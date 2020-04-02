Бешеные «псы»

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вчера, 14:16

«Соккер.ру» вспоминает, как «Лилль» сделал золотой дубль в сезоне 2010/11.

Вернувшийся в 2000 году в элиту «Лилль» не просто освоился в высшем французском обществе. Уже через год «доги» пришли на финиш третьими. В 2005 году финишировали вторыми вслед за «Лионом», правившим футбольной Францией на протяжении семи лет. «Лилль» достойно выступил в Лиге чемпионов — взял четыре очка в играх с «Миланом» на групповом этапе, на равных бился с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала.

Перспективный Гарсия

Но потом в игре северян наметился некоторый спад. Тренера Клода Пюэля позвали в «Лион», а тот согласился. Кроме того клуб был занят строительством нового стадиона и был ограничен в средствах. Возможно, поэтому на роль главного тренера был приглашён мало кому известный Руди Гарсия. Сын испанских мигрантов в юности успел поиграть за «догов». Тренерская карьера 44-летнего на тот момент специалиста не особо впечатляла — «Сент-Этьен», где он прошёл от играющего помощника до исполняющего обязанности главного. Затем был «Дижон», который добрался с Гарсия до полуфинала Кубка Франции. В 2007 Руди принял «Ле Ман» и удержал его на девятом месте в Лиге 1. «Лилль» тогда занял седьмое место, набрав на четыре очка больше. Владелец клуба (известный кинопродюсер Мишель Сейду) посчитал Гарсия перспективным тренером и доверил команду именно ему.

В первом сезоне под руководством Руди «Лилль» поднялся на пятое место. Громко заявил о себе 17-летний воспитанник местной академии Эден Азар, которому Гарсия всё чаще и чаще доверял место в основе. Оборону цементировал будущий игрок «Сочи» Адиль Рами, серединой поля заведовал молодой капитан Риу Мавуба, рядом с ним действовали Людовик Обраньяк, Флоран Бальмон, Йоан Кабайе, Мигел Бастос. Но команда ещё была далека от совершенства.

В Лилль прибыли списанный из ПСЖ вратарь Микаэль Ландро, в атаке появились Пьер-Ален Фро и Жервиньо. «Доги» поднялись уже на четвёртое место. Позиции «Лиона» тем временем ослабли, катарские шейхи только приценивались к «Пари Сен-Жермен», а сменившие на лионцев на престоле «Бордо» и «Марсель» не виделись какой-то сверхмощной силой.

Летом состав «псов» пополнили опытный чешский защитник Давид Розегнал («Гамбург») и нападающий сборной Сенегала Мусса Соу из «Ренна». Зато был отпущен в «Монако» ещё никому не известный Пьер-Эмерик Обамеянг. Опытный португальский защитник Рикарду Кошта стал игроком «Валенсии».

Что же получилось. В воротах переживавший вторую молодость Микаэль Ландро. Его был готов подстраховать конголезец Барель Муко. Справа в обороне Матьё Дебюши, слева Эмерсон. Пару центральных составляли Адиль Рами и Франк Бериа. При необходимости в защиту мог отойти опорный полузащитник Орельен Шейду. Запасные Давид Розегнал, Пап Суаре и Джерри Вандам.

В опорной зоне трудились упомянутый выше Шейду и капитан Риу Мавуба, ближе к линии атаки действовал Йоан Кабай. Кроме того в распоряжении Руди Гарсия имелись Флоран Бальмон, вставший под польский флаг Людовик Обраньяк, Идрисса Гейе и Стефан Дюмон. И трио нападающих — Эден Азар, Мусса Соу и Жервиньо. В запасе Пьер-Ален Фро и Тулио Ди Мело. Вполне боевой состав, способный решать большие дела.

Битва севера и юга

В первых четырёх турах «Лилль» заключил четыре мирных договора — с «Ренном», ПСЖ , «Сошо» и «Ниццей». Зато был преодолён первый барьер в Лиге Европы в лице румынского «Васлуя» — 0:0 в гостях и 2:0 у себя. Первая победа в чемпионате была одержана только в пятом туре и пришлась она на «северное дерби». Со счётом 4:1 был разгромлен в гостях «Ланс». По дублю на счету Фро и Жервиньо. Гол Соу принёс три очка в игре с «Осером». Эти две победы вытащили «догов» на шестое место.

В Лиге Европы дела шли так себе. Проиграли дома португальскому «Спортингу», увезли очко из бельгийского Гента. Всё было брошено на дела домашние. После домашней победы над «Монпелье» северяне поднялись на третье место, а находившиеся выше «Ренн» и «Сент-Этьен» не выглядели какими-то сверхсильными оппонентами. Появились первые мысли о чемпионстве, а вместе с ними и некоторая эйфория. Которая была развеяна в Лионе, где «ткачи» уверенно обыграли «псов» 3:1. А потом последовали домашние 1:3 от действующего чемпиона «Марселя».

Но Гарсия сумел вытащить команду из спада. Сыграв вничью с «Валансьеном», его подопечные принялись уверенно набирать очки в чемпионате. Да и в Лиге Европы всё удачно обернулось. В итоговой таблице группы С «Лилль» обошёл болгарский «Левски» и «Гент», заняв второе место после «Спортинга».

Но главное — впечатляла сама игра «догов». Яркая, разнообразная. Быстроногие Азар и Жервиьо разрывали фланги, забивали сами и помогали ковать голы своему лучшему бомбардиру Соу. Исправно работала средняя линия. Каким-то монстром выглядел Рами, а такого Ландро французы не помнили со времён «Нанта». Пресса не скупилась на комплементы — «Барса севера», «бешеные псы» и остальное примерно в том же стиле. «Лилль» выиграл первый круг, опередив на очко ПСЖ , «Ренн» и «Лион». Во втором круге триумфально шествие продолжилось. К февралю отрыв вырос до пяти очков.

Но торможение было неизбежным. Оно пришлось на середину февраля. Проигрыш в Монпелье, домашняя ничья с «Лионом», в 26-м туре лидеров стало двое — «Лилль» и «Ренн». В спину дышал «Марсель», на «расстоянии выстрела» находился столичный клуб, да и «Лион» был невдалеке. Завершился и европейский поход. Домашняя встреча с ПСВ завершилась вничью 2:2, а в Эйндховене хозяева были сильнее 3:1. В Кубке Франции пройдены «Нант» и «Лорьян». Браво Ландро, вытащивший две серии пенальти.

И как же вовремя «Лилль» выиграл на «Велодроме», благодаря голам Азара и Фро. «Марсель» отстал теперь на четыре очка. И ПСЖ вовремя споткнулся в Осере. Однако первое место приходилось делить с «Ренном». Но злой «Марсель» обыграл бретонцев в их вотчине, чем помог «догам» остаться в одиночестве. Которые принялись обыгрывать соперника за соперником. Четыре ударных тура — северяне опережали действующего чемпиона на четыре очка.

В тридцатом туре «Лилль» проиграл в Монте-Карло. Но и «Марсель» не смог выиграть дома у «Тулузы», с трудом отыгравшись — 2:2. Отрыв сократился до трёх очков, а не до одного. Но «псы» не смогли справиться дома с «Бордо», марсельцы же увезли три очка из Монпелье, и преимущество лидера стало минимальным. Остальные уже выпали и чемпионской гонки. «Лион» уже не рассчитывал отыграть отставание в шесть очков.

«Доги» подавились «хеком», — было написано в обзоре 31-го тура Лиги 1. «Лилль» не смог обыграть «Лорьян», — ничья 1:1. «Марсель» в дерби Лазурного берега разобрался с «Ниццей» 4:2 и совершил обгон. До конца шесть туров. В противостоянии севера и юга наметился перелом? «Лилль» к тому времени вышел в финал Кубка, где его ожидала встреча с ПСЖ . Кубок хорошо, но хотелось большего.

Полуживой «Арль-Авиньон» был растерзан «псами» с результатом 5:0. «Марсель» заключил мир с «Осером», и всё вернулось на круги своя. Теперь команде Дидье Дешама нужно было выигрывать в Лионе. Но к 70-й минуте местный «Олимпик» выигрывал у гостей из Марселя 2:0. Лучо Гонсалес и Лоик Реми как то легко ликвидировали это отставание в счёте. Но защитник «ткачей» Крис отправил третий мяч в ворота Стива Манданда. «Марсель» потерпел поражение не только в матче, но и в споре за титул. «Лилль» тем временем скромно выиграл у «Нанси». Снова четыре очка отрыва. Но уже за четыре тура до конца.

Два финала за неделю

После 35-го тура каждый остался при своём. «Лилль» выиграл в гостях у «Сент-Этьена», «Марсель» разгромил дома «Брест» 3:0. Тем временем настала пора кубкового финала, который проходил на главном стадионе страны «Стад де Франс». Право первого удара было предоставлено Бернару Лама, в своё время поигравшему в воротах обоих клубов. Судьбу трофея решила замена, произведенная Руди Гарсия на 79-й минуте. Обраньяк, заменивший лучшего бомбардира северян Соу, на 86-й минуте нанёс точный удар, принесший «Лиллю» Кубок. Первый за 56 лет.

Но праздновать было некогда. Даже потеря двух очков «Марселем» в Лорьяне не должна была расслаблять. Гол Жервиньо сломил отчаянное сопротивление «Сошо». Шесть очков от ближайшего преследователя за два тура. Достаточно разок сыграть вничью. Но ближайший матч предстояло сыграть в Париже.

Как известно, ПСЖ с «Марселем» — злейшие враги, и столичному клубу было не с руки помогать провансальцам в такой ситуации. Но неделей назад парижане проиграли в финале Кубка. А ещё пред «Пари Сен-Жермен» маячило третье место, а это билет в Лигу чемпионов. Поэтому можно было пренебречь неприязнью к марсельцам ради такого случая. Для «Лилля» же поездка в Париж становилась вторым финалом за неделю.

Обраньяку понравилось забивать парижанам. Уже на пятой минуте французский поляк поразил ворота Грегори Купе. ПСЖ обрушился на владения Ландро. Мяч пару раз «поцеловал» каркас ворот, но перед самым перерывом всё же нашёл дорогу в сетку. Забил Гийом Оаро. Но в самом начале второго тайма тот же Оаро чересчур вычурно растянулся в штрафной северян. Желтая карточка за симуляцию стала для Гийома второй, и парижане остались в меньшинстве.

Прошло 15 минут, и Азар запустил в забег по правому флангу Дебюши. Прострел и Соу тут как тут — 1:2. Но Матьё Бодмер отобрал мяч у такого надёжного Рами и вогнал его под перекладину — 2:2. Но не более того. Эта ничья принесла «Лиллю» чемпионский титул. Третий или четвёртый — тут имеются разночтения - не всегда учитывается сезон 1932/33. «Марсель» тоже сыграл вничью 2:2 с «Валансьеном». Опять этот «Валансьен».

«Лилль» сделал золотой дубль, чего с ним никогда не случалась. «Доги» не становились чемпионами с 1954 года и не брали Кубок с 1955. Не было гроша, а тут алтын. Яркими звёздами вспыхнули Мусса Соу, Жервиньо, Кабайе, Рами, но особенно Эден Азар. На бельгийца открылась охота, в которой через год преуспел «Челси». Сезон 2011/12 оказался не столь успешным — третье место в чемпионате, неудача в Лиге чемпионов. Постепенно золотой состав стал разбегаться и распродаваться. Ушёл и Руди Гарсия. «Лиллю» снова пришлось пережить некоторое падение, чтобы возродиться снова. Но уже в иных условиях, сложившихся во французском футболе.