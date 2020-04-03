ГлавнаяНовости

«Динамо» расскажет болельщикам о правильном питании на карантине

03 апреля 2020, 12:05

Московское «Динамо» представит цикл видео с правильным питанием для болельщиков во время карантина из-за пандемии коронавируса:

Специалист по нутритивной поддержке футбольного клуба Тимофей Яшин, его коллеги — эксперт по организации питания Роман Томышев, а также шеф-повар тренировочной базы в Новогорске Денис Фролов устроят серию мастер-классов для вас и наших футболистов.

Как укрепить иммунитет, насколько важен питьевой режим, что такое полезные жиры, как правильно питаться, какие блюда есть и как просто их приготовить – самые актуальные вопросы в режиме домашней изоляции.  

Начинаем с важных вводных про иммунитет.

Ранее полузащитник «Динамо» Оскар Хильемарк рассказал, чем занимается во время карантина.

Все новости
«Динамо» поблагодарило футболистов за согласие на сокращение зарплаты
Вчера, 21:42 Комментарии4
Футболисты «Динамо» согласились на снижение зарплаты
Вчера, 16:26 Комментарии14
Хавбек «Зенита» оплатил 500 продуктовых наборов для жителей Картахены
04 апреля Комментарии11
Обнуление – не вариант. Сезон РПЛ нужно доиграть
04 апреляСтанислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
В ПФЛ может появиться новая команда
04 апреля Комментарии12
«Крылья Советов» перенесли возобновление тренировок на 31 мая
03 апреля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил andrefino13
03 апреля в 19:28
Из за таких как ты, много проблем, знаешь почему? Ответ :Слышал звон, не знаю где он. Читай внимательно заголовок, там сказано :Как правильно питаться... ПИТАТЬСЯ, а не вести.
я с Вами в подъезде портвейн не пил и мы на ТЫ не переходили...и, кстати, питание имеет непосредственное отношение к медицине, тем более в период т.н. "пандемии".
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил Еноты за Арсенал
03 апреля в 19:12
Инсайдеры, близкие к Кремлю, объяснили, что Путин боится за свой рейтинг, и ему объяснили, что слово "карантин" его обязательно уронит. Именно поэтому же он только выступил два раза как отец нации, а все конкретные решения принимает как бы Мишустин, чисто технический премьер до перевыборов, чтобы оттянуть весь негатив, который может появиться.
Я не уверен, что в 2024 году большинство россиян проголосует за обнуленного, ибо даже ватники начинают прозревать.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 апреля в 17:22
Пожрать то и без советов всяких можно.
andrefino13
andrefino13 ответил lobsterdam
03 апреля в 16:19
все хорошо, но не следует забывать, что никакой "пандемии" и соответственно "карантина" никто не объявлял официально! Есть только какая-то непонятная "самоизоляция". Типа, "изолировался по собственному желанию"? Но штрафы будут все-таки взымать за нарушение "самоизоляции" в пользу государства? И почему о том, как правильно себя вести, нам поведает именно футбольный клуб "Динамо"? Видимо, именно в этом футбольном клубе сосредоточены лучшие умы и цвет отечественной медицины! А мы-то и не знали! Неисповедимы пути Твои, Господи!
Из за таких как ты, много проблем, знаешь почему? Ответ :Слышал звон, не знаю где он. Читай внимательно заголовок, там сказано :Как правильно питаться... ПИТАТЬСЯ, а не вести.
andrefino13
andrefino13
03 апреля в 15:42
У меня есть парочку друзей, один их них двоюродный брат, оба коренные москвичи, по пол года в Москве, вегетарианцы, аппарат для очистки воды всякой хренью, и т. д. Навязывают, понимаете. А я помню воду с колодца, помню как свинью резали, печень, свежее мясо, зимой свои колбасы, и мясо, помню и люблю, и ненавижу тех, кто навязывает мне, как питаться, и что нужно жрать ботву. Если бы наши потомки ели, что скажут, мы бы все жизнь заканчивали на вертеле...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил lobsterdam
03 апреля в 15:06
все хорошо, но не следует забывать, что никакой "пандемии" и соответственно "карантина" никто не объявлял официально! Есть только какая-то непонятная "самоизоляция". Типа, "изолировался по собственному желанию"? Но штрафы будут все-таки взымать за нарушение "самоизоляции" в пользу государства? И почему о том, как правильно себя вести, нам поведает именно футбольный клуб "Динамо"? Видимо, именно в этом футбольном клубе сосредоточены лучшие умы и цвет отечественной медицины! А мы-то и не знали! Неисповедимы пути Твои, Господи!
Инсайдеры, близкие к Кремлю, объяснили, что Путин боится за свой рейтинг, и ему объяснили, что слово "карантин" его обязательно уронит. Именно поэтому же он только выступил два раза как отец нации, а все конкретные решения принимает как бы Мишустин, чисто технический премьер до перевыборов, чтобы оттянуть весь негатив, который может появиться.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
03 апреля в 15:01
Режим надо соблюдать. Как в армии. Никакая зараза не прицепиться.
berda2003
berda2003
03 апреля в 14:57, ред.
чтоб б сами не передохли от голода, зарплату урезали, ведь...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 апреля в 14:51
Уткину расскажите!
lobsterdam
lobsterdam
03 апреля в 14:49
все хорошо, но не следует забывать, что никакой "пандемии" и соответственно "карантина" никто не объявлял официально! Есть только какая-то непонятная "самоизоляция". Типа, "изолировался по собственному желанию"? Но штрафы будут все-таки взымать за нарушение "самоизоляции" в пользу государства? И почему о том, как правильно себя вести, нам поведает именно футбольный клуб "Динамо"? Видимо, именно в этом футбольном клубе сосредоточены лучшие умы и цвет отечественной медицины! А мы-то и не знали! Неисповедимы пути Твои, Господи!
МапС
МапС
03 апреля в 14:30
Ничего нового. Попы сказали, что до пасхи ваще мясо не есть. Кушайте траву, товарисчи!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил particular
03 апреля в 14:17
Тот случай, когда, вроде, идея хорошая, а выглядит как издевательство...
Все нормально, конечно, на зарплату среднего класса киноа, которое у них на фото, не купишь (450 рублей за пачку на ужин до кризиса), авокадо, возможно, тоже, к тому же оно незрелое на фото, но они, видимо, исходят из зарплаты футболистов "Динамо", это нормально.
particular
particular
03 апреля в 14:07, ред.
Тот случай, когда, вроде, идея хорошая, а выглядит как издевательство...
Caniggia
Caniggia
03 апреля в 14:05
Скоро многие ощутят положительный эффект не правильного питания, а чудотворного голодания.
Karkaz
Karkaz ответил ДАША Д
03 апреля в 13:03
Когда деньги есть можно и правильно питаться, а когда их нет?
Можно лечиться голодом
ДАША Д
ДАША Д
03 апреля в 12:54
Когда деньги есть можно и правильно питаться, а когда их нет?
shlomo
shlomo
03 апреля в 12:41
А то я не знаю, что мне есть и пить.....:((((
drug01
drug01
03 апреля в 12:32
Давай футбол лучше!!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
03 апреля в 12:12
В Динамо лучшие диетологи мира.
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 12:09
Питаться надо правильною
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100