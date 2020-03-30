Жил на свете крокодил, по-турецки говорил

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сегодня, 17:27

Сегодняшний гость блога «Строка в таблице» — турецкий «Бурсаспор».

В футбол в Бурсе стали играть еще во времена Мустафы Кемаля Ататюрка, то есть в двадцатые годы прошлого столетия. Один за другим в городе возникли сразу пять команд – «Истиклал», «Пынарспор», «Акынспор», «Мурадье Джеликспор» и «Аджар Идман Юрду». Но командочки эти были хиленькими — все время барахтались в подвалах турецкого футбола. Наконец в 1963 году в Бурсе взяли на вооружение принцип «лучше меньше, да лучше» и объединили пять клубов в один. Так появился «Бурсаспор», первым президентом которого был избран Салих Кирасибаши. В память о пяти прародителях остались пять разноцветных звезд на гербе. «Пынарспор» даровал объединенному клубу свою зелёную форму, символизирующую леса вокруг Бурсы. Вторым цветом (белым) «Бурсаспор» обязан снегу, лежащему на вершине горы Улудаг зимой и летом.

Конечно, болельщикам еще недавно враждовавших команд было непросто объединиться, но это им удалось. Более того, «Техас» – считается самой дружной и организованной фанатской бригадой в Турции. Кстати, почему «Техас»? В 1967 году фанаты «Бурсаспора» совершили выезд в черноморский городок Зонгулдак, где шокировали местное население своей зелёно-белой одеждой. Полицейские Зонгулдака почему-то решили, что к ним наведались жители Техаса. Болельщикам подобное прозвище пришлось по душе, и вот уже сорок с лишним лет их сообщество называется «Техас».

Объединение пяти клубов Бурсы довольно быстро дало свои плоды. Уже в сезоне 1968/69 «крокодилы» выступали в классе сильнейших. Из высшего общества «Бурсаспор» вылетал лишь дважды. Точнее трижды, но вылет по итогам сезона 86-87 молодому президенту «крокодилов» Орхану Оджелеку удалось оспорить в суде. Ради сохранения «Бурсаспора» высший дивизион был увеличен до 20 команд. «Крокодилы» от такой радости взлетели на пятое место. Но в 2004 году «Бурсаспору» пришлось ненадолго опуститься во второй дивизион, во многом благодаря знаменитому Георге Хаджи, в очередной раз доказавшему, что великие игроки не всегда становятся великими тренерами.

«Крокодилы» из Бурсы удивили не только Турцию, но и весь футбольный мир, когда в сезоне 2009/10 выиграли чемпионат страны. Монополия «большой четвёрки» на титулы была нарушена. Клуб из первой столицы турецкого государства оказался выше «Фенербахче» и «Галатасарая», «Бешикташа» и «Трабзонспора». Бурса гуляла несколько дней. В Лиге чемпионов «крокодилы» сыграли неважно – одно очко в шести матчах. Но там и компания подобралась – «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Глазго Рейнджерс». Поэтому не стоит ругать чемпионов Турции. В первенстве страны «Бурсаспор» не смог подтвердить своих полномочий, отступил с первого места на третье. Но стоит отметить, что «крокодилы» оказались и выше «орлов» из «Бешикташа», и выше «львов» из «Галатасарая».

Своими успехами «Бурсаспор» был во многом обязан тренеру Эртугрулу Шагламу. Бывший защитник «Бешикташа» снискал себе славу, когда вывел «Сиваспор» в Суперлигу, а «Кайзериспор» – в Кубок Интертото. Работа в «Бешикташе» оказалась смазанной из-за 0:8 от «Ливерпуля», но в Бурсе Шаглам быстро вышел из творческой депрессии и создал из не самых звездных игроков очень симпатичную команду, играющую в атакующий, зрелищный футбол. Два футболиста – полузащитник Озан Ипек и форвард Серджан Йылдырым получили и приглашения в сборную Турции, и выгодные предложения от зарубежных клубов. После победы в чемпионате в клубной кассе появились денежки и зелёно-белые футболки стали примерять известные игроки – аргентинец Федерико Инсуа, швед Густав Свенссон, американец Джози Алтидор, отуреченный бразилец Ведерсон, шотландец Кенни Миллер, серб русского происхождения Милан Степанов. Договорились с «Вест Бромвичем» о покупке вратаря английской сборной Скотта Карсона. «Бурсаспор» планировал успешно выступить в сезоне 2011/12 в чемпионате Турции и в Лиге Европы.

Но после того взлёта началось угасание. С каждым годом «крокодилы» опускались всё ниже и ниже. Некогда постоянный участник еврокубков стал бороться за выживание. Кончилось тем, что в сезоне 2018/19 «Бурсаспор» финишировал третьим от конца таблицы и покинул Суперлигу. Перед тренером Ибрагимом Узюльмесом, в бытность футболистом «Бешикташа» получившим прозвище Бесноватый Ибрагим, была поставлена задача вернуться как можно скорее. Вынужденный перерыв застал команду на третьем месте.

Частично проблемы «Бурсаспора» можно объяснить большими затратами на строительство нового стадионе. Осенью 2015 года распахнул ворота новый дом клуба, прозванный «Тимсах Арена». Тимсах по-турецки крокодил. Трибуны окрашены в зелёный цвет, а одна из трибун выполнена в виде пасти рептилии. Этот «крокодил» способен «проглотить» более сорока тысяч зрителей. Но пока «Бурсаспор» играет в Первой лиге, рассчитывать на аншлаг сложно.

Среди тех, кто когда-либо выступал за «Бурсаспор», можно найти и несколько знакомых нашим болельщикам имен. Первый — нынешний наставник «Ростова» Владимир Лютый. Но олимпийский чемпион Сеула провел в составе «крокодилов» считанное число матчей – помешала травма. Максим Ромащенко отыграл в Бурсе целый сезон, предшествовавший чемпионскому. Сейчас в составе «Бурсаспора» играет бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв. Отметились в составе «крокодилов» Величе Шумуликоски и Димитар Панку, так же поигравшие в наших клубах. Что касается турецких футболистов, то именно в «Бурсаспоре» стал большим мастером Хакан Шукюр, впоследствии звезда «Галатасарая» и сборной Турции. Из нынешнего состава сборной Турции стоит быть отмеченным капитан «Фенербахче» Озан Туфан, сделавший себе имя в Бурсе.