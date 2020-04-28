Десятка с плюсом. Западная Германия. Семидесятые

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вчера, 19:56

Эта серия посвящена сильнейшим вратарям Бундеслиги, игравшим в 70-е годы прошлого столетия.

Надеюсь, вам понравился материал про голкиперов первого дивизиона Англии той поры. На очереди девять немцев и один швед, выступавшие с 1970 по 1980 год. Так сложилось, что нам предстоит познакомиться с королём и его свитой.

Зепп Майер (1944). «Бавария» (1963-79)

Титан немецкого вратарского корпуса. Чемпион мира и Европы, трёхкратный победитель Кубка чемпионов, четырехкратный чемпион ФРГ и обладатель Кубка страны, а также владелец Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Шестнадцать лет «Кот из Анцинга» был первым номером «Баварии». Не то что первым, Зепп играл бессменно. При нём «Бавария» совершила путь от заштатной команды до суперклуба. Тринадцать лет Майер был вратарём сборной и это был, наверное, лучший отрезок в истории Манншафт.

В детстве Зепп мечтал стать циркачом. Но потом его увлёк футбол. Начинал в нападении. Когда в его команде вдруг исчезли вратари, Майеру пришлось занять место в воротах. Так Германия получила одного из величайших голкиперов. Зепп отличался ещё и потрясающим чувством юмора. Его шутки становились афоризмами. В 70-е годы он даже участвовал в роли клоуна в одной из телевизионных передач. Мог изобразить что-нибудь этакое и во время матча. Например, ковылять, изображая утку, залетевшую на стадион. Любил играть на публику, совершать эффектные броски. Довольно много пропускал, но выручал куда больше. Кот из «Анцинга» проявил себя изобретателем и рационализатором. Он разработал специальные вратарские трусы, в которых было легко прыгать и мягко падать, придумал клеить на перчатки резиновую крошку, чтобы крепче фиксировать мяч. Написал несколько книг по вратарскому искусству.

Казалось, Майер вечен. Он и сам собирался играть в воротах «Баварии» очень долго. «Я покину поле лишь тогда, когда Герд (Мюллер) и Франц (Беккенбауэр) не смогут меня вывозить на поле в инвалидной коляске», — любил шутить голкипер. И, как говориться, накаркал. 14 июля 1979 года Зепп возвращался на своей машине в Мюнхен после товарищеского матча с «Ульмом», которым «Бавария» начинала свою подготовку к сезону. Голкипер не справился с управлением, ибо был изрядно выпившим, и угодил в страшную аварию. Хорошо, что жив остался. В клубе надеялись, что Зепп восстановится и вернётся в ворота, Майера включили в заявку на сезон. Но зимой 1980-го 35-летний Майер завершил карьеру, явно не наигравшись.

Вольфганг Клефф. (1946). «Боруссия» (Мёхенгладбах). (1968-79), «Шерта» (1979-80)

В сборной ФРГ Клефф был дублёром Майера и золотые медали чемпионатов Европы, а потом и мира, получил, не сыграв ни минуты. Зато на клубном уровне Отто долгое время был бессменным стражем ворот главного оппонента мюнхенцев. Великому противостоянию «Боруссии» и «Баварии» наш сайт посвятил целую серию материалов. Почему Отто, ведь вратаря зовут Вольфганг? Его так называли из-за внешнего сходства с популярным артистом-комиком Отто Валькесом. Клефф считал себя, как минимум, не слабее Майера, и из-за того, что Гельмут Шён предпочитает ему Зеппа. Несложно догадаться, что отношения двух голкиперов не были идеальными. Что вполне распространенное для Манншафт явление. В итоге Шён перестал вызывать чемпиона Европы и чемпиона мира в команду. По иронии судьбы немцы без Отто не смогли выиграть ни ЧЕ -76, ни ЧМ -78.

Карьера Клеффа пришлась на расцвет «Боруссии», которая на равных билась с баварцами. «Жеребцы» его списали в 33 года. Через год вернули, а потом снова отказались от услуг. Клефф наигрался в 46 лет, в скромнейшем «Штралене». Но в последствии Отто еще дважды ненадолго возвращался в футбол в качестве играющего тренера. Свой последний матч Вольфганг Клефф сыграл в 62 (!) года в воротах клуба «Райнбах».

Вольфганг Кнайб (1952). «Боруссия» Мёнхенгладбах (1976-80)

Летом 1976 года Клефф получил серьёзную травму, и «Боруссии» срочно понадобился новый вратарь. По инициативе тренера Удо Латтека был приглашён голкипер «Висбадена» Вольфганг Кнайб. Здоровенный светловолосый детина с окладистой бородой. Кнайб удачно заменил своего тёзку Клеффа. В сезоне 1976-77 «жеребцы» выиграли чемпионат и дошли до финала Кубка чемпионов. В следующем сезоне младший Вольфганг уступил ворота Отто, но через год он снова стал основным. Свой второй Кубок УЕФА «Боруссия» выиграла с «Большим Вольфом». Однако приглашения в сборную ФРГ Кнайб так и не дождался.

Норберт Нигбур (1948). «Шальке» (1966-76 и с 1979-83), «Герта» (1976-79)

Плечистый блондин Норберт Нигбур — легенда сразу двух клубов — «Шальке» и «Герты». Запомнился не только своей оригинальной прической, придававшей ему сходство с дикарём, но отчаянной игрой, как на линии, так и на выходах. Однажды выдал в воротах «Шальке» сухую серию в 555 минут, которую не превзошёл ни один голкипер команды из Гельзенкирхена. В сборную Норберт вызывался нечасто. Но оказался в нужном месте в 1974 году и хранит дома золотую медаль чемпиона мира. Нигбур рассчитывал стать преемником Майера, но весной 1980 года повредил колено и расстался со своей мечтой сыграть на чемпионате Европы.

Харальд Шумахер (1954). «Кёльн» (1972-1987)

«Соккер.ру» посвятил Тони отдельный материал, поэтому не стоит повторяться. Нужно напомнить, что именно вратарь «козлов» унаследовал у Майера ворота западногерманской сборной и сразу стал чемпионом Европе. Кроме того, именно «Кёльну» удалось выиграть чемпионат страны в сезоне 1977-78. Две позолоченные медали чемпиона мира, таран француза Патрика Баттистона и скандальная книга «Свисток» пришлись на 80-е. Как вы уже поняли, Шумахер попадёт и в другую главу.

Руди Каргус (1952). «Гамбург». (1971-80)

Тони Шумахер стал преемником Майера в сборной, но наследным принцем считался Руди Каргус, дублёр Зеппа на чемпионате Европы 1976 и чемпионате мира 1978. «Гамбург» в 1979 году выиграл Бундеслигу, а весной восьмидесятого бился с «Ноттингемом» в финале Кубка чемпионов. Но в какой-то момент у Руди закружилась голова. Во-первых, он стал торговаться с клубом насчёт нового контракта (прежний истекал летом восьмидесятого). Во-вторых, был не слишком прилежен на тренировках, чем злил тренера Бранко Зебеца. В-третьих, кроме того, Руди однажды пропустил несколько тренировок, сославшись на плохое самочувствие. Но в эти дни был замечен прогуливающимся с девушкой далеко от Гамбурга. Кончилось тем, что старый контракт Каргуса истёк, а новый ему не предложили. В «Нюрнберге» его звезда потихоньку закатилась. Но это было уже в следующем десятилетии. На чемпионат Европы 1980 Руди тоже не поехал. Помимо Шумахера в состав попали два юноши — 21-летний баварец Вальтер Юнгханс и 19-летний Айке Иммель из дортмундской «Боруссии».

Бернд Франке (1948). «Фортуна» Дюссельдорф (1969-71), «Айнтрахт» (Браугшвейг) (1971-82)

Бесстрашный вратарь «львов». Запомнился своими прыжками, смелыми бросками в ноги и отменной реакцией. Бернд в первую очередь полагался на своё мастерство и не любил командовать обороной. Может, поэтому и пропускал много. Хотя кто в бундеслиге мало пропускал. Но всё же выручал Бернд куда больше, и во многом благодаря своему голкиперу скромный по составу «Айнтрахт» занимал высокие места.

Свой первый вызов в сборную Бернд получил ещё в 1973 году, но из окончательной заявки Манншафт на крупные турниры Франке частенько вычёркивали. В 1974 Гельмуут Шён решил отказаться от вратаря, команды покинувшей бундеслигу. В 1978 Бернд получил травму не задолго до отправки в Аргентину. Только в 1982 году Франке попал в число 22 избранных и вернулся из Испании с позолоченной наградой. В 1984 году Бернду доверили защищать ворота олимпийской сборной ФРГ на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Дитер Бурденски (1950). «Шальке» (1969-71), «Арминия» 1971-72, «Вердер» (1972-88)

Карьера Дитера началась с жирной кляксы. Его «Арминия» торговала результатами, и молодой вратарь был причастен к тёмным делам. Его хотели дисквалифицировать, но простили. Возможно, из уважения к отцу Герберту Бурденски, автору первого гола в истории сборной Западной Германии.

Дитера взяли на поруки в «Вердер», где он стал одним из лучших вратарей страны. Очень прыгучий подвижный, способный отразить любой удар. Они были чем-то схожи с Франке, и когда Бернд получил травму перед чемпионатом мира 1978, его заменил вратарь Бурденски. А ещё Дитер был прекрасным мотиватором, и его речи в раздевалки были одной из составляющих успеха островитян.

В сборной Бурденски играл нечасто. Дважды побывал на крупных турнирах — ЧМ -78 и ЧЕ -84. Но преемником Майера так и не стал.

Ронни Хельстрём (1949). «Кайзерслаутерн». (1974-84)

Единственный легионер в этой компании. Ронни блестяще защищал ворота сборной Швеции, да и за «красных чертей» играл на совесть. В составленном ФИФА списке ста лучших вратарей Хельстрём числится под 22 номером. Этот рослый, усатый блондин превосходно действовал на линии ворот и был одним из лучших в игре на выходах. При внушительных габаритах он был необычайно подвижен. Бывало, что отбив сложнейший мяч и оказавшись на газоне, Хельстрём мгновенно вскакивал и справлялся уже с «добавкой».

Ронни защищал ворота сборной Швеции на трёх чемпионатах мира и получал прекрасную прессу. Особенно в 1974 году. В бундеслиге его успехи скромнее. Хотя два Кубка, завоёванных с «Кайзерслутерном» тоже весьма ценные награды.

Вильфрид Войке (1944) «Фортуна» Дюссельдоф. (1965-79)

Семидесятые годы — лучший период в истории «Фортуны». Клуб из Дюссельдорфа не только постоянно играл в элите, но находился там на хорошем счету. Дважды «Ф-95» занимала третье место, три года подряд выходила в финал Кубка и дважды выигрывала трофей. Громила «Баварию» в Мюнхене со счётом 7:1. Одним из лидеров той команды был вратарь Вильфрид Войке. Его нельзя отнести к звёздам. Вилли никогда не рассматривался в качестве кандидата в сборную Германии. В сборную Бельгии, страны, где Войке появился на свет, тоже не звали. Но благодаря добротной работе вратаря и капитана скромная «Фортуна» закрепилась в элите и выглядела там вполне достойно. А сам Вильфред пропускал довольно мало. За всё время выступлений в Бундеслиге он только два раза доставал по пять мячей из своих ворот. Уже под занавес карьеры Войке утратил прежнюю прыгучесть и едва ли не добровольно уступил пост номер один Йоргу Даниэлю, с которым «Фортуна» выиграла оба Кубка. При этом Войке фактически был тренером вратарей и готовил Йорга к решающим матчам. Поэтому в выигрыше Кубка имеется немалая заслуга Вилли.

Завтра будут лучшие вратари Испании. Опять же семидесятых годов.