Рейтинг! 10 главных центрфорвардов прямо сейчас

Пишем оды футбольным героям сезона на «Соккер.ру».
Сильных результативных центральных нападающих столько, что за пределами элитной десятки оказались очень крутые нападающие. Во-первых, англичане порадовали Саутгейта – кроме Кейна, есть Рэшфорд, Калверт-Льюин и Абрахам, но молодежь пока не лучше всех.
Также нужно упомянуть интересного мексиканского форварда Рауля Хименеса. В Серии А с переменным успехом играют Джеко и Игуаин. Из Италии в Париж на время перебрался Икарди, навязал конкуренцию Кавани, который сейчас уже не входит в десятку, хотя является великолепным форвардом.
Есть во Франции меткий Мусса Дембеле – скоро переберется из «Лиона» в другой клуб, Каспер Дольберг нашел себя в «Ницце». Тот же Пукки из «Норвича» делает все, что может, как и Сапата, который не всегда играет в основе «Аталанты», но забил столько же в чемпионате, как Икарди в составе ПСЖ.
Азмун тоже не последний центральный форвард мира, но не из топ-10. Даже испанцы, вроде Мораты, Аспаса или Диего Косты, сейчас вне десятки, как и интересные форварды «Монако» — Бен-Йеддер и Слимани. А теперь переходим к главным героям.
10 место. Джейми Варди («Лестер»; Англия)
Габриэл Жезус не вытеснил Агуэро из основы «Манчестер Сити», и хотя тоже забил немало – 8 голов в 11 матчах, однако ни Жезусу, ни Серхио не живется так, как Варди. «Лестер» не доминирует над соперниками, как команда Гвардиолы, поэтому аргентинца оставляем условно одиннадцатым форвардом планеты, а вот хулигана Джейми включаем в список лучших этого сезона. В его пользу говорят голы – с 19 мячами лидирует в гонке снайперов в АПЛ. Причем у Варди мало ударов, он меткий.
9 место. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»; Габон)
Ляказетта нет в десятке, а вот его близкий друг Пьер-Эмерик заслуженно в списке. У габонца неплохая результативность – 17 мячей в АПЛ, то есть может еще обогнать Варди, но сделать это, если Артета использует то на фланге, то в центре, а команда играет то неплохо, то ужасно, будет непросто. Не случайно даже в Габоне советуют Обамеянгу подумать о смене клуба. Если Кейн для «Манчестер Юнайтед» может оказаться слишком дорогой ставкой, то лидер «канониров» может пойти по пути ван Перси. Впрочем, сейчас переход на сторону «дьяволов» не приведет к победе в АПЛ, а в «Арсенале» Обамеянгу не хватает именно трофеев.
8 место. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай)
Был травмирован, пропустил много матчей, только после карантина вернется. Так почему Луис на восьмом месте? Оцените уровень мастерства, важность для каталонцев и успешной игры лично Месси, умение быть самым хитрым на поле и результаты до травмы – 14 голов и 9 ассистов в Ла Лиге и ЛЧ, чтобы понять – Луисито до сих пор круче многих. Одногодок и друг Лионеля стареет, но его сложно заменить. Зимние поиски форварда завершились ничем, в плей-офф ЛЧ именно от Суареса многое для «Барселоны» зависит.
7 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия)
Еще один гигант работы в центре нападения из лазарета. Кейн – сильный нападающий, ведь даже в провальном для «Тоттенхэма» сезоне, когда Почеттино отправился в отставку, а у Моуриньо далеко не все получается, англичанин успел до травмы забить 6 голов в 5 матчах Лиги чемпионов, добавить 11 точных ударов в АПЛ. «Шпорам» точно было бы проще против «Лейпцига», будь Кейн на поле. И хотя теперь лондонцы в финале ЛЧ не сыграют, Харри хотя бы Евро не пропустит. Еще и в АПЛ может сыграть, ведь вернулся к тренировкам раньше, чем предполагали.
6 место. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д; Норвегия)
Новичок в подобных списках, но слишком крут в этом сезоне, чтобы игнорировать форварда, который результативно играл за «Зальцбург» — в том числе, в Лиге чемпионов, а потом удивил дебютом Бундеслигу. Взрослые футболисты ПСЖ поступили очень глупо, что издевались над празднованием Холанда – его «медитацией», ведь Эрлинг не заслужил такую реакцию на поражение целой «Боруссии» Д. Сам-то парижанам забивал, и в Германии тренера Фавра радует. Но через год вряд ли будет играть за «шмелей». Прекрасный центрфорвард, хотя юный и должен доказать стабильность.
5 место. Роберто Фирмино («Ливерпуль»; Бразилия)
Победитель Лиги чемпионов был великолепен в прошлом сезоне, ведь сочетал в себе умение сыграть в штрафной площади с мастерством уступить место Мане и Салаху. Таланта не растерял, но форма у Бобби сейчас чуть хуже. Речь о необычном нападающем – изначально был атакующим хавбеков в «Хоффенхайме», а Клопп передвинул его в атаку вынужденно. Однако сработало, речь об успешном пижоне, что забивает, отводя голову в сторону от ворот. Вот только Фирмино не форвард строго о количестве голов, поэтому Юрген подумывает о подписании конкурента. Но Бобби лучше не терять, он тактически очень важная фигура.
4 место. Ромелу Лукаку («Интер»; Бельгия)
Большой мастер, который во взрослом футболе с детства – играл за «Андерлехт», когда еще учился в школе, поэтому Лукаку всего 26 лет, а его многие помнят с 2010 года, когда впервые забил за Бельгию – сделал дубль в ворота команды России. Сейчас Ромелу покинул МЮ, где на него вешали чужие грехи, и пошел к тренеру, с которым все получается. Лукаку хорошо играет в Серии А, которую считает более сложной для нападающих, чем АПЛ, забил 17 мячей в сезоне, а еще отличается в плей-офф ЛЕ – не забываем, что «Интер» еще и на кубок УЕФА претендует, как в старые времена.
3 место. Карим Бензема («Реал»; Франция)
После ухода Роналду раскрылся по-новому. Если были времена, когда Бензема даже близко не проходил в десятку, то теперь, когда Зидан вернулся и удачно сложились обстоятельства, Карим напоминает, почему может сравнить себя с болидом, а Жиру – с картом. Йович не заиграл в футбол, Бэйл охотнее играет в гольф, а Азар ведет борьбу с холодильником вместо защитников соперников «Реала». На первый план вышел скандальный за пределами поля и невероятно послушный и тактически грамотный на поле Бензема. Крутой форвард с неплохой результативностью и последним пасом – лучший ассистент в истории «Реала», между прочим, обошел Роналду.
2 место. Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия)
Блестящий центральный форвард в отличном настроении. Видать, в семье, где две дочери, рожденный год назад сын и красавица-жена, что снимает шутливые ролики, как отвлекает мужа от игровой консоли, все в порядке. И в «Лацио» все идет хорошо, ведь Симоне Индзаги знает, как выстроить игру для форварда, напарники – особенно Луис Альберто, справляются со своими функциями, поэтому Иммобиле – лидер рейтинга «Золотой бутсы» с 27 голами в 26 сыгранных матчах. Понятно, что там немалый процент ударов с «точек», но Иммобиле и лидерские качества показывал много раз – тридцатилетний форвард спасал на последних минутах, а еще помог обыграть «Интер». «Лацио» в борьбе за Скудетто благодаря тому, что Иммобиле на пике формы.
1 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)
В принципе, в этом сезоне прямо сейчас Иммобиле и Левандовски рядом, однако Роберт – машина. Поляку упрощает жизнь сила «Баварии» и ее статус в Бундеслиге, но вспомните, что была смена тренера, Флик приходил изначально исполняющим обязанности, то есть перед немецким клубом тоже были новые вызовы, они долгое время не лидировали в чемпионате. Но когда у тебя есть Мюллер – пулемет ассистов, и Левандовски – пожалуй, главный центральный нападающих последних лет, то любые задачи по плечу. Роберт, в отличие от Иммобиле, также очень крут в еврокубках – 11 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, поэтому не только из-за 25 мячей в Бундеслиге возглавляет мировой рейтинг. По паспорту ему 31 год, но играет так, словно на пять лет моложе.
Фирмино сдал, Обменьянг так же..
Тупо Левандовски но не сейчас, нет
Фирмино сдал, Обменьянг так же..
Тупо Левандовски но не сейчас, нет
Ну и Кусареса надо выше поднять!
Ну и Кусареса надо выше поднять!