Ухань получит 5 тонн дезинфицирующего геля от Ла Лиги

Сообщается, что Ла Лига подарит пять тонн дезинфицирующего геля китайскому городу Ухань, который стал очагом эпидемии коронавируса.
Лига также пригласила футбольную команду из Уханя в гости в Мадрид в знак солидарности.
Напомним, что ФК «Ухань» приехал на сборы в Испанию в январе, но не смог вернуться на родину из-за карантина.
Ла Лига не в курсе того, что в Китае в ближайшие недели уже открываются последние закрытые фабрики и в последние дни в Европе регистрируется в 3-4 раза больше новых случаев.
В Китае с такой динамикой через пару недель заболевших не останется почти, а вот в Германии, Франции, Италии, Швейцарии каждый день сейчас число случаев значительно растет.
Слоупоки как они есть.
Ла Лига не в курсе того, что в Китае в ближайшие недели уже открываются последние закрытые фабрики и в последние дни в Европе регистрируется в 3-4 раза больше новых случаев.
В Китае с такой динамикой через пару недель заболевших не останется почти, а вот в Германии, Франции, Италии, Швейцарии каждый день сейчас число случаев значительно растет.
Слоупоки как они есть.