«Сидней Уондерерс» — «Сидней»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1584686609

сегодня, 09:43

Представляем прогноз и обзор котировок на матч 24-го тура австралийской Лиги А, в котором сыграют «Сидней Уондерерс» и «Сидней».

«Сидней Уондерерс»

После двадцати сыгранных туров в чемпионате Австралии команда Жан-Пол Де Мариньи набрала 25 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице. В активе «Красных» семь побед, четыре ничьи и девять поражений.

В прошлом туре Лиги А «Сидней Уондерерс» встречался в гостях с «Мельбурн Сити» и сумел взять одно очко – ничья 1:1. Перед этим команда уступила на чужом поле «Брисбен Роар» (1:3).

«Сидней»

«Моряки» на данный момент уверенно лидируют в чемпионате Австралии с 47 очками на счету. От ближайшего соперника в лице «Мельбурн Сити» гости предстоящего поединка имеют комфортный перевес в виде десяти зачетных пунктов.

В активе «Сидней» 15 побед, при двух ничьих и двух поражениях. Лидер Лиги А очень надежно играет в защите, пропустив только 15 голов в 19 поединка. В последнем матче чемпионата Австралии команда расписала мировую с «Перт Глори» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сидней Уондерерс» — 3.520

Ничья – 3.580

Победит «Сидней» — 2.130

Статистика

«Сидней Уондерерс» выиграл только 1 домашний матч из последних 5 в Лиге А.

В активе «Сидней» 4 подряд гостевых победы в чемпионате Австралии.

«Сидней Уондерерс» не проигрывает «Сидней» в 3 матчах подряд – 2 победы и 1 ничья.

В 4 из 5 предыдущих очных встречах команд забивалось меньше (2,5) голов.

Прогноз

Несмотря на статус команд, дерби Сиднея всегда проходит в упорной борьбе. Очевидно, что и в этот раз лидера австралийского чемпионата не ожидает легкой прогулки.

Полагаем, что отсутствие болельщиков и принципиальность поединка скажутся на низкой результативности. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.729.