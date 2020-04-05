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Смолов вернулся в Россию на 18-летие внучки Ельцина

05 апреля 2020, 21:38

Форвард «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения своей возлюбленной — внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. 14 апреля девушке исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось, что «Сельта» накажет Смолова за нарушение режима карантина.

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112910415
112910415
06 апреля в 18:18
не стать ему футболистом ...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
06 апреля в 17:13
18 лет, твою ж дивизию
Лиговский
Лиговский
06 апреля в 12:47
Лопырева треснет от зависти.
VAN ARM
VAN ARM ответил Алексей Коротеев
06 апреля в 10:52
В депутаты пойдёт !
бери выше))в губернаторы))) родня поможет))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил VAN ARM
06 апреля в 10:50
ну теперь карьера попрёт))))))))))))
В депутаты пойдёт !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 апреля в 09:38
Федя явно с жиру бесится. Перебор.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
06 апреля в 09:33
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил Vave666
    05 апреля в 23:49
    Внучка Ельцина, кто бы сомневался!.. Уж точно не из народа избранница, ещё и малолетняя...
    Понять и простить надо. Ведь возлюбленная у него не первая, и не вторая и даже не третья. Любвеобильный Федя так любил лопыреву!!!
    Vave666
    Vave666
    05 апреля в 23:41
    Внучка Ельцина, кто бы сомневался!.. Уж точно не из народа избранница, ещё и малолетняя...
    Aerobniy
    Aerobniy
    05 апреля в 23:36
    Федя с жиру бесится.
    Youngberg
    Youngberg
    05 апреля в 22:50
    неудивительно. это ведь Смолов.
    averoniy
    averoniy
    05 апреля в 22:31
    Слов нет.
    shlomo
    shlomo
    05 апреля в 22:27
    Да уж...за это и получил...
    Albasin
    Albasin
    05 апреля в 22:24
    Заразы понавез, а как же закрытые границы?
    Lazurny
    Lazurny
    05 апреля в 22:22
    В карантин его срочно.
    VIPded
    VIPded
    05 апреля в 22:21
    Вся короназараза в России от этой тусовки хайпожорско-мажористой...(((
    STVA 1
    STVA 1
    05 апреля в 22:13
    Эх Хведор)
    Брулин
    Брулин ответил dino-hsv
    05 апреля в 22:06
    "возлюбленной" "исполниТСЯ 18 лет"
    80 тысяч евро - это порядка 6,5 млн рублей. При средней зарплате в 30к среднестатистический россиянин должен работать 18 лет, чтобы заработать эти 80 тысяч евро. Которые Смолов тратит на то, чтобы на пару недель раньше оприходовать свою несовершеннолетнюю герлфренд. Надеюсь, после экономического кризиса зарплаты одуревших спортсменов хоть как-то выровняются по сравнению с врачами и учителями
    Брулин
    Брулин
    05 апреля в 22:05
    «Навскидку сегодня это стоит около 70-80 тысяч евро (в одну сторону цена – 30-40 тысяч евро). Надо считать в обе стороны, потому что самолету пришлось точно возвращаться обратно», – говорит Архангельский.
    VAN ARM
    VAN ARM
    05 апреля в 21:54
    ну теперь карьера попрёт))))))))))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    05 апреля в 21:48
    И вернётся в Испанию после её 80 -ти летия ? )))
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответил dino-hsv
    05 апреля в 21:43
    "возлюбленной" "исполниТСЯ 18 лет"
    "Звуки колонии строгого режима"
    ildar_3871
    ildar_3871
    05 апреля в 21:43
    Звезда приехал !)
    dino-hsv
    dino-hsv
    05 апреля в 21:39
    "возлюбленной"
    "исполниТСЯ 18 лет"
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