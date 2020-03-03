Ухань получит 5 тонн дезинфицирующего геля от Ла Лиги

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03 марта 2020, 10:32

Сообщается, что Ла Лига подарит пять тонн дезинфицирующего геля китайскому городу Ухань, который стал очагом эпидемии коронавируса.

Лига также пригласила футбольную команду из Уханя в гости в Мадрид в знак солидарности.

Напомним, что ФК «Ухань» приехал на сборы в Испанию в январе, но не смог вернуться на родину из-за карантина.

Коронавирус и футбол