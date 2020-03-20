«Сидней Уондерерс» — «Сидней»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок на матч 24-го тура австралийской Лиги А, в котором сыграют «Сидней Уондерерс» и «Сидней».
«Сидней Уондерерс»
После двадцати сыгранных туров в чемпионате Австралии команда Жан-Пол Де Мариньи набрала 25 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице. В активе «Красных» семь побед, четыре ничьи и девять поражений.
В прошлом туре Лиги А «Сидней Уондерерс» встречался в гостях с «Мельбурн Сити» и сумел взять одно очко – ничья 1:1. Перед этим команда уступила на чужом поле «Брисбен Роар» (1:3).
«Сидней»
«Моряки» на данный момент уверенно лидируют в чемпионате Австралии с 47 очками на счету. От ближайшего соперника в лице «Мельбурн Сити» гости предстоящего поединка имеют комфортный перевес в виде десяти зачетных пунктов.
В активе «Сидней» 15 побед, при двух ничьих и двух поражениях. Лидер Лиги А очень надежно играет в защите, пропустив только 15 голов в 19 поединка. В последнем матче чемпионата Австралии команда расписала мировую с «Перт Глори» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сидней Уондерерс» — 3.520
- Ничья – 3.580
- Победит «Сидней» — 2.130
Статистика
- «Сидней Уондерерс» выиграл только 1 домашний матч из последних 5 в Лиге А.
- В активе «Сидней» 4 подряд гостевых победы в чемпионате Австралии.
- «Сидней Уондерерс» не проигрывает «Сидней» в 3 матчах подряд – 2 победы и 1 ничья.
- В 4 из 5 предыдущих очных встречах команд забивалось меньше (2,5) голов.
Прогноз
Несмотря на статус команд, дерби Сиднея всегда проходит в упорной борьбе. Очевидно, что и в этот раз лидера австралийского чемпионата не ожидает легкой прогулки.
Полагаем, что отсутствие болельщиков и принципиальность поединка скажутся на низкой результативности. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.729.