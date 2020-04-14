Знайте французского Эвана

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сегодня, 14:44

Новый гость блога «Будем знакомы» — защитник «Айнтрахта» Эван Обите Н'дика.

Стоило нам написать про Упомекано, как за молодым французским защитником «РБ Лейпциг» выстроилась очередь. К ранее стоявшим в ней «Барселоне» и «Баварии» добавились два «Манчестера», «Реал» и «Арсенал». До трансферного окна ещё далеко, так что оглашать весь список преждевременно.

Но часть очереди может переключиться на другого молодого француза, который тоже играет в Германии. Обите Н'дика из «Айнтрахта» пока не так раскручен, как Упамекано. Но и стоит не 70 миллионов. Хотя ещё не вечер. Может быть, к лету вырастет в цене. Тем более что первые желающие купить Н'дика уже обозначились. Это английские «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасл», а также «Пари Сен-Жермен». Захочет ли «Айнтрахт» продавать футболиста, только-только заигравшего? Если предложить хорошие деньги, то куда «орлы» денутся. В последнее время клуб из Франкфурта показал себя искусным игроком на трансферном рынке. И если появится возможность дорого продать молодого француза, вряд ли «Айнтрахт» её упустит.

Ещё в прошлом сезоне про Эвана говорили, что ноги ему нужны только для передвижения. Н'дика превосходно играл головой, что немудрено с ростом метр девяносто два. Но в обращении с мячом молодой француз был на вы. Даже на Вы. Возможно, это не главное для игрока обороны. Существует даже поговорка «техничный защитник — враг команды». Но упорная работа на тренировках дала свои плоды. Сегодняшний Н'дика сделал огромный шаг вперёд. Он вполне умело обращается с единственным футбольным снарядом. Позиция обязывает. В «Осере» Обите играл в центре обороны, а во Франкфурте ему отвели место на левой бровке. У молодого француза приличная скорость, грех было бы её не использовать. Поэтому Н'дика оказался полезным элементом не только в обороне, но и в атаке. На розыгрыши угловых он всегда ходил. Но с некоторых пор Эван ещё и создаёт опасные моменты. Пробежится по флангу, прострелит или навесит. А ещё Н'дика способен отработать в опорной зоне. Поэтому футболист он ценный, быстро прогрессирующий и, стало быть, растущий в цене. Купивший его клуб получит левого крайнего и левого центрального защитника, а также немножко опорник в одном лице. Поэтому цена в 25 миллионов евро скоро перестанет быть актуальной. Покупал его «Айнтрахт» за пять с половиной миллионов.

Эван Н'дика родился в Париже 20 августа 1999 года. Но футболистом стал в Бургундии, а именно в «Осере». Туда он переехал в 13 лет. Подросток вырос, рано заиграл, стал регулярно вызываться в разные юношеские сборные Франции. В славные времена Ги Ру, глядишь, заиграл бы в бургундском клубе, может быть, и выиграл бы с ним что-нибудь. Но «Осер» надолго застрял в Лиге 2, денег в казне мало, поэтому особого смысла оставаться в родном клубе не было. Отъезд в Германию Эван воспринял как лифт в большой футбол. Надо отдать должное прорицательности спортивного директора «Айнтрахта» Фреди Бобича, разглядевшего потенциал в рослом пареньке. Выступления за юношеские сборные Франции — это хорошо. Но сколько юных талантов оседало в юношеском футболе, не сумев пробиться во взрослый? Хорошо, что во Франкфурте Эван угодил в умелые руки Ади Хюттера. Которому суждено было взять на себя миссию папы Карло. Как видим, из долговязого полена получился вполне мастеровитый Буратино.

Хюттер сразу доверил Н'дика место в основном составе Обработка и шлифовка мастерства шла по ходу чемпионата. Молодой француз получил место в центре обороны. Ошибался, привозил голы, но получил бесценный опыт. Тренеру нравилось отношение Эвана к делу и то, как он воспринимал неудачи. Не психовал, не замыкался в себе, наоборот — просматривал видеозаписи своих ошибок и пытался выяснить, где был не прав.

Начало текущего сезона Н'дика провёл в запасе. И эта временная опала стала хорошим стимулом для молодого игрока. Вернувшись в основу, Эван стал показывать очень солидную игру. Благодаря которой и вырос в цене, и попал на карандаш к селекционерам разных клубов. Уже по ходу чемпионата Н'дика сменил позицию на поле. Как вы уже знаете, сейчас он в первую очередь левый защитник.

Во взрослую сборную Франции Н'дика пока не вызывался. Дидье Дешам ждёт, пока Эван наберётся опыта, обрастёт мышцами, станет ключевым игроком «Айнтрахта», может быть, и не «Айнтрахта». Игровая практика у Н'дика есть. В отличие от футболиста «Баварии» Люка Эрнандеса, он играл постоянно, а не от случая к случаю. Ещё год и Эван сможет рассчитывать на приглашение в состав сильнейшей сборной мира.

Если французы так и не позовут, то у Эвана есть запасной вариант. А именно — сборная Камеруна. Ведь родители Н'дика прибыли во Францию из этой африканской страны. Как и предки Килиана Мбаппе. Камерунская федерация футбола уже выходила на футболиста «Айнтрахта», но пока Эван не торопится вставать под знамёна исторической родины. Пока его ориентир — сборная Франции. Вот если Дешам или его преемник не обратят внимания, тогда можно и о камерунской команде подумать.