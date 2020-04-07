Головин — самый прогрессирующий игрок французского чемпионата

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин признан самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции. Свою версию предоставил и прокомментировал портал The Score.
Головин показывал вдохновляющую игру на ЧМ-2018 в России, когда хозяева неожиданно дошли до четвертьфинала турнира, после чего «Монако» заплатил 30 млн евро за игрока. Первый его сезон во Франции был полной катастрофой. В этом сезоне, несмотря на не самую феноменальную статистику, он регулярно оказывает большое влияние на игру команды.
Тут ежедневно перетираются новости, кому достанется Камавинга, Дембеле, Ауар или Осимхен... Но самый прогрессирующий это нафиг никому не нужный Головин? Класс...
Тут ежедневно перетираются новости, кому достанется Камавинга, Дембеле, Ауар или Осимхен... Но самый прогрессирующий это нафиг никому не нужный Головин? Класс...
Заткнул рты всяким диванным экспертам.
Которые наезжали на него.
Заткнул рты всяким диванным экспертам.
Которые наезжали на него.
и количество отборов, перехватов и тд на приличном уровне
и количество отборов, перехватов и тд на приличном уровне