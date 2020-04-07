Головин — самый прогрессирующий игрок французского чемпионата

Полузащитник сборной России и «Монако» признан самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции. Свою версию предоставил и прокомментировал портал The Score.

Головин показывал вдохновляющую игру на ЧМ -2018 в России, когда хозяева неожиданно дошли до четвертьфинала турнира, после чего «Монако» заплатил 30 млн евро за игрока. Первый его сезон во Франции был полной катастрофой. В этом сезоне, несмотря на не самую феноменальную статистику, он регулярно оказывает большое влияние на игру команды.