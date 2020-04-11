Рейтинг! 10 лучших вторых форвардов планеты

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сегодня, 17:31

Легенды, вундеркинды и очарования сезона – в топ-10 от «Соккер.ру».

Нападающие бывают разные, но в современном футболе есть четко выраженные центральные форварды, а есть порода гибридных игроков атаки. Многие команды играют в два нападающих, многие не отказались от такой схемы, если бы имели двух форвардов, поэтому не трудно разделить.

О центральных нападающих поговорим, а сейчас о форвардах, что умеют и забивать, и подносить снаряды. Часто еще искуснее, чем их коллеги, которые работают с последними пасами в чужих штрафных площадях, поэтому нередко речь о ключевых фигурах в схемах и тактических моделях. Ну, или талантах, в которых продолжают верить.

10 место. Пауло Дибала («Ювентус»)

Вот если бы Пауло играл стабильно – цены ему не было. А так на поцелуй Роналду заслуживает далеко не всегда. С другой стороны, Депай вылетел из-за травмы, Маркус Тюрам только обживается в роли звезды футбола, Фекир пытается найти себя в «Бетисе», но это так себе уровень. Ришарлисон тоже не играет за «Эвертон» с результатами «Лестера», хотя старается, как и Эдегор – не только Слуцкий ждет его возвращение в «Реал», или Хаверц – еще один прекрасный атакующий хавбек, выдавший сказочный отрезок в феврале. Однако поставим на десятое место Дибалу, ведь он удивительного таланта игрок. Жаль, что пока не всегда стабильный. Впрочем, тактика тоже может влиять – в «Палермо» в юном возрасте тащил, чувствуя полную свободу.

9 место. Димитри Пайет («Марсель»; Франция)

Старый хулиган умеет отдавать последние передачи. Пайет поднял «Марсель» на второе место в Лиге 1, и даже тренер Андре Виллаш-Боаш не скрывает – команда зависит от Димитри. Француз не умеет играть стабильно и никогда не научится, как тот же Коутиньо – в этом сезоне в «Баварии» не настолько хорош, чтобы оказаться в подобной десятке, однако если возвращаемся к подвигам Пайета, то получаем 13 причин поверить в то, что Фелиша и ряд других молодых талантов оставили пока за бортом такой десятки не случайно. Португалец, конечно, в качестве примера – Жоау не заиграл пока в «Атлетико» так, как нужно, но такие фамилии напоминают, что Пайет в этом сезоне круче настоящих звезд и больших талантов.

8 место. Марко Ройс («Боруссия» Д; Германия)

Классно, когда Марко жив, здоров и играет в свой футбол, и плохо, что в начале февраля снова получил травму, но небольшую. Зато один из ветеранов «Боруссии» Д ведет в этом сезоне вперед отряд юных игроков – Санчо, Азара и Холанда, и Фавр нашел для опытного Ройса место в схемах. У верного Дортмунду атакующего хавбека и второго форварда была серия из семи матчей, в которых или забивал, или отдавал голевые передачи, или делал то и другое в один вечер. Опыта Марко не хватило против ПСЖ , но Ройс пригодится в решающих турах сезона в Бундеслиге.

7 место. Душан Тадич («Аякс»; Сербия)

Человеку не из топ-5 трудно попасть в такие списки, поскольку не так много футболистов высоченного класса выступают за пределами пяти богатейших лиг Европы. Но Душан Тадич остался в «Аяксе», не вернулся в Англию, не уехал в Бундеслигу или Ла Лигу. Серб, в отличие от Зийеха, вряд ли согласится на переезд в новый клуб – фактор возраста учитывайте, но вылет от «Хетафе» или неудачи сборной в отборе к Евро-2020 не превращают вынужденного форварда «Аякса» в лишнего в таком списке. У Душана 11 голов, 14 ассистов – один из главных гибридных нападающих планеты.

6 место. Томас Мюллер («Бавария»; Германия)

Мюллер вернулся, причем настолько показательно, что «Бавария» в лице Кана и Салихамиджича предложила Томасу новый контракт, хотя долго бродили слухи, что нападающий может найти себе новый клуб. Но неожиданно для многих Флик задержался – его подписали как постоянного тренера, и поскольку бывший помощник Лева в сборной Германии прекрасно знает, как работать с Мюллером, то не нужно удивляться результатам. Томас снова в хорошем настроении, на его счету 16 голевых передач в Бундеслиге, как у Де Брюйне в АПЛ – рекорд сезона. Умеет все, играет, где нужно, у Левандовски под ногами не путается. Идеальный второй форвард для «Баварии».

5 место. Йосип Иличич («Аталанта»; Словения)

Отмечаем, что у прекрасной «Аталанты» есть не только Гомес. И хотя Иличич в силу хитрой схемы Гасперини формально выполняет функции центрального форварда – если рядом и выше нет Сапаты, диапазон его действий достаточно широкий, чтобы не оставалось никаких сомнений – здесь и сейчас Иличич входит в топ лучших вторых нападающих мира. Словенец сделал покер в Лиге чемпионов в ворота «Валенсии» в Испании, у него до паузы было 14 созданных мячей в семи последних матчах с результативными действиями – 12 голов и 2 ассиста. В феноменальной форме человек!

4 место. Лаутаро Мартинес («Интер»; Аргентина)

Восходящая звезда аргентинского футбола. Кто бы мог подумать, что скауты «Интера» найдут «Расинге» парня, что так быстро вырастет в цене? Сейчас «Барселона» готова отдать за напарника центрального нападающего Лукаку свыше сотни, а миланцам нападающий достался за 25. И сразу начал их отрабатывать. В этом сезоне у Мартинеса уже 16 голов и 4 ассиста, и хотя нужно добавить как диспетчеру, все зависит еще и от тактики. У Конте аргентинец меняется местами с Лукаку, использует взрывную манеру и набирает высоту.

3 место. Тимо Вернер («Лейпциг»; Германия)

И когда играет слева в атаке, и когда располагается в центре, Вернер остается нападающем в стиле Мирослава Клозе, нежели в стиле Марио Гомеса. Тимо играет скорее в стиле Томаса Мюллера, нежели пытается быть обычным центральным нападающим, и стоит признать – у него прекрасно получается. «Лейпциг» в Бундеслиге потерял шанс уверенно лидировать, поскольку не решились обыграть «Баварию» и схватили парочку лишних ничьих, но Вернер тащит – 21 гол и 7 ассистов только в Бундеслиге, а ведь есть еще ЛЧ – 4 мяча и 2 ассиста. За Тимо придет не только «Ливерпуль».

2 место. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Как и Тимо, Роналду играет всюду – и в центре атаки, и глубже, и левее. Но его игру точно никому описывать не нужно. Криштиану в «Ювентусе» не нашел команду, где ему просто и легко – не той же контратакующей природы, что была в «Реале», но класс португальца не обсуждается. Даже в сезоне, когда к Сарри и «Ювентусу» есть вопросы, Роналду наколотил 23 гола в Серии А и ЛЧ , и хотя в любимом турнире пока выступает на удивление неудачно – всего два точных удара, с общим количеством выстрелов и геройств проблем нет. Хотя Роналду уже 35 лет, он – суперстар, живая легенда.

1 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция)