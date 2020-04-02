Забодай меня Зидан! Незабываемое, необычное, футбольное

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вчера, 15:45

«Соккер.ру» предлагает размять память: говорим о неординарных эпизодах и фактах из мира футбола, которые навсегда впились в память.

Стамбульский финал Лиги чемпионов и матч МЮ — «Бавария» с безумной развязкой на аналогичной стадии того же турнира составляют золотой фонд футбольных воспоминаний, но в эти странные дни поговорим о странных событиях, которые разрывали наши шаблоны в недавнем прошлом.

Однорукий чемпион мира

Эктор Кастро — легенда уругвайского футбола. Чемпион мира и победитель Олимпиады, двукратный обладатель Кубка Америки, автор первого гола сборной Уругвая на чемпионатах мира. В 1930-м Кастро забил в ворота сборной Перу на групповой стадии и последний гол в финальном матче с Аргентиной. Таких высот в футболе Эктор достиг, несмотря на увечье, которое получил еще в 13 лет: помогал отцу распиливать доски и стал жертвой циркулярной пилы, отнявшей у него кисть и половину предплечья правой руки. Всю карьеру Кастро носил прозвище «El Manco» — «Однорукий».

#OTD in 1904- Hector Castro was born.



🔸 2x # FIFA World Champion [1928, 1930]🏅🏆

🔸 2x Copa Americas 🏆🏆

▪️ Legendary Uruguay & @Nacional 🇺🇾 forward.

▪️ Famous for playing without his right hand. pic.twitter.com/v7wzfPI7ho — Uruguay Football ENG 🇺🇾 (@UruFootballEN) November 29, 2018

Решение Тофика Бахрамова в финале ЧМ -1966

Прошло уже больше полувека, а споры до сих пор не утихают: справедливо ли был засчитан решающий гол Джеффри Херста в финале ЧМ -1966 Англия — Германия? В овертайме мяч после удара английского форварда попал в перекладину и отскочил вниз, главный арбитр из Швейцарии не мог трактовать эпизод однозначно и обратился за помощью к помощнику на линии. Тофик Бахрамов из СССР подтвердил, что гол был. Это событие обросло кучей легенд и предположений, в Германии до сих пор в ходу выражение «Уэмбли-гол», а согласно одной из версий, Бахрамов незадолго до смерти прокомментировал свое решение фразой: «Это им за Сталинград».

Former Germany goalkeeper Hans Tilkowski has passed away at the age of 84.



He was in goal during the 1966 World Cup final which West Germany lost 4-2 to England — controversially.pic.twitter.com/4pOo4t2hbo — DW Sports (@dw_sports) January 6, 2020

Антонин Паненка породил «паненку»

Все мы сейчас знаем, что такое «паненка» — исполнение пенальти, когда футболист обманывает бросающегося в угол вратаря издевательским ударом под мяч. Первым так исполнил пенальти футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка, причем это был решающий удар в послематчевой серии финального матча Евро-1976.

Panenka Penalties: In 1976 Antonin Panenka scored an outrageous penalty to win the European Championship for Czechoslovakia, writing his name in football history!pic.twitter.com/4f7JHNPnog — Classic Football Shirts (@classicshirts) September 23, 2019

«Рука Бога» и «Гол Столетия» в одном матче

Один из самых цитируемых матчей в истории футбола состоялся на ЧМ -1986, в четвертьфинале встречались Аргентина и Англия. Игра превратилась в аттракцион одного футболиста, которого пытались остановить соперники, а партнеры старались не мешать. Диего Марадона забил в ворота англичан два мяча с разницей в несколько минут, оба они вошли в историю.

Автогол ценой в жизнь

Величайшая драма в истории футбола. На ЧМ -1994 защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар срезал мяч в собственные ворота, его команда проиграла 1:2 США и покинула турнир после групповой стадии. Эскобар вернулся на родину, где еще во время продолжающегося чемпионата мира пал от руки обезумевшего фаната. Умберто Муньос разрядил в 27-летнего защитника шестизарядный револьвер, выкрикивая при каждом выстреле: «Гол!» Убийца отсидел всего лишь 11 лет, после чего вышел на свободу за примерное поведение.

«Удар скорпиона» на «Уэмбли»

Гораздо более приятный эпизод с участием сборной Колумбии. В 1995 году «кофейщики» гостили на «Уэмбли», где играли товарищеский матч со сборной Англии. Встреча закончилась нулевой ничьей, а главным событием вечера стал сэйв, который совершил вратарь колумбийцев Рене Игита по прозвищу «El Loco», то есть «Сумасшедший». Голкипер отбил мяч пятками, а его трюк впоследствии стал называться «Ударом Скорпиона».

Зидан бодает Матерацци

Один из величайших футболистов эпохи играл последний матч в своей карьере, и это был финал чемпионата мира. Зидан тащил Францию к чемпионству, на турнире в Германии он был и лидером «трехцветных» на поле, и главным авторитетом в раздевалке, и, предположительно, истинным тренером при номинальном «звездочете» Доменеке. Зидан мог уйти чемпионом, но предпочел уйти мужчиной: его удар головой в грудь провокатору Матерацци стал ответом на оскорбления сестры и матери Зизу.

Materazzi Zidane’a “keltos, babana kos” der. Zidane kosmaya baslayinca “baban burda nereye kosuyorsun” diye devam edince Materazzi’yle ana muhabbeti olmayan Zidane gereğini yapar. pic.twitter.com/nA8GciW8mg — yan caman (@Cemilcan07) April 1, 2020

Кальчополи-2006 и «Ювентус» в Серии B

В мае 2006-го Италию сотряс коррупционный скандал, под прицел попали несколько клубов, обвиненных в организации договорных матчей, а действующий чемпион «Ювентус» с россыпью звезд в составе был отправлен в Серию B, хотя изначально «Старую Синьору» планировали спустить до четвертого дивизиона.

Луис Суарес кусает Джорджо Кьеллини

Джорджо Кьеллини не первый футболист, покусанный Луисом Суаресом, но этот эпизод произошел на чемпионате мира и является самым известным из зубастых подвигов уругвайского форварда. В матче группового этапа против Италии Луис напал на защитника «Скуадра Адзурры», вследствие чего был отлучен от футбола на 4 месяца, что, впрочем, не помешало переходу из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Футбольное необычное» этими случаями, естественно, не ограничивается. А какие нестандартные эпизоды запали вам в память? Может быть, голы-фантомы, попавшие в футболистов петарды, проявления исключительной находчивости или человечности? Рассказывайте в комментариях, устроим «живую статью»!