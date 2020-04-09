Вирус унёс «чёрную жемчужину»

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сегодня, 13:52

«Соккер.ру» вспоминает о легенде мадридского «Атлетико» Мигеле Хонесе, который умер накануне.

Из Испании в последнее время приходят плохие новости. Сначала ветеран «Атлетико» Хоакин Пейро, затем Лоренсо Санс, потом Радомир Антич. Вчера не стало Мигеля Хонеса. Звезде «Атлетико» шестидесятых был 81 год.

В последнее время Хонес боролся с онкологическим заболеванием. Неизвестно, сколько бы продлилась эта битва за жизнь, если бы не коронавирус, ускоривший уход бывшего футболиста. Список жертв пандемии пополнился.

Мигель Хонес давно не появлялся на публике. В последний раз он встречался с прессой в 2004 году, когда вступился за своего друга Луиса Арагонеса, обвинённого в расизме. «Мы с Луисом старинные друзья. Посмотрите на меня. Разве может расист быть моим другом?» Вы, наверное, догадались, что Мигель не был похож на классического испанца. Он родился в Африке, в испанской колонии — Экваториальная Гвинея, а его отцом был самый настоящий африканец. От которого Мигель унаследовал не только тёмный цвет кожи, но и фамилию. Фамилия матери футболиста — Кастильо. Но при этом Мигель был баском на четверть — благодаря бабушке с маминой стороны. Да и детство его прошло в баскском городе Баракальдо. Мигель, при всей непохожести на других ребят, чувствовал себя баском. Хотя это и не приветствовалось в Испании времён Франко. И, конечно, Хонес мечтал играть за «Атлетико» из Бильбао. Если кто-то забыл, то стоит лишний раз напомнить, что в те годы в названии клуба присутствовало «о» на конце.

Из Мигеля действительно получился хороший футболист. Юный нападающий начинал в местном «Баракальдо», затем его пригласили в Бильбао. Но не в «Атлетико», а в полулюбительский «Индаучу». Хонес очень старался. До осуществления мечты оставалось сделать шаг. Но «Атлетико» его забраковал. По нефутбольным причинам. Уровень мастерства Мигеля вполне соответствовал критериям Примеры. Лицом не вышел? Не совсем. Скорее анкетой. В то время кадровая политика «Атлетико» была чрезвычайно жёсткой. Мало быть просто баском, надо ещё и родиться на территории провинций, составлявших Эускади. Также оказались отсеянными (в разное время) будущий чемпион Европы Хесус Мария Переда и Хосе Эулохио Гарате. Это уже потом за «Атлетик» играли бразилец Жозе Биуррун, француз Биксант Лизаразю, венесуэлец Фернандо Аморебьета, ещё один француз Эмерик Ляпорт. При желании можно поставить под ружьё Гонсало Игуаина, он тоже баск, но и аргентинец. В жилах Иньяки Уильямса течёт куда меньше баскской крови чем у Хонеса. В конце шестидесятых самого дорогого футболиста «львов» тоже бы забраковали. Сейчас в Бильбао играет Кенан Кодро, родившийся в Сан-Себастьяне сын боснийца Мехо Кодро, а еще числится румын Кристиан Ганя, выросший в стране Басков. А в конце шестидесятых отбор был очень жёстким. И ради талантливого юноши никто не стал менять правила игры.

И Мигель уехал в Мадрид. Ведь там тоже есть «Атлетико», у которого и форма такая же, как у команды из Бильбао. Нельзя сказать, что в столице всё сразу пошло. Далеко не все приняли в составе «матрасников» темнокожего футболиста с редкой для Испании фамилией. Два сезона ушли на борьбу за место в основе. Тренер Хосе Вильялонга верил в молодого игрока и постепенно вводил Хонеса в состав. В сезоне 1959/60 он играл нечасто. Но Вильялонга выпустил Мигеля в финале Кубка против «Реала». «Атлетико» выиграл 3:1, а победный мяч в ворота «сливочных» отправил темнокожий юноша, приехавший с севера Испании. Уже весной 1961 года Мигель постоянно выходил на поле в составе «матрасников». Как говорили болельщики «Атлетико» тех лет, «у нас теперь две чёрных жемчужины». Первая — чемпион мира (пока что не двукратный) бразилец Вава. Не без помощи Хонеса его клуб пришёл на финиш вторым после «Реала», а в финале Кубка Генералиссимуса вновь нанёс поражение соседям с результатом 3:2.

Выиграв Кубок, Вава уехал в «Палмейрас». Его место занял другой темнокожий футболист — португалец Жозе Мендонса. Новичок очень быстро нашёл общий язык с Хонесом, который из вчерашнего запасного стал ключевым игроком «Атлетико». «Матрасники» не смогли добиться успеха в домашних турнирах. Все силы были брошены на победу в Кубке кубков. По ходу турнира «Атлетико» обыграл французский «Седан», английский «Лестер», западногерманский «Вердер» и восточногерманский «Мотор». Финал, вторым участником которого стала «Фиорентина», растянулся на два матча, которые разделила пауза в четыре месяца. В первом, который проходил в Глазго, соперники не выявили победителя — 1:1. В Штутгарте, где походила переигровка, «Атлетико» выиграл 3:0. Первый, а стало быть и победный гол, на счету Хонеса. Два других, забитых Мендонсой и Пейро, тоже состоялись не без участия «чёрной жемчужины». Так «Атлетико» выиграл свой первый европейский трофей.

Мигель Хонес на протяжении семи сезонов был одним из лидеров «Атлетико». Со временем он отошёл в среднюю линию, но был всё также полезен в атаке, забивая очень нужные голы. Выиграл чемпионат Испании и ещё один Кубок, ещё раз сыграл в финале Кубка кубков. Помог заиграть Луису Арагонесу и Аделардо. Но в сборную Испании он не приглашался. Хотя мог бы помочь национальной команде, даже при той конкуренции в составе. Возможно, Испания была ещё не готова видеть темнокожего футболиста в сборной страны. Только через тридцать лет дверцу приоткрыли земляк Хонеса — Висенте Энгонга и натурализованный бразилец Донато.

Мигель Хонес сошёл со сцены довольно рано. В тридцать лет. Травмы замучили. Сначала он присел на лавочку в «Атлетико». Потом перешёл в «Осасуну», поиграл немножко и понял, что пора. Вернулся в Мадрид, ходил на матчи «матрасников», но редко попадал в объективы и на газетные полосы. Постепенно его стали забывать. Сейчас вспомнили. По печальному случаю. В середине марта болельщики «Атлетико» проводили в последний путь Хоакина Пейро. Мигель Хонес ненадолго пережил своего товарища.