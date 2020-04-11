В воротах «Зенита». Продолжение

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях сильнейшего ленинградского клуба. На очереди Ильяс Галимов и Владимир Востроилов.

Всего один сезон в качестве основного вратаря «Зенита» провел Ильяс Галимов, но при этом Ильяс Хамитович оставил о себе добрую память в городе на Неве. Болельщики со стажем любят вспоминать этого невысокого, злого в игре спортсмена и доброго в обыденной жизни человека.

Вратарь ростом в 170 сантиметров считался невысоким и в пятидесятые. Поэтому Ильясу Хамитовичу пришлось с боем доказывать свое право играть в воротах. Очень подвижный, пластичный и прыгучий голкипер смог пробиться в основу казанской «Искры». Конечно было нелегко. В своем первом сезоне Ильяс пропускал в среднем по два мяча за игру. Но фантастическое трудолюбие и желание играть в считанные годы сделали казанца Галимова одним из сильнейших вратарей класса В. Ильяса стали приглашать и в сборную РСФСР , и в команды класса А. Шансы «Искры» на повышение были невелики, и в 1960 году Ильяс Галимов перешел в «Зенит».

Но в своем первом сезоне Ильяс играл нечасто, — три раза заменил Геннадия Лазунова, не пропустив при этом ни одного мяча. Еще два раза и снова без пропущенных мячей Галимов сыграл на Кубок, в розыгрыше которого «Зенит» дошел до полуфинала. В следующем сезоне, когда первым номером был Владимир Востроилов, Ильяс Хамитович играл в концовке чемпионата. Ленинградские болельщики оценили и молниеносную реакцию вратаря, и его умение совершать эффектные броски, и умение выручать в сложных ситуациях. Не смотря на свои сто семьдесят сантиметров Ильяс здорово действовал на выходах. Но маленький рост давал знать о себе в других ситуациях. Невысокому вратаря было не слишком хорошо видно, что происходило на поле, особенно в глубине его. Первым, кто прощупал ахиллесову пяту зенитовского вратаря, был спартаковец Анатолий Маслёнкин. Галимов не увидел удар метров с 25 и оказался не готов к приему мяча. Эта неудача вывела Ильяса Хамитовича из равновесия, он стал ошибаться, и «Зенит» проиграл дома 2:3, имея игровое преимущество. В матче с «Торпедо» Галимов так же не справился с дальним ударом Геннадия Гусарова. Да и рост давал о себе знать. Конечно, Хомичу не мешали его метр семьдесят два. Галимов был отличным вратарем, но не Хомичем. Да и футбол в шестидесятые был несколько иным, чем в конце сороковых.

Весь шестьдесят третий год Галимов просидел на лавочке, сыграв лишь десять минут с «Кайратом». Зато следующий сезон стал венцом карьеры Ильяса. «Зенит» не слишком удачно стартовал в шестьдесят четвертом. В семи матчах пять очков, четыре проигрыша и девять пропущенных Востроиловым мячей. И в игре с «Шахтером» Евгений Елисеев решил заменить вратаря. Галимов очень удачно отыграл с горняками, даром, что «Зенит» отыгрывался и довольствовался ничьей. в Куйбышеве «Зенит» проиграл 1:2, но в отчетах игра Галимов получил высокие оценки. Тем не менее, в ворота вернулся Владимир Востроилов, но что-то у Владимира Трофимовича игра не пошла, четыре мяча от «Спартака», через пару туров столько же от «Торпедо». Конечно, проиграть ведущим командам той поры не зазорно, даже дома. Но не по ноль — четыре.

Ильяс вернулся в матче с московским «Динамо» и отыграл безупречно. Героями того матча, завершившегося с тем же счетом, что начался, оказались вратари. Сыграть на уровне самого Льва Яшина, чем не достижение для бывшего резервиста. «Зенит» разыгрался, а Галимов показывал превосходную игру, то и дело оставляя ворота в неприкосновенности. Всего в том сезоне Ильяс Хамитович сыграл 19 матчей, из них девять на ноль, пропустив 14 мячей. Очень хороший показатель.

Говорят, что артистичный в игре Ильяс на тренировках и вовсе вытворял чудеса, — отражал пенальти ногами и даже пытался отбивать мячи в эффектных кульбитах. От одного старого ленинградского болельщика мне доводилось слышать, что «удар скорпиона», запатентованный четверть века спустя колумбийцем Рене Игитой, первым применил миниатюрный голкипер «Зенита». К сожалению, проверить или опровергнуть это невозможно. Скорее всего, это красивая сказка, как гол Шехтеля Яшину.

А в следующем сезоне Галимов практически не играл. 15 минут с «Черноморцем» и все. Позицию основного голкипера вернул себе Владимир Востроилов, по ходу сезона пришел из ленинградского «Динамо» Лев Белкин, и Ильяс почувствовал что не слишком нужен «Зениту». Поэтому и вернулся в Казань, уже в «Рубин». Отыграл там сезон и снова отправился в «Зенит», чтобы принять участие в кошмарном для клуба сезоне 1967. Перед тем как вернуться в Ленинград, Ильяс отлично отыграл в воротах «Рубина» в кубковом матче с «Зенитом». Казанцы победили 3:0, а Галимов спас хозяев поля в нескольких сложнейших эпизодах.

Аркадий Алов вернул Галимова в ворота в середине сезона. С «Черноморцем» Ильяс Хамитович заменил Льва Белкина в конце встречи, а матч с киевлянами начал в стартовом составе и пропустил три мяча. В дальнейшем Галимов еще несколько раз подменял Белкина, но «Зенит» в итоге остался последним. От вылета ленинградцев спасло лишь волевое решение федерации футбола.

«Зенит» остался в высшей лиге, а Галимов — нет. Ильяс перебрался в Николаев, где провел несколько хороших сезонов за «Судостроитель». Южане едва не пробились в высшую лигу, совсем немного отстав от «Уралмаша», обыгрывали «Торпедо» в «Лужниках» в кубковом матче. Но николаевцам так и не удалось пробиться в элиту, а кубковые успехи оказались лишь локальными достижениями.

После завершения карьеры Ильяс Хамитович вернулся в Ленинград. В 2004 Галимов поехал к себе на родину в Татарстан, где скоропостижно скончался в возрасте 67 лет.

Любимец ленинградских болельщиков, сильный вратарь и замечательный человек Владимир Трофимович Востроилов защищал ворота «Зенита» в тяжелые для клуба шестидесятые годы. При Востроилове клуб выдал беспроигрышную серию в 16 матчей - рекорд, побитый лишь в 2010 году, а сам Владимир Трофимович в восемнадцати матчах чемпионата сыграл на ноль, что до 2011 года являлось высшим достижением зенитовских вратарей.

Уроженец Воронежа и выросший в Андижане Владимир Востроилов начинал в московском «Локомотиве». Но восемнадцатилетнему юноше было непросто соперничать с опытными Вадимом Кублицким и Владимиром Грачёвым. В пятьдесят шестом Востроилов отправился в Ленинград. Но не в «Зенит», а в «Трудовые Резервы», где пробыл всего полгода, после чего вернулся в Москву. Но заиграть в «Локомотиве» снова не получилось — сыграл по четыре матча в 1956 и 1957, а 1958 Владимир Трофимович уехал в Кишинёв, где стал основным в местной «Молдове». Владимир Трофимович провел три отличных сезона. В Кишинёве его до сих пор тепло вспоминают. Ведь во многом благодаря своему вратарю «Молдова» провела два очень хороших сезона — 58 и 59. А в шестидесятом кишинёвцы заняли последнее место, не взирая на отличную игру их голкипера.

Летом 1961 года Владимира позвали в ЦСКА . Армейцы расстались с Борисом Разинским, и их тренер Константин Бесков рассчитывал на Востроилова. Дебют пришёлся на матч с «Молдовой». Армейцы вели 5:0, когда Востроилов заменил Василия Иванова. Может Владимир Трофимович перегорел, переволновался перед встречей с бывшей командой. Сыграл он слабо, пропустил за короткий срок четыре мяча и едва не поставил победу ЦСКА под сомнение. После этого шансы Востроилова заиграть в составе армейцев резко упали.

Но этот провальный матч не погубил карьеру Востроилова, а напротив, сделал резкий поворот в его спортивной биографии. Последовало приглашение «Зенита». Владимир Трофимович во второй раз отправился покорять Северную столицу, и эта попытка оказалась успешной. Позволю процитировать Дмитрия Догановского, выдавшего очень точную характеристику Владимиру Трофимовичу.

Ему были чужды грациозные кульбиты, эффектные спасения и вообще всяческая рисовка. Играл он неброско, без затей, но уверенно, надёжно, и, самое главное, относился к разряду голкиперов, которые «выручают».

Тактически Востроилов играл очень грамотно, а неброскость манеры его игры обуславливалась, в первую очередь, тем, что ему зачастую просто не было необходимости красиво прыгать за мячом в противоположный угол, чем нередко грешат многие голкиперы – благодаря замечательной интуиции и умению заранее просчитать действия нападающего соперника, он загодя занимал тот угол ворот, куда должен последовать удар. Не вратарь искал мяч, а мяч искал вратаря – не это ли высшая оценка мастерства голкипера?

Смелый и расчётливый, с отличной реакцией, он хорошо играл на выходах и в лучшие свои годы обладал ещё одним ценным для вратаря качеством: редко ошибался.

А ещё Востроилов отличался от своих предшественников тем, что полагался не только на себя, а сделал все чтобы объединить усилия вратаря и полевых игроков по обороне собственных ворот. Владимир Трофимович не стеснялся командовать защитниками, постоянно подсказывать им. Что не могло не отразиться на укрепление редутов «Зенита». А клуб наконец-то решил вратарскую проблему, существовавшую после ухода Леонида Иванова.

Особенно удался Востроилову сезон 1963. Как вы уже успели прочитать, восемнадцать раз его ворота оказывались нетронутыми, а сам «Зенит» выдал беспроигрышную серию в шестнадцать матчей. А «Зенит» занял шестое место в первенстве, что стало хорошим результатом после неудачных сезонов на рубеже 50-х и 60-х. «Зенит» мог замахнуться и на бронзу, но потерял важные очки на финише. Возможно, одной из причин стал перенос матчей со стадиона имени Кирова на стадион имени Ленина, ныне «Петровский». Игрокам, привыкшим к стотысячной аудитории, не сразу удалось привыкнуть и к маленьким трибунам, и к узкому полю. Отсюда и три домашние ничьи с кутаисским «Торпедо», «Араратом» и «Пахтакором».

А вот следующий чемпионат Востроилову не удался. Ошибался, чаще прежнего, и в итоге потерял место в составе. Но зато Ленинград узнал замечательного вратаря Ильяса Галимова. В шестьдесят пятом Владимир Трофимович вернул себе позиции основного голкипера и оставался одним из лидеров «Зенита» времен Евгения Елисеева.

Но в 1967 Елисеев уехал в Ташкент, а пришедший Аркадий Алов почему-то решил, что 31-летний Востроилов староват для роли основного вратаря. На предсезонке наигрывался Лев Белкин, но сезон-67 начал Владимир. Начал и получил тяжёлую травму в третьем туре, после которой в большой футбол уже не вернулся. Но и после завершения выступлений Владимир Трофимович принёс огромную пользу городу, ставшему родным. Востроилов работал начальником ленинградского «Динамо», которое при его участии воспитало и делегировало в «Зенит» Юрия Желудкова, Николая Ларионова, Владимира Клементьева, Аркадия Афанасьева — будущих чемпионов 1984 года. Владимир Трофимович увидел и другие победы ставшего родным клуба, в том числе и победу в Кубке УЕФА . Он постоянно ходил на матчи любимой команды. У болельщиков даже возникло поверие, — «если Трофимыч на стадионе, значит всё будет хорошо». Но матч предпоследнего тура чемпионата России 2012-13 с нижегородской «Волгой» начался с минуты молчания. 15 мая Владимира Трофимовича Востроилова не стало.

Сам Владимир Трофимович не выиграл медалей, не сыграл в сборной, не выступал в европейских турнирах. Конечно, вратарь его таланта заслужил большего. Но любовь ленинградцев, даже тех, кто не видел Востроилова в игре, награда не меньшая, чем все медали и кубки. А, наверное, куда более дорогая.