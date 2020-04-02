Забодай меня Зидан! Незабываемое, необычное, футбольное

«Соккер.ру» предлагает размять память: говорим о неординарных эпизодах и фактах из мира футбола, которые навсегда впились в память.
Стамбульский финал Лиги чемпионов и матч МЮ — «Бавария» с безумной развязкой на аналогичной стадии того же турнира составляют золотой фонд футбольных воспоминаний, но в эти странные дни поговорим о странных событиях, которые разрывали наши шаблоны в недавнем прошлом.
Однорукий чемпион мира
Эктор Кастро — легенда уругвайского футбола. Чемпион мира и победитель Олимпиады, двукратный обладатель Кубка Америки, автор первого гола сборной Уругвая на чемпионатах мира. В 1930-м Кастро забил в ворота сборной Перу на групповой стадии и последний гол в финальном матче с Аргентиной. Таких высот в футболе Эктор достиг, несмотря на увечье, которое получил еще в 13 лет: помогал отцу распиливать доски и стал жертвой циркулярной пилы, отнявшей у него кисть и половину предплечья правой руки. Всю карьеру Кастро носил прозвище «El Manco» — «Однорукий».
Решение Тофика Бахрамова в финале ЧМ-1966
Прошло уже больше полувека, а споры до сих пор не утихают: справедливо ли был засчитан решающий гол Джеффри Херста в финале ЧМ-1966 Англия — Германия? В овертайме мяч после удара английского форварда попал в перекладину и отскочил вниз, главный арбитр из Швейцарии не мог трактовать эпизод однозначно и обратился за помощью к помощнику на линии. Тофик Бахрамов из СССР подтвердил, что гол был. Это событие обросло кучей легенд и предположений, в Германии до сих пор в ходу выражение «Уэмбли-гол», а согласно одной из версий, Бахрамов незадолго до смерти прокомментировал свое решение фразой: «Это им за Сталинград».
Антонин Паненка породил «паненку»
Все мы сейчас знаем, что такое «паненка» — исполнение пенальти, когда футболист обманывает бросающегося в угол вратаря издевательским ударом под мяч. Первым так исполнил пенальти футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка, причем это был решающий удар в послематчевой серии финального матча Евро-1976.
«Рука Бога» и «Гол Столетия» в одном матче
Один из самых цитируемых матчей в истории футбола состоялся на ЧМ-1986, в четвертьфинале встречались Аргентина и Англия. Игра превратилась в аттракцион одного футболиста, которого пытались остановить соперники, а партнеры старались не мешать. Диего Марадона забил в ворота англичан два мяча с разницей в несколько минут, оба они вошли в историю.
Автогол ценой в жизнь
Величайшая драма в истории футбола. На ЧМ-1994 защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар срезал мяч в собственные ворота, его команда проиграла 1:2 США и покинула турнир после групповой стадии. Эскобар вернулся на родину, где еще во время продолжающегося чемпионата мира пал от руки обезумевшего фаната. Умберто Муньос разрядил в 27-летнего защитника шестизарядный револьвер, выкрикивая при каждом выстреле: «Гол!» Убийца отсидел всего лишь 11 лет, после чего вышел на свободу за примерное поведение.
«Удар скорпиона» на «Уэмбли»
Гораздо более приятный эпизод с участием сборной Колумбии. В 1995 году «кофейщики» гостили на «Уэмбли», где играли товарищеский матч со сборной Англии. Встреча закончилась нулевой ничьей, а главным событием вечера стал сэйв, который совершил вратарь колумбийцев Рене Игита по прозвищу «El Loco», то есть «Сумасшедший». Голкипер отбил мяч пятками, а его трюк впоследствии стал называться «Ударом Скорпиона».
Зидан бодает Матерацци
Один из величайших футболистов эпохи играл последний матч в своей карьере, и это был финал чемпионата мира. Зидан тащил Францию к чемпионству, на турнире в Германии он был и лидером «трехцветных» на поле, и главным авторитетом в раздевалке, и, предположительно, истинным тренером при номинальном «звездочете» Доменеке. Зидан мог уйти чемпионом, но предпочел уйти мужчиной: его удар головой в грудь провокатору Матерацци стал ответом на оскорбления сестры и матери Зизу.
Кальчополи-2006 и «Ювентус» в Серии B
В мае 2006-го Италию сотряс коррупционный скандал, под прицел попали несколько клубов, обвиненных в организации договорных матчей, а действующий чемпион «Ювентус» с россыпью звезд в составе был отправлен в Серию B, хотя изначально «Старую Синьору» планировали спустить до четвертого дивизиона.
Луис Суарес кусает Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини не первый футболист, покусанный Луисом Суаресом, но этот эпизод произошел на чемпионате мира и является самым известным из зубастых подвигов уругвайского форварда. В матче группового этапа против Италии Луис напал на защитника «Скуадра Адзурры», вследствие чего был отлучен от футбола на 4 месяца, что, впрочем, не помешало переходу из «Ливерпуля» в «Барселону».
«Футбольное необычное» этими случаями, естественно, не ограничивается. А какие нестандартные эпизоды запали вам в память? Может быть, голы-фантомы, попавшие в футболистов петарды, проявления исключительной находчивости или человечности? Рассказывайте в комментариях, устроим «живую статью»!
Так же я бы добавил самые эпичные симуляции и снова Барса на первых рядах - это симуляция Бускетса. когда он подглядывал и симуляция всей Барсы, когда 15 человек пало смертью храбрых от одной пластиковой бутылки )))))
Так же я бы добавил самые эпичные симуляции и снова Барса на первых рядах - это симуляция Бускетса. когда он подглядывал и симуляция всей Барсы, когда 15 человек пало смертью храбрых от одной пластиковой бутылки )))))
Давно хочу высказаться по поводу удара Зидана и вот представляется случай.Изначальное видео этого события состояло не из одного а двух эпизодов .
Сначала Матерацци ущипнул за задницу пробегающего мимо него Зидана, вдогонку сказал нечто нелицеприятное, ну и финал Зинедин остановился подождал клиента и отправил его в нокдаун. В последствии начало ( щипок за задницу) как то плавно было вырезано из массового употребления.
Наблюдения за Матерацци в последнем скандальном матче по мини -футболу укрепили меня в моём мнении :
Никакой сестры не было , сестра Зидана ни при чём, это легенда , призванная приукрасить низкосортную ситуацию.
Матерацци -животное, больной человек , в медицинском смысле, к сожалению на соккере корректный медицинский термин считается ругательством и я не могу применить правильное слово.
Марко хватает щипает мужчин , футболистов соперников за 63, за груди, эта привычка страсть не оставила его даже сейчас в ничего не значащем товарищеском матче по мини. О нашёл "счастливое " для себя , но ненормальное сочетание провокации, пинки, щипки , удары исподтишка и эротическое приставание. Провокация на которую невозможно не ответить .
Теперь я хорошо понимаю и одобряю и Зидана и Ибрагимовича, который намерено ломал скотину.
Кто-то из "юнных " российских комментаторов с переливами в голосе восторгался , объявлял в эфире этого великим, а футбольный мир всю карьеру терпел негодяя , функционеры к которых было достаточно видеоматериала на него, видимо посчитали невозможным вносить отдельный эротический пункт правил из-за одного ненормального.
Повторяю Матерацци -животное, по сравнению с ним Пепе, Рамос, Диего Коста просто приличные люди.
Давно хочу высказаться по поводу удара Зидана и вот представляется случай.Изначальное видео этого события состояло не из одного а двух эпизодов .
Сначала Матерацци ущипнул за задницу пробегающего мимо него Зидана, вдогонку сказал нечто нелицеприятное, ну и финал Зинедин остановился подождал клиента и отправил его в нокдаун. В последствии начало ( щипок за задницу) как то плавно было вырезано из массового употребления.
Наблюдения за Матерацци в последнем скандальном матче по мини -футболу укрепили меня в моём мнении :
Никакой сестры не было , сестра Зидана ни при чём, это легенда , призванная приукрасить низкосортную ситуацию.
Матерацци -животное, больной человек , в медицинском смысле, к сожалению на соккере корректный медицинский термин считается ругательством и я не могу применить правильное слово.
Марко хватает щипает мужчин , футболистов соперников за 63, за груди, эта привычка страсть не оставила его даже сейчас в ничего не значащем товарищеском матче по мини. О нашёл "счастливое " для себя , но ненормальное сочетание провокации, пинки, щипки , удары исподтишка и эротическое приставание. Провокация на которую невозможно не ответить .
Теперь я хорошо понимаю и одобряю и Зидана и Ибрагимовича, который намерено ломал скотину.
Кто-то из "юнных " российских комментаторов с переливами в голосе восторгался , объявлял в эфире этого великим, а футбольный мир всю карьеру терпел негодяя , функционеры к которых было достаточно видеоматериала на него, видимо посчитали невозможным вносить отдельный эротический пункт правил из-за одного ненормального.
Повторяю Матерацци -животное, по сравнению с ним Пепе, Рамос, Диего Коста просто приличные люди.