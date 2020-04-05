Смолов вернулся в Россию на 18-летие внучки Ельцина

Форвард «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения своей возлюбленной — внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. 14 апреля девушке исполнится 18 лет.
Ранее сообщалось, что «Сельта» накажет Смолова за нарушение режима карантина.
Форвард «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения своей возлюбленной — внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. 14 апреля девушке исполнится 18 лет.
Ранее сообщалось, что «Сельта» накажет Смолова за нарушение режима карантина.
"исполниТСЯ 18 лет"
"исполниТСЯ 18 лет"