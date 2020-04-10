Бундеслига представила топ-10 голов в марте

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сегодня, 13:31

Из-за пандемии коронавируса в немецкой Бундеслиге, как и в остальных ведущих чемпионатах Европы, пауза. Но никогда не поздно насладиться лучшими голами прошлого месяца в немецком чемпионате. Вашему вниманию десять лучших точных ударов Бундеслиги по итогам марта.

Ранее появились новости о том, что чемпионат Германии может возобновиться в мае.