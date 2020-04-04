Обнуление – не вариант. Сезон РПЛ нужно доиграть

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вчера, 22:01

«Соккер.ру» не согласен с теми, кто предлагает загодя сдаться.

Интересы обычных болельщиков

Мы не знаем, что будет через полтора месяца – по прогнозам ученых, станет чуть легче. Уж точно нет смысла наперед хоронить все человечество. Но сколько месяцев продлится общая пауза, если остановить сезон на 22-м туре в марте и начать новый чемпионат в безопасном августе, например? Да и кто сказал, что осень будет безопаснее лета? Понятно, что многим клубам плевать на болельщиков, но у сотен тысяч людей будет немного радости в жизни – минус путешествия, у кого были на них деньги, минус массовые скопления людей в ближайшие полгода минимум, новые правила поведения на открытом пространстве, новые тревоги. Дайте людям российским футбол синхронно со всем миром – когда будет отмашка, тогда и нужно доигрывать чемпионат. И Кубок России не забыть, мало матчей осталось, а спортивный интерес есть – «Зенит» против «Спартака» в полуфинале.

Спортивный принцип во главе

Нравится, что «Зенит» — хотя бы на словах, за продолжение борьбы. Понятно, что им не так много осталось до титула, и не похожи «Краснодар» и «Локомотив» на будущих чемпионов, однако лидер должен ставить на продолжение. Про обнуление не начинаем даже – это несправедливо по отношению ко всем участникам, но ведь есть чисто спортивный принцип. Нужно знать, кто будет первым после 30 туров. Необходимо понять, кто попадет в еврокубки? Также две команды наиграют на прямой вылет – их тоже нужно определить не после 22 туров. Переходные матчи тоже есть, и хотя в этом случае можем увидеть много банкротств клубов ФНЛ , то есть участники стыков откажутся от борьбы, нужно сыграть и увидеть результат, а не гадать.

Длительный простой игроков

Вы себе представляете, что такое пауза на четыре месяца для спортсмена? Это как травма, но хуже с точки зрения следования рекомендациям и восстановления. Тем более, в домашних условиях ни один футболист не подготовится, разве что растолстеет в итоге, если склонен к полноте и плохо контролирует пищевое поведение. Ни один профессиональный спортсмен взаперти долго форму не сохранит, даже Роналду. Футбол – командный вид спорта, по-настоящему сыгранных коллективов мало. Даже если отменить продолжение сезона, то после отмены общего строго карантина – так называемых «каникул», команды соберутся, будут тренироваться вместе. Дальше будут сборы. И чем они менее опасны, чем продолжение сезона?

Фактор премиальных и финансы

Да, ТВ-контракт копеечный, конечно, в дни матчей не собирают столько, как клубы Бундеслиги или АПЛ . Вот только не забывайте, что даже для «Зенита» важно получать премиальные от УЕФА , чтобы спокойно развиваться. В прошлом сезоне они заработали в Лиге чемпионов больше 40 млн евро, и это огромные деньги даже для самого богатого клуба. А вот ЦСКА получил всего 7 миллионов против привычных нескольких десятков – и это сразу ведет к серьезным проблемам и ограничениям, зимой остались без новичков. Ведущие клубы РПЛ , если сезон остановят, а УЕФА накажет за это отлучение от еврокубков, потеряют невероятно большие деньги. А внутренними резервами такие солидные потери не компенсировать.

Футбол нужен для телевиденья

Чтобы спасти его остатки, не говоря о перезагрузке всех других СМИ и всех, кто связан с футболом. Совсем не круто, что утренняя зарядка оказывается самым рейтинговым спортивным шоу огромной страны. Обстоятельства сложились непростые, и хотя пауза – повод оценить эффективность тех, кто курирует спортивные телеканалы в России, одновременно надо понимать, что в стране футбол не настолько популярен, чтобы убирать его с радаров надолго без последствий. Нужно доиграть сезон, чтобы болельщики, которые вряд ли попадут на трибуны, могли хотя бы по ТВ посмотреть на родной чемпионат. Если обрезать восемь туров, растянув матчи следующего сезона во времени – пауза убьет интерес ситуативных фанатов РПЛ , а их немало. С точки зрения СМИ терять контент в условиях, когда покупатель может сидеть дома, пусть уже не на карантине – ошибка. Люди соскучатся по футболу, и даже РПЛ будут лопать, как любимую пиццу, которую давно не заказывали.

Зарубить спекуляции на пандемии

Что отдельно злит – цинизм тех, кто сейчас тыкает в коронавирус, когда нужно и не стоит. Например, Леви отказался оценивать трансферы «Тоттенхэма», сославшись на пандемию. Люди каждый день умирают, к тактике «шпор» на рынке отношения чужие трагедии не имеют, нельзя ими прикрываться. Ту же историю видим в РПЛ . Сезон нужно доиграть, чтобы никто хитрый не сохранил прописку из-за остановки сезона. Аутсайдеры хотят не вылететь без игры в футбол, хотя могут дождаться этого, если у «Тамбова» и «Крыльев Советов» закончатся деньги. Тогда будет лига из 16 команд, но уже после 30-го тура. Нужно играть, чтобы никто не прикрывал свои футбольные проколы якобы обеспокоенностью о чужом здоровье. Нет, как только люди пойдут на работу — играйте, а вылетите – значит, заслужили.

Очень жесткая позиция УЕФА

Сегодня один из тренеров неграмотно трактовал позицию УЕФА – якобы они просили доиграть только топ-5, а остальные лиги могут поступать, как хотят. Это не так. Не стоит злить Чеферина, он и так отдал Санкт-Петербургу финал Лиги чемпионов, Казани – финал Суперкубка УЕФА , и Евро-2020 тоже будет в России, но папочки на каждого у них имеются. Президент УЕФА также четко дал понять бельгийцам, что их самодеятельность – вроде как закончили сезон, объявив «Брюгге» чемпионом, будет наказана, ведь футбольные власти не хотят увидеть лавину сорванных национальных лиг. Им нужен список команд, которые завоюют право на участие в Лигах чемпионов и Европы, следовательно, получат право на премиальные.

Можно, конечно, сдаться коронавирусу и мировому финансовому кризису без боя, можно потерять волю к жизни, но дальше что? Кто будет кормить миллионы голодных, если будем слышать только тех, кто может просидеть в личном бункере пять лет? Бояться, тревожиться за себя или родных – нормально. В конце концов, инстинкт самосохранения влияет, гормоны у всех разные, как психическое состояние. Но перегибать не нужно, человечество не вымирает, просто должно победить еще одну коварную инфекционную болезнь, которая тем и отличается от инфарктов или новообразований, что заразная. Значит, нужен временный карантин.