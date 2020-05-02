От Чулкова до Шунина. Сборник и два олимпийских чемпиона

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сегодня, 15:38

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях московского «Динамо». На очереди Александр Уваров, Алексей Прудников и Дмитрий Харин.

В предыдущей серии вы могли прочитать, что в чемпионате 1981 года «Динамо» использовало сразу четверых вратарей. Приглашенный из Барнаула Владимир Грынгазов подменил Гонтаря в матче с «Кубанью» при счете 4:1, пропустил один мяч и больше в основном составе его не видели. Грынгазов вернулся в Барнаул, где долгие годы служил местному «Динамо», стал легендой алтайского футбола. В домашнем матче с «Зенитом» получил травму Николай Гонтарь. При счете 0:2 в ворота встал 21-летний воспитанник «Знамени Труда» Александр Уваров. Мячей он не пропускал, оставшись сухим вратарём чемпионата-81.

Уварову ещё предстояло стать первым номером в «Динамо», и голкипером сборной СССР , и легендой израильского футбола. Но путь этого голкипера оказался долгим и тернистым. Сезон 1982 года складывался для «бело-голубых» менее успешно, чем предыдущий. В пяти стартовых матчах – четыре поражения. Гонтарь и Уваров играют попеременно, особых претензий к ним нет. Разве что в Краснодаре Гонтарь, уже забывший, когда пропускал три мяча, пропустил сразу четыре.

Оба вратаря – бывалый и молодой, провели соответственно 22 и 15 матчей, причем заканчивали чемпионат динамовцы с Уваровым. И в предпоследнем туре Александра подстерегло несчастье, которое отразилось на его дальнейшей карьере. В игре против будущего чемпиона Уваров пропустил семь мячей, а динамовцы потерпели самое сокрушительное в своей истории поражение – 0:7.

После этого злополучного матча у тренеров возникло некое предубеждение к Александру. Дескать, этот тот самый, что может пропустить семь штук. Поэтому преемником Гонтаря в воротах стал не Уваров, а приглашенный из «Спартака» его ровесник Алексей Прудников. Уварову же было отчего впасть в отчаянье. Голкипер с прекрасной реакцией, прыгучестью и прочими данными сидит на лавке. Надо сказать, что предложения у Уварова были, в том числе и от минского «Динамо», забившего ему те семь злополучных мячей, но Александр не спешил с переходом. Осенью 1987 года «Динамо» возглавил новый тренер Анатолий Бышовец, работавший также с олимпийской сборной СССР . Вскоре «Динамо» и «Торпедо» произвели рокировку вратарей. Один олимпиец – Дмитрий Харин пришёл в «Динамо», а его дублёр в сборной Алексей Прудников проследовал в обратном направлении. Уварову была отведена роль сменщика Харина, который моложе на восемь лет. Но если в составе олимпийской сборной Дмитрий по-прежнему был безупречен, то в «Динамо» от его игры ожидали большего. В новом клубе он стал пропускать больше мяча за игру. Да и травмы, обходившие вратаря «Торпедо» стороной, в «Динамо» стали липнуть к нему. Уваров все чаще подменял героя Сеула в динамовских воротах, и вскоре выяснилось, что с ним команда играет лучше, чем с Хариным. Поэтому, когда Дмитрий выбыл на долгий срок из-за травмы колена, в клубе не стали искать ему замену, решили, что Александр Уваров вполне готов для роли основного вратаря.

Про Дмитрия Харина вы сможете подробно прочитать в разделах, посвященных «Торпедо» и ЦСКА . Динамовский отрезок карьеры вратаря оставил весьма противоречивые воспоминания. С одной стороны, именно в «Динамо» Харин стал вратарем сборной и выиграл Олимпиаду. Но как было сказано выше, в новом клубе игра Дмитрия несколько поблекла. Да и травму, едва не оборвавшую карьеру, Харин заработал именно в «Динамо».

Всего два сезона 1990 и 1991 годов Александр был первым номером в клубе, ставшем родным. Но в этот период уместился и бронзовый финиш предпоследнего чемпионата СССР , и дебют Уварова в сборной Союза. На чемпионат мира 1990 года динамовец попал несколько неожиданно, имея в активе лишь матч в воротах сборной, да и в Италию он ехал в качестве третьего голкипера – после Рината Дасаева и Виктора Чанова. Но после первого матча, проигранного румынам со счетом 0:2, Валерий Лобановский поставил в ворота Уварова. Александр сыграл и с аргентинцами, и с камерунцами. При Анатолии Бышовце динамовец остался основным голкипером сборной СССР , помог нашей команде выиграть отборочный турнир чемпионата Европы. Но на это первенство в составе уже сборной СНГ Уваров не поехал. Бышовец предпочел ему выздоровевшего Харина, перешедшего в ЦСКА , и спартаковца Станислава Черчесова. Уваров же до сорока лет играл в Израиле, стал легендой тамошнего футбола, а после завершения карьеры обосновался в этой ближневосточной стране, принял ее гражданство. Долгое время Александр Викторович тренировал вратарей израильской сборной.

Для коренного спартаковца Алексея Прудникова переход в «Динамо» стал осознанной необходимостью. 23-летний вратарь очень хотел играть, а пробиться из-за спины Рината Дасаева не представлялось возможным. Поэтому, когда динамовцы пригласили Прудникова, Алексей Павлович без особых колебаний ответил согласием.

Алексей Прудников запомнился как надёжный и стабильный вратарь. Громких подвигов в воротах он почти не совершал, брал свои мячи и грамотно руководил обороной. Которая в его время была уже не столь надежна, как в семидесятые. Хорошо действовал на выходах. Разве что удары низом порой представляли для Прудникова опасность, — габаритный голкипер не всегда успевал сгруппироваться, поэтому запаздывал с бросками.

Нередко Алексей отражал одиннадцатиметровые. А иногда и пробивал сам. Но было это в спартаковском дубле. Но после одного случая — во время тренировочного матча «Спартака» и сборной СССР , у Прудникова надолго пропала охота подходить к точке. В той встрече спартаковский вратарь не забил Виктору Чанову. Сборники быстро провели контратаку, и Олег Блохин с центра поля отправил мяч в незащищенные ворота. Восемь лет Прудников не бил пенальти, и лишь во время своего второго прихода в «Спартак» несколько раз пробивал 11-метровые в играх дублирующего состава.

Прудников успешно защищал ворота «Динамо» и при Вячеславе Соловьёве, и при Вадиме Иванове, а при Александре Севидове он и вовсе стал капитаном «бело-голубых». Любопытно, но в отсутствие Алексея с капитанской повязкой выходил Уваров. Но играл Александр значительно меньше. В чемпионате-83 соответственно 24 встречи отыграл Прудников и 3 – Уваров (еще 8 – Гонтарь), в 1984 году – 28 (в том числе и победный для «Динамо» финал Кубка) и 6, в 1985 году – 26 и 8, в серебряном сезоне 1986 года – 30 и 1, а в 1987 году – 21 и 9. Как видим, и Эдуард Малофеев предпочитал видеть в воротах бывшего спартаковца. Надо сказать, что претензий к игре Алексея было немного.

Алексей Прудников играл за молодёжную сборную СССР , был кандидатом в олимпийскую команду (для игр в Лос-Анджелесе), но имевшаяся во время пребывания в «Спартаке» нехватка игровой практики помешала ему соперничать с торпедовцем Вячеславом Чановым и армейцем Валерием Новиковым. Зато в составе олимпийской сборной образца 1988 года Прудников прошел и отборочный турнир, и ездил на саму Олимпиаду, откуда вернулся с золотой медалью. Правда, в Сеуле Алексей Павлович не играл. Место в воротах советской олимпийской сборной было прочно занято Дмитрием Хариным.

Прудников перешёл в «Торпедо», но там почти не играл — Валерий Сарычев был очень хорош и никому не хотел отдавать долгожданный первый номер. В 1989 году Алексей вернулся в «Спартак» по приглашению Олега Романцева. Но туда пришёл и Станислав Черчесов, который и стал основным. Девяностый год Прудников провел в так называемой коммерческой команде «Спартака», составленной из игроков, не проходивших в основной состав. Эта команда гастролировала по Союзу и собирала аншлаги в городах, не избалованных большим футболом. Затем Алексей Павлович поиграл за рубежом в Югославии и Финляндии. Заканчивал карьеру заслуженный мастер спорта СССР Прудников в командах российской первой лиги — краснодарском «Колосе» и калининградской «Балтике».