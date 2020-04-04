«Вишня» на датский торт

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вчера, 13:18

Герой блога «Будем знакомы» — Филипп Биллинг, с которым нашим футболистам, возможно, предстоит встретиться на чемпионате Европы.

Сегодня Филипп Биллинг только кандидат в сборную Дании. И не факт, что он попал бы в заявку «датского динамита» на чемпионат Европы, пройди тот в запланированный срок. Но вынужденная отсрочка, скорее всего, поможет молодому игроку не просто закрепиться в сборной, но и стать ключевой фигурой.

23-летнего полузащитника всё чаще сравнивают с Полем Погба. По манере игры, хотя и внешнее сходство тоже имеется. Филипп — один из лидеров Премьер-Лиги по числу отборов и перехватов, но его работа в центре поля не ограничивается разрушением. Датчанин ведёт игру «Борнмута» в центре поля. Редкий мяч пролетит мимо футболиста, чей рост метр девяносто восемь. У Биллинга хороший пас, он прекрасно видит поле, знает когда и кому отдать. Иногда пускает в ход свой пушечный удар, и тогда берегись вратари. Правда, бьёт по воротам полузащитник «Борнмута» не часто.

Филипп начинал в «Эсбьерге» центральным защитником. Правда, в родном городе ему поиграть не довелось. В 17 лет Биллинг уехал в Англию, где пополнил ряды «Хаддерсфилда». Уже там он сменил профессию. Дэвид Вагнер увидел, что этот рослый парень принесёт больше пользы в средней линии. И на свой страх и риск передвинул датчанина вперёд. Риск был оправдан. Вскоре Биллинг стал ключевым игроком «терьеров» и помог выйти в Премьер-Лигу после длительного перерыва. Филипп был признан лучшим молодым игроком «Хаддерсфилда», а его голы значились в списке самых красивых.

«Терьеры» сумели удержаться в элите английского футбола. Закончили чемпионат 2017/18 на семнадцатом месте, хотя по ходу турнира поднимались довольно высоко. Но для самого Филиппа этот хороший сезон сложился неудачно. К концу сентября датчанин получил травму лодыжки. Не смог вылечиться до конца, поспешил вернуться, и снова угодил в лазарет. На этот раз потребовалась операция, которая вычеркнула молодого футболиста из строя на три месяца. На этот раз Биллинг долго восстанавливался и набирал форму. А там и сезон кончился.

А в чемпионате 2018/19 «Хаддерсфилд» провалился. После слабого старта руководство поспешило уволить Вагнера. Не помогло. Трёхкратные чемпионы Англии прочно засели на двадцатом месте, и уже осенью выглядели обречёнными. Биллинг старался как мог, забил два мяча, набрал немало карточек, неизбежные в контактной борьбе. Порой он был тем самым одним в поле воином. Но в конце сезона получил травму. А там ещё и в скандал на расовой почве угодил.

Возвращаться в Чемпионшип с разобранным «Хаддерсфилдом» Филипп не хотел. Откликнулся на первое предложение, поступившее из Премьер-Лиги. И в июле стал футболистом «Борнмута». «Вишни» заплатили за датчанина 15 миллионов фунтов. Так дорого Филипп ещё не стоил. «Терьерам» он вовсе достался бесплатно. Или почти бесплатно.

У «Борнмута» центром поля заведовал кандидат в сборную Англии Льюис Кук. Но тренер Эдди Хоу придумал, как совместить двух полузащитников, как распределить их обязанности. Кук больше занимался созидательной работой, на Биллинга была возложена зачистка центра поля. При этом датчанин, как было сказано выше, не ограничивается только оборонительной игрой. Он полезен и в наступлении. И может быть, диапазон его действий будет расширен. Тогда Биллинг способен стать игроком калибра Поля Погба или Патрика Виейра. Кстати, оба француза являются любимыми футболистами Филиппа, поэтому, возможно, и объектами для подражания.

Глядя на Филиппа, несложно догадаться, что он не совсем датчанин. Внешность у него не слишком ютландская. Так и есть. Отец футболиста приехал в Данию из Нигерии. Когда Биллинг заявил о себе, к нему обратились с предложением выступать за сборную Нигерии. Матчи, проведенные в датской молодёжке, не являлись препятствиями. Но Биллинг тщательно взвесил все за и против. Он предпочёл остаться тёмным датчанином, нежели стать светлым нигерийцем. Возможно, набивший оскомину расизм тоже сыграл свою роль. О проблемах темнокожих игроков в европейских командах говорят часто. Но почему никто не вспоминает, что африканские болельщики тоже не жалуют появление в их сборных бледнолицых футболистов? Поэтому Биллинг сделал выбор в пользу сборной Дании. Тем более что родился и вырос он на полуострове Ютландия.

В первой сборной он пока заигран. Возможно, датчане дали бы Филиппу шанс проявить себя в весенних матчах. И вероятность его попадания на чемпионат Европы была бы 50 на 50. Но теперь Биллинг, наверное, воспользуется паузой. Не исключено, что на чемпионате Европы нашим футболистам придётся с ним столкнуться. Наш Артём Дзюба, скорее всего, попадёт в крепкие объятия полузащитника «Борнмута».

Впрочем, «Борнмута» ли? В прерванном чемпионате Англии «вишни» пока стоят на вылет. И если симпатичная команда Эдди Хоу не удержится в Премьер-Лиге, то ей придётся продавать своих лидеров. Биллинг уже вырос в цене, и дешевле чем миллионов за 25-30 его не продадут. А желающие найдутся. Например, «Шальке», с которым работает хорошо знакомый Дэвид Вагнер. Может быть, будут предложения и из английской Премьер-Лиги. Но, как говорит сам Филипп, пока не закончится сезон, он закрыт для предложений. Пока «вишни» в опасности, Биллинг считает неэтичным строить далеко идущие планы.