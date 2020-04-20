«Я был вшивым голодным мальчишкой, а стал чемпионом». Бесконечная история Ривалдо

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вчера, 19:49

Бразилец играл за «Барселону» и «Милан», заглядывал в Узбекистан и Анголу, дождался сына на футбольном поле и закончил карьеру в 43. «Соккер.ру» чествует Ривалдо.

10 знаковых команд в карьере Ривалдо

1. «Можи-Мирин». Эта скромная команда из штата Сан-Паулу дала Ривалдо путевку в жизнь: за «Можи» Ривалдо играл в 20 лет. В 2008-м бразилец купил «Можи-Мирин», а на закате долгой карьеры выходил на поле с капитанской повязкой в статусе играющего президента. Последний матч в профессиональном футболе Ривалдо сыграл именно за «Можи-Мирин», ему было 43 года.

2. «Коринтианс». Скауты «Коринтианса» заметили талантливого парня в «Можи-Мирине», который поступил мудро, отпустив его в «народную команду» на правах аренды. Когда встал вопрос о выкупе трансфера, «Можи-Мирин» запросил 4 миллиона долларов. «Коринтианс» зажал деньги.

3. «Палмейрас». Другой клуб из Сан-Паулу оказался более щедрым и ни разу об этом не пожалел. Оказавшись по другую сторону Дерби Паулисты Ривалдо расцвел: забил полсотни голов, помог «зелено-белым» выиграть чемпионат Бразилии и два первенства штата, а потом принес в казну «Палмейраса» в четыре раза большую сумму, чем была потрачена на его приобретение.

4. «Депортиво». В Ла-Корунье Ривалдо задержался всего на сезон, ведь без раскачки начал раскачивать Примеру и с ходу забил 22 гола в 41 матче (в высшем испанском дивизионе тогда выступали 22 команды). «Депор» финишировал на третьей строчке, уступив только «Реалу» и «Барселоне», а Ривалдо следующий сезон начал как раз в Каталонии.

5. «Барселона». Пик карьеры Ривалдо пришелся, конечно же, на пятилетку в «Барселоне». 130 голов в 235 матчах, «Золотой мяч» за 1999 год. Командных трофеев бразилец на «Камп Ноу» выиграл не так много — всего лишь четыре, но его игру запомнили, особенно запомнилась креативная связка с Луишем Фигу. После ухода португальца в «Реал» Ривалдо выдал еще один суперсезон, после чего начался спад.

6. «Милан». В «Милан» Ривалдо перешел в 30 лет, только что он выиграл чемпионат мира в Японии и Южной Корее, от бразильца, конечно же, ждали феерий. Но получился один средненький сезон, а потом еще полгода беспросветного сидения на скамейке. И все-таки миланское приключение не назовешь пустым, ведь Ривалдо с «россонери» выиграл Лигу чемпионов.

7. «Олимпиакос». Из «Милана» Ривалдо съездил на короткую реабилитацию в Бразилию, где провел всего лишь 10 матчей за «Крузейро», зато со следующего европейского сезона присоединился к «Олимпиакосу» и блеснул мастерством перед греческой публикой: «красно-белые» с Ривалдо неизменно становились чемпионами, а бразилец забил больше четырех десятков голов за три года. После ухода из «Олимпиакоса» Витор Борба Феррейра еще год поиграл в Греции за «Арис».

8. «Бунёдкор». В Ташкенте Ривалдо провел два года, дважды выиграл все доступные местные титулы и стал лучшим бомбардиром чемпионата Узбекистана.

9. «Кабушкорп». Еще более экзотическим пристанищем Ривалдо стал клуб из чемпионата Анголы. Рассуждать всерьез о футбольных свершениях в этом славном уголке планеты Земля не приходится, но факт из биографии любопытный.

10. Сборная Бразилии. 74 матча и 34 забитых мяча у Ривалдо за сборную Бразилии, в которую он вызывался на протяжении десяти лет (1993 — 2003). Витор выиграл все, что было можно: Кубок конфедераций, Кубок Америки и, наконец, чемпионат мира 2002, на котором забил 5 голов в 7 встречах, а еще запомнился симуляцией в первом матче с Турцией.

5 причин, почему успех Ривалдо трогает за душу

1. Крайняя нищета. Детство Ривалдо прошло в Энкрузильхаде, большой фавеле Ресифи, что на северо-востоке Бразилии. У Витора в прямом смысле было голодное детство: он был истощен, потерял зубы, из-за плохого питания в детстве и в юности у Ривалдо долго были проблемы с выносливостью. Еще один большой удар будущий футболист получил в 15 лет, когда не стало его отца.

2. Целеустремленность. Когда Ривалдо стал заниматься футболом всерьез, у него не было денег на проезд, и ему приходилось преодолевать 15 миль пешком, чтобы посещать тренировки.

3. В него никто не верил. Ривалдо был маленьким, физически недоразвитым мальчиком со смешной походкой. Мало кто верил, что он способен стать профессиональным футболистом. Ривалдо вылепил себя сам из того, что было.

4. Смог стать любимцем публики. Ривалдо не просто стал футболистом, он был одним из лучших в свою эпоху. Яркий, смелый, непредсказуемый — настоящий бразилец. Помните его знаменитый гол в ворота «Валенсии»?

5. Сыграл вместе с сыном. Ривалдо играл в футбол до 43 лет и даже выходил на поле вместе со своим сыном Ривалдиньо за «Можи-Мирим». Более того, однажды отец и сын забили по голу в одной игре — уникальный случай!

5 цитат Ривалдо

1. О том, что помогло добиться успеха:

Я стал тем, кто я есть, благодаря настойчивости, преданности футболу и особенно Божьей руке, которая всегда вела меня. Я был вшивым голодным мальчишкой, а стал обладателем важных титулов в футболе, чемпионом мира и выиграл «Золотой мяч».

2. О голоде:

Я никогда не забуду чувство голода, с которым я жил долгие годы.

3. О своей гордости:

Я горжусь, что сыграл на чемпионатах мира 14 матчей и забил 8 голов с «десяткой» на спине.

4. О семье:

Человек без семьи не может получить ничего от жизни. Мне всегда нужна моя семья: чтобы делить с ними радость, когда я счастлив, и чтобы получать поддержку, когда мне плохо.

5. О своём секрете:

Как мне удалось забить 250 голов за карьеру? А я никогда не думал о том, чтобы забить гол. Просто играл в удовольствие, вот и все. Хотя забивать, конечно, приятно.

Сегодня Ривалдо отмечает свой 48 день рождения. Поздравляем, Легенда!