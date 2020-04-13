«Спартак» или ЦСКА? Выбор очевиден!

1586782807

сегодня, 16:00

Сегодня на «Соккер.ру» могли обсуждать главное дерби страны, которое должно было состояться 12 апреля, но и без футбола столкнем лбами болельщиков «Спартака» и ЦСКА !

День Космонавтики, Вербное воскресенье — вчера был богатый на праздники день, которому, увы, не хватило большого футбола. На 12 апреля была запланирована уже третья в нынешнем сезоне встреча ЦСКА и «Спартака», последний шанс для армейцев взять реванш, ведь первые два дерби остались за «красно-белыми». День после дерби — это время споров и обсуждений, но пусть даже большая драка не состоялась, это не повод отказывать себе в удовольствии помахать кулаками. Только не заденьте тех, кто самоизолировался рядом с вами!

«Спартак» или ЦСКА ?

Это элементарный вопрос, на который большинство из вас ответит, не задумываясь. Этот выбор легок настолько, что можно оскорбиться. Конечно, «Спартак» всех сильнее и популярнее! Естественно, ЦСКА всегда будет первым! Если вы болельщик одной из команд, для вас выбор очевиден, но аргументы в спорах пригодятся.

Титулы. «Спартак» — ЦСКА — 36:33

«Спартак» имеет небольшое преимущество над ЦСКА по числу завоеванных трофеев, но без детального анализа не обойтись. «Красно-белые» чаще становились чемпионами страны — 12 побед в чемпионате СССР + 10 титулов в чемпионатах России. ЦСКА завоевывал право называться сильнейшей командой страны 13 раз (7 СССР + 6 Россия). По количеству национальных кубков «Спартак» совсем чуть-чуть впереди 13:12, причем в XXI веке счет 7:1 в пользу ЦСКА . Собственно, по чемпионствам в текущем столетии армейцы тоже выигрывают крупно — 6:2.

Но главный аргумент болельщиков ЦСКА — Кубок УЕФА , завоеванный в 2005 году. Армейцы стали первой российской командой, которой покорился еврокубок. «Спартаку» это так и не удалось, хотя в 90-е команда Олега Романцева добиралась до полуфиналов трех еврокубков — Кубка чемпионов, Кубка Кубков и Кубка УЕФА . В четверку сильнейших клубов Европы в Кубке/Лиге чемпионов никто из российских команд, кроме «Спартака», никогда не входил. Солидное достижение, но его, в отличие от Кубка УЕФА , в музей не поставишь.

Личные встречи (только официальные турниры). «Спартак» — ЦСКА — 67:62 (34 ничьи)

С таким багажом московские клубы приближаются к 85-летию своего соперничества на футбольных полях. У «Спартака» всего лишь на 5 побед больше, причем это багаж времен СССР , когда «красно-белые» захомутали 45 викторий против 35 армейских. В российском чемпионате и кубковых турнирах преимущество уже у ЦСКА — 27:22 по победам, хотя непосредственно в РПЛ «красно-синие» выиграли лишь на одну игру больше — 22:21.

Многие помнят о безвыигрышной серии «Спартака» в главном московском дерби, растянувшейся с марта 2001 по ноябрь 2008 года (18 матчей, семь с половиной лет), но между 1990 годом и 1998 сами армейцы ни разу не побеждали заклятых друзей (16 матчей, те же семь с половиной лет). Очевидно, что в XXI веке перевес на стороне ЦСКА , а вот раньше в противостоянии успешнее был «Спартак», отрезками доминировавший в дерби.

Если же говорить о совсем свежих страницах, то «Спартак» из последних восьми официальных встреч выиграл пять, в том числе два домашних дерби в нынешнем сезоне (2:1 в РПЛ и 3:2 в Кубке России). Если «Спартак» одержит победу над ЦСКА и в следующем матче, то оформит первую серию из трех побед в дерби за 20 лет.

Популярность. За кого голосуют ногами?

Средняя посещаемость домашних матчей: «Спартак» — ЦСКА — 28396:16038

На самом деле, претендующему на статус самого популярного клуба страны «Спартаку» приходится гордиться такой посещаемостью при условии, что домашний стадион вмещает около 45 тысяч зрителей, но ЦСКА все равно заметно отстает — более чем на 12 тысяч. «Живая» поддержка у «Спартака» более многочисленная — это математический факт. Точной статистики по заполняемости гостевых секторов в выездных матчах нет, но очевидно, что самые массовые выезды в стране тоже у «красно-белых». И да, прошлый год получился крайне неудачным для «Спартака», было много негатива и акций протестов, из-за которых болельщики отказывались от посещения матчей.

Метод «Яндекса»: подсчет поисковых запросов

Перед стартом нынешнего сезона «Яндекс» провел исследование, в основу которого легли поисковые запросы пользователей изо всех уголков России. Выяснилось, что в большинстве регионов чаще всего ищут матчи с участием «Спартака», в то время как ЦСКА победил только в одном регионе — Северной Осетии. Видимо, стоит за это поблагодарить Алана Дзагоева.

Количество подписчиков в социальных сетях (на примере «Твиттера): „Спартак“ — ЦСКА — 614 тысяч читателей — 520.6 тысяч читателей

Нет смысла приводить в пример другие площадки, потому что картина примерно везде одинаковая: преимущество на стороне „Спартака“, но оно небольшое — в районе 10-15%. Впрочем, здесь еще нужно учитывать качество контента: у ЦСКА сильная команда СММ-щиков, а „Спартак“ явно недорабатывает в Интернете.

Кто круче лично для вас?

Ждем аргументы болельщиков и мнения незаинтересованных лиц. Какой клуб лично вы считаете более весомым и значимым для российского футбола?