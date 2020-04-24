«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» Брест: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:06

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок шестого тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» Брест.

«Торпедо-БелАЗ»

Коллектив из города Жодино после пяти сыгранных туров в Высшей Лиге обосновался в тройке лидеров. В активе «Торпедо» десять набранных очков, которые позволяют команде делить первую строчку со «Слуцком» и «Витебском».

В позапрошлом туре чемпионата Беларуси «Торпедо» отметился третье победой в текущей кампании Команда обыграла дома «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0. В последнем матче жодинский коллектив отстоял ничейный результат в гостевой встрече против БАТЭ (0:0).

«Рух» Брест

Клуб из Бреста вполне успешно дебютировал в Высшей Лиге Беларуси, набрав семь очков в пяти матчах. С этим багажом команда расположилась на девятой строчке в рейтинге.

В последнем матче «Рух» добыл минимальную победу над ФК «Минск» на домашнем стадионе (1:0), а перед этим разошелся «сухим» миром в Мозыре с местной «Славией» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» — 1.943

Ничья – 3.080

Победит «Рух» — 4.610

Статистика

Команды раньше не встречались в очных поединках.

В пяти матчах «Руха» в текущем сезоне прошла ставка на ТМ(2,5).

«Торпедо» выиграло два предыдущих домашних матча с «сухим» счетом.

Прогноз

«Рух» самая низовая команда чемпионата Беларуси, забившая всего два гола, и пропустившая дважды. Очевидно, что и в этом матче гости сыграют от обороны, попытаясь набрать очки в противостоянии с фаворитом.

«Торпедо» очень уверенно играет дома, где команда в текущем сезоне дважды победила и при этом не пропускала голов. Предлагаем поставить на победу хозяев по привлекательному коэффициенту 1.943 в БК Pinnacle.