчей в сборной своей страны. Из динамовцев стоит упомянуть поигравшего в РПЛ нападающего Даррена Кинтеро. Правда, в нашей стране колумбиец выступал не за «Динамо», а за «Крылья Советов».

Единственный представитель бывшего СССР в МЛС Валерий Казаишвили в чемпионате России замечен не был. Зато в голландском «Витессе» грузинский полузащитник отыграл семь лет, после чего уехал в Калифорнию, где играет за «Сан-Хосе Эртквейкс».