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Игроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов

03 апреля 2020, 19:24

Руководство московского «Динамо» предложило игрокам снизить зарплату на 40 процентов в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболистов это предложение не устроило. Они настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20 процентов. Интересы игроков «Динамо» в переговорах представляет капитан команды Антон Шунин.

Ранее сообщалось о том, что многие европейские клубы в условиях пандемии коронавирусной инфекции идут на сокращение зарплат футболистов. В частности, недавно стало известно о том, что игроки «Барселоны» согласились на сокращение зарплаты на 70 процентов.

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Бот зануда
Бот зануда
вчера в 02:00


В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


lobsterdam
lobsterdam
04 апреля в 14:13
возможен и другой вариант, т.е. с отложенной выплатой замороженной части.
ariec93
ariec93
04 апреля в 14:01
С одной стороны ничего такого нет. Как будто те деньги, которые не пойдут на зп игрокам, пойдут куда то на благое дело?
kts
kts
04 апреля в 12:50
И этот Шунин наследник Яшина? 62о собачье а не патриот клуба
морозз
морозз ответил Vave666
04 апреля в 11:47
Кроме Зенита тебя ничего не напрягает в нашей стране??
Кроме Зенита меня ещё напрягает коронавирус, хотя это почти одно и тоже!
Некакойшенко
Некакойшенко
04 апреля в 10:26
Чувствуется тлетворное влияние Дзюбы.Ребята уже все карманы по зашивали, а тут ещё требуют зарплаты сократить.Непорядок !
Василий 50
Василий 50
04 апреля в 10:06
Деньги главнее футбола.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 09:41
25-30% это компромисс
нечитайло
нечитайло
04 апреля в 04:24
Куда тратить, дома сидят, у них такие зарплаты,
Суеверный
Суеверный
04 апреля в 02:22, ред.
Очередной случай когда заголовок совершенно не соответствует тексту и смыслу. Ах, да пандемия.Слово и понятие известны. Но полная ерунда - куда-то делись СПИД (ВИЧ), птичий грипп (Grippus avium), африканская чума свинок (это в огородец Спиртачка) Pestis africana suum ? Да просто перечисление иных зараз на дисер потянет. Но я не размениваюсь на мелочи. А вот "...Что же будет с Родиной и с нами..." Минимум год умопомрачения... Хоть бы цены на пивасик сбавили, пропадать так с музыкой. Да, совсем все не так... Вот Ума Турман вспомнилась... Она же никогда в футбол не играла?
Бот зануда
Бот зануда
04 апреля в 01:00


В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results.


Vave666
Vave666 ответил морозз
03 апреля в 23:10
Зенит, Динамо, Локомотив это все клубы спонсированный государственными структурами...перевести на самоокупаемость и новых частных спонсоров! Но Зенит выделяется в этой когорте клубов жиреющих на бюджетах россиян!
Кроме Зенита тебя ничего не напрягает в нашей стране??
25процентный клоун
25процентный клоун
03 апреля в 23:10
Респект, вот за кого буду болеть после Спартака, а питер пусть в фнл валит
Agamaga
Agamaga ответил vovinho11
03 апреля в 22:51
самое время делать потолки в спорте, т.е. во всех видах спорта
Потолок зарплат нужно сделать в России, не только в спорте, но и в политике тоже. Чтобы министры, депутаты и иже с ними получали не больше 2-х окладов гражданина в каком регионе он работает.
vovinho11
vovinho11
03 апреля в 22:41
самое время делать потолки в спорте, т.е. во всех видах спорта
спартак 1987
спартак 1987
03 апреля в 22:29, ред.
сейчас самое время сделать потолки зарплат не только в футболе, а во всём спорте. деньги, которые зарабатывают звёзды мирового футбола просто заоблочные, на трансферы клубы с покупки псж Неймара за 222 млн евро переплачивают минимум в два раза...ну и не согласится на сокращение зарплаты на 40% во время когда простой народ последний ...... без соли скоро будет доедать просто позор игрокам динамо. это же временная мера и футболисты даже не играют, а сидят дома. руководству бело -голубых нужно подумать, что делать с бунтарями, тот же Шунин не нужен клубам рпл за дорма и зря Антон так поступил со своим клубом
sir_Alex
sir_Alex
03 апреля в 22:10
Патриоты своего клуба!😂😂😂
Vadik
Vadik
03 апреля в 21:54
Не ожидал такого от "Динамо"! Стыдно должно быть клубу Великого Яшина!
морозз
морозз ответил Vave666
03 апреля в 21:41
причём тут Динамо??
Зенит, Динамо, Локомотив это все клубы спонсированный государственными структурами...перевести на самоокупаемость и новых частных спонсоров! Но Зенит выделяется в этой когорте клубов жиреющих на бюджетах россиян!
Ingwieborg Shell
Ingwieborg Shell
03 апреля в 21:40
56ы в СМИ

За время, прошедшее с последнего футбольного матча, динамовцы помогли больнице в Коммунарке; клуб провел первый в истории РПЛ домашний уютный онлайн-эфир с футболистами, главным тренером, артистами и журналистами; стартовали с проектом по полезным для здоровья советам во время вынужденного пребывания в четырех стенах.

Но вылезла и приобрела массовый репост фейковая информация о несогласии с понижением зарплаты на сорок процентов.

Комментировать вброс сложно. Очевидно, что подобные разговоры имеют место в каждом клубе, в России и за рубежом. Очевидно, что хотя бы чисто юридически проговорить и проработать такую схему непросто. Очевидно, что вопросы возникают. Очевидно, что хайпануть на теме денег и зарвавшихся футболеров в эпоху информационного голода легко.

Хайпуйте - лишь бы здоровы были.

Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя. (С)

В апреле динамовские футболисты получат на 40 процентов меньше денег. Адекватная своевременная реакция адекватных людей в непростое время. (Дима Дерунец)
Супервайзер
Супервайзер
03 апреля в 21:11
Молодцы! Поговорили с Дзюбой и решили. Артемка не хочет в одиночку в отказ идти.((((
Союзник противников
Союзник противников ответил zsb1961
03 апреля в 21:06
Бунт на корабле!
На каком "корабле"??? В околотке! Или СИЗО...
Союзник противников
Союзник противников
03 апреля в 21:04
Голь перекатная,нищеброды!
Vave666
Vave666 ответил морозз
03 апреля в 21:00
Распустить Зенит а миллиарды на него выделяемые отдать клубам глубинки с русскими корнями!
причём тут Динамо??
Bom Bom
Bom Bom
03 апреля в 20:57
Хех, эти футболисты не результатами на поле, так другими факторами отправят команду опять на дно))
Leha-ha50
Leha-ha50
03 апреля в 20:56
Хотелось бы выслушать обе стороны.
shur
shur
03 апреля в 20:54
...Шунин-клоун, Я понимаю играли бы,стадионы собирали,а то всё лучшее
динамовское просра.и, игры никакой,ещё и плати им за это,совесть есть?!
ildar_3871
ildar_3871
03 апреля в 20:52
Пора бы уже с чемпионом страны определится , просто назначить в этом году , пусть будет Ростов например ! )
ziborock
ziborock
03 апреля в 20:49
Стыдно за команду Яшина!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответил морозз
03 апреля в 20:48
Распустить Зенит а миллиарды на него выделяемые отдать клубам глубинки с русскими корнями!
В первую очередь Рубину и Ахмаду )
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