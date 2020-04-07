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Головин — самый прогрессирующий игрок французского чемпионата

сегодня, 10:20

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин признан самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции. Свою версию предоставил и прокомментировал портал The Score.

Головин показывал вдохновляющую игру на ЧМ-2018 в России, когда хозяева неожиданно дошли до четвертьфинала турнира, после чего «Монако» заплатил 30 млн евро за игрока. Первый его сезон во Франции был полной катастрофой. В этом сезоне, несмотря на не самую феноменальную статистику, он регулярно оказывает большое влияние на игру команды.

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Все комментарии
Медив
Медив
сегодня в 14:03
Лолшто? Это что за гинеровский ресурс?
Тут ежедневно перетираются новости, кому достанется Камавинга, Дембеле, Ауар или Осимхен... Но самый прогрессирующий это нафиг никому не нужный Головин? Класс...
karnager
karnager
сегодня в 13:18
Саша - прогрессирующий игрок и прогрессирующий ЛГБТ активист
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:33
Рад за Головина!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:29
Молодец Александр
Заткнул рты всяким диванным экспертам.
Которые наезжали на него.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 12:06
Очень приятно такое слышать! Да и Головину, который сейчас находится в Кемеровской области, тоже)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 11:49
Ого, значит скоро в ПСЖ перейдет
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:23
С нуля прогресс всегда более заметен...
RamonCSKA
RamonCSKA ответил particular
сегодня в 11:08
При всём желании видеть успехи Санчика, на самом деле, оценка издания, явно, завышена... Возможно, адаптация, полученные шишки и опыт, позволят ему дать гАри в следующем сезоне...
ну хускоред и прочие ему тогда тоже заввшенные оценки дают, потому что в команде почти всегда самая высокая оценка
и количество отборов, перехватов и тд на приличном уровне
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 11:07
Не согласен с формулировкой о провальном первом сезоне Сани. Это Монако провалило сезон, а не персонально он. Санёк же был единственным светлым моментом в их игре в том сезоне.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:05
Ничо се!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:04
Ещё пару лет,и он может вернуться на уровень до отъезда из России.Прогресс!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:42
Им там виднее. Если так, то можно только порадоваться за Головина.
particular
particular
сегодня в 10:30, ред.
При всём желании видеть успехи Санчика, на самом деле, оценка издания, явно, завышена... Возможно, адаптация, полученные шишки и опыт, позволят ему дать гАри в следующем сезоне...
Mangur
Mangur
сегодня в 10:26
Во время короновируса . Логично.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:22
хрень
VIPded
VIPded
сегодня в 10:21
Молодец Саня! Так держать!!!
drug01
drug01
сегодня в 10:21
Рад
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