Игроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов

1585931059

03 апреля 2020, 19:24

Руководство московского «Динамо» предложило игрокам снизить зарплату на 40 процентов в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболистов это предложение не устроило. Они настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20 процентов. Интересы игроков «Динамо» в переговорах представляет капитан команды .

Ранее сообщалось о том, что многие европейские клубы в условиях пандемии коронавирусной инфекции идут на сокращение зарплат футболистов. В частности, недавно стало известно о том, что игроки «Барселоны» согласились на сокращение зарплаты на 70 процентов.