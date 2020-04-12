Рейтинг! 10 главных центрфорвардов прямо сейчас

1586696478

сегодня, 16:01

Пишем оды футбольным героям сезона на «Соккер.ру».

Сильных результативных центральных нападающих столько, что за пределами элитной десятки оказались очень крутые нападающие. Во-первых, англичане порадовали Саутгейта – кроме Кейна, есть Рэшфорд, Калверт-Льюин и Абрахам, но молодежь пока не лучше всех.

Также нужно упомянуть интересного мексиканского форварда Рауля Хименеса. В Серии А с переменным успехом играют Джеко и Игуаин. Из Италии в Париж на время перебрался Икарди, навязал конкуренцию Кавани, который сейчас уже не входит в десятку, хотя является великолепным форвардом.

Есть во Франции меткий Мусса Дембеле – скоро переберется из «Лиона» в другой клуб, Каспер Дольберг нашел себя в «Ницце». Тот же Пукки из «Норвича» делает все, что может, как и Сапата, который не всегда играет в основе «Аталанты», но забил столько же в чемпионате, как Икарди в составе ПСЖ .

Азмун тоже не последний центральный форвард мира, но не из топ-10. Даже испанцы, вроде Мораты, Аспаса или Диего Косты, сейчас вне десятки, как и интересные форварды «Монако» — Бен-Йеддер и Слимани. А теперь переходим к главным героям.

10 место. Джейми Варди («Лестер»; Англия)

Габриэл Жезус не вытеснил Агуэро из основы «Манчестер Сити», и хотя тоже забил немало – 8 голов в 11 матчах, однако ни Жезусу, ни Серхио не живется так, как Варди. «Лестер» не доминирует над соперниками, как команда Гвардиолы, поэтому аргентинца оставляем условно одиннадцатым форвардом планеты, а вот хулигана Джейми включаем в список лучших этого сезона. В его пользу говорят голы – с 19 мячами лидирует в гонке снайперов в АПЛ . Причем у Варди мало ударов, он меткий.

9 место. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»; Габон)

Ляказетта нет в десятке, а вот его близкий друг Пьер-Эмерик заслуженно в списке. У габонца неплохая результативность – 17 мячей в АПЛ , то есть может еще обогнать Варди, но сделать это, если Артета использует то на фланге, то в центре, а команда играет то неплохо, то ужасно, будет непросто. Не случайно даже в Габоне советуют Обамеянгу подумать о смене клуба. Если Кейн для «Манчестер Юнайтед» может оказаться слишком дорогой ставкой, то лидер «канониров» может пойти по пути ван Перси. Впрочем, сейчас переход на сторону «дьяволов» не приведет к победе в АПЛ , а в «Арсенале» Обамеянгу не хватает именно трофеев.

8 место. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай)

Был травмирован, пропустил много матчей, только после карантина вернется. Так почему Луис на восьмом месте? Оцените уровень мастерства, важность для каталонцев и успешной игры лично Месси, умение быть самым хитрым на поле и результаты до травмы – 14 голов и 9 ассистов в Ла Лиге и ЛЧ , чтобы понять – Луисито до сих пор круче многих. Одногодок и друг Лионеля стареет, но его сложно заменить. Зимние поиски форварда завершились ничем, в плей-офф ЛЧ именно от Суареса многое для «Барселоны» зависит.

7 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия)

Еще один гигант работы в центре нападения из лазарета. Кейн – сильный нападающий, ведь даже в провальном для «Тоттенхэма» сезоне, когда Почеттино отправился в отставку, а у Моуриньо далеко не все получается, англичанин успел до травмы забить 6 голов в 5 матчах Лиги чемпионов, добавить 11 точных ударов в АПЛ . «Шпорам» точно было бы проще против «Лейпцига», будь Кейн на поле. И хотя теперь лондонцы в финале ЛЧ не сыграют, Харри хотя бы Евро не пропустит. Еще и в АПЛ может сыграть, ведь вернулся к тренировкам раньше, чем предполагали.

6 место. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д; Норвегия)

Новичок в подобных списках, но слишком крут в этом сезоне, чтобы игнорировать форварда, который результативно играл за «Зальцбург» — в том числе, в Лиге чемпионов, а потом удивил дебютом Бундеслигу. Взрослые футболисты ПСЖ поступили очень глупо, что издевались над празднованием Холанда – его «медитацией», ведь Эрлинг не заслужил такую реакцию на поражение целой «Боруссии» Д. Сам-то парижанам забивал, и в Германии тренера Фавра радует. Но через год вряд ли будет играть за «шмелей». Прекрасный центрфорвард, хотя юный и должен доказать стабильность.

5 место. Роберто Фирмино («Ливерпуль»; Бразилия)

Победитель Лиги чемпионов был великолепен в прошлом сезоне, ведь сочетал в себе умение сыграть в штрафной площади с мастерством уступить место Мане и Салаху. Таланта не растерял, но форма у Бобби сейчас чуть хуже. Речь о необычном нападающем – изначально был атакующим хавбеков в «Хоффенхайме», а Клопп передвинул его в атаку вынужденно. Однако сработало, речь об успешном пижоне, что забивает, отводя голову в сторону от ворот. Вот только Фирмино не форвард строго о количестве голов, поэтому Юрген подумывает о подписании конкурента. Но Бобби лучше не терять, он тактически очень важная фигура.

4 место. Ромелу Лукаку («Интер»; Бельгия)

Большой мастер, который во взрослом футболе с детства – играл за «Андерлехт», когда еще учился в школе, поэтому Лукаку всего 26 лет, а его многие помнят с 2010 года, когда впервые забил за Бельгию – сделал дубль в ворота команды России. Сейчас Ромелу покинул МЮ , где на него вешали чужие грехи, и пошел к тренеру, с которым все получается. Лукаку хорошо играет в Серии А, которую считает более сложной для нападающих, чем АПЛ , забил 17 мячей в сезоне, а еще отличается в плей-офф ЛЕ – не забываем, что «Интер» еще и на кубок УЕФА претендует, как в старые времена.

3 место. Карим Бензема («Реал»; Франция)

После ухода Роналду раскрылся по-новому. Если были времена, когда Бензема даже близко не проходил в десятку, то теперь, когда Зидан вернулся и удачно сложились обстоятельства, Карим напоминает, почему может сравнить себя с болидом, а Жиру – с картом. Йович не заиграл в футбол, Бэйл охотнее играет в гольф, а Азар ведет борьбу с холодильником вместо защитников соперников «Реала». На первый план вышел скандальный за пределами поля и невероятно послушный и тактически грамотный на поле Бензема. Крутой форвард с неплохой результативностью и последним пасом – лучший ассистент в истории «Реала», между прочим, обошел Роналду.

2 место. Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия)

Блестящий центральный форвард в отличном настроении. Видать, в семье, где две дочери, рожденный год назад сын и красавица-жена, что снимает шутливые ролики, как отвлекает мужа от игровой консоли, все в порядке. И в «Лацио» все идет хорошо, ведь Симоне Индзаги знает, как выстроить игру для форварда, напарники – особенно Луис Альберто, справляются со своими функциями, поэтому Иммобиле – лидер рейтинга «Золотой бутсы» с 27 голами в 26 сыгранных матчах. Понятно, что там немалый процент ударов с «точек», но Иммобиле и лидерские качества показывал много раз – тридцатилетний форвард спасал на последних минутах, а еще помог обыграть «Интер». «Лацио» в борьбе за Скудетто благодаря тому, что Иммобиле на пике формы.

1 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

В принципе, в этом сезоне прямо сейчас Иммобиле и Левандовски рядом, однако Роберт – машина. Поляку упрощает жизнь сила «Баварии» и ее статус в Бундеслиге, но вспомните, что была смена тренера, Флик приходил изначально исполняющим обязанности, то есть перед немецким клубом тоже были новые вызовы, они долгое время не лидировали в чемпионате. Но когда у тебя есть Мюллер – пулемет ассистов, и Левандовски – пожалуй, главный центральный нападающих последних лет, то любые задачи по плечу. Роберт, в отличие от Иммобиле, также очень крут в еврокубках – 11 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, поэтому не только из-за 25 мячей в Бундеслиге возглавляет мировой рейтинг. По паспорту ему 31 год, но играет так, словно на пять лет моложе.