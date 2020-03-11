Лига Чемпионов — соперничество в Ливерпуле и матч в Париже

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вчера, 22:43

В среду подопечные Юргена Клоппа принимают на своем родном «Энфилде» команду «Атлетико» Мадрид. Ответный матч 1/8 финала будет много значить для команды «Ливерпуль». Сумеют ли мерсисайдцы взять реванш за поражение две недели назад в Мадриде? Устои т ли «железная оборона» подопечных Диего Симеоне перед натиском «Ливерпуля»?



Аналогичные вопросы, только немного в ином ключе можно поставить и к другому матчу 1/8 финала, который будет играть в Париже. На пустой арене «Парк-де-Пренс» местный « ПСЖ » будет принимать дортмундскую «Боруссию». Первый матч 1/8 финала две недели назад закончился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды. Сумеют ли отыграться на своем поле французы или им на прощание придется помахать Лиге Чемпионов рукой?

По факту два матча в среду принесут нам названия еще двух участников четвертьфинала. Вероятно, что компания в ¼ финала соберется приличная. Хотелось бы видеть в восьмерке лучшие и сильнейшие коллективы.

Есть одно интересное но! Команда, сумевшая выиграть Английскую Премьер Лигу, часто вылетает из розыгрыша Лиги Чемпионов. Как в нынешнем сезоне обстоят дела с этой традицией?

Какова обстановка в лагере соперников перед матчем в Мадриде?

Сказать что для «Ливерпуля» поездка в солнечный Мадрид будет легкой, значит совершенно быть не в курсе дела. Ничего подобного на данный момент сказать о предстоящем матче нельзя. Первая игра достаточно красноречиво продемонстрировала, что оборона мадридского «Атлетико» продолжает оставаться самой лучшей среди европейских команд.

Как всегда, команда Диего Симеоне играет от обороны. Ничего нового в тактике и стратегии «матрасников» нет. Как показал первый матч, еще не найдено эффективное средство, которое бы подобно острому ножу, вскрывало оборонительные порядки мадридской команды. Даже наличие в команде таких мастеров атаки, как Салах и Фирмино еще не гарантируют необходимый победный результат.

При игре с «Атлетико» необходимо, чтобы все 90 минут играла и бегала вся команда. Каждая линия, особенно оборона команды, должны быть всегда начеку. Иначе цена любой ошибки и промаха будет слишком дорогой.

Будет интересно в среду посмотреть на стартовый состав мерсисайдцев. Сделали ли Юрген Клопп необходимые выводы. Играть с таким соперником, каким является «Атлетико», в пол силы и вторым составом, явно не получится. Тем более, когда твоя команда пребывает не в лучшей игровой форме. За две недели, прошедшие после первого матча, произошло много чего примечательного. Команда Клоппа за этот период сумела дважды проиграть. Первый сбой произошел в матче 28-го тура Английской Премьер Лиги, когда мерсисайды неожиданно уступили со счетом 0:3 команде «Уотфорд». Шутка ли! Первое поражение «Ливерпуля» в текущем чемпионате АПЛ .

Вторая осечка случилась через три дня, когда «Ливерпуль» в матче Кубка Англии уступил со счетом 0:2 лондонскому «Челси». Судя по последней игре АПЛ с «Борнмутом», который подопечные Юргена Клоппа едва выиграли, обстановка в команде не совсем здоровая. Хотелось бы ошибаться, но по всей вероятности в команде налицо переутомление, как физическое, так и эмоциональное.

Парижское рандеву для « ПСЖ » и «Боруссии»

В Париж подопечные Люсьена Фавра едут не за веселой жизнью. После первого матча в Дортмунде, который закончился минимальной победой 2:1 немецкой команды, преимущество Дортмунда минимальное. Никаких гарантий на проход в следующий раунд у команды нет. Надо играть и только позитивным результатом доказывать свое право играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Что до игровой формы соперников, то с немецкой командой вроде бы как все выглядит нормально. В последних сыгранных контрольных матчах в рамках чемпионата Бундеслиги команда Люсьена Фавра идет без поражений. За две недели, прошедшие с момента первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов «Боруссия» провела три матча и во все трех одержала победы. Повержены были «Вердер», «Фрайбург» и «Боруссия» из Менхенгладбаха. Особенно впечатлила игра дортмундской команды в матче против одноклубников из Менхенгладбаха, который завершился победой гостей со счетом 2:1.

Что до парижан, то в тихом омуте, каким является французская Лига 1, достойных соперников на сегодняшний день у « ПСЖ » нет. Парижане бьют всех и без разбора. В трех контрольных матчах были обыграны: «Бордо» со счетом 4:3, клуб «Дижон» повержен со счетом 4:0. В полуфинале Кубка Франции парижане камня на камне не оставили от «Лиона». Победа со счетом 5:1 красноречиво говорит сама за себя.

Вот и выходит, что в Париже на «Парк-де-Пренс» сойдутся лоб в лоб две команды, которые на текущий момент отлично сыграны и прекрасно подготовлены физически. Каков будет футбол в их и исполнении?