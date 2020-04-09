Рейтинг! 10 сильнейших правых вингеров в мире

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» приступает к определению сильнейших атакующих футболистов планеты. Начнем с правых вингеров!

Некоторые тренеры любят повторять, что схемы существуют до последней четверти поля перед воротами соперников, там начинается импровизация. Это важное уточнение, потому что роли и позиции в атаке условны и размыты, часто футболисты меняют по несколько позиций за один матч, не говоря о целом сезоне. Поэтому сегодня говорим о тяготеющих к правому флангу игроках, которые вовсе не ограничиваются только этим амплуа.

10 место. Лукас Окампос («Севилья»; Аргентина)

Этот аргентинец к 25-ти годам сменил пять европейских клубов, выступал во Франции и Италии, но по-настоящему обрел себя в «Севилье», которая в чемпионате Испании снизу вверх смотрит только на «Барселону» и «Реал». Окампос — лидер атак андалусийцев, в 22-х матчах за «Севилью» в Примере он забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. «Рамон Санчес Писхуан» в восторге от Лукаса, а «Бавария» уже присматривается к дерзкому вингеру.

9 место. Адама Траоре («Вулверхэмптон»; Испания)

Траоре с юности выделялся среди сверстников, но долгое время у Адама не складывались отношения с футболом из-за особенностей характера и психики: во-первых, вингер страдал завышенным самомнением, во-вторых, был плохо обучаемым, вследствие чего на поле выглядел, как безголовая курица. Но сначала Тони Пулис, а потом и Нуну Эшпириту Санту помогли поставить мозги на место, и теперь Траоре — грозная сила, с которой приходится считаться даже топ-клубам АПЛ , матчи с которыми Адама особенно удаются.

8 место. Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»; Австрия)

Вот уж человек, которого точно не назовешь правым вингером с точкой на конце. В тактически гибкой команде Юлиана Нагельсманна каждый футболист — немножечко универсал, а Забитцер — универсал с большой буквы. Да, чаще всего Марселя можно увидеть на правом фланге, причем австриец был и латералем, и крайним форвардом, но всего он сменил уже 8 позиций по ходу нынешнего сезона. 15 голов, 7 результативных передач и пристальный интерес со стороны Моуриньо подчеркивают текущий статус Забитцера.

7 место. Хаким Зийех («Аякс»; Марокко)

Блестящий плеймейкер, сделавший себе имя в Нидерландах, в ближайшее межсезонье присоединится к «Челси», где его уже с нетерпением ждет Фрэнк Лэмпард:

Впервые я заметил его в матчах «Аякса» в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Мне кажется, что он показал выдающуюся игру, особенно в матчах с «Тоттенхэмом». В этом сезоне мы два раза играли с ним, поэтому я достаточно многое узнал о нем. В этом сезоне у нас было много матчей, в которых нам очень сложно давалось проходы в штрафную и обостряющие пасы. Зийех — тот игрок, который добавит нам креативности. Он отдаёт голевые передачи, забивает сам. Я знаю, что переход состоится летом, но я уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда он присоединится к нам.

6 место. Бернарду Силва («Манчестер Сити»; Португалия)

Прошлый сезон у Бернарду Силвы получился ярче, но и сейчас португалец в большом порядке. Возможно, у него не такая блестящая статистика, как у большинства в этом списке, однако никогда не унывающий моторчик Силва всегда полезен своим командам. Бернарду — это такой специальный парень, рядом с которым его партнерам становится гораздо легче демонстрировать свои сильные качества.

5 место. Серж Гнабри («Бавария»; Германия)

24-летний немец проводит лучший сезон в своей карьере, все личные рекорды по голам и «ассистам» он побил еще в начале февраля. Помним и покер Гнабри в ворота «Тоттенхэма» и другие полезные действий, которых набралось под три десятка: 18 голов и 10 результативных передач.

4 место. Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»; Англия)

Не менее впечатляющая статистика у самого дорогого футболиста Бундеслиги Джейдона Санчо. Вингер дортмундской «Боруссии», выросший в Германии в звезду мировой величины и находящийся на прицеле у топ-клубов, забил 17 голов и сделал 17 «ассистов». Мощь!

3 место. Анхель Ди Мария ( ПСЖ ; Аргентина)

Ди Мария связывает игру ПСЖ в атаке, а еще он скромный и трудолюбивый парень, который разряжает сложную обстановку в раздевалке парижского клуба, где хватает непростых персонажей. Анхель, конечно же, не сугубо правый вингер, он вообще действует по всему фронту атак, но формально 8 раз выходил справа в атаке ПСЖ . 12 голов и 18 «ассистов» в этом сезоне делают Ди Марию претендентом на звание «Лучший игрок сезона» в Лиге 1.

2 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

Салах после перехода в «Ливерпуль» резко ворвался в узкий круг сильнейших футболистов на планете, и хотя после первого мощного сезона на «Энфилде» египтянину прочили спад, Мохамед задержался на топ-уровне, выиграл Лигу чемпионов и уже стал бы чемпионом Англии, если бы не коронавирусный локаут. У Салаха 20 голов и 8 «ассистов» в этом сезоне, а всего в 144 матчах за «Ливерпуль» Мо забил 91 мяч и сделал 37 результативных передач. Феноменальная статистика!

1 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Месси не нуждается ни в дополнительной рекламе, ни в озвучивании статистики. Лионель — гений, и его место — первое. Dixi.