Первые двукратные

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сегодня, 14:48

«Соккер.ру» продолжает рассказ о противостоянии «Баварии» и «Боруссии». На очереди сезон 1970/71.

Мы уже рассказывали, как в конце шестидесятых в немецком футболе появился новый флагман в лице «Баварии», и как «Боруссия» из небольшого городка Мёнхенгладбах взяла и пришла на финиш первой в 1970 году.

Парад чемпионов

В Бундеслиге сложилась уникальная ситуация. Что ни год, то новый чемпион. «Кёльн», «Вердер», «Айнтрахт» из Брауншвейга, «Мюнхен 1860», «Нюрнберг», «Бавария», теперь «Боруссия» продолжила парад чемпионов. Пока никому, даже накачавшим стальные мускулы баварцам, не удавалось повторить свой успех. Кроме того, наметилось противостояние двух «Б», — «Баварии» и «Боруссии».

Баварцы решили во что бы то ни стало вернуть себе серебряную салатницу и стать первыми, кто смог дважды выиграть Бундеслигу. Ещё по ходу предыдущего сезона произошла смена тренера. Югослава Бранко Зебеца заменил 34-летний Удо Латтек, ранее работавший ассистентом Гельмута Шёна в сборной Западной Германии. В какой-то момент Удо надоело быть правой рукой и захотелось самостоятельной практики. Удо неплохо провёл концовку сезона 1969/70 — пять побед и три ничьих в восьми встречах. Чемпионами мюнхенцы не стали, но обнадёжили.

Перемены в составах

Летом состав «Баварии» пополнили несколько футболистов. Из «Нюрнберга» пришёл опытный датский защитник Джонни Хансен. Перебрался в Мюнхен из Брауншвейга чемпион Германии в составе «Айнтрахта» Роберт Маас. В «Ганновере» присмотрели молодого полузащитника Райнера Цобеля. Влились в состав молодые воспитанники — защитник Пауль Брайтнер и нападающий Ули Хёнесс. Уехал в швейцарский «Грассхоппер» нападающий Райнер Ольхаузер.

Что же получилось. В воротах Зепп Майер, к тому времени ставший лучшим вратарём Западной Германии. На лавочке — Манфред Зайферт. Свободный защитник — Франц Беккенбауэр, перед ним Георг Шварценбек. Справа в обороне — Джонни Хансе, слева — Герварт Коппенхёфер, которого всё чаще теснил юный Пауль Брайтнер. В запасе два Петера — Пумм и Копфершмидт. В средней линии по-прежнему огромный объём работы выполнял Франц Рот по прозвищу «Бык». У него появился хороший помощник в лице Райнера Цобеля. Ближе к нападающим играл Ули Хёнесс, потеснивший Эдгара Шнайдера. Атакующий треугольник составляли — Дитер «Мукки» Бреннингер, Герд Мюллер и Карл-Хайнц «Чарли» Мрозко. Запасные — Эрих Маас и Юрген Ай.

А что же чемпион? «Боруссия» сумела вернуть из «Ганновера» Юппа Хайнкеса, и это было главным событием лета. Добавились два молодых полузащитника. Ганс-Юрген Влока мелькнул и исчез. А второму — Райнеру Бонхофу было суждено большое будущее — чемпион мира, двукратный чемпион Европы. И это не считая трофеев, добытых с «Боруссией». Некогда основной вратарь Фолькер Даннер ушёл в «Дуйсбург». Стал игроком «Киккерса» Винфред Шёфер, тот самый «лев», тренировавший «Карлсруэ» в девяностых. Состав «жеребцов» мало отличался от чемпионского. В воротах — Вольфганг Клефф. На скамейке сидел Бернд Шраге. На правом фланге Берти Фогтс по прозвищу «Терьер», слева — Клаус-Дитер Зилофф. В центре обороны — Людвиг Мюллер и Хайнц Витманн. В запасе — Хартвиг Блайдвик и Вернер Адлер. Тройка основных полузащитников — Петер Дитрих, Герберт «Хакль» («Крюк») Виммер и Хорст Кёппель. Влока и Бонхоффа пока запасные. И тройка нападающих — чуть сзади Гюнтер Нетцер, а на переднем крае Юпп Хайнкес и Герберт Лаумен. Плюс Ульрик Ле Февр. Если кто забыл, то обладатель французской фамилии был игроком сборной Дании. Тренировал команду, разумеется, Хённес Вайсвайлер. Кто же будет его менять после исторического чемпионства?

Рухнувшие ворота

В первом туре «Боруссия» передала привет Шёферу и его «Киккерсу» из Оффенбаха. Бонхоф отличился в первой же встрече за основной состав, а подвёл черту Кёппель — 2:0. Хансен тоже не стал тянуть с первым голом за «Баварию», но его новый клуб заключил мир в Штутгарте — 1:1.

Затем чемпион дважды сыграл вничью с «Гамбургом» и «Ганновером». Баварцы обыграли «Герту» и увезли очко из Дортмунда. Соперники набрали по четыре очка и держались за спиной неожиданно возглавившего гонку «Рот-Вайсс» из Эссена (был ещё и из Оберхаузена). Который в четвёртом туре дал бой в Мюнхене (2:2) и сохранил первое место. «Боруссия» на выезде спокойно разобралась с «Арминией» 2:0.

Отправив пять безответных мячей в ворота «Кайзерслаутерна», чемпионы поднялись на первое место, которое пришлось делить с «Гертой» и «Гамбургом». «Бавария», одолев во Франкфурте «Айнтрахт», шла пятой, но отставание составляло лишь очко. В шестом туре двум «Б» предстояло сыграть в Мюнхене.

Это сейчас Юпп Хайнкес — легенда «Баварии». А в сентябре семидесятого его проклинала половина Мюнхена. На последней минуте встречи Юпп сравнял счёт и лишил «Баварию» почти добытой победы — 2:2. А еще и лидерства. «Боруссии» же понравилось на первом месте. Сначала она делила его с «Гертой», потом с «Баварией», снова с «Гертой», с «Баварией», «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Баварцы шли по пятам или вровень. Но вырваться вперёд в гордом одиночестве долго не удавалось. В 14-м туре команда Вайсвайлера расклеилась в Западном Берлине, уступив «Герте» 2:4. Упустить такой шанс «Бавария» не могла. Первый круг остался за клубом из Мюнхена. «Боруссии» пришлось примерить на себя роль преследователя.

Но «Герта» поставила подножку и баварцам. В 19-м туре команды забили по три гола. «Боруссия» же отправила три безответных мяча в ворота «Гамбурга» и снова вырвалась вперёд. Точнее догнала по очкам, а за счёт лучшей разницы мячей 47:17 против 38:15 обогнала конкурента. Несколько туров «жеребцы» и мюнхенцы шли в ногу. И набирали, и теряли очки синхронно.

«Вердер», который по некоторым сведениям был стимулирован денежным переводом из Мюнхена, дал бой в Мёнхенгладбахе. За три минуты до финального свистка гости держали ничью 1:1. Но Герберт Лаумен в сутолоке у ворот влетел вместе с мячом в сетку. Да так, что не выдержала подгнившая стойка ворот. Всё рухнуло. Лаумен не пострадал, правда его пришлось извлекать с помощью работников стадиона. Однако матч был остановлен, а судья не засчитал гол. Более того, «Боруссию» лишили и ничьей. За то, что не смогла обеспечить сохранность ворот на своём стадионе. Из-за гнилой деревяшки ей засчитали техническое поражение. «Бавария» в тот день тоже потерпела поражение. Но не техническое, а самое настоящее от «Кайзерслаутерна». Поэтому положение дел не изменилось. А там подоспела вторая встреча в Мёнхенгладбахе.

«Баварии» удалось нейтрализовать Найнкеса, но что же делать с Нетцером? Гюнтер забил первый мяч, после перерыва Ле Февр добавил второй. «Чарли» Мрозко подарил было гостям шанс спасти игру. Но Лаумен в третий раз заставил Зеппа Майера вытащить мяч из сетки — 3:1. Но чемпионская гонка не закончилась. «Бавария» не отказалась от чемпионских амбиций. Ей удалось догнать лидера по количеству очков. Но разница мячей оставалась лучше у «Боруссии».

В 31-м туре «Кёльн», довольно крепкий коллектив, ворота которого защищал дублёр Майера в сборной Манфред Манглиц, вдруг взял да развалился в Мюнхене- 0:7. «Боруссия» тоже разгромила «Герту» 4:0. Однако разница мячей у чемпиона была теперь +37 против баварских +36.

«Боруссия» выиграла в Дортмунде у одноклубников 4:3. «Бавария» победила в Бремене «Вердер» 1:0. Но в предпоследнем туре соперники поменялись местами. «Жеребцы» снова добились победы с результатом 4:3, а «Бавария» разгромила «Айнтрахт» 4:1. Теперь уже у команды Латтека было +40, а у подопечных Вайсвайлера +39.

«Бавария» — чемпион? А вот и нет. «Дуйсбург», главный ненавистник баварцев в семидесятые, сделал «Боруссии» просто королевский подарок, обыграв мюнхенцев 2:0. Райнер Будде забил первый мяч в ворота Майера, а потом и второй. А «жеребцы» в свою очередь растерзали «Айнтрахт» из Франкфурта 4:1 и сняли все вопросы о победителе. «Боруссия» второй год подряд пересекла финишную черту первой. Вот и родился первый двукратный чемпион Бундеслиги! «Бавария» нашла утешение в Кубке Германии. В финале «Кёльн» оказался не столь любезен, как во втором круге. «Козлы» дали бой, и лишь на исходе дополнительного времени пропустили второй мяч.

Что касается Кубка чемпионов, то дебют «Боруссии» оказался не самым удачным. Разгромив в 1/16 кипрский ЭПА 6:0 и 10:0, в одной восьмой чемпион ФРГ дважды сыграл вничью с «Эвертоном» с одинаковым счётом 1:1. Пенальти лучше пробили чемпионы Англии.

Гонка «Боруссии» и «Баварии» в сезоне 1970/71 была только вторым актом великого противостояния семидесятых. Ждите продолжения.