Игроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов

Руководство московского «Динамо» предложило игрокам снизить зарплату на 40 процентов в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболистов это предложение не устроило. Они настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20 процентов. Интересы игроков «Динамо» в переговорах представляет капитан команды Антон Шунин.
Ранее сообщалось о том, что многие европейские клубы в условиях пандемии коронавирусной инфекции идут на сокращение зарплат футболистов. В частности, недавно стало известно о том, что игроки «Барселоны» согласились на сокращение зарплаты на 70 процентов.
В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.
В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.
В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results.
В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results.
За время, прошедшее с последнего футбольного матча, динамовцы помогли больнице в Коммунарке; клуб провел первый в истории РПЛ домашний уютный онлайн-эфир с футболистами, главным тренером, артистами и журналистами; стартовали с проектом по полезным для здоровья советам во время вынужденного пребывания в четырех стенах.
Но вылезла и приобрела массовый репост фейковая информация о несогласии с понижением зарплаты на сорок процентов.
Комментировать вброс сложно. Очевидно, что подобные разговоры имеют место в каждом клубе, в России и за рубежом. Очевидно, что хотя бы чисто юридически проговорить и проработать такую схему непросто. Очевидно, что вопросы возникают. Очевидно, что хайпануть на теме денег и зарвавшихся футболеров в эпоху информационного голода легко.
Хайпуйте - лишь бы здоровы были.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя. (С)
В апреле динамовские футболисты получат на 40 процентов меньше денег. Адекватная своевременная реакция адекватных людей в непростое время. (Дима Дерунец)
За время, прошедшее с последнего футбольного матча, динамовцы помогли больнице в Коммунарке; клуб провел первый в истории РПЛ домашний уютный онлайн-эфир с футболистами, главным тренером, артистами и журналистами; стартовали с проектом по полезным для здоровья советам во время вынужденного пребывания в четырех стенах.
Но вылезла и приобрела массовый репост фейковая информация о несогласии с понижением зарплаты на сорок процентов.
Комментировать вброс сложно. Очевидно, что подобные разговоры имеют место в каждом клубе, в России и за рубежом. Очевидно, что хотя бы чисто юридически проговорить и проработать такую схему непросто. Очевидно, что вопросы возникают. Очевидно, что хайпануть на теме денег и зарвавшихся футболеров в эпоху информационного голода легко.
Хайпуйте - лишь бы здоровы были.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя. (С)
В апреле динамовские футболисты получат на 40 процентов меньше денег. Адекватная своевременная реакция адекватных людей в непростое время. (Дима Дерунец)
динамовское просра.и, игры никакой,ещё и плати им за это,совесть есть?!
динамовское просра.и, игры никакой,ещё и плати им за это,совесть есть?!