Кто здесь лишний? «Ювентус» и старушечья бережливость

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вчера, 12:58

«Ювентус» — расчетливый клуб, но пошатнувшая футбольный мир пауза из-за коронавируса заставит «Старую Синьору» вытащить все лишнее из чуланов.

Зимой «Ювентус» уже частично поработал над приведением своего состава в должный вид, в частности, Эмре Джан отправился в дортмундскую «Боруссию»: сначала была аренда, но немецкий клуб уже договорился о выкупе трансфера хавбека за 25 миллионов евро. Одной неустроенной душой для «Юве» меньше, ведь Джан точно оказался бы в списке тех, кому со «Старой Синьорой» не по пути.

У туринцев не раздутый состав — всего лишь 23 футболиста в основе после зимних командировок, но вот именно что об игроках, выступающих на правах аренды за другие клубы, необходимо помнить: Деян Кулушевски, Лука Пеллегрини и Кристиан Ромеро надеются получить место в команде на будущий сезон. А еще «Юве» хотелось бы усилить команду кем-нибудь вроде Артура.

Футбол живет по правила кота Матроскина: чтобы купить что-то нужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное. Экономический кризис, который обрушил на футбольный мир коронавирусный локаут, коснется всех и каждого. Не просто выжить, но и сохранить свой уровень сумеют клубы, которые грамотно распорядятся текущими ресурсами. «Ювентус» на качество менеджмента пожаловаться не может, но это особенный экзамен. Кому «бьянконери» должны дать отставку ради собственного блага?

Маттиа Перин (Италия)

У Маттиа был шанс стать преемником Буффона в «Ювентусе», но травмы разрушили карьеру талантливого вратаря, недавно он признался, что был близок к уходу из футбола после четырех операций подряд. Зимой Перин отправился в аренду в родной «Дженоа», которому помогает сохранить прописку в Серии A.

Маттиа неплохо себя проявляет в составе «грифонов», что дает «Ювентусу» возможность продать Перина за два года до истечения контракта. Буффон остается в Турине на следующий сезон, а Щесны сохранит за собой первый номер, так что у Перина, которому в этом году стукнет 28, банально не будет шансов заиграть в «Юве». Продажа — оптимальное решение.

Даниэле Ругани (Италия)

В составе «Ювентуса» толпа центральных защитников, пять человек. Бонуччи — лидер, Кьеллини — легенда, Джорджо останется в команде еще на один сезон, чтобы «передать дела» и подготовиться к роли директора, де Лигт и Демирал — будущее «Юве», слухи о продаже голландца выглядят нелепо, ведь Матийсу 20 лет, и его подписывали за большие деньги не для того, чтобы разочароваться после одного сезона.

А вот Ругани в этой компании действительно «ни пришей, ни пристегни». Даниэле уже 25 лет, в этом сезоне он принял участие в трех матчах Серии A, оказался пятым в очереди среди центрбеков. Кажется, цели клуба и защитника совпадают: Ругани тоже хочет уйти из команды, к нему есть интерес от «Арсенала», со стороны нескольких итальянских клубов, а еще итальянцем интересуется петербургский «Зенит». Ко всему прочему, летом к «Юве» присоединится Кристиан Ромеро, выступающий на правах аренды за «Дженоа», для него нужно расчистить место.

Маттиа Де Шильо (Италия)

В следующем сезоне шанс в Турине должен получить Лука Пеллегрини, для него нужно освободить место, и самая очевидная мишень — Де Шильо, который сейчас нужен «Ювентусу» разве что для массовки: играет редко и не без ошибок, а на прогресс 27-летнего Маттиа рассчитывать уже не приходится. Для «Ювентуса» Де Шильо — отработанный материал.

Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина)

У «Ювентуса» солидный набор центральных полузащитников даже после избавления от Эмре Джана: Рэмзи, Матюиди, Бентанкур, Рабьо, Хедира и, собственно, Пьянич. По слухам, «Старая Синьора» намерена избавиться от боснийца и уже занята поисками нового дирижера. В числе кандидатов — Артур из «Барселоны», Милинкович-Савич из «Лацио», Верратти из ПСЖ , Канте из «Челси». Не исключено также возвращение Поля Погба.

Почему Пьянич впал в немилость? Похоже, в «Юве» обратили внимание на стагнацию полузащитника и уверены, что после 30 Миралем уже не прыгнет выше головы. Заменить боснийца сейчас мудро, ведь когда начнется очевидный спад, туринцы останутся на руках с не молодым и, возможно, малополезным игроком, чей контракт действует до 2023 года.

Дуглас Коста (Бразилия)

В этом сезоне бразилец трижды выбывал из-за травм и пропустил в общей сложности три месяца. Частые попадания в лазарет стали для Дугласа нормой, а ведь у него не копеечный контракт. Эффективность Косты очень низкая, и это повод для расставания, тем более что в ближайшее трансферное окно, учитывая срок действий контракта (до 2022 года), «Ювентус» еще сумеет получить за вингера достойную компенсацию. И ведь даже искать замену не придется: в будущем сезоне к «Юве» присоединится Деян Кулушевски, который проводит отличный сезон в «Парме».

Гонсало Игуаин (Аргентина)

Возрастной и упитанный форвард, который без учета бонусов получает в «Ювентусе» 7.5 миллионов евро, — тяжкая ноша для чемпионов Италии. Логично заменить 32-летнего форварда на кого-то более молодого и подвижного, тем более что у Гонсало остался всего год по контракту. Отец Игуаина заявил, что Пипита собирается отработать контракт до конца, но клубу не стоит этого допускать: сотрудничество с аргентинцем нерентабельно.

Криштиану Роналду (Португалия)

У «Ювентуса» есть причины расстаться с Роналду. И есть причины удержать Криштиану в своих рядах. Повторять аргументы не стану, будущее обладателя пяти «Золотых мячей» в Турине мы обсуждали отдельно.