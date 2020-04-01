«Белшина» — «Городея»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 апреля 2020, 10:15

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч третьего тура Высшей лиги Беларуси, в котором сыграют «Белшина» и «Городея».

«Белшина»

Клуб из города Бобруйск после двух сыгранных туров в новом сезоне чемпионата Беларуси оказался в списке главных неудачников. В стартовых матчах «Белшина» не разжилась очками, потерпев два поражения.

В первом туре команда была дома разбита ФК «Минск», который взял викторию со счетом 3:1. На минувших выходных «Белшина» неудачно сыграла в гостях с «Торпедо-БелАЗ», уступив с минимальным счетом.

«Городея»

«Городея» тоже проиграла два стартовых матча и оказалась в подвальной части турнирной таблице. Более того, гости предстоящего матча еще не отличались забитыми голами в новом сезоне Высшей Лиги Беларуси.

После минимального поражения в Витебске (0:1), «Городея» уступила дома «Шахтеру» из Солигорска, пропустив два безответных гола (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Белшина» — 2.310

Ничья – 3.150

Победит «Городея» — 3.250

Статистика

Команды дважды встречались в официальных матчах – одна ничья и одна победа «Городея».

«Белшина» выиграла 5 из 8 предыдущих домашних поединка.

«Городея» не побеждала в 3 последних выездных матчах Высшей лиги.

В обеих очных встречах соперников забивалось меньше (2,5) голов.

Прогноз

Провалив старт нового сезона в Высшей лиге «Белшина» и «Городея» стали прямыми конкурентами последних мест турнирной таблицы. В очном противостоянии команды попытаются исправить это положение, но для этого нужно надежно сыграть в обороне.

С большой долей вероятности нас ожидает осторожный футбол, в котором ни одна из сторон не будет рисковать. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.884.