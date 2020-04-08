Смолов: «Перешел в „Сельту“ не зря. Я хочу остаться в Испании»

Нападающий «Локомотива» , играющий за «Сельту» на правах аренды, в эфире на странице бывшего форварда «Зенита» в Instagram раскрыл детали своего перехода в клуб из Виго минувшей зимой.

Я позвонил Кикнадзе, чтобы они пошли навстречу. Сто процентов это всё не зря. Только вирус вмешался, сыграл пять матчей, но сейчас весь мир страдает от этого. Сто процентов перешел не зря. Я хочу остаться в Испании.

Перед переходом звонил тренер «Сельты». Сказал, что хочет меня видеть, знал меня еще с «Краснодара». Я играл против его «Зальцбурга». Сказал, что знает мои качества, что мне будет просто в Испании. На следующий день начались переговоры, «Локомотив» согласился.