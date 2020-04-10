Рейтинг! 10 сильнейших левых вингеров в мире

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сегодня, 12:20

Кого из этой десятки возьмете в свою символическую сборную планеты на левый фланг?

В комментариях вы наверняка спросите: а где Роналду? Отвечаем: не ищите Криштиану в этом списке, ведь хотя он и провел большую часть карьеры, атакуя слева, в «Ювентусе» преимущественно действует в центре нападения, поэтому португальцу наверняка найдется местечко в списке форвардов. А пока о тех, кто в последнее время подбирался к чужим воротам левым флангом и обязательно наводил там панику.

10-е место. Эден Азар («Реал»; Бельгия)

Увы, поставить Эдена Азара выше десятой строчки в нынешних обстоятельствах не представляется возможным, но и «забыть» о классном бельгийце из-за неудачного начала мадридского отрезка карьеры будет нечестно. Азар, когда в форме, может претендовать даже не первую строчку в этом рейтинге, но после перехода в «Реал» Эден представляет собой потенциальную силу, а не реальную. Впрочем, благодаря смещению сроков сезона из-за эпидемии коронавируса у Азара даже появляется шанс спасти свою дебютную кампанию в «Королевском клубе».

9-е место. Антуан Гризманн («Барселона»; Франция)

У Гризманна все не так плохо в «Барселоне», куда он прошлым летом перебрался из «Атлетико», но и до «хорошо» далеко. Отчасти это связано с тем, что в компании с Месси и Суаресом Антуану пришлось взять на себя левый фланг, хотя француз в «Атлетико» и сборной привык действовать по всему фронту атаки. Класс Гризманна прорывается и в таких условиях — он забил 14 голов и сделал 4 «ассиста» в матчах за «Барселону», но трудно избавиться от ощущения, что в Каталонии Антуана заставляют бежать с утяжелителями.

8-е место. Торган Азар («Боруссия Дортмунд»; Бельгия)

И брат обошел брата! Торган на сегодняшний день — самый сильный футболист в семье Азаров, статусный Эдер заткнут за пояс. В Дортмунде Торган берется за любую работу, но чаще всего его можно встретить на левой бровке, где Азар-младший был и латералем в схеме с тремя центральными защитниками, и полузащитником в расстановке 4-4-2, и атакующим хавбеком в схеме 4-2-3-1, и, наконец, крайним форвардом. Как итог: 5 голов и 10 результативных передач в Бундеслиге.

7-е место. Лоренцо Инсинье («Наполи»; Италия)

Иногда Инсинье выводит за руку на поле детей, которые выше его ростом, но это не мешает Лоренцо быть большим футболистом, и хотя свой самый мощный сезон (2016/17) ему повторить не удается, итальянец остается символом, капитаном и одним из лидеров «Наполи» по игре.

6-е место. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»; Испания)

Относительно новое лицо, но если вы следите за чемпионатом Испании, а не только за «Реалом» или «Барселоной», то наверняка знакомы с вингером «Сосьедада», который уже третий сезон проводит на высоком уровне. К середине марта Микель забил 10 голов и 6 раз ассистировал партнерам, он лидер и самый дорогостоящий игрок баскского клуба: до даунгрейда его трансферная стоимость оценивалась в 60-70 млн евро. И да, Ойарсабалю всего лишь 22 года!

5-е место. Алехандро Гомес («Аталанта»; Аргентина)

Капитана «Аталанты» номинально приписываем к левому флангу, потому что в принципе он представитель вымирающего вида «плеймейкер», ищущий возможности по всему фронту нападения. Поигравший в Украине аргентинец по прозвищу Папу является организатором атак одной из самых зрелищных команд Европы, малыш Алехандро (рост — 165 сантиметров) во всей красе раскрылся уже в зрелом возрасте под руководством Джан Пьеро Гасперини.

4-е место. Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»; Южная Корея)

После травмы Харри Кейна мы стали привыкать к корейцу в центре атаки, но традиционная позиция Сона — слева. Вингер «Тоттенхэма» — один из лучших в своем ремесле, причем в последнее время кореец к своей вечной старательности добавил отличную результативность, что мгновенно подбросило его в рейтинге. 16 голов и 8 результативных передач в текущем сезоне — прекрасный показатель.

3-е место. Неймар ( ПСЖ ; Бразилия)

Только бразильцы продолжают верить в сказки, что Неймар лучше Месси и вообще весь такой особенный, что хоть молись на него. Глупости. Неймар — очень одаренный футболист, но с учетом особенностей поведения и подверженности травмам он даже сильнейшим в мире на своей позиции прямо сейчас не является. Вешать ордена за избиение соперников в чемпионате Франции на бразильца глупо, а в Лиге чемпионов без Месси и «Барселоны» он ничего не добился. Правильно сказал о нем Дель Боске.

2-е место. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия)

Стерлинг благодаря сотрудничеству с Хосепом Гвардиолой добился мощного прогресса, главным образом прибавив в качестве ударов и, следовательно, в количестве забитых мячей. В нынешней кампании уже забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Если оставшиеся матчи сезона будут сыграны, у Рахима будут все возможности, чтобы превзойти личный рекорд результативности (25 мячей).

1-е место. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал)