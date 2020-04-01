«Белшина» — «Городея»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч третьего тура Высшей лиги Беларуси, в котором сыграют «Белшина» и «Городея».
«Белшина»
Клуб из города Бобруйск после двух сыгранных туров в новом сезоне чемпионата Беларуси оказался в списке главных неудачников. В стартовых матчах «Белшина» не разжилась очками, потерпев два поражения.
В первом туре команда была дома разбита ФК «Минск», который взял викторию со счетом 3:1. На минувших выходных «Белшина» неудачно сыграла в гостях с «Торпедо-БелАЗ», уступив с минимальным счетом.
«Городея»
«Городея» тоже проиграла два стартовых матча и оказалась в подвальной части турнирной таблице. Более того, гости предстоящего матча еще не отличались забитыми голами в новом сезоне Высшей Лиги Беларуси.
После минимального поражения в Витебске (0:1), «Городея» уступила дома «Шахтеру» из Солигорска, пропустив два безответных гола (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Белшина» — 2.310
- Ничья – 3.150
- Победит «Городея» — 3.250
Статистика
- Команды дважды встречались в официальных матчах – одна ничья и одна победа «Городея».
- «Белшина» выиграла 5 из 8 предыдущих домашних поединка.
- «Городея» не побеждала в 3 последних выездных матчах Высшей лиги.
- В обеих очных встречах соперников забивалось меньше (2,5) голов.
Прогноз
Провалив старт нового сезона в Высшей лиге «Белшина» и «Городея» стали прямыми конкурентами последних мест турнирной таблицы. В очном противостоянии команды попытаются исправить это положение, но для этого нужно надежно сыграть в обороне.
С большой долей вероятности нас ожидает осторожный футбол, в котором ни одна из сторон не будет рисковать. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.884.