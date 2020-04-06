Как сэр Алекс вратаря искал

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сегодня, 16:17

«Соккер.ру» рассказывает, чем обернулось для «Манчестер Юнайтед» поспешное расставание с Петером Шмейхелем.

Списанный на берег

Успехи «Манчестер Юнайтед» в девяностые во многом обусловлены тем, что на последнем рубеже у «красных дьяволов» играл Петер Шмейхель. Приход Большого датчанина стал благом для команды. Мощный, уверенный в себе Петер сразу решил массу проблем. И на линии играл превосходно, и на выходах. Мог при необходимости пойти вперёд, как это было в матче с «Ротором», когда он поразил ворота волгоградцев. И в знаменитом финале с «Баварией». Не появись огромная фигура в салатовом свитере близ баварских ворот, глядишь и не было б спасительного гола Тедди Шерингема.

Благодаря своей комплекции Петер идеально подходил для английского футбола. Соперники отлетали от его могучего тела, словно резиновые мячики. При этом Шмейхель оказался очень авторитетной личностью, которую беспрекословно слушались защитники, побаивались соперники и к которой прислушивались судьи.

Конечно, Высокий блондин не был безгрешен. Бывало пропускал пять, шесть мячей. Мог пошутить, как в некогда известной рекламе Пепси. Но кто не ошибается. Восемь лет «Манчестер Юнайтед» беды не знал. Правда отношения с Фергюсоном, тогда ещё не сэром становились всё более напряжёнными. Тем временем контракт Петера близился к концу и никто не спешил предлагать новый. Ясно, что замолви тренер словечко, Шмейхелю бы могли принести новый договор. Но дни текли, а предложения не последовало. И после долгожданной победы «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов один из кузнецов этого триумфа остался не у дел. Шмейхель недолго оставался безработным. Вскоре он появился в воротах лиссабонского «Спортинга». Но мосты на «Олд Траффорд» были сожжены. Весьма показательно, что Петер завершил карьеру в «Манчестер Сити». Там же начинал и его сын Каспер.

Но раз сэр (после выигрыша Лиги чемпионов он получил рыцарский титул) Алекс не стал удерживать датчанина в команде, значит у него были свои планы. Видимо, Фергюсон посчитал, что замена стареющего Шмейхеля окажется безболезненной. Тем более, что после ухода Высокого блондина в составе оставался Высокий брюнет. Он же Мистер чистый свитер. Это прозвище Раймонд ван дер Гоув получил ещё на родине, Нидерландах, где сменщик Шмейхеля отпахал более трёхсот матчей в воротах «Гоу Эхэд Иглз» и «Витесса». В «Гоу Эхэд Иглз» не было штатной прачки, а жена голкипера отказывалась стирать его грязную амуницию. Раймонд же стал играть так, чтобы падать как можно меньше и не пачкаться. И действительно резервный вратарь « МЮ » играл очень рационально и почти угадывал, куда полетит мяч.

Большая часть карьеры Высокого Брюнета прошла в «Витессе», там он собрался завершить карьеру в первый раз в 33 года. Но последовал звонок из Манчестера от самого Алекса Фергюсона. В «Манчестер Юнайтед» ван дер Гоув задержался на шесть сезонов, потом просидел год в «Вест Хэме» и решил вернуться домой, а заодно и закончить выступления. Сорок лет все-таки. Но там его попросили задержаться. Сначала «Ваалвейк», а потом «Апелдорн», где Раймонд отработал четыре сезона и даже забил гол на прощанье, — в своем последнем матче. В настоящее время Мистер чистый свитер трудится в «Витессе» тренером вратарей. Помогал Леониду Слуцкому, но после ухода Леонида Викторовича остался в штабе «орлов».

Австралийский скандалист и венецианский слепец

Но на роль основного ровесник Шмейхеля не тянул, поэтому летом девяносто девятого Раймонд расценивался в роли дублёра, которая ему стала нравиться. Основным же Фергюсон планировал сделать Марка Боснича, который на заре своей английской карьеры побывал в штате МЮ . Недолго. Австралиец был ещё сыроват. За несколько лет пребывания в «Астон Вилле» Марк вырос в сильного голкипера. Но кроме опыта Боснич обзавёлся некими странностями и, как потом выяснилось, вредными привычками.

Марк мог провести первую брачную ночь в полицейском участке или поприветствовать руководство «Тоттенхэма», в составе которого немало евреев, вскинутой вверх правой рукой. При расставании Фергюсон сказал Марку – «рассчитываю на тебя в будущем». Всем разговорам о несносности австралийца тренер не верил, пришлось убедиться лично. В 1999 году после ухода Шмейхеля Марка вернули в качестве преемника Большого Датчанина. И тут-то Боснич проявил себя во всей красе. Мало того, что пил и употреблял всякую дрянь, так ещё полез на Фергюсона с кулаками. Не сошлись во взглядах на политику Маргарет Тетчер. Естественно, после такой выходки Марк вряд ли мог рассчитывать на удачную карьеру в «Юнайтед». Однако иногда сэр Алекс был вынужден прибегать к услугам австралийца. Межконтинентальный Кубок 99-го года, взятый в противостоянии с «Палмейрасом» во многом заслуга австралийца. Но в истории «красных дьяволов» Боснич останется, как человек, испортивший себе биографию.

Фергюсон очень быстро разочаровался в Босниче, и в августе был приобретён Массимо Таиби. Купили за весьма приличную сумму – 4,4 миллиона фунтов, причем за считанные часы до закрытия трансферного окна. Персонал МЮ просто загнали в мыло подобной срочной покупки. И вот приехал долгожданный Массимо, и уже во втором матче стало понятно, какое Таиби купили с подачи Фергюсона. Алекс однажды увидел, как защищает Таиби ворота «Венеции» и буквально влюбился в сицилийца. «Купите мне Таиби, и вы забудете, кто такой Шмейхель», — требовал Фергюсон, не принимая во внимания тот факт, что обожаемый им голкипер дважды не смог закрепиться в воротах «Милана».

Первый матч с «Ливерпулем», и сицилиец пропустил несложный мяч после штрафного. Но исправился, отразил несколько ударов, и помог «красным дьяволам» обыграть «красных» недьяволов 3:2. С «Уимблдоном» итальянец не выручил. С «Саутгемптоном» вытащил из сетки три мяча, из которых самым нелепым был имени главного «святого» – Мэтта Ле Тиссье. Пропустить мяч между ног после несильного удара с 25 метров надо было очень постараться – ничья 3:3. Британские газеты потом спорили, кто у кого своровал шапку «Венецианский слепец». Но апофеозом таибизма (в английской прессе появился и такой термин) стала встреча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». «Синие» отгрузили «красным дьяволам» пять безответных мячей без особого сопротивления вратаря. Лишь после этого Фергюсон понял, как ошибался в Массимо. На проходивший в январе 2000 года клубный чемпионат мира Таиби уже не поехал. Его вообще уже не было в команде. Массимо вернулся домой, где еще долго играл за «Реджину», «Аталанту» и «Торино». Причем не только пропускал, но и забил один гол с игры. Но в большие клубы Таиби не звали, в сборную Италии тем паче.

В штате было ещё два голкипера — Ник Калкин и Пол Рахубка. Приглашённый из «Йорка» однофамилец исполнителя главной роли фильма «Один дома» сыграл за семь лет, проведенных в МЮ , два матча. В пересчете на минуты получается пять с половиной. На большее Ника не хватило. Играл в «Халл Сити», «Бристоль Сити», шотландском «Ливингстоне», потом обосновался в «Куинз Парк Рейнджерс», где порвал кресты и завершил карьеру в 27 лет.

На первый клубный чемпионат мира «Манчестер Юнайтед» отправился без чуда по фамилии Таиби, но зато с персонажем по имени Пол Рахубка. Родившийся в США сын чеха и англичанки считался в академии МЮ большим талантом. Рахубке сулили будущее Шилтона, на худой конец Симэна. Но тут прорицатели уселись в лужу. За «Юнайтед» это дарование сыграло аж один матч, после чего началось хождение по арендам. Рахубка ушел в «Чарльтон Атлетик», там его так же гоняли по арендам. То же самое было и в «Хаддерсфилде». Лишь в «Блэкпуле» Пол наконец то получил и место в воротах, и спокойствие, и хорошую прессу. Потом был ещё с десяток клубов, где Пол чаще смотрел, как играют другие. Он до сих пор в строю, — полирует лавочку где-то в Индии. О сборной Англии Рахубка уже не мечтает, но несколько раз предлагал свои услуги сборной США .

Пятнадцать Шмейхелей

В 2000 году на роль спасителя был приглашён Фабьен Бартез. Бритоголовый француз уже успел стать чемпионом мира и Европы, а перед отъездом в Англии выиграл чемпионат Франции с «Монако». Чемпионы Англии приобрели его за 7,8 миллионов фунтов. Шмейхель в своё время обошёлся в 530 тысяч. С небольшим округлением получалось, что один Бартез равняется пятнадцати Шмейхелям. Но в Манчестере не учли, что Фабьен отдавал себя сборной Франции, а за клубы играл без особого рвения. Можно было бы сказать, «спустя рукава», если бы не мода на свитера с короткими рукавами, введённая Бартезом. Английская карьера Бартеза началась с курьеза. Подписав контракт с чемпионами Англии, Фабьен сел за руль автомобиля и заехал … в Ливерпуль, где принялся искать «Олд Траффорд». И вообще Бартез в Манчестере стал одним большим курьезом. Стычки с соперниками и товарищами по команде — подрался с другим вратарем Рикардо Лопесом, травмы, болячки и грубые ошибки, обернувшиеся для «красных дьяволов» обиднейшими поражениями. Два чемпионских титула с Бартезом выиграли, но сколько всего проиграли. За одну игру с «Депортиво» — два привезенных гола и прощай Лига чемпионов, Фергюсон готов был расстрелять француза собственноручно. Расстрелять, не расстрелял, но предпочел избавиться.

Ирландец Рой Кэрролл, купленный у «Уигана» на второй год пребывания Бартеза в клубе, был всем хорош. И природные данные, и реакция, умение выбирать позицию, и прыжки. Только один недостаток — отсутствие уверенности в себе. В «Уигане» или «Халл Сити», где раньше играл Рой, этот изъян не проявлялся так ярко. Но в «Манчестер Юнайтед» руки у Роя начинали трястись еще до стартового свистка судьи. Едва мяч перелетал на свою половину поля, как Кэрролл начинал суетиться, дёргать защитников зачастую противоречащими друг другу подсказками. Короче, превратился в человека-катастрофу. Гол полузащитника «Тоттенхэма» Педру Мендиша — (мяч пущенный с центра Рой поймал и выронил на линию ворот, но судьи гол засчитали) сломал Кэрролла. После того, как ирландец начудил с «Миланом» и МЮ в очередной раз вылетел из Лиги чемпионов, терпение Фергюсона лопнуло. Этот вратарь сломался — несите следующего.

Испанец Рикардо Лопес, тот что сцепился с Бартезом, несколько неожиданно появился в составе. Опытный, добротный, но далеко не звездный голкипер, не нашедший применения своим силам в родном «Атлетико», попал в заявку «красной фурии» на ЧМ -2002 из-за нелепой травмы Каньисареса. В Японии и Корее Рикардо не сыграл ни секунды, но получил приглашение в « МЮ ».

Третьего вратаря сборной Испании и «Вальядолида» «красные дьяволы» купили за полтора миллиона фунтов. Провалил Рикардо игру Лиги чемпионов с «Маккаби» — 0:3, и от немилости Фергюсона не спас пенальти, отбитый в матче с «Блэкберном». Кроме того, у Рикардо не сложились отношения с Бартезом. Через год испанца отдали на прокат «Расингу», а по истечении срока аренды подарили «Осасуне», где тот играл до сорока с лишним лет.

Воспитанник «Юнайтед» Бен Уильямс, — способный и толковый вратарь, увы, не нашёл применения своим силам в родном клубе. Позволили пару раз посидеть в запасе. Последовала серия аренд, одна из которых завершилась уходом в «Крю Александру». Но сначала травма плеча, а потом серьезная болезнь — менингит, выбили Бена из строя. Поправив здоровье, он поиграл еще немножко за «Александру», после чего провел сезон в «Карлайле», потом были «Колчестер», шотландский «Хайберниан». Потом Бен продолжил скитаться по клубам Лиги 1 и Лиги 2. Играл где-то вплоть до вынужденного перерыва. Жаль. Этот вратарь был достоин Премьер-лиги.

Конец проклятья

Ушёл Бартез и в клубе появился первый в истории темнокожий вратарь — Тим Ховард. Американцу, долго выбиравшему между футболом и баскетболом, сулили роль спасителя. Не потянул, допустил несколько грубых ошибок и проиграл конкуренцию Кэрроллу. Кроме того, сказались проблемы со здоровьем. С пяти лет Тим страдал редким заболеванием нервной системы — синдромом Туретта. Болезнь эта проявляется в виде тикообразных подёргиваний мышц лица, шеи и плечевого пояса, непроизвольных движений губ и языка. Помимо двигательных есть и звуковые симптомы: произнесение отдельных звуков и нечленораздельных слов является характерной особенностью синдрома, навязчивое повторение слов, зачастую неприличных и ругательных, а также неприличные жесты. Больные могут нанести себе травмы, справить личную нужду в общественном месте. Английские врачи сумели одолеть этот недуг. Ховарда забраковали и отдали в «Эвертон», сначала в аренду, а потом и вовсе продали. Там он не просто пришёлся ко двору, а надолго обосновался в воротах.

Про Томми Ли достаточно сказать три предложения. Воспитанников клуба в воротах МЮ не ждут. Ли оказался не нужен родному клубу. После нескольких аренд молодой голкипер устроился в «Честерфильд». Примерно то же можно сказать про Люка Стила, приглашённого из «Питерборо». Не сыграв ни минуты, он покинул «Олд Траффорд». Потом долго и успешно защищал ворота «Барнсли», провёл несколько сезонов в «Панатинаикосе», а сейчас смотрит футбол со скамейки запасных «Ноттингем Форест».

И только в 2005 году «Манчестер Юнайтед» наконец-то нашёл подходящего вратаря в лице Эдвина ван дер Сара. Длиннющий и худющий голландец доигрывал себе в «Фулхэме», и тут, бац, вторая смена. Позвали в «Манчестер Юнайтед», когда ван дер Сару было 33 года. Шмейхеля спровадили на пенсию в 36. Оказывается, Фергюсон чуть ли не с десяток лет следил за «жирафом», звал его в 99-м, но тот предпочёл «Ювентус», о чем потом пожалел. Эдвин даже собирался завершить карьеру, но принял приглашение лондонского «Фулхэма». Нельзя сказать, что там чем-то выделялся, кроме своего роста. Но Фергюсон вспомнил о голландце. «Фулхэм» был рад выручить за Эдвина два миллиона фунтов. Кто же знал, что сэр Алекс наконец-то угадает с вратарем и проклятие Шмейхеля закончится. Более того, во многом благодаря ван дер Сару «Манчестер Юнайтед» в 2008 году вернулся из майской Москвы с Кубком чемпионов.