Рейтинг! 10 лучших вторых форвардов планеты

Легенды, вундеркинды и очарования сезона – в топ-10 от «Соккер.ру».
Нападающие бывают разные, но в современном футболе есть четко выраженные центральные форварды, а есть порода гибридных игроков атаки. Многие команды играют в два нападающих, многие не отказались от такой схемы, если бы имели двух форвардов, поэтому не трудно разделить.
О центральных нападающих поговорим, а сейчас о форвардах, что умеют и забивать, и подносить снаряды. Часто еще искуснее, чем их коллеги, которые работают с последними пасами в чужих штрафных площадях, поэтому нередко речь о ключевых фигурах в схемах и тактических моделях. Ну, или талантах, в которых продолжают верить.
10 место. Пауло Дибала («Ювентус»)
Вот если бы Пауло играл стабильно – цены ему не было. А так на поцелуй Роналду заслуживает далеко не всегда. С другой стороны, Депай вылетел из-за травмы, Маркус Тюрам только обживается в роли звезды футбола, Фекир пытается найти себя в «Бетисе», но это так себе уровень. Ришарлисон тоже не играет за «Эвертон» с результатами «Лестера», хотя старается, как и Эдегор – не только Слуцкий ждет его возвращение в «Реал», или Хаверц – еще один прекрасный атакующий хавбек, выдавший сказочный отрезок в феврале. Однако поставим на десятое место Дибалу, ведь он удивительного таланта игрок. Жаль, что пока не всегда стабильный. Впрочем, тактика тоже может влиять – в «Палермо» в юном возрасте тащил, чувствуя полную свободу.
9 место. Димитри Пайет («Марсель»; Франция)
Старый хулиган умеет отдавать последние передачи. Пайет поднял «Марсель» на второе место в Лиге 1, и даже тренер Андре Виллаш-Боаш не скрывает – команда зависит от Димитри. Француз не умеет играть стабильно и никогда не научится, как тот же Коутиньо – в этом сезоне в «Баварии» не настолько хорош, чтобы оказаться в подобной десятке, однако если возвращаемся к подвигам Пайета, то получаем 13 причин поверить в то, что Фелиша и ряд других молодых талантов оставили пока за бортом такой десятки не случайно. Португалец, конечно, в качестве примера – Жоау не заиграл пока в «Атлетико» так, как нужно, но такие фамилии напоминают, что Пайет в этом сезоне круче настоящих звезд и больших талантов.
8 место. Марко Ройс («Боруссия» Д; Германия)
Классно, когда Марко жив, здоров и играет в свой футбол, и плохо, что в начале февраля снова получил травму, но небольшую. Зато один из ветеранов «Боруссии» Д ведет в этом сезоне вперед отряд юных игроков – Санчо, Азара и Холанда, и Фавр нашел для опытного Ройса место в схемах. У верного Дортмунду атакующего хавбека и второго форварда была серия из семи матчей, в которых или забивал, или отдавал голевые передачи, или делал то и другое в один вечер. Опыта Марко не хватило против ПСЖ, но Ройс пригодится в решающих турах сезона в Бундеслиге.
7 место. Душан Тадич («Аякс»; Сербия)
Человеку не из топ-5 трудно попасть в такие списки, поскольку не так много футболистов высоченного класса выступают за пределами пяти богатейших лиг Европы. Но Душан Тадич остался в «Аяксе», не вернулся в Англию, не уехал в Бундеслигу или Ла Лигу. Серб, в отличие от Зийеха, вряд ли согласится на переезд в новый клуб – фактор возраста учитывайте, но вылет от «Хетафе» или неудачи сборной в отборе к Евро-2020 не превращают вынужденного форварда «Аякса» в лишнего в таком списке. У Душана 11 голов, 14 ассистов – один из главных гибридных нападающих планеты.
6 место. Томас Мюллер («Бавария»; Германия)
Мюллер вернулся, причем настолько показательно, что «Бавария» в лице Кана и Салихамиджича предложила Томасу новый контракт, хотя долго бродили слухи, что нападающий может найти себе новый клуб. Но неожиданно для многих Флик задержался – его подписали как постоянного тренера, и поскольку бывший помощник Лева в сборной Германии прекрасно знает, как работать с Мюллером, то не нужно удивляться результатам. Томас снова в хорошем настроении, на его счету 16 голевых передач в Бундеслиге, как у Де Брюйне в АПЛ – рекорд сезона. Умеет все, играет, где нужно, у Левандовски под ногами не путается. Идеальный второй форвард для «Баварии».
5 место. Йосип Иличич («Аталанта»; Словения)
Отмечаем, что у прекрасной «Аталанты» есть не только Гомес. И хотя Иличич в силу хитрой схемы Гасперини формально выполняет функции центрального форварда – если рядом и выше нет Сапаты, диапазон его действий достаточно широкий, чтобы не оставалось никаких сомнений – здесь и сейчас Иличич входит в топ лучших вторых нападающих мира. Словенец сделал покер в Лиге чемпионов в ворота «Валенсии» в Испании, у него до паузы было 14 созданных мячей в семи последних матчах с результативными действиями – 12 голов и 2 ассиста. В феноменальной форме человек!
4 место. Лаутаро Мартинес («Интер»; Аргентина)
Восходящая звезда аргентинского футбола. Кто бы мог подумать, что скауты «Интера» найдут «Расинге» парня, что так быстро вырастет в цене? Сейчас «Барселона» готова отдать за напарника центрального нападающего Лукаку свыше сотни, а миланцам нападающий достался за 25. И сразу начал их отрабатывать. В этом сезоне у Мартинеса уже 16 голов и 4 ассиста, и хотя нужно добавить как диспетчеру, все зависит еще и от тактики. У Конте аргентинец меняется местами с Лукаку, использует взрывную манеру и набирает высоту.
3 место. Тимо Вернер («Лейпциг»; Германия)
И когда играет слева в атаке, и когда располагается в центре, Вернер остается нападающем в стиле Мирослава Клозе, нежели в стиле Марио Гомеса. Тимо играет скорее в стиле Томаса Мюллера, нежели пытается быть обычным центральным нападающим, и стоит признать – у него прекрасно получается. «Лейпциг» в Бундеслиге потерял шанс уверенно лидировать, поскольку не решились обыграть «Баварию» и схватили парочку лишних ничьих, но Вернер тащит – 21 гол и 7 ассистов только в Бундеслиге, а ведь есть еще ЛЧ – 4 мяча и 2 ассиста. За Тимо придет не только «Ливерпуль».
2 место. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)
Как и Тимо, Роналду играет всюду – и в центре атаки, и глубже, и левее. Но его игру точно никому описывать не нужно. Криштиану в «Ювентусе» не нашел команду, где ему просто и легко – не той же контратакующей природы, что была в «Реале», но класс португальца не обсуждается. Даже в сезоне, когда к Сарри и «Ювентусу» есть вопросы, Роналду наколотил 23 гола в Серии А и ЛЧ, и хотя в любимом турнире пока выступает на удивление неудачно – всего два точных удара, с общим количеством выстрелов и геройств проблем нет. Хотя Роналду уже 35 лет, он – суперстар, живая легенда.
1 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция)
Главный гибридный форвард мира, ведь юный, наглый, техничный, крутит головы защитникам, немало забивает, 30 голов за клуб в сезоне, а может еще больше, но в ПСЖ очередь из тех, кто может завершить атаку, даже Кавани стало тесно. Килиану всего 21 год, но он уже один из главных футболистов планеты. Понятно, что решающим шагом станет выбор нового клуба – даже если шейхи привяжут его золотой цепью к воротам соперников ПСЖ, рано или поздно Мбаппе уедет. Лучше прийти к «Золотому мяч» раньше, чем опоздать – Гризманн или Неймар подтвердят Килиану, но этот ниндзя-мутант будет все круче и круче. Мбаппе будет расти, мужать, перебирать на себя лидерские функции. Интересно, какой клуб выберет?
Его трудно отнести центрфорвардам, хоть по позиции является таковым. Но и в эту категорию можно добавить.
Его трудно отнести центрфорвардам, хоть по позиции является таковым. Но и в эту категорию можно добавить.