Алексей Миранчук никуда не уедет

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вчера, 10:00

«Соккер.ру» хотел бы ошибаться, но теперь топ-5 вряд ли светит брату Антона.

Миранчук засветился, и им заинтересовались. В футболе достаточно удачно провести матчи в ЛЧ , чтобы тебя заметили. Холанд, забивай он только в Австрии, вряд ли стал бы целью, за которую вели бы ожесточенную борьбу и много отдали. Левандовски в «Боруссию» Д попал иначе, ведь в ЛЧ с «Лехом» не феерил, а вот Алексею повезло с жеребьевкой.

Арустамян – фанат «Ювентуса», который знает лично многих в великом клубе, пересказал оценки Дибалы и компании: Миранчука после матчей с чемпионом Италии считают игроком топ-уровня. И понятно, что это оценка с точки зрения футболистов. Есть еще взгляд руководителей клубов, и здесь уже могут включиться боссы «Милана».

Смолов подтвердил, что Алексея Миранчука хотели забрать «россонери». Снова же, ничего удивительного. Футболист формата Сусо или Чалханоглу. В этой тройке все разные по подходу и немного отличаются по параметрам, но все плеймейкеры похожи по целям на поле и задачам, которые в идеале должны выполнять. Нет сомнений, что руководство «Милана» одобрило бы трансфер Миранчука.

Но кто там главный? Странный китаец? Может, уволенный Бобан? Уже нет. Неужели Мальдини? У него на повестке дня был коронавирус – пусть все в семье переболели (жена и другой сын успели раньше, еще до тестирования, а Даниэль и Паоло выздоровели, имея на руках диагноз), но легенде «Милана» сейчас сложно думать только о работе. Да и будут ли у «россонери» деньги летом?

Также важно услышать Сусо – испанец уехал в «Севилью» в аренду и не лучшим образом отзывается о клубе, с которым имеет контракт:

В Милане у меня было три президента, разные тренеры и десятки напарников по команде. Невозможно создать что-то солидное, когда все меняется каждый год.

И летом у «россонери» будет новый тренер – на Пиоли не рассчитывают, Шевченко из-за переноса Евро вряд ли получат, уйдут искать в направлении Спаллетти, Жардима или Эмери. Алексею, который заиграл у понятного Семина, но не справился с задачами Черчесова в сборной России, вряд ли стоит рисковать всем, переходя в клуб, откуда могут убежать главные звезды.

Доннарумма собирается покинуть «Милан», Райола ищет ему новый клуб. В связке с Мино агентом может стать Ибрагимович. Златану тоже не понравилась чехарда в «Милане». А вот «Ювентус», которому нужно сокращать расходы, чтобы выжить – в том числе рассматривать продажу Роналду из-за его дикой зарплаты, не побежит спасать положение покупкой Миранчука.

Алексей мог оказаться в Турине на правах атакующего Бентанкура, на ту же роль собирались взять Головина в свое время, но Гинер выкатил такой ценник, что итальянцы отказались. Теперь в команде, где не может толком стабильно заиграть Дибала – еще один не совсем плеймейкер, не совсем форвард, не совсем инсайд и совсем не вингер, как и Миранчук, вряд ли сделают ставку на еще одного футболиста, которому уже немало лет, а он не лидер.

Алексей ведь не главный ни в сборной, ни даже в «Локомотиве», поскольку есть Крыховяк. Миранчук, хотя это явно не бесхарактерный футболист, слишком мягкий и элегантный в решениях, чтобы всегда играть так, как против «Зенита» в Суперкубке или как против «Ювентуса» — безрезультатно, но очень старался. Конечно, если бы не было пандемии, если бы туринцы могли разбрасываться деньгами и покупать за 20-25 млн евро игроков запаса, Миранчук мог попасть в «Ювентус».

Например, заменить в заявке Куадрадо и Косту справа в атаке или же оказаться более удачной ставкой, нежели Бернардески или Рэмзи. Но вряд ли такой трансфер случится, поскольку скауты Сарри посмотрят не только лучшие матчи Алексея. Видно, что зимой Миранчук готовился к ударной весне – и ради Евро-2020, и ради предложений из топ-5, ведь Серией А мир не ограничивается, есть Лига 1, есть Ла Лига, куда тоже могут пригласить.

Однако нормальные матчи против «Ростова» и «Ахмата» не перевесят невзрачный поединок против «Зенита», не позволят забыть, что Алексей был никаким в прошлом году против «Атлетико» и «Байера». «Ювентус» многое позволил «Локомотиву», а кто поступал иначе – побеждал. Миранчука и его команду обыгрывало «Динамо», невзирая на гол Алексея, громил «Спартак» — со счетом 0:3.

И хотя в ряде таких матчей сам атакующий хавбек и второй форвард смотрелся неплохо, и статистика хорошая – 5 голов и 3 ассиста только в РПЛ , еще 2 гола в 4 играх в ЛЧ , но этого мало. Мало быть неплохим игроком в России, чтобы в итальянских клубах танцевали от счастья, получив добро от «Локомотива» на переговорах. Если москвичи не хотят выкупать чемпиона Европы Мариу за 18 млн евро, то кто отдаст больше за Миранчука?

«Милан» делал и более глупые трансферы, но какой смысл играть за «россонери» в эпоху их тотального клубного кризиса? Миранчук мог перейти в эту команду, если бы ее тренером стал Шевченко – минус языковый барьер, но теперь лучше смотреть на успешных вроде «Аталанты» или «Лацио». В теории Симоне Индзаги может заинтересовать такой футболист, как Миранчук – сможет второго форварда играть с Иммобиле, пользуясь передачами умницы Луиса Альберто. И в ЛЧ «орлы», в отличие от «Милана», должны быть.

Но «Лацио» может поставить на паузу расставания, и тогда Милинкович-Савич, который уходит годами, останется, команда не будет менять тактику, а Кайседо – кстати, бывший игрок «Локомотива», останется одним из напарников Чиро вместе с Корреа. Однако как видите по «Лацио» — там могут выходить на поле в успешном сезоне бывшие игроки московского клуба. Аналогичная история в «Аталанте» — Пашалич из «Спартака» в основе, забил 5 голов и отдал 5 передач только в Серии А. Но Миранчуку важно не стать Малиновским – украинский хавбек выходит в основном на замену.

Алексей, как правильно сказал Смолов, привязан к брату-близнецу – неизвестно, какой у него будет настрой в чужом краю. Плохо говорит на английском, не знает итальянский, и если нет таланта к изучению языков – адаптация будет жесткой в любом из клубов. А в Примере сложно найти команду, которая вывалит столько, как запросит «Локомотив». Сами москвичи в нынешних условиях не найдут второго Крыховяка на замену Алексею, поэтому будут держаться за него до последнего. В этом одна из проблем, а вторая связана с характеристиками Миранчука.

Нет четкой позиции. Это плюс, когда нужно запутать соперников, но минус, если необходимо вписаться в команду, которая под тебя игру не подстраивала. «Локомотив» Семина не работает строго на Миранчука, но Алексей получает право на последний пас, от которого полностью отказался в пользу завершения Крыховяк. Брат Антон, Мариу или Жемалетдинов второму Миранчуку тоже не мешают, а в новой команде он будет на правах Малиновского. Да, тот же «Милан» настолько плох, что с новым тренером в нем легко стать одним из лидеров, особенно если уйдет Златан, однако не забывайте, как высоко себя оценивают российские футболисты.

Никто из них не хочет начинать в топ-5 с низов. Для них и «Аталанта» — не клуб, и «Хетафе» — ноунеймы. Смолов удивил всех, выбрав «какую-то» «Сельту», а «какой-то» «Кристал Пэлас» не впечатлил Гинера при запросе о Чалове. Забавное высокомерие, ведь все названные команды могут вынести и ЦСКА , и «Локомотив» в очном бою. Миранчуку нужно сделать волевой выбор, хотя особо волевым Алексей до этого сезона не был. Уходить опасно, особенно сейчас? Возможно, ведь дополнительно учтите важность позиции матери братьев. Не исключено, что глава семьи будет категорично против отъезда сына в Италию после пандемии.

Но всем российским футболистам пора взрослеть, и Миранчук – не исключение. Учитывая экономический крах, РПЛ ближайших лет не будет стремительно развиваться, так что если Алексей хочет себя испытать – пора в Испанию или Италию. Причем лучше выбирать стабильную команду, как «Локомотив», который после чемпионства был вторым и претендует на прямую путевку в ЛЧ . Шансы Алексея на уход режет его роль на поле – должен быть центральной фигурой, потому и в сборной не заиграл, ценник – «Локомотив» затребует столько, как попросил бы у «Зенита», и пандемия – клубы Испании и Италии будут покупать с умом.