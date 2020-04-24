«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» Брест: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок шестого тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» Брест.
«Торпедо-БелАЗ»
Коллектив из города Жодино после пяти сыгранных туров в Высшей Лиге обосновался в тройке лидеров. В активе «Торпедо» десять набранных очков, которые позволяют команде делить первую строчку со «Слуцком» и «Витебском».
В позапрошлом туре чемпионата Беларуси «Торпедо» отметился третье победой в текущей кампании Команда обыграла дома «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0. В последнем матче жодинский коллектив отстоял ничейный результат в гостевой встрече против БАТЭ (0:0).
«Рух» Брест
Клуб из Бреста вполне успешно дебютировал в Высшей Лиге Беларуси, набрав семь очков в пяти матчах. С этим багажом команда расположилась на девятой строчке в рейтинге.
В последнем матче «Рух» добыл минимальную победу над ФК «Минск» на домашнем стадионе (1:0), а перед этим разошелся «сухим» миром в Мозыре с местной «Славией» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торпедо» — 1.943
- Ничья – 3.080
- Победит «Рух» — 4.610
Статистика
- Команды раньше не встречались в очных поединках.
- В пяти матчах «Руха» в текущем сезоне прошла ставка на ТМ(2,5).
- «Торпедо» выиграло два предыдущих домашних матча с «сухим» счетом.
Прогноз
«Рух» самая низовая команда чемпионата Беларуси, забившая всего два гола, и пропустившая дважды. Очевидно, что и в этом матче гости сыграют от обороны, попытаясь набрать очки в противостоянии с фаворитом.
«Торпедо» очень уверенно играет дома, где команда в текущем сезоне дважды победила и при этом не пропускала голов. Предлагаем поставить на победу хозяев по привлекательному коэффициенту 1.943 в БК Pinnacle.