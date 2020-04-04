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Российский футболист «Зандхаузена» Жиров рассказал об обстановке в Германии

04 апреля 2020, 18:56

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о том, что происходит в Германии в условиях карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

Футбол здесь остановили в марте. Причём нам сначала сказали, что мы играем без зрителей, мы поехали на игру. А потом на сайте объявили, что всё прерывается. Мы развернулись и на автобусе приехали домой. В клубе сказали, что мы будем тренироваться индивидуально, разослали всем план. Нам можно бегать на воздухе, но в компании не более двух человек. Никакого комендантского часа нет, магазины и аптеки работают, даже рестораны. На стекле ресторанов висит меню, ты можешь подойти, заказать и получить еду на вынос. Но закрылись все кафе, салоны, парикмахерские.

На этой неделе по телевидению сказали, что пик прошёл, вирус идёт на спад. У нас в городе уже идёт третья неделя всех мер, но все спокойно гуляют, загорают. Протекает спокойная жизнь, никакой паники. Я каждый день бегаю, люди ходят парами, прогуливаются. Единственное, закрывали баварскую землю, там им запрещали выходить на улицу. Но мы со следующей недели даже начинаем тренироваться на базе. Мы будем выходить на поле группой по шесть человек и работать в парах для поддержки тонуса. В Германии нормальная обстановка, думаю, мы доиграем чемпионат. Да и УЕФА этого хочет. Осталось девять игр, лига намерена всё довести до конца, вирус пошёл на спад, стало получше.

Здесь в первую неделю в магазинах не было риса, макарон, бумажных полотенец, консервов, замороженных продуктов. Но потом правительство сказало, что всё будет работать, на каждом магазине было объявление, чтобы люди не переживали. В первые три дня в магазинах стояли охранники, они отслеживали количество людей в магазине. Но потом их убрали, поставили дезинфектор для рук, чтобы все им пользовались. Теперь количество людей в магазинах не ограничено.

Я вируса не боюсь, никакой паники нет. Тем более в Германии всё спокойно. Возможно, играет роль менталитет. Все следуют мерам, чтобы их не ужесточили. Нам тоже урезали зарплаты, мы спокойно на это пошли, сразу договорились. Сделали это для того, чтобы сотрудники клуба не остались без денег.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
04 апреля в 20:41
Потому вирус и развивается, что полумеры применили.
Thom52
Thom52 ответил IKER-RAUL
04 апреля в 20:40
почитайте , посмотрите выступления академика РАН РФ И. Гундарова, который на пальцах, по цифрам доказывает отсутствие эпидемии коронавируса! это обычный сезонный вирус, смертность от него на порядок ниже , чем от предыдущих вирусов! правильно он говорит: идет информационная пандемия страха! причем с ним солидарны другие ведущие эпидемиологи, вирусологи , врачи такие как Л. Рошаль, Покровский и другие!
Неправда, Гундаров не является академиком РАН. Аббревиатуры РАН РФ не существует вовсе. Гундаров - академик РАЕН, со всеми вытекающими.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил IKER-RAUL
04 апреля в 20:02, ред.
почитайте , посмотрите выступления академика РАН РФ И. Гундарова, который на пальцах, по цифрам доказывает отсутствие эпидемии коронавируса! это обычный сезонный вирус, смертность от него на порядок ниже , чем от предыдущих вирусов! правильно он говорит: идет информационная пандемия страха! причем с ним солидарны другие ведущие эпидемиологи, вирусологи , врачи такие как Л. Рошаль, Покровский и другие!
Это тот академик, который говорит, что в России плохая демография, потому, что духовности мало?) Ахаха. Он даже не специалист в теме.

А про Рошаля - он уже переобулся (да и как путинский холуй он переобувается на лету), посмотри его последнее интервью RT. Он там говорит "Конечно, когда мы видим цифры в Италии и Испании - 700, 800, 900 человек в день, мы приходим в ужас, но у них плохая медицина, а наш президент держит руку на пульсе и у нас все хорошо и поэтому нас не накрыло" вместо советов есть чеснок, как он вначале делал.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
04 апреля в 19:18, ред.
почитайте , посмотрите выступления академика РАН РФ И. Гундарова, который на пальцах, по цифрам доказывает отсутствие эпидемии коронавируса! это обычный сезонный вирус, смертность от него на порядок ниже , чем от предыдущих вирусов! правильно он говорит: идет информационная пандемия страха! причем с ним солидарны другие ведущие эпидемиологи, вирусологи , врачи такие как Л. Рошаль, Покровский и другие!
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 19:10
Что получается не всё так страшно.
beefs
beefs
04 апреля в 18:58
везет же людям..
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