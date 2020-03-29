Не дождётесь

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Манчестер Юнайтед» времён Алекса Фергюсона. На очереди сезон 2001-02.

Предыдущий сезон принёс «Манчестер Юнайтед» и его болельщикам одни разочарования. Чемпионство не могло перевесить неудачи на остальных направлениях. Алекс Фергюсон прекрасно понимал, что команда нуждается в ремонте. Тот, громящий всех, «Юнайтед» остался в девяностых.

Большая стирка

А ещё сэр Алекс почувствовал, что он устал и пора уходить. Но уйти просто так он не мог. Хотелось красиво завершить своё пятнадцатилетнее пребывание на «Олд Траффорд». А именно выиграть Лигу чемпионов ещё раз. Тем более что финал проводился на родине Фергюсона в Глазго. Выиграть, а потом заявить: «Я ухожу, ухожу красиво». А не унылое: «Я устал, я ухожу».

Но летом 2001-го Фергюсон пока держал своё желание в тайне. Зато Тедди Шерингем сразу после завершения предыдущего сезона тепло попрощался с Манчестером и вернулся в Лондон, где его с радостью принял «Тоттенхэм». Бесивший сэра Алекса вратарь Марк Боснич тоже отправился в столицу. Но в «Челси», где пустился во все тяжкие. По следам Бекхэма в «Престон Норт Энд» проследовал Дэвид Хили, который не упустил возможности кинуть камушком в тренера, зажимавшего такое дарование в резерве. Уважаемые читатели, вы что-нибудь слышали об этом нападающем? А он ведь утверждал, как Фергюсон не прав, предпочитая ему Шерингема, Йорка, Коула и Сульшера. Ещё двух воспитанников – полузащитников Марка Уилсона и Джонатана Грининга пристроили в «Мидлсбро».

Этим список потерь должен был ограничиться, но за считанные дни до закрытия трансфертного окна, Фергюсон настоял на продаже два ли не сильнейшего защитника Япа Стама. Голландец пропустил из-за травмы большую часть предыдущего сезона. А пока лечился – написал книгу, в которой наговорил много чего лишнего про тренера и товарищей по команде. После этого дальнейшее пребывание Япа в МЮ стало невозможным. Его продали в «Лацио» за 16 с половиной миллионов фунтов. В срочном порядке пришлось покупать у «Интера» Лорана Блана.

Опытнейший француз не только должен был заткнуть прореху в центре обороны. Приход старого товарища помог бы обрести уверенность вратарю Фабьену Бартезу. А, предшествовавшему началу матча, поцелую Бланом лысой макушки Бартеза стали придавать какие-то чудодейственные свойства.

Блан оказался далеко не единственным приобретением. Состоялась отложенная на год покупка бомбардира ПСВ Руда ван Нистелроя. Голландский нападающий залечил колено и мог теперь приступить к покорению Англии. Руд обошёлся манкунианцам в 19 миллионов фунтов. На 10 миллионов больше было заплачено за полузащитника «Лацио» Хуана Себастьяна Верона. А ещё из «Уигана» пригласили североирландского вратаря Роя Кэрролла, который должен был стать вторым голкипером. 38-летний Раймонд ван дер Гоув взял на себя роль третьего плана.

Что получилось. Основной вратарь – Фабьен Бартез. По флангам – братья Невиллы – справа Гари, слева Фил. В центре два француза — Лоран Блан и Микаэль Сильвестр. В резерве заслуженные, но, увы, немолодые бойцы – Ронни Йонсен, Дэвид Мэй, Денис Ирвин, а также Уэс Браун, Джон О'Ши и Ронни Уолворк.

Переходим к полузащите. Дэвид Бекхэм справа, Райан Гиггз слева. В центре Рой Кин и Хуан Себастьян Верон. Ближе к атаке Пол Скоулз. Запасные – универсал Никки Батт, Квинтон Форчун, Люк Чедвик, Боян Джорджич, Майкл Стюарт и Йеспер Блумквист, которого осенью подарили «Эвертону».

Впервые в тренерской биографии Фергюсон стал использовать схему с одним нападающим. И этим одним, как правило, оказывался Руд ван Нистелрой. Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему оставался суперзапасным. А некогда ударная связка «9-19» – Энди Коул – Дуайт Йорк присела на лавочку довольно крепко. Фергюсон разочаровался в некогда грозных нападающих, слишком долго пребывавшим в эйфории по случаю победы в Лиге чемпионов-99. Зимой Коул отправился в «Блэкберн». Йорк продолжал выходить на поле, но у него появился ещё один конкурент – светловолосый уругваец Диего Форлан, купленный у аргентинского «Индепендьенте» за семь с половиной миллионов.

Осенний грипп и урожайная зима

Ван Нистелрой принялся отрабатывать свой контракт с первых дней. Голландец много забивал в контрольных матчах. В первой официальной игре – Черити Шилд с «Ливерпулем» он тоже не ушёл с поля без гола, — огорчил соотечественника Сандера Вестерфельда. Но Руд лишь сократил отставание в счёте. В дебюте пенальти реализовал Гари Макаллистер, а затем Майкл Оуэн забил второй мяч. Первый трофей сезона уехал в Ливерпуль из Кардиффа. Лондонский «Уэмбли» отстраивался заново, поэтому встреча проходила на новенькой арене «Миллениум» в столице Уэльса.

Непросто складывался стартовый матч чемпионата, проходивший на переполненном «Олд Траффорд». Столичный «Фулхэм» дважды вёл в счёте после ударов Луи Саа, но голы Пола Скоулза и дубль ван Нистелроя принесли чемпиону три трудовых очка. А затем последовали две выездных ничьи с «Блэкберном» и «Астон Виллой». Красиво разбили «Эвертон» 4:1, но поездка на север, в Ньюкасл-апон-Тайн обернулась поражением 3:4. В стартовом матче Лиги чемпионов обыгран «Лилль». Затем три убедительных выигрыша – у «Ипсвича», «Тоттенхэма» и «Сандерленда».

Вроде бы старт, как старт. Бывало и хуже. Третье место виделось временным отступлением, не напрягало и поражение в Ла-Корунье. МЮ был явным фаворитом группы. Исправно забивал ван Нистелрой. Впрочем, его за этим и покупали. Однако не всем болельщикам пришлось по вкусу появление голландца. Звучали претензии, что игра с одним, пусть и очень результативным форвардом, обедняет атаку «красных дьяволов». Что команда становится чем-то похожа на «Ньюкасл». «Сороки» всем коллективом обслуживают Алана Ширера, манкунианцы играют на Руда. Это было преувеличением, однако, изрядная доля истины в таких рассуждениях присутствовала.

Верон же никак не мог вписаться в игру новой команды. Бритоголовый аргентинец не мог найти общего языка с Кином, да и вообще не понимал, что от него хотели. В Италии он играл в совсем другой футбол. Языковой барьер тоже давал знать. «Ведьмак» засел за учебники, но всё равно объяснялся с трудом. Чудодейственность целовального обряда оказалась преувеличенной. Бартез по-прежнему был нестабилен и мог подвести в любой момент. Блан с возрастом стал медлительным и не всегда успевал за соперниками.

В октябре «Юнайтед» захворал – сначала проиграл «Депору» в домашнем матче Лиги чемпионов. Потом уступил «Болтону», свёл вничью встречу с «Лидсом», проиграл «Арсеналу» 0:4 и вылетел из Кубка Лиги. Первый групповой этап Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» завершил на втором месте. Но дела в Премьер-Лиге изрядно запустил – одна победа и одна ничья в семи встречах. Результат не замедлил себя ждать – чемпион провалился на девятое место.

И в это время Алекс Фергюсон объявил о своём предстоящем уходе. Пресса, погоревав о скором завершении эпохи, принялась «препарировать» кандидатуры потенциальных преемников. А «Манчестер Юнайтед» тем временем выздоровел. Восемь побед подряд в чемпионате, успешный старт во втором групповом этапе Лиги чемпионов – ничья с «Баварией», крупный выигрыш у «Боавишты». Новый 2002 год «Юнайтед» встретил третьим, а в середине января снова красовался на своём любимом первом месте.

В январе новое торможение. Домашний проигрыш «Ливерпулю» и вылет из Кубка Англии после 0:2 в Мидлсбро. Но новый спад оказался кратковременным. «Красные дьяволы» уверенно набирали очки – сначала в первенстве, затем еще и в Лиге чемпионов. В середине марта «Юнайтед» лидировал, опережая «Арсенал» на одно очко. «Ливерпуль» отставал на пять. Всё шло согласно плану Фергюсона. Даже обидный проигрыш «Мидлсбро» на «Олд Траффорд» и отход на второе место не смутил. Запас прочности позволял рассчитывать на успешный исход обеих кампаний.

С дырочкой в правом боку

В одной восьмой финала «Депортиво» снова попал в соперники МЮ . И если оба матча первого группового этапа остались за испанским клубом, то в плей-офф чемпион Англии взял реванш – 2:0 в Ла-Корунье и 3:2 в Манчестере. Но соперники устроили настоящую охоту за Бекхэмом. Если в первой встречи Диего Тристан причинил Дэвиду не самое серьёзное повреждение, то в ответной игре Альдо Душер (правильнее Дускер) доломал капитана сборной Англии. Наступил на ногу и сломал полузащитнику плюсневую кость. И это за два месяца до начала чемпионата мира, где англичанам суждено было сыграть с аргентинцами. Костолом не входил даже в расширенный круг кандидатов на поездку в Японию и Южную Корею, однако нашлись и те, кто оправдал его поступок. Даже Фолклендский конфликт приплели.

Но сломал Душер не только Бекхэма. После потери своего лидера сломался и «Манчестер Юнайтед». Нет, в чемпионате дела шли неплохо. Четыре победы подряд. Но и «Арсенал» тоже побеждал и не спешил «уступать лыжню». Впереди была личная встреча на «Олд Траффорд», победителю которой открывался путь к чемпионству. Но в календаре значились ещё полуфиналы Лиги чемпионов с немецким «Байером». Не забывайте, что Фергюсон собирался закончить свою карьеру в МЮ победой в финале.

В первом финале, проходившем на «Олд Траффорд» ничья 2:2. Дважды хозяева вели в счёте, но «аспириновые» оба раза сравнивали счёт. Будь на поле Бекхэм, «красные дьяволы» могли бы дожать соперника. Но Дэвид с гипсом на ступне смотрел матч с трибуны. Не хватило Бекхэма и в ответной встрече. На гол Кина «Байер» ответил точным ударом Оливера Нойвилля. Мог всё изменить Диего Форлан, но не попал в пустые ворота. Уругваец уже успел разочаровать английскую публику тем, что оказался незабивным. После второго полуфинала, ничья в котором была равносильна проигрышу, некоторые умники выпустили футболки «я видел гол Форлана». Диего потом опровергнет эти утверждения, но уже в Испании — в «Вильярреале», а затем в «Атлетико». Но в Манчестере Диего запомнился своими промахами.

С Лигой чемпионов не получилось. Но оставалась Премьер-Лига. Но и тут не вышло. В игре с «Арсеналом» подкачал Бартез. Фабьен не удержал мяч после удара Фредди Юнгберга, и товарищ по сборной Франции Сильвен Вильтор не пожалел Фабьена и его команду. Этот гол решил судьбу чемпионского титула. «Арсенал» не только взял скромный реванш за 1:6 в предыдущем первенстве, но и решил судьбу чемпионского титула в свою пользу.

Ещё оставалось четыре тура. «Арсенал» опережал МЮ на два очка и имел матч в запасе. На второе место вылез «Ливерпуль». Но из команды Фергюсона выпустили воздух через дырочку в правом боку — Бекхэм как раз играл справа. В итоге «Юнайтед» финишировали третьими, отстав от «Арсенала» на десять очков. «Красные дьяволы» отстали ещё и от просто «красных» на три очка. Самый неудачный на тот момент результат команды Фергюсона в Премьер-Лиге.

И когда стало ясно, что «Манчестер Юнайтед» останется ни с чем, Алекс Фергюсон передумал уходить на покой. Не тот он человек, чтоб уйти, проиграв всё. Сэр Алекс остался у руля манкунианцев. К счастью для клуба и него самого.