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Рейтинг! 10 сильнейших левых вингеров в мире

сегодня, 12:20
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
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Кого из этой десятки возьмете в свою символическую сборную планеты на левый фланг?

В комментариях вы наверняка спросите: а где Роналду? Отвечаем: не ищите Криштиану в этом списке, ведь хотя он и провел большую часть карьеры, атакуя слева, в «Ювентусе» преимущественно действует в центре нападения, поэтому португальцу наверняка найдется местечко в списке форвардов. А пока о тех, кто в последнее время подбирался к чужим воротам левым флангом и обязательно наводил там панику.

10-е место. Эден Азар («Реал»; Бельгия)

Увы, поставить Эдена Азара выше десятой строчки в нынешних обстоятельствах не представляется возможным, но и «забыть» о классном бельгийце из-за неудачного начала мадридского отрезка карьеры будет нечестно. Азар, когда в форме, может претендовать даже не первую строчку в этом рейтинге, но после перехода в «Реал» Эден представляет собой потенциальную силу, а не реальную. Впрочем, благодаря смещению сроков сезона из-за эпидемии коронавируса у Азара даже появляется шанс спасти свою дебютную кампанию в «Королевском клубе».

9-е место. Антуан Гризманн («Барселона»; Франция)

У Гризманна все не так плохо в «Барселоне», куда он прошлым летом перебрался из «Атлетико», но и до «хорошо» далеко. Отчасти это связано с тем, что в компании с Месси и Суаресом Антуану пришлось взять на себя левый фланг, хотя француз в «Атлетико» и сборной привык действовать по всему фронту атаки. Класс Гризманна прорывается и в таких условиях — он забил 14 голов и сделал 4 «ассиста» в матчах за «Барселону», но трудно избавиться от ощущения, что в Каталонии Антуана заставляют бежать с утяжелителями.

8-е место. Торган Азар («Боруссия Дортмунд»; Бельгия)

И брат обошел брата! Торган на сегодняшний день — самый сильный футболист в семье Азаров, статусный Эдер заткнут за пояс. В Дортмунде Торган берется за любую работу, но чаще всего его можно встретить на левой бровке, где Азар-младший был и латералем в схеме с тремя центральными защитниками, и полузащитником в расстановке 4-4-2, и атакующим хавбеком в схеме 4-2-3-1, и, наконец, крайним форвардом. Как итог: 5 голов и 10 результативных передач в Бундеслиге. 

7-е место. Лоренцо Инсинье («Наполи»; Италия)

Иногда Инсинье выводит за руку на поле детей, которые выше его ростом, но это не мешает Лоренцо быть большим футболистом, и хотя свой самый мощный сезон (2016/17) ему повторить не удается, итальянец остается символом, капитаном и одним из лидеров «Наполи» по игре.

6-е место. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»; Испания)

Относительно новое лицо, но если вы следите за чемпионатом Испании, а не только за «Реалом» или «Барселоной», то наверняка знакомы с вингером «Сосьедада», который уже третий сезон проводит на высоком уровне. К середине марта Микель забил 10 голов и 6 раз ассистировал партнерам, он лидер и самый дорогостоящий игрок баскского клуба: до даунгрейда его трансферная стоимость оценивалась в 60-70 млн евро. И да, Ойарсабалю всего лишь 22 года!

5-е место. Алехандро Гомес («Аталанта»; Аргентина)

Капитана «Аталанты» номинально приписываем к левому флангу, потому что в принципе он представитель вымирающего вида «плеймейкер», ищущий возможности по всему фронту нападения. Поигравший в Украине аргентинец по прозвищу Папу является организатором атак одной из самых зрелищных команд Европы, малыш Алехандро (рост — 165 сантиметров) во всей красе раскрылся уже в зрелом возрасте под руководством Джан Пьеро Гасперини.

4-е место. Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»; Южная Корея)

После травмы Харри Кейна мы стали привыкать к корейцу в центре атаки, но традиционная позиция Сона — слева. Вингер «Тоттенхэма» — один из лучших в своем ремесле, причем в последнее время кореец к своей вечной старательности добавил отличную результативность, что мгновенно подбросило его в рейтинге. 16 голов и 8 результативных передач в текущем сезоне — прекрасный показатель.

3-е место. Неймар (ПСЖ; Бразилия)

Только бразильцы продолжают верить в сказки, что Неймар лучше Месси и вообще весь такой особенный, что хоть молись на него. Глупости. Неймар — очень одаренный футболист, но с учетом особенностей поведения и подверженности травмам он даже сильнейшим в мире на своей позиции прямо сейчас не является. Вешать ордена за избиение соперников в чемпионате Франции на бразильца глупо, а в Лиге чемпионов без Месси и «Барселоны» он ничего не добился. Правильно сказал о нем Дель Боске. 

2-е место. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия)

Стерлинг благодаря сотрудничеству с Хосепом Гвардиолой добился мощного прогресса, главным образом прибавив в качестве ударов и, следовательно, в количестве забитых мячей. В нынешней кампании уже забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Если оставшиеся матчи сезона будут сыграны, у Рахима будут все возможности, чтобы превзойти личный рекорд результативности (25 мячей).

1-е место. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал)

Юрген Клопп вспомнил о первой встрече с Мане, после которой не захотел тратить время на Садио, но время показало, что тренер ошибался. Мане прогрессирует от сезона к сезону, а в нынешней кампании многие называют его сильнейшим футболистом АПЛ. Во многом линии развития Мане и Стерлинга похожи: оба футболиста проделали тернистый путь от расхлябанности к эффективности, научились направлять свою энергию в правильное русло и не расплескивать моменты. 

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:01
Эден Азар здесь явно лишний. Сколько было шумихи от его перехода в Реал, но как выясняется, что переход был ошибкой.
про Куртуа сначала тоже говорили, да Перес 8 купил носатого, Челси развели Реал, а сейчас он один из лучших вратарей!посмотрим во 2-м сезоне на него, а уж потом сделаем выводы
CАRLOS
CАRLOS
сегодня в 13:59
Гризманн левый пассажир если только
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:22
А про проводящего хороший сезон Рэшфорда - являющего одним из лучших бомбардиров чемпиона Англии и имеющего статистику лучше Ойарсабаля не слышали, который по рейтингу тянет на 6 место ? P.S. Гризманн, Гомес здесь лишние.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:43
Нэймар, без вариантов
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 12:41
В чем смысл этого рейтинга? Сильнейшие здесь и сейчас? Тогда Азар мимо, он травмирован. Сильный сезон? Тоже мимо, сезон ужасен. Сане или Гедеш больше заслуживают места в топ-10.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:32
Эден Азар здесь явно лишний. Сколько было шумихи от его перехода в Реал, но как выясняется, что переход был ошибкой.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:30, ред.
хорошая подборка в этот раз только неймар на 10 место
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