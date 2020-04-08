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Смолов: «Перешел в „Сельту“ не зря. Я хочу остаться в Испании»

вчера, 19:02

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, играющий за «Сельту» на правах аренды, в эфире на странице бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова в Instagram раскрыл детали своего перехода в клуб из Виго минувшей зимой.

Я позвонил Кикнадзе, чтобы они пошли навстречу. Сто процентов это всё не зря. Только вирус вмешался, сыграл пять матчей, но сейчас весь мир страдает от этого. Сто процентов перешел не зря. Я хочу остаться в Испании.

Перед переходом звонил тренер «Сельты». Сказал, что хочет меня видеть, знал меня еще с «Краснодара». Я играл против его «Зальцбурга». Сказал, что знает мои качества, что мне будет просто в Испании. На следующий день начались переговоры, «Локомотив» согласился.  

Отметим, что Смолов также рассказал, как недавно возвращался в Россию через Беларусь в связи с пандемией коронавируса.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:25
остаться в Испании легко ! ( в свете последних событий )
а быть там футболистом - сложнее ( по той же причине ! )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:35
Хотелось бы услышать от Смолова не увлекательный рассказ о своем переходе в "Сельту", а разрешало ли ему руководство команды возвращаться в Россию в связи с пандемией. А то боюсь, что скоро мы услышим от него продолжение рассказа о том, как с ним расторгли контракт в испанском клубе в связи с "самоволкой".
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:24
скажи ты иначе удивил бы))
yasukuni
yasukuni
вчера в 19:17
Да кто его в принципе возьмет после такого кидалова? Сбежал, как крыса, и тут же мекать начал: с разрешения, с разрешения... Интересно, найдется хоть кто-то, кто ему поверит?
blitz
blitz
вчера в 19:16
Теперь вряд-ли останешься ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:03
Ну ну..
shlomo
shlomo
вчера в 19:02
Сомневаюсь
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 19:02
Если не выгонят.
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