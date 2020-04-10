В воротах «Зенита». Потерянная бронза

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сегодня, 10:15

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях сильнейшего ленинградского клуба.

В 1958 году «Зенит» полностью обновил вратарскую бригаду. Фарыкин, Кублицкий и Шехтель покинули команду, зато пришли Геннадий Лазунов и Юрий Трофимов. Бывшему киевскому армейцу Лазунову было уготовано стать одним из антигероев сезона 1958. Вот уже минуло больше 60 лет, а в Санкт-Петербурге до сих пор говорят о Лазунове, как о человеке, лишившим «Зенит» первой бронзы.

Коренной москвич Геннадий Лазунов получил известность в Киеве, где служил в армии. Играл за ОДО, одно время тренировался с «Динамо», но нагрузки на тренировках показались Геннадию чрезмерными, и он вернулся в армейский коллектив. Вот там-то было раздолье для Лазунова, вратаря мастеровитого, но самоуверенного и любящего сыграть на публику.

Геннадий Лазунов умел подать себя. Лучшие матчи вратаря киевских армейцев приходились на визиты гостей из класса А, поэтому Геннадий Николаевич довольно быстро угодил на карандаш многим тренерам элитных клубов. Нагрузок он уже не боялся, и после четырех лет выступлений за второразрядный клуб Лазунову хотелось чего-то большего. Поэтому предложение «Зенита» было принято. По Ленинграду пошел слушок, что в «Зенит» пришёл второй Виктор Набутов (знаменитый вратарь ленинградского «Динамо», участник блокадного матча).

Лазунов и, правда, начал за здравие. В дебютном матче против московского «Торпедо» он не позволил забить Эдуарду Стрельцову, трижды бившему из выгоднейших положений. Встреча проходила в тяжелейших условиях. Сильнейший ветер гулял на Крестовском острове, и любой удар в сторону ворот таил опасность. Но Геннадий Николаевич сохранил свои ворота нетронутыми. Впрочем, как и его коллега Альберт Денисенко.

Успешно играл Геннадий и в последующих встречах. «Зенит» же набирал очки и показывал очень приличный футбол. Ленинградцы впервые за многие годы вошли в круг претендентов на медали.

Подвело Лазунова желание понравиться публике и сыграть, как можно эффектнее. Особенно в матчах с сильными соперниками. Первый звоночек прозвучал в московской встрече со «Спартаком», когда «красно-белые» пять раз заставляли гостей с берегов Невы начинать с центра поля. Лазунов в той встрече не выручил. Но поражение от «Спартака» оставалось эпизодом. «Зенит» быстро оправился от неудачи. Последовали победы над киевским «Динамо» дома (3:1), московским «Динамо» в столице (4:1). Но встреча с армейцами в Москве завершилась вничью 2:2. Первый мяч армеец Василий Бузунов добил после того, как зенитовский голкипер выпустил мяч, а второй – ударом издали. Не лучшим образом сыграл вратарь «Зенита» и в домашней встрече с московским «Динамо».

А потом была игра с «Локомотивом» на «Кировском», завершившаяся унизительным разгромом «Зенита» 2:7. На пятой минуте встрече защитник москвичей Евгений Рогов отправил мяч в свои ворота. Геннадий Лазунов так увлеченно обсуждал этот эпизод с фотокорреспондентом за своими воротами, что не заметил, как игроки гостей начали с центра поля и нанесли точный удар.

Этот гол Виктора Ворошилова вывел Лазунова из равновесия. Он стал нервничать и ошибаться. А счет на башне «Кировского» все увеличивался в пользу гостей. При счете 2:5 тренер «Зенита» Георгий Жарков заменил вратаря. Юрий Трофимов пропустил еще два мяча.

Но самую роковую ошибку голкипер «Зенита» допустил за три тура до финиша, опять-таки в домашней игре против «Крыльев Советов». «Зенит» отставал от шедшего третьим ЦСК МО на три очка, но армейцы провели на два матча больше. Успешная игра на финише позволяла ленинградцам впервые в истории стать третьими призёрами.

Позвольте процитировать отчёт Виктора Сергеевича Набутова в «Вечернем Ленинграде». «Первый акт или, вернее, первый тайм. Превосходство ленинградцев бесспорно. Наращивая атаки, нападающие „Зенита“ все чаще и чаще пробиваются к воротам волжан. Но начеку молодой вратарь Карасёв. Хоть ростом для вратаря он, как говорят, не вышел, зато этот недостаток с лихвой компенсируют предельная внимательность, быстрота и решительность его действий. „Зенит“ атакует и атакует. Мяч попадает в штангу, жонглирует на линии ворот. И вдруг неожиданная комбинация гостей, — их центр нападения Гузик открывает счёт. Смутило ли это зенитовцев? Ни в коей мере. Наоборот, на второй тайм они вышли с твёрдым намерением победить. Это почувствовали и волжане. Оттянув назад полусредних нападения, куйбышевцы построили „каменную стену“ в обороне, пытаясь любой ценой удержать достигнутый перевес. Только два игрока — Широчкин и Гузик не покидают центра поля, стремясь неожиданными прорывами угрожать воротам ленинградцев. Вот-вот, казалось, ключ к „каменной стене“ будет подобран. Как любят говорить старожилы футбольных трибун, „гол назревал“. И вдруг вратарь „Зенита“ Г.Лазунов, видимо, от нечего делать решил „поиграть в футбол“. Громко возвестив об этом своим защитникам, он покинул ворота, проскочил линию штрафной площадки и остановил ногой мирно катящийся мяч. Но неожиданно перед ним появился Широчкин. В панике Лазунов ударил по мячу и попал прямо в ноги волжанину. Широчкин устремился вперед и спокойно закатил мяч в пустые ворота. Через несколько минут О.Морозову удалось сквитать один мяч. Но наступил цейтнот. Для того, чтобы уйти от поражения, у „Зенита“ не хватило времени».

В воскресенье в адрес команды «Крылья Советов» пришла телеграмма из Лейпцига. Текст её лаконичен: «Поздравляем с победой. Футболисты ЦСК МО». Мне кажется, что к этому поздравлению с удовольствием присоединятся и команды «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Сталино), которым, так же как и армейцам Москвы, это поражение «Зенита» вновь открыло путь к бронзовым медалям.

Теперь у «Зенита» для того, чтобы занять призовое место, остались чисто теоретические варианты со многими «если»... Если армейцы проиграют «Спартаку», если железнодорожники Москвы потерпят поражение от «Молдовы», если «Зенит» выиграет оба оставшихся матча и т. д. Практически, мне кажется, третье место среди сильнейших команд страны для «Зенита» утеряно».

«Зенит» в том сезоне остался за чертой призёров из-за нелепых ошибок вратаря, проведшего в целом неплохой сезон. Но пару ложек дёгтя все испортили, в том числе и впечатление от игры Геннадия Николаевича. А может и его карьеру.

В сезоне 1959 Геннадий остался основным вратарём «Зенита». И ленинградцы, и их голкипер успешно стартовали в первенстве. Но ближе к середине чемпионата «Зенит» стало лихорадить, и команда стала терять очки. Лазунов не совершал столь ярких ляпов, как годом ранее, но и выручал меньше. Особенно во втором круге – со «Спартаком» (1:4), с тбилисским «Динамо» (1:5)... В итоге «Зенит» сделал четыре шага вниз – с четвёртого места спустился на восьмое. В клубе стали подыскивать замену и вскоре нашли нового стража ворот 19-летнего Анзора Кавазашвили.

Геннадий Лазунов ушел в московское «Торпедо», но там пробыл недолго. На сборах в Адлере у вратаря возник конфликт с тренером Виктором Масловым. Геннадий Николаевич перешёл в харьковский «Авангард». Провел шесть встреч, четыре из которых харьковчане проиграли, пропустил десять мячей.

В 1961 году Геннадий Николаевич вернулся в «Зенит». Но и команда была не так хороша, как в пятьдесят восьмом, и сам Лазунов играл неважно. Много пропускал, иногда неосмотрительно оставлял ворота, чем пользовались форварды. Конечно, были и хорошие матчи, например, со «Спартаком» в Москве, обе игры с московским «Динамо», с «Пахтакором» в Ташкенте, но все-таки чувствовалось, что команде нужен другой вратарь. Понимал это и сам Геннадий. Отыграв в 61-м тридцать одну встречу и пропустив пятьдесят мячей, Лазунов отправился в рижскую «Даугаву». Но и там у него тоже не получилось. Доигрывал Геннадий в карагандинском «Шахтере». В 29 лет Лазунов закончил выступления. Если бы не та нелепая оплошность в игре с «Крыльями», карьера этого одаренного вратаря могла быть куда более удачной. Но история футбола, как и всякая иная история, не терпит слова «бы».

Всего сезон отыграл Анзор Кавазашвили в «Зените». Но этот год дал очень много будущему чемпиону страны и вратарю сборной СССР . В «Зените» 19-летний Анзор получил игровую практику, которой так не хватало голкиперу в тбилисском «Динамо».

Тбилисцы не хотели отпускать Анзора в Ленинград. В билетных кассах ему не продавали билет. Пришлось воспользоваться хитростью и лететь по билету, купленному на имя родственника. Но динамовцы не успокоились и сделали попытку вернуть беглеца. Анзора искала милиция, но сам Кавазашвили отправился в зарубежное турне … с ташкентским «Пахтакором». Лишь когда «Динамо» успокоилось, Анзор приступил к тренировкам в составе «Зенита».

Как уже говорилось, Анзор Амберкович провел в составе «Зенита» один сезон. Было всякое, и хорошее и плохое. Дебютный матч с ростовским СКА выдался неудачным. В конце встречи Анзор ошибся на выходе, и ростовчане провели победный гол. Но уже в следующей встрече с «Авангардом» Кавазашвили отбил пенальти, чем помог «Зениту» взять очко в Харькове. А в домашней игре с тбилисским «Динамо» молодой голкипер перегорел и пропустил три не самых обязательных мяча.

«Зенит» в том сезоне выступил неважно – всего лишь пятнадцатое место. Анзор набил немало шишек, но этот тяжёлый год дал молодому вратарю очень много. Он стал смелее, более раскрепощенным, научился выходить из самых затруднительных положений. Опыт, полученный в Ленинграде, помог раскрыться таланту Анзора Амберковича, стать ему одним из самых сильнейших вратарей в истории нашего футбола.

«Год, проведенный в „Зените“, вспоминаю с большим удовольствием. Золотое было время. В Ленинграде я получил возможность играть, — ошибаться, набивать шишки, но при этом играть постоянно и расти. Конечно, в том сезоне, у меня были и прекрасные игры, и явные неудачи. Но выступление в „Зените“ очень сильно помогло мне стать вратарём, проделать путь от талантливого мальчика до основного голкипера команды класса А», — говорил Анзор Амберкович.

Осенью Анзор Кавазашвили побывал в Москве в гостях у Славы Метревели, где присутствовал и Виктор Александрович Маслов. Там Анзор и получил приглашение перейти в «Торпедо», на тот момент чемпиона СССР . Кавазашвили дал согласие на этот переход. На этом ленинградская страничка в биографии знаменитого вратаря была закончена. А о выступлениях Анзора Амберковича в «Торпедо» и «Спартаке» можно прочитать в материалах, посвящённых этим командам.

А пока о том, кто помогал Геннадию Лазунову и Анзору Кавазашвили. Юрий Трофимов – легенда ивановского футбола, — провел в Ленинграде четыре года. Два сезона Юрий Александрович провел в «Трудовых Резервах», причем в роли основного, и два в «Зените». За эти два года Трофимов сыграл лишь в одной встрече – в печально известной игре с «Локомотивом» 1958 года он заменил Лазунова при счете 2:5 и пропустил еще два мяча. В пятьдесят девятом году Юрий играл только за дубль, а по окончании сезона вернулся в Иваново, где ещё долго служил родному «Текстильщику».