Бундеслига представила топ-10 голов в марте

Из-за пандемии коронавируса в немецкой Бундеслиге, как и в остальных ведущих чемпионатах Европы, пауза. Но никогда не поздно насладиться лучшими голами прошлого месяца в немецком чемпионате. Вашему вниманию десять лучших точных ударов Бундеслиги по итогам марта.
Ранее появились новости о том, что чемпионат Германии может возобновиться в мае.
Первые комментарии даже немного раздражают, так как с темой ничего общего. Тем более я уже видел пару ссор из-за того, что кто то на несколько секунд опередил оппонента.
К примеру такие поощрения как за "лучший комментарий" я лично одобряю и думаю, что надо как раз ориентироваться на такое улучшение сайта, а не на то кто первый отреагировал на новость.
Первые комментарии даже немного раздражают, так как с темой ничего общего. Тем более я уже видел пару ссор из-за того, что кто то на несколько секунд опередил оппонента.
К примеру такие поощрения как за "лучший комментарий" я лично одобряю и думаю, что надо как раз ориентироваться на такое улучшение сайта, а не на то кто первый отреагировал на новость.
Но это опять же, модератору посмотри на коммент, определи, флуд или нет, редактирован или нет. Хлопот полный рот. И всё из-за сомнительного нововведения.
И главное - народ будет обижаться друг на друга и на модераторов тоже...
Но это опять же, модератору посмотри на коммент, определи, флуд или нет, редактирован или нет. Хлопот полный рот. И всё из-за сомнительного нововведения.
И главное - народ будет обижаться друг на друга и на модераторов тоже...
Теперь флуд запретили, комменты трут со штрафами. Но взгляните на именно ПЕРВЫЕ комментарии любой темы. Большинство отредактированы. Т.е. пишут букву-две, потом исправляют, и -вуаля!
В этой связи предлагаю удалять ЛЮБОЙ отредактированный первый комментарий, очки начислять следующему.
А ещё лучше отменить этот пункт. С самого начала говорил здесь, что толку от этого будет деццл. Вместо "мёртвых тем" с нулём комментариев появятся темы с 1-2 постами " в поисках полтинника". А то люди уже постукивают друг на друга.
Зачем вам лишний сра4?.
Теперь флуд запретили, комменты трут со штрафами. Но взгляните на именно ПЕРВЫЕ комментарии любой темы. Большинство отредактированы. Т.е. пишут букву-две, потом исправляют, и -вуаля!
В этой связи предлагаю удалять ЛЮБОЙ отредактированный первый комментарий, очки начислять следующему.
А ещё лучше отменить этот пункт. С самого начала говорил здесь, что толку от этого будет деццл. Вместо "мёртвых тем" с нулём комментариев появятся темы с 1-2 постами " в поисках полтинника". А то люди уже постукивают друг на друга.
Зачем вам лишний сра4?.