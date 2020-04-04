Российский футболист «Зандхаузена» Жиров рассказал об обстановке в Германии

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о том, что происходит в Германии в условиях карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

Футбол здесь остановили в марте. Причём нам сначала сказали, что мы играем без зрителей, мы поехали на игру. А потом на сайте объявили, что всё прерывается. Мы развернулись и на автобусе приехали домой. В клубе сказали, что мы будем тренироваться индивидуально, разослали всем план. Нам можно бегать на воздухе, но в компании не более двух человек. Никакого комендантского часа нет, магазины и аптеки работают, даже рестораны. На стекле ресторанов висит меню, ты можешь подойти, заказать и получить еду на вынос. Но закрылись все кафе, салоны, парикмахерские.