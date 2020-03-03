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Ухань получит 5 тонн дезинфицирующего геля от Ла Лиги

03 марта 2020, 10:32

Сообщается, что Ла Лига подарит пять тонн дезинфицирующего геля китайскому городу Ухань, который стал очагом эпидемии коронавируса.

Лига также пригласила футбольную команду из Уханя в гости в Мадрид в знак солидарности.

Напомним, что ФК «Ухань» приехал на сборы в Испанию в январе, но не смог вернуться на родину из-за карантина.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Columb
Columb
03 марта в 16:48
Хоть такая, но помощь.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:21
Повезло футболистам Ухани.
ДСА
ДСА
03 марта в 11:30
Футболисты в шоколаде - отдыхают за кордоном.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил cska minus
03 марта в 11:28
Не лучший повод для шуток.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 11:22
Смешно.

Ла Лига не в курсе того, что в Китае в ближайшие недели уже открываются последние закрытые фабрики и в последние дни в Европе регистрируется в 3-4 раза больше новых случаев.

В Китае с такой динамикой через пару недель заболевших не останется почти, а вот в Германии, Франции, Италии, Швейцарии каждый день сейчас число случаев значительно растет.

Слоупоки как они есть.
cska minus
cska minus
03 марта в 10:39
Гель, остался от Роналду...
STVA 1
STVA 1
03 марта в 10:35
Надо помочь...
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