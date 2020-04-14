Рейтинг! 10 лучших тренеров сборных прямо сейчас

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сегодня, 12:32

«Соккер.ру» называет самых успешных наставников национальных команд.

Работать тренером в клубе и в сборной — две большие разницы, поэтому о наставниках национальных команд поговорим отдельно. Как вы понимаете, применительно к тренерам сборных «прямо сейчас» — понятие растяжимое, ведь специалисты работают продолжительными циклами, поэтому достижения на текущем месте работы и контекст тоже будем учитывать. А теперь — поехали!

10 место. Феликс Санчес Бас (сборная Катара; Испания) и Джамел Белмади (сборная Алжира; Алжир)

Имя испанского тренера стало известно широким массам только в прошлом году, когда Феликс Санчес сенсационно привел сборную Катара к победе на Кубке Азии. Собственно, благодаря этому успеху ему и нашлось место в топе. Феликс десять лет тренировал юношей в академии «Барселоны», а в 2006 году переехал в Катар поднимать целину местного футбола. И, как видите, немало преуспел в этом, став вдохновителем первой в истории этой страны большой футбольной победы.

У Белмади тоже тесная связь с Катаром: Джамел восемь лет работал в этой стране в качестве тренера, возглавлял клубы и национальную сборную. А в 2018-м его позвали на родину. Спустя год Белмади привел сборную Алжира к триумфу на Кубке Африканских Наций. «Лисы пустыни» показали самый организованный футбол на турнире, обыграли в плей-офф поочередно Кот-д'Ивуар, Нигерию и Сенегал, причем Мане и Ко, считавшиеся фаворитами турнира, дважды по ходу турнира уступили алжирцам со счетом 0:1 — на групповой стадии и в финале.

9 место. Рональд Куман (сборная Нидерландов; Нидерланды)

До прихода Кумана «оранжевые» провалили два отборочных турнира подряд (Евро-2016 и ЧМ -2018), а под руководством Рональда без видимых проблем прошли отбор на следующий чемпионат Европы и даже были в шаге от трофея, проиграв в финале Лиги Наций португальцам. Думаю, это весомые причины, чтобы отметить работу Кумана со знаком «плюс».

8 место. Рикардо Гарека (сборная Перу; Аргентина)

Аргентинский специалист работает со сборной Перу с 2015 года, и ему удалось буквально вдохнуть новую жизнь в «инков». Уже через пару месяцев после назначения Гареки сборная Перу завоевала «бронзу» на Кубке Америки, потом состоялась первая успешная отборочная кампания на чемпионат мира впервые с 1982 года (перуанцы пропустили 8 мундиалей прежде, чем завоевать путевку в Россию) и, наконец, в прошлом году команда Рикардо Гареки снова успешно выступила на Копа Америка — второе место. В плей-офф «красно-белые» выбили Уругвай и Чили.

7 место. Гарет Саутгейт (сборная Англии; Англия)

Саутгейт руководит сборной Англии с 2016 года, нынешняя команда — уже на 100% его рук дело. «Три Льва» с Гаретом у руля попали в четверку сильнейших на ЧМ -2018, играли в финальной стадии Лиги Наций и легко прошли отбор на чемпионат Европы. Саутгейт ловко управляется с молодыми футболистами, у него впереди несколько попыток выиграть что-то серьезное с этим талантливым поколением.

6 место. Тите (сборная Бразилии; Бразилия)

От сборной Бразилии ждали большего на чемпионате мира, но команде Тито не посчастливилось потерять Каземиро перед матчем с Бельгией. Бразилия сейчас не выше всех на голову по подбору исполнителей, поэтому Тите работает с закатанными рукавами, а не как классический успешный тренер сборной Бразилии, которому достаточно не мешать гениям. Работа Тито импонирует и приносит сочные плоды: победа на домашнем Кубке Америки получилась яркой и уверенной.

5 место. Роберто Мартинес (сборная Бельгии; Испания)

О силе сборной Бельгии мы знаем не понаслышке — нашей команде дважды досталось от «красных дьяволов» по ходу отборочного турнира Евро, где команда Мартинеса выиграла 10 из 10 матчей с общим счетом 40:3. Огонь! И да, мы говорим о бронзовом призере последнего чемпионата мира. Да, в распоряжении Роберто прекрасные игроки, но ведь их еще нужно объединить в единый организм. Испанцу это удается.

4 место. Златко Далич (сборная Хорватии; Хорватия)

Далич работает тренером уже больше 15 лет, но его имя мы запомнили недавно. Был повод — Златко вывел сборную Хорватии в финал чемпионата мира! За полгода до этого он возглавил «шашечных» в качестве временного тренера, сориентировался в сложной ситуации и за несколько недель добыл путевку на ЧМ -2018 для Хорватии и полноценный контракт для себя. А дальше вы знаете. Отборочную группу чемпионата Европы команда Далича тоже выиграла, не исключено, что Хорватия нашла своего Лёва.

3 место. Йоахим Лёв (сборная Германии; Германия)

А вот и сам Йоахим, который руководит сборной Германии уже 14 лет и не собирается никуда уходить в ближайшее время. Да, чемпионат мира в России получился неудачным, но не ставить же из-за этого крест на тренере, который до этого на шести крупных турнирах подряд финишировал в призах, выиграв чемпионат мира в Бразилии и Кубок Конфедераций. Лёв был и остается одним из сильнейших тренеров сборных в мире.

2 место. Дидье Дешам (сборная Франции; Франция)

Дешам мог собрать «Большую корону», если бы выиграл домашний Евро перед победой на чемпионате мира, но в 2016-м дорогу перебежала сборная Португалии, зато к мундиалю в России подрос Мбаппе, и «трехцветных» было уже не остановить. Впрочем, кто сказал, что Дидье на этом остановится? Он уже восемь лет руководит сборной Франции, которая с таким звездным составом будет ходить в фаворитах на всех крупных турнирах в обозримом будущем.

1 место. Фернанду Сантуш (сборная Португалии; Португалия)

Человек, который сделал португальцев счастливыми. Конечно, ему помогали Криштиану Роналду и другие футболисты, но до прихода Сантуша никому не удавалось сплотить всех, четко организовать тренировочный процесс и игру, а потом начать побеждать со сборной Португалии. За «европейскими бразильцами» остался Евро-2016 и первый в истории розыгрыш Лиги Наций. Ставлю Фернанду на первое место, потому что у него и близко нет такого выбора игроков, как у Дешама. На месте Дидье его успехи могли бы повторить многие, выполнить миссию Сантуша — единицы.