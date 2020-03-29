Взять их на мушку! «Реал» обозначил трансферные цели

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вчера, 22:05

«Соккер.ру» — о парнях, на которых положили глаз мадридцы.

Кто тут лишний?

Чтобы купить кого-нибудь нужного, желательно сначала продать всех ненужных, иначе балласт может затащить на дно даже приличную команду. Кроме того, после коронавирусной паузы деньги научатся считать все. Топ-клубы останутся при своих главных звездах, но постараются нивелировать потери за счет сокращения раздутых составов. Предположу, что ротация в современном виде станет роскошью, команды станут более компактными, а основные игроки реже будут получать отдых.

Впрочем, это лишь один из возможных сценариев, не факт, что все клубы пойдут по этому пути. Конкретно у «Реала» кадровые излишества имеются, и от них нужно избавиться хотя бы для поддержания боевого духа и внятной конкуренции. Гольфист среди футболистов Гарет Бэйл должен быть, наконец-то, продан. Также «Реал» рассчитывает расстаться с Лукасом Васкесом, Хамесом Родригесом и Мариано Диасом.

По данным AS, «Королевский клуб» готов рассмотреть предложения по Луке Модричу, Марсело, Начо и Брахиму Диасу. Это уже можно считать заходом на полномасштабную перестройку. Еще можно вспомнить о Луке Йовиче, который следующий сезон, скорее всего, проведет в аренде. Претенденты в наличии, серба ждут в АПЛ .

Какова судьба возвращающихся из командировок?

У «Реала» целая гильдия футболистов выступает за другие клубы на правах аренды: Эдегор, Хакими, Одриосола, Регилон, Себальос, Кубо, Лунин и еще ряд игроков, которые пока даже не претендуют на попадание в главную команду «Мадрида». Эдегор и Хакими уже заявили, что готовы начать следующую кампанию в составе «сливочных» в случае гарантий игрового времени, аналогичное требование у Регилона, которым намереваются заменить в составе Марсело, вот только Серхио не горит желанием сидеть «под» Менди.

По крайним защитникам решение будет принято в конце сезона, здесь нужно учесть много факторов и понять мотивы всех сторон. Возможно, тот же Хакими согласится оказаться в тройке ротации с Карвахалем и Менди. Преимущество марокканца в том, что он может сыграть и справа, и слева, и за счет такого распределения игровой практики каждый получит и минуты славы, и нагрузку по плечу. В свою очередь, Одриосола и Регилон в этой комбинации могут оказаться лишними.

Почти наверняка уже решен вопрос по Эдегору: норвежец заслужил шанс в «Реале», и судя по тому, что «Королевский клуб» не прочь расстаться с Модричем, требование Мартина по количеству игровых минут будет удовлетворено. В идеале «Реалу» следует устроить передачу поводьев от Модрича к Эдегору хотя бы на протяжении сезона, во время которого Лука станет наставником молодого коллеги, но, во-первых, содержать хорвата на такой должности — роскошь. Во-вторых, Лука — сам игрок с амбициями, наверняка хочет играть, несмотря на возраст. Многие клубы ему такую возможность предоставят.

Кем «Реал» планирует усилить состав?

На сегодняшний день известны три основные трансферные цели «Реала»: Садио Мане, Эрлинг Холанд и Эдуардо Камавинга.

Садио Мане («Ливерпуль»)

Сенегалец в представлениях не нуждается, Садио уже сделал себе имя в «Ливерпуле», и он способен заиграть в любом клубе планеты, если говорить о футбольных качествах. В то же время, Мане — очень скромный человек, который как-то вообще не сочетается с пафосом мадридского двора, где нужно не только мяч классно пинать, но также иногда попадать в светские хроники и обладать подходящими качествами для рекламы трусов. Не думаю, что Садио переход в «Реал» принесет счастье, да и зачем «сливочным» еще один вингер из АПЛ ? Нужно оживлять Азара и ждать прогресса молодых Винисиуса с Родриго.

Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»)

Правильнее цели, чем Холанд, для «Реала» сейчас не придумаешь. Несколько лет назад Флорентино Перес не купил форварда дортмундской «Боруссии», который на долгие годы мог решить проблему в центре атаки, сейчас есть шанс как будто бы отыграться за недостаточную настойчивость в переговорах с Робертом Левандовски. «Реалу» нужен такой «киллер», как Холанд, потому что Бензема обожает таскать рояль, даже если на нем некому играть. Раньше альтруизм Карима был оправдан хищником Роналду по соседству, а сейчас француз мастерит кормушки для птиц, которые не умеют летать. Эрлинг — новое воплощение Человека-гола в современном футболе, логично, что соскучившийся по внятным действиям в финальных стадиях атак «Мадрид» интересуется норвежцем, который может образовать любопытнейшую связку с соотечественником Эдегором.

Эдуардо Камавинга («Ренн»)

«Реал» сделал игру на опережение своим фирменным стилем на трансферном рынке, и пусть обычно «Королевский клуб» ищет юных талантов в Бразилии, пристальное внимание к 17-летнему Камавинге ничуть не удивляет. Эдуардо может стать учеником Каземиро, а в будущем заменой бразильцу. Трудно прогнозировать стоимость хавбека, ведь пандемия коронавируса определенно оставит след на футбольном трансферном рынке, но еще в начале года Камавингу оценивали в 80-100 миллионов евро. Зидан одобряет идею трансфера, а сам юноша считает переход в «Реал» идеальным вариантом продолжения карьеры, даже если ему поначалу придется набираться опыта в арендах.