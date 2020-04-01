Большой крест Кевина Гросскройца

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вчера, 15:21

«Соккер.ру» рассказывает о тяжёлой судьбе чемпиона мира.

Накануне вы могли прочитать, как Юрген Клопп возродил дортмундскую «Боруссию» и сделал её чемпионом Германии. Болельщики чёрно-золотых» были счастливы. После нескольких лет страданий их любимая команда снова вышла на первые роли. На праздновании чемпионства приветствовали всех. Но самые горячие овации ждали Кевина Гросскройца.

В той команде было столько замечательных футболистов, но этот парень, чья фамилия переводится с немецкого как «большой крест», пользовался особой любовью болельщиков. Кевин уроженец Дортмунда, с детства болел за «Боруссию», с семи лет постоянно ходил на матчи, причём на фанатскую трибуну, был счастлив оказаться в команде (это произошло не сразу, первым клубом в карьере Гросскройца был «Рот-Вайсс»). Более того, с приходом Гросскройца и начался подъём «чёрно-жёлтых». Один из самых молодых, а в момент прихода в «Боруссию» Кевину только-только исполнился 21 год. В «Рот-Вайссе» они зажигали на пару с другим дортмундцем — Марко Ройсом, причём Кевин смотрелся ярче. Его раньше позвали в родную команду, а Ройс сначала оказался в другой «Боруссии» — мёнхенгладбахской.

Изначально правый нападающий был рад выходить на поле на любой позиции, затыкать дыры в составе. Играл и слева, и справа, и даже в центре. В атаке и в обороне. Выполнял гигантский объём работы. Стелился в подкатах, перехватывал мячи, молотил соперников по ногам, мчался вперёд, простреливал, забивал. Однажды, когда в игре с «Хоффенхаймом» при счёте 1:1 удалили вратаря Романа Вайденфеллера, Кевин натянул свитер и отправился на последний рубеж. Он очень старался отразить пенальти, но Сеяд Салихович в тот вечер бил безукоризненно. «Боруссия» проиграла, однако смелость Гросскройца была оценена.

Кевин не был подарком — ни на поле, ни за его пределами. Он так отдавался игре, так бился за свою команду, что Юрген Клопп как-то обмолвился «всегда побаиваюсь, что Кевин оставит нас в меньшинстве». На праздновании чемпионства «Боруссии» изрядно набрался, и руководство попросило охрану следить за кумиром «Сигнал Идуны», а по мере надобности провожать его в туалет. Но все его шалости и вольности перекрывались самоотверженной игрой за «Боруссию». Йоахим Лёв тоже не мог не заметить универсального бойца из Дортмунда и стал привлекать Гросскройца в сборную. Нечасто. Но в Бразилию на чемпионат мира 2014 года Кевин поехал. Причём был внесён в заявку как защитник.

Незадолго до чемпионата мира Гросскройц угодил в громкий скандал. В Кёльне он и другой футболист «Боруссии» Юлиан Шибер подверглись оскорблениям местных болельщиков. У Кевина зачесались кулаки, но он не пустил их в ход. Просто швырнул обидчику в физиономию недоеденный дёнер. Острый соус угодил в глаз и вызвал ожог. Пострадавший обратился в суд, и Гросскройцу пришлось заплатить штраф. Затем последовал ещё один залёт — в берлинской гостинице. «Боруссия» проиграла в финале Кубка «Баварии», и Клопп разрешил игрокам слегка снять стресс. Но слегка — понятие растяжимое. Изрядно перебравшему Гросскройцу приспичило в туалет, но он смог добежать только до холла. Драка с персоналом, приезд полиции и штраф в 60 тысяч.

Но эти похождения не помешали дортмундцу поехать на чемпионат мира. Кевин рвался в бой, но Лёв всякий раз оставлял его в запасе. Прошли матчи группового этапа, одна восьмая, четвертьфинал. Знаменитый матч с бразильцами Гросскройц тоже смотрел со скамейки. И вот настал финал с аргентинцами. И когда уже в дополнительное время Бастиану Швайнштайгеру разбили в кровь лицо, Йоги Лёв скомандовал Кевину, чтобы тот готовился к выходу. Но Швайни продолжил игру, а вскоре Андре Шюррле вывел к воротам Марио Гётце, и тот забил мяч, принесший Манншафт чемпионский титул. До замены так и дошло. Точнее, Лёв выпустил на поле защитника Пера Мертезакера. Свою золотую медаль Гросскройц получил, к Кубку мира прикоснулся, но полного удовлетворения не получил. В отеле он напился, упал с кровати и разбил себе губу.

И после этой победы в самом Гросскройце что-то сломалось. И играть стал хуже, и пить чаще. Клопп еще терпел его выходки, но сменивший Юргена Томас Тухель оказался более требовательным. И при первой же возможности поспешил избавиться от любимца дортмундской публики. Кевина продали в «Галатасарай». Но необходимые документы были оформлены через 48 секунд (!) после закрытия трансферного окна. Перейти-то он перешёл, а играть за новую команду не мог. Да не больно и хотел.

Чем мог заняться Кевин во время простоя? Сами поняли. Тренировками себя не утруждал и мотался между Турцией и Германией. Однажды находясь в подпитии он стал свидетелем бурной ссоры матери с соседкой. Кевин вступился за маму и врезал второй тётке ногой. Потом заплатил ей большую сумму, чтобы пострадавшая забрала заявление из полиции.

«Галатасарай» избавился от бесполезного, к тому же ещё проблемного в быту, игрока при первой же возможности. Гросскройц вернулся на родину, но не в родную «Боруссию», а в «Штутгарт». Швабы обрадовались, заполучив в свои ряды 25-летнего чемпиона мира. Но в чужом клубе Кевин напоминал растение, оторванное от корня. Увядал, засыхал и не просыхал. Из «Штутгарта» его выгнали. Из «Дармштадта» тоже. Сейчас он числится в «Юрдингене». Интереса к футболу уже не испытывает и довольно быстро превращается в немецкого Пола Гаскойна.

А ведь он ещё не старый. Только тридцать один год. Ещё играть и играть. Может, найдутся те, кто сможет удержать Гросскройца от дальнейшего сползания в пропасть. Спасти его и как футболиста, и как человека.