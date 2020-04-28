От Чулкова до Шунина. Первые чемпионы СССР

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вчера, 10:58

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вратарей московского «Динамо». Эта глава посвящена голкиперам довоенного периода.

Нынешнюю главу открывает рассказ о преемнике Фёдора Чулкова – Евгении Фокине. Евгений Васильевич начинал играть в родном Подольске, и к моменту своего прихода в «Динамо» был уже сформировавшимся, опытным вратарем. Не слишком фактурный, но очень гибкий и бесстрашный Фокин был особенно хорош при выходах один на один. Стремительный бросок в ноги нападающему и голевой момент оказывался исчерпанным. Форварды потом удивлялись, откуда взялся этот светловолосый крепыш, ведь до ворот с голкипером было приличное расстояние. Естественно, что самому Фокину доставалось изрядно. Пушечные удары, предназначенные для мяча, приходились во вратаря. Травмы преследовали Фокина. После одной из них Евгений был вынужден завершить карьеру в 31 год. Но к тому времени Фокин уже успел выиграть два чемпионата СССР , Кубок страны, а так же четыре первенства Москвы – самый представительный турнир старой эпохи. В составе сборной столицы Евгений Васильевич выезжал в зимнее турне по Франции 1936 года. Ожидалось, что ворота будут защищать либо он, либо Иван Рыжов из «Спартака», но 1 января 1936 года во весь голос заявил о себе молодой спартаковец Анатолий Акимов.

В самом первом чемпионате СССР , в котором «Динамо» выиграло все матчи, Фокин выходил на поле лишь дважды, а осеннее первенство 1936 года пропустил из-за проблем со здоровьем. Зато в тридцать седьмом Фокин был основным и помог динамовцам выиграть свой второй чемпионский титул. Но сыграть с басками помешали проблемы со здоровьем, «Динамо» пришлось прибегнуть к услугам ростовчанина Николая Боженко, который и пропустил семь мячей. В тридцать восьмом Фокин был вторым при Анатолии Акимове, а в тридцать девятом и сороковом снова стал основным. В своем последнем сезоне-1940 Евгений Васильевич отыграл очень здорово и стал трехкратным чемпионом СССР .

Завершив карьеру, он долгое время работал в «Динамо». Помогал Михаилу Иосифовичу Якушину. Фокина нельзя было назвать тренером вратарей, его полномочия были шире. Но с голкиперами он занимался очень плотно, чем помог и Алексею Хомичу, и Вальтеру Саная и особенно молодому Льву Яшину. Возможно, это Евгений Васильевич, уже будучи начальником команды, посоветовал Льву Ивановичу играть не только в штрафной площадке. Была у Фокина и самостоятельная тренерская практика. В 1950 году он возглавлял киевское «Динамо», а потом два года работал с минским «Динамо», в шестидесятые тренировал рижскую «Даугаву». Умер Евгений Васильевич в 1972 году на боевом посту – на должности начальника владимирского «Торпедо».

Уроженец подмосковного Быково Александр Квасников пришел в «Динамо» шестнадцатилетним пареньком. Играл за молодёжные команды «Динамо» и Москвы, а с середины тридцатых годов подменял Фокина и в основном составе. Мог хорошо сыграть в поле, что Александру Ивановичу пришлось проделать в одной из встреч весеннего чемпионата 1936 года.

Но кроме этой встречи Квасников занимался своими прямыми обязанности в пяти матчах самого первого чемпионата СССР . Пропустил в них всего два мяча, чем обеспечил динамовцам золотые медали. В осеннем турнире Квасников смотрелся уже не столь убедительно, пропустив 11 мячей. А его клуб не смог подтвердить своих чемпионских полномочий. В 1937 году Квасников и вовсе угодил в немилость к динамовскому руководству. Всего одна игра в чемпионском сезоне, в конце которого вратарь покинул клуб.

В это время как раз подоспел срок воинской службы Анатолия Акимова. Вот и провели «Динамо» со «Спартаком» обмен вратарями. Квасников отправился в стан «красно-белых», где оказался в тени Владислава Жмелькова. Потом вернулся Акимов, и Квасников оказался лишним уже в «Спартаке». Пропустил год, затем оказался в минском «Динамо», где и провёл два предвоенных чемпионата. Вот такой скомканной выдалась карьера первого чемпиона СССР .

Зато Александр Иванович стал отличным тренером, причем не только футбольным. Работал в хоккее — и в русском, и в канадском. Тренировал красногорский «Зоркий» – это хоккей с мячом. А в хоккее с шайбой подготовил целую группу замечательных мастеров, в числе которых двукратный олимпийский чемпион, нынешний тренер сборной России — Зинэтул Билялетдинов.

Дублёром Квасникова в осеннем чемпионате 1936 года был Николай Соколов, тезка и однофамилец знаменитого Николая Евграфовича, — первого вратаря сборной СССР . Динамовский Соколов провел один матч – с тбилисскими одноклубниками, который завершился вничью 1:1. Свою вторую из запротоколированных встреч Николай Иванович сыграл в недоигранном первенстве 1941 года в воротах московской команды «Профсоюзы-1». Больше об этом вратаре пока ничего не известно, кроме того, что он погиб в первые месяцы Великой Отечественной войны...

Анатолий Акимов отыграл за «Динамо» положенный год – 1938-й, после чего вернулся в «Спартак». Сыграл на своем, высоком, акимовском уровне, однако от «Спартака» получил четыре штуки. «Динамо» же заняло только пятое место. Может быть, поэтому Анатолий Михайлович в своих воспоминаниях почти не упоминал о динамовском отрезке своей карьеры.

В 1940 году в составе «Динамо» появились два молодых вратаря — 23-летний Николай Бычков и 22-летний Николай Медведев. Воспитаннику клуба Бычкову довелось доиграть концовку сезона, когда Фокин получил травму. Надо сказать, Николай Дмитриевич отыграл очень достойно. Шесть матчей – шесть побед, всего три пропущенных мяча. Во многом игра молодого голкипера помогла динамовцам в третий раз стать чемпионами страны. Но карьера, как и жизнь Николая Бычкова, оказалась очень короткой. В 1941 году он так и не появился на поле, а после войны провёл один сезон в минском «Динамо». В 1946 году Бычков и вовсе не играл, в следующем году он умер. Что стало причиной смерти тридцатилетнего спортсмена — неизвестно.

Николай Медведев, пришедший из ростовского «Динамо», продержался в столичном клубе вплоть до 1948 года. Осенью сорок пятого ездил в знаменитое турне по Британии в качестве третьего вратаря. В клубе же остался на вторых-третьих ролях, сыграв за шесть сезонов лишь 32 матча, из них только 12 официальных. Для роли второго голкипера Николай Иванович подходил, но бороться с Хомичем он был не в состоянии. В 1948 году Медведев вернулся в родной город, где провел еще полтора года.

Заиграть в «Динамо» Борису Кочетову помешала война. В 1941 году опытный голкипер, пришедший из «Торпедо», очень удачно защищал динамовские ворота в недоигранном чемпионате. А после войны Борис Сергеевич оказался на вторых ролях. После знаменитой поездки в Англию и Шотландию, где Кочетов был дублёром Хомича, Борис Сергеевич уехал в Минск, где провел несколько очень хороших сезонов за местный динамовский клуб. Любопытно, но преемником Кочетова в воротах минчан стал Алексей Хомич. Эти два вратаря были похожи по манере игры. Кочетова, как и Хомича, отличали отличная реакция, прыгучесть и четкая фиксация мяча.

Об Алексее Хомиче вы сможете прочитать в следующей главе.