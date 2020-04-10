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Бундеслига представила топ-10 голов в марте

сегодня, 13:31

Из-за пандемии коронавируса в немецкой Бундеслиге, как и в остальных ведущих чемпионатах Европы, пауза. Но никогда не поздно насладиться лучшими голами прошлого месяца в немецком чемпионате. Вашему вниманию десять лучших точных ударов Бундеслиги по итогам марта.

Ранее появились новости о том, что чемпионат Германии может возобновиться в мае.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:14
Как вариант, но тогда удалять любой редактированный. Но это опять же, модератору посмотри на коммент, определи, флуд или нет, редактирован или нет. Хлопот полный рот. И всё из-за сомнительного нововведения. И главное - народ будет обижаться друг на друга и на модераторов тоже...
Мне лично такое нововведение не нравиться. По сути эти очки получают в основном всего несколько пользователей, которые устроили "дежурство".
Первые комментарии даже немного раздражают, так как с темой ничего общего. Тем более я уже видел пару ссор из-за того, что кто то на несколько секунд опередил оппонента.
К примеру такие поощрения как за "лучший комментарий" я лично одобряю и думаю, что надо как раз ориентироваться на такое улучшение сайта, а не на то кто первый отреагировал на новость.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:07
Красиво, ничего не скажешь! В Германии умеют забивать на заглядение)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил SSPZ
сегодня в 13:54
Зачем отменять! Удалять отредактированный первый комментарий+штраф, очки начислять следующему. Вот и всё решение проблемы.
Как вариант, но тогда удалять любой редактированный.
Но это опять же, модератору посмотри на коммент, определи, флуд или нет, редактирован или нет. Хлопот полный рот. И всё из-за сомнительного нововведения.
И главное - народ будет обижаться друг на друга и на модераторов тоже...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:48
Браво
Lazurny
Lazurny
сегодня в 13:42
Очки за первый комментарий нужно начислять один раз в сутки или вообще это отменить.
SSPZ
SSPZ ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:42
Уважаемые модераторы! Хочу обсудить тему Первого комментария в материале. Теперь флуд запретили, комменты трут со штрафами. Но взгляните на именно ПЕРВЫЕ комментарии любой темы. Большинство отредактированы. Т.е. пишут букву-две, потом исправляют, и -вуаля! В этой связи предлагаю удалять ЛЮБОЙ отредактированный первый комментарий, очки начислять следующему. А ещё лучше отменить этот пункт. С самого начала говорил здесь, что толку от этого будет деццл. Вместо "мёртвых тем" с нулём комментариев появятся темы с 1-2 постами " в поисках полтинника". А то люди уже постукивают друг на друга. Зачем вам лишний сра4?.
Зачем отменять! Удалять отредактированный первый комментарий+штраф, очки начислять следующему. Вот и всё решение проблемы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:31, ред.
Уважаемые модераторы! Хочу обсудить тему Первого комментария в материале.
Теперь флуд запретили, комменты трут со штрафами. Но взгляните на именно ПЕРВЫЕ комментарии любой темы. Большинство отредактированы. Т.е. пишут букву-две, потом исправляют, и -вуаля!
В этой связи предлагаю удалять ЛЮБОЙ отредактированный первый комментарий, очки начислять следующему.
А ещё лучше отменить этот пункт. С самого начала говорил здесь, что толку от этого будет деццл. Вместо "мёртвых тем" с нулём комментариев появятся темы с 1-2 постами " в поисках полтинника". А то люди уже постукивают друг на друга.
Зачем вам лишний сра4?.
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