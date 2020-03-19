Сэр Алекс начинает сердиться

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сегодня, 13:50

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Манчестер Юнайтед» времён Алекса Фергюсона. На очереди сезон 2000/01.

Успехи, которые не радовали

В предыдущем рассказе вы могли прочитать, как «красные дьяволы» не смогли повторить свой успех в Лиге чемпионов. Неудачей закончился бразильский вояж на первый чемпионат мира среди клубов, ради которого был принесён в жертву Кубок Англии. Не попали в руки «Юнайтед» ни Черити Шилд, ни Суперкубок Европы, ни Кубок Лиги.

Конечно, совсем неурожайным год назвать нельзя. МЮ в очередной раз стал чемпионом, впервые в истории взял Межконтинентальный кубок. Нынешнее поколение болельщиков может только мечтать о подобном исходе сезона. Но Алекс Фергюсон, теперь уже сэр Алекс Фергюсон, привык к иным результатам. Мудрый тренер почувствовал, что что-то идёт не так.

Очень болезненным оказался уход Петера Шмейхеля. Приглашённый на его место Марк Боснич быстро разочаровал Фергюсона. С приглашением Массимо Таиби чемпионы Англии сели в лужу. «Кто притащил сюда этого клоуна», — негодовал сэр Алекс после матча с «Челси», проигранного с результатом 0:5. Выяснилось, что инициатором покупки итальянца стал сам Фергюсон. «Я тебя позвал, я тебя и выгоню». Зимой Таиби уже не было на «Олд Траффорд».

С Босничем однажды дошло до рукоприкладства. Однажды Фергюсон, будучи сторонником консервативной партии и лично Маргарет Тетчер, рассказал игрокам о своих политических симпатиях. Все выслушали молча, кроме Боснича. Марк же нелестно отозвался о Тетчер, чем вызвал гнев тренера. Слова за слово. Неизвестно, кто первым пустил в ход кулаки, но разнимали всем автобусом.

Пара темнокожих нападающих Энди Коул — Дуайт Йорк, они же дуэт 9-19, поймала неслабую звёздочку. Оба футболиста продолжали исправно забивать, талант никуда не денется. Но тренироваться стали с ленцой, что не мог не заметить глазастый Фергюсон. У Япа Стама не складывались отношения с одноклубниками, особенно с братьями Невиллами. Ронни Йонсен мучился с коленом. Были у Фергюсона вопросы к Полу Скоулзу и Никки Батту. Но больше всего претензий накопилось с Дэвиду Бекхэму.

Сэр Алекс очень любил Дэвида. Он во многом вылепил из паренька одного из лучших полузащитников Европы. Не обладавший ни скоростью, ни техникой Бекхэм, сумел проявить себя как искусный диспетчер. Но после женитьбы на солистке группы «Спайс Гёрлз» Виктории Адамс, Дэвид стал из футболиста превращаться в представителя шоу-бизнеса. Фергюсон предчувствовал это и был против свадьбы. Но, что случилось, то случилось. Тренер понял, что больше не может влиять на своего любимца. И отношение сэра Алекса к Дэвиду стало заметно меняться не в лучшую сторону. До броска бутсой в лицо оставалось ещё около двух лет. Но своё раздражение образом жизни седьмого номера и его внешним видом тренер уже не скрывал.

Но вернёмся в 2000 год. Первая громкая покупка была анонсирована ещё в конце марта. «Манчестер Юнайтед» договорился с ПСВ о покупке Руда ван Нистелроя. Но не успели объявить о будущем переходе, как из Нидерландов пришла новая весть. Руд порвал кресты. Пришлось отложить покупку на год.

Решить вратарскую проблему должен был Фабьен Бартез, купленный у «Монако» за 7,8 млн фунтов. Чемпион мира и Европы ехал в Манчестер с самыми серьёзными намерениями. Он собирался стать вторым Шмейхелем. Но английская карьера бритоголового француза началась с курьёза. Едва получив ключи от выделенного клубом автомобиля, Бартез заблудился, заехав вместо Манчестера в Ливерпуль.

Бартезу предстояло стать основным стражем ворот чемпионов Англии. Второй голкипер — 38-летний Раймонд ван дер Гоув. Марк Боснич пока числился в списке, несмотря на свою драку с Фергюсоном и частые загулы. Также в штат входил молодой американец Пол Рахубка. Весной, когда травмы выбили из строя Фабьена и Раймонда, Фергюсон пригласил Энди Горама, на фоне которого Боснич выглядел трезвенником и язвенником.

Справа в обороне — Гари Невилл. Его младший брат Фил вытеснил с левого края обороны Дениса Ирвина. Основная пара центральных защитников Ронни Йонсен — Яп Стам очень быстро распалась. Повреждения выбили из строя не только хронически травмированного норвежца, но и здоровенного голландца. На досуге Яп засел за написание книги, в которой поведал много об обстановке внутри коллектива. Но её издание, и последовавшее за ним изгнание Япа, придётся на следующий год. Чаще всего в центре играли два игрока — француз Микаэль Сильвестр и местный Уэс Браун. Последний тоже не отличался здоровьем. Однако играл чаще Хеннинга Берга, Ронни Уолворка и Дэвида Мэя.

В средней линии — Дэвид Бекхэм справа, Райан Гиггз — слева, в центре — Рой Кин и (или) Никки Батт, ближе к нападающим — Пол Скоулз. Резервисты Джонатан Грининг, Люк Чедвик и Квинтон Форчун выходили на поле редко, а Йеспер Блумквист вообще не играл. Если Фергюсон использовал схему с одним нападающим, то этим одним чаще оказывался Тедди Шерингем. Если с двумя, то пару ветерану составлял нынешний тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер. Дуайт Йорк и Энди Коул всё чаще начинали встречи на скамейке запасных. И совсем редко появлялся на поле Дэвид Хили.

Тяжёлая осень и урожайная зима

Матч за Черити Шилд стал последним в истории старого «Уэмбли». После игры легендарная арена была снесена и отстроена заново. Сама же встреча завершилась победой «Челси», которую обеспечили голы двух голландцев Джимми Хассельбайнка и Марио Мельхиота. Дебют Бартеза нельзя было отнести к успешным.

В стартовом матче чемпион довольно уверенно выиграл дома у «Ньюкасла» за счёт голов Коула и Йонсана. Затем последовали две выездных ничьи с «Ипсвичем» и «Вест Хэмом». По голу в этих встречах записал на свой счёт Бекхэм. А Бартез по-прежнему не впечатлял. «Брэдфорд» был разложен на запчасти — 6:0. Затем последовали уверенные выигрыши у «Сандерленда» (3:0). и «Эвертона» 3:1. Чемпион вернулся на своё излюбленное первое место. Между этими встречами в первом туре группового турнира ЛЧ разорвали в клочья «Андерлехт».

Но в игре с «Эвертоном» получил травму Бартез. В Киев на вторую игру Лиги чемпионов команда отправилась с Босничем и ван дер Гоувом. Автор этих строк был и на игре, и на предшествующей ей открытой тренировке на «Республиканском». Попытка поговорить с Босничем была пресечена лично Фергюсоном. После 15 минут предусмотренных регламентом УЕФА сэр Алекс ввёл что-то вроде карантина. Команду закрыли в одном из киевских отелей, предварительно отобрав телефоны.

Игра выдалась скучной и безголевой. У «Динамо» были моменты огорчить Раймонда ван дер Гоува, но свитер голландца остался чистым, а ворота нетронутыми. После игры в смешанной зоне парочка здоровенных громил, похожих на Марселоса Уоллеса из «Криминального чтива», без особой деликатности отгоняли журналистов от футболистов «Манчестер Юнайтед». Особенно от Бекхэма. В своей журналистской практике я впервые столкнулся с таким поведением охраны. Зато в толпе скромно стоял старик, на которого никто не обращал внимания. Вот так я сделал интервью с великим Бобби Чарльтоном.

Но вернёмся к делам футбольным. Вернувшись в Англию, «Юнайтед» выдал искромётную ничью на «Олд Трафорд» с «Челси» — 3:3. Потом МЮ проиграл в Эйндховене ПСВ 1:3. Продолжил серию неудач матч на «Хайбери», где единственный гол Тьерри Анри заставил манкунианцев покинуть первую строчку. Но опытнейший Фергюсон сумел вывести команду из наметившегося спада. Серия из девяти побед не просто вернула чемпиона во главу таблицы, но и закрепила его на первой строчке. Правда, пришлось пожертвовать Кубком Лиги, — проиграли «Сандерленду». В Лиге чемпионов «красные дьяволы» взяли у ПСВ реванш с тем же счётом 3:1, но проигрыш «Андерлехту» едва не стал роковым. Только благодаря вымученному выигрышу у киевлян за счёт единственного гола Шерингема удалось выйти из группы со второго места.

Проигранный досрочный финал

Удачно начался и второй групповой этап Лиги чемпионов. Победы над «Панатинаикосом» (дома) и «Штурмом» в Граце создали хороший задел перед весенними встречами. Часть задачи оказалась выполненной. Можно было немножко расслабиться. Отрыв от ближайшего преследователя — «Арсенала» составлял 6 очков. Ничья с «Чарльтоном» в Лондоне 3:3, потом домашний проигрыш «Ливерпулю». Потеря четырёх очков взбодрила коллектив. В следующих двенадцати турах «Юнайтед» только три раза сыграл вничью. Особенно изощрённо рассчитались с «Арсеналом» за поражение в первом круге — 6:1. Старик Дэвид Симэн давно не пропускал столько. В Лондоне потом обвинили в разгроме крайне слабую игру Олега Лужного и Игоря Степанова в центре обороны. Но вряд ли стоит вешать всех собак на двух наших бывших соотечественников. Украинец вообще правый защитник, а играл в центре по необходимости. А латвиец к тому времени не успел сыграть и десятка встреч за «канониров». Отрыв вырос до 16 очков. Судьба чемпионского титула была решена. Однако из Кубка вылетели ещё в январе, уступив дорогу «Вест Хэму».

В Лиге чемпионов МЮ завершил три встречи вничью. Из них две пришлись на «Валенсию», которая выиграла групповой турнир. Чемпион Англии вышел в четвертьфинал со второго места. И попал на «Баварию». Эти встречи назвали досрочным финалом. В первой игре, проходившей на «Олд Траффорд», победили гости. Цели достиг удар Пауло Сержио на 86-й минуте. Не доглядели за Штефаном Эффенбергом, а тот скинул мяч под удар бразильцу. Ни единого шанса у Бартеза. Ещё и Бекхэм лишнюю карточку словил, поэтому пропускал встречу в Мюнхене.

Эффенберг организовал первую голевую атаку и в ответной игре. На пятой минуте он запустил мяч на Михаэля Тарната, а тот прострелил вдоль ворот. Передачу замкнул Джоване Элбер. Шла пятая минута. За пять минут до перерыва Мехмет Шолль вогнал мяч в ближний угол. Теперь «Манчестер Юнайтед» нужно было забивать три мяча. Но гости смогли лишь забить один мяч. Сделал это Райан Гиггз. Поход за Кубком чемпионов был закончен. Баварцы взяли реванш за проигрыш в финале Лиги чемпионов 1999 года.