«Динамо» расскажет болельщикам о правильном питании на карантине

Московское «Динамо» представит цикл видео с правильным питанием для болельщиков во время карантина из-за пандемии коронавируса:

Специалист по нутритивной поддержке футбольного клуба Тимофей Яшин, его коллеги — эксперт по организации питания Роман Томышев, а также шеф-повар тренировочной базы в Новогорске Денис Фролов устроят серию мастер-классов для вас и наших футболистов.

Как укрепить иммунитет, насколько важен питьевой режим, что такое полезные жиры, как правильно питаться, какие блюда есть и как просто их приготовить – самые актуальные вопросы в режиме домашней изоляции.

Начинаем с важных вводных про иммунитет.