От Чулкова до Шунина. Спутники Яшина

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вчера, 14:00

Продолжаем рассказывать о вратарях московского «Динамо». Сегодня вы прочитаете о целой плеяде вратарей, игравших в одно время с Львом Ивановичем.

Так уж получилось, что наш сайт в своё время посвятил Льву Яшину несколько статей. Вы могли прочитать и о непростом пути Льва Ивановича в большой футбол, и об его громких победах, и о сложном периоде, когда великий вратарь едва не ушёл из спорта. При желании вы можете легко найти эти материалы. Также мы писали и о предшественнике Яшина — Вальтере Саная, и о многолетнем дублёре Льва Ивановича — Владимире Беляеве.

Но была ещё целая группа голкиперов, которым довелось побывать в «Динамо» в эпоху Яшина. С одной стороны, им посчастливилось быть в одном коллективе с великим вратарём и замечательным человеком. Но при этом им приходилось чем-то жертвовать ради общего динамовского дела. Либо игровой практикой, либо подыскивать себе новые команды. Что было весьма непросто.

Почти всю половину пятидесятых в клубе сохранялась иерархия. Лев Яшин — первый вратарь, Владимир Беляев — второй. И оба они входили в сборную СССР . При наличии в команде двух таких голкиперов, шансы третьих вратарей «Динамо» пробиться в основу были мизерными. Воспитанник клуба Владислав Николаев покинул «Динамо» после одного сезона – в дальнейшем он выступал за кишинёвский «Буревестник» и таллинский «Калев». Борис Стрелков провел в дубле два года и уехал в Донбасс, где довольно успешно играл за «Шахтёр». Алексей Поликанов стал чемпионом СССР , но в составе «Торпедо».

Алексей Поликанов начинал в клубе «Фили», вместе с Виктором Шустиковым и Евгением Журавлевым. Дважды выигрывал чемпионат страны среди юношей, после чего попал в ФШМ. А уже из ФШМ был рекомендован Константином Бесковым в «Динамо».

«В пятьдесят восьмом году и Лев Яшин, и Владимир Беляев были заняты в сборной, и я фактически оставался единственным вратарем „Динамо“», — вспоминает Алексей Анатольевич, — «Летом пятьдесят восьмого „Динамо“ без сборников отправилось в Румынию. Встречу со второй сборной Румынии мы выиграли 3:1, и мы получили столько авансов в румынской прессе. Меня вообще назвали чуть ли не вторым Яшиным. Вторую игру мы проводили в небольшом шахтёрском городке Арад, проиграли со счетом 2:8. Все восемь мячей пропустил я. Руководство „Динамо“ очень болезненно отреагировало на такой сокрушительный разгром, и мне пришлось покинуть команду».

Тем не менее, Алексей Поликанов был очень благодарен «Динамо» за возможность тренироваться рядом с Яшиным. Воспитанник ФШМ Алексей Поликанов провел несколько тренировок в составе «бело-голубых» и понял, при Яшине и Беляеве играть ему вряд ли придётся. Поэтому предпочёл отправиться в «Знамя Труда», откуда Поликанова пригласили в столичное «Торпедо», где он выиграл и чемпионат, и Кубок страны.

Очень одарённым вратарем считался Лев Белкин. В «Динамо» видели именно в нем преемника своего знаменитого тёзки. Шанс проявить себя у Белкина возник довольно рано, — Льву едва исполнилось восемнадцать. Яшин и Беляев были травмированы, вот и доверил тренер Всеволод Блинков место в воротах талантливому юноше. Но Лев не справился с волнением, много ошибался, а динамовцы теряли очки. Выучка у Белкина была отличная, а вот опыта явно не хватало. Первые ошибки привели к тому, что появилась неуверенность. Льва снова отправили в дубль, тем более что выздоровели Яшин с Беляевым. В «Динамо» Лев Второй так и не заиграл. Белкин уехал в Ленинград, там играл за «Динамо», потом за «Зенит». Вы уже успели прочитать про этот период в карьере Льва Николаевича. Напомню лишь, что «Зенит» занял с ним последнее место в чемпионате, лишь благодаря юбилею Октябрьской революции клуб избежал вылета. Потом были клубы второй лиги – черниговская «Десна» и севастопольский «Авангард». В городе русских моряков Лев Белкин завершил выступления в неполные тридцать лет.

Пребывание Владимира Лисицына в «Динамо» было недолгим – всего полсезона в 1959 году. Юрий Кузнецов провел год в столичном клубе и вернулся в родной Ижевск.

Беляев, Белкин, Балясников. Словно какой-то злой рок висел над динамовскими вратарями, чья фамилия начиналась с буквы Б. Валерий Балясников остался королём динамовского дубля. Высокий, длиннорукий, превосходно читающий игру голкипер с отличной реакцией. Матчи дублирующего состава московского «Динамо» собирали немало зрителей, и Балясников пользовался огромной популярностью. «Вот он и заменит Льва Ивановича», — шептались динамовские болельщики. Но Балясников появился в «Динамо» слишком рано, — Яшин был полон сил и не собирался отдавать свои ворота, разве что мог уступить их на время своему другу Владимиру Беляеву. Валерий уходил, сначала в «Карпаты», потом в московское «Торпедо», но и там у него не сложилось. А в «Динамо» не только играл неувядаемый Яшин, но появилась способная молодежь – Олег Иванов, Александр Ракитский, Михаил Скоков. Вот так и прошла футбольная молодость. Но когда Балясникову доверяли, играл он очень достойно. Например, в концовке чемпионата 1968 года, когда было всего пять пропущенных мячей в девяти матчах.

Валерий Федорович окончательно расстался с московским «Динамо», когда ему исполнилось 27. Поиграл в «Крыльях Советов», костромском «Спартаке», в брянском «Динамо», после чего поступил на службу в КГБ . «Когда меня приглашали в КГБ », — говорил Балясников, который после ухода из «Динамо» играл некоторое время в московском «Торпедо» и в костромском «Спартаке», — «то сказали, что я буду заниматься оперативной работой. А когда я уже перешёл туда, выяснилось, что подразумевалась оперативная работа среди спортсменов, выезжающих за рубеж. Сбор информации, сопровождение делегаций»...

Как известно, в СССР официальные делегации, будь то спортивная команда или творческий коллектив, во время заграничных поездок сопровождал офицер комитета государственной безопасности. «Главной задачей оперативника, сопровождавшего команду, далеко не всегда было просто сопровождение и решение проблем, непосредственно связанных с игроками», — вспоминал бывший вратарь московского «Динамо», — «Это же уникальная возможность решить другие, не связанные с футболом задачи. Встречи с нелегалами, со связниками, передача информации, инструкций и тому подобное. Достаточно часто наши агенты в команде, в той или иной мере посвященные в работу, помогали нам в этом».

Валерий Фёдорович был заместителем советской делегации на двух мировых первенствах (1982, 1986 годов) и на одном европейском (1988). Всегда находился в контакте с игроками, которые воспринимали его как старшего товарища, а не как соглядатая. Да и в Аргентине, где Балясников нёс службу в первой половине 90-х, его воспринимали как футболиста. Валерий Балясников вышел в отставку в 1995 году, вернулся в Москву, после чего устроился на работу в Госкомитет по физкультуре и туризму. Умер Балясников в ноябре 1999 года на следующий день после своего 56-го дня рождения.

В 1962 году в составе «Динамо» выступали сразу два вратаря по фамилии Беляев. Валентин Беляев сыграл всего одну встречу, после чего вернулся в Таллин. Но примечателен этот голкипер тем, что совмещал футбол и гандбол. Конечно, можно вспомнить и Анатолия Акимова, игравшего в тридцатые годы в ручной мяч, и Валентина Гранаткина, совмещавшего футбол и хоккей с мячом, и «хоккеистов» Веневцева, Никанорова и Яшина. Но шестидесятые годы подобное совмещение было уже редкостью. Валентин Иванович начинал как футбольный голкипер, но после того, как получил травму колена, перешёл в гандбол. Там он добился довольно больших успехов. Но в футбол все равно тянуло. Вот и играл Беляев - за «Норму» в ручной мяч, а за «Калев» – в футбол. Причем играл неплохо, несмотря на вылет «Калева» из класса А. Иначе бы в московское «Динамо» не позвали.

Дебют Валентина Беляева в «Динамо» пришелся на домашнюю встречу с кутаисским «Торпедо». В перерыве при счете 0:1 он заменил своего однофамильца. Мячей Валентин Иванович не пропускал, но его первый выход оказался и последним. В 1963 году он отбыл в Таллин, где играл уже за «Динамо». А потом Беляев сосредоточился на гандболе. Играл за «Норму», потом стал известным гандбольным тренером и арбитром. Судил матчи московской Олимпиады.

Михаила Скокова динамовцы нашли в Подмосковье – в коломенском «Авангарде» в 1964 году. В том же шестьдесят четвёртом Михаил впервые появился в воротах «Динамо». Вышел в Куйбышеве вместо Владимира Беляева при счете 0:3, пропустил один мяч. В следующем сезоне московские динамовцы одолжили Скокова ставропольским одноклубникам. Через год Михаил Владимирович вернулся в динамовский коллектив и играл довольно много – тринадцать встреч, в число которых вошли и 7:2 с «Араратом», и разгром «Спартака» со счетом 4:0. Более того, со Скоковым в воротах динамовцы не проиграли ни одной встречи.

В шестьдесят седьмом году Яшин играл не так часто, поэтому получили шанс молодые – Александр Ракитский и Михаил Скоков. Долгое время Михаил был непобедимым вратарем. Кроме того, сыграл в финале Кубка против ростовского СКА – заменил Льва Яшина в конце встречи. Но в самом конце первенства москвичи потерпели разгромное поражение в Тбилиси 1:5. Возможно, после этого неудачного матча «Динамо» решило не удерживать Скокова. Михаил ушел в «Торпедо», где в следующем сезоне довольно часто подменял Анзора Кавазашвили. Даже помог автозаводцам выиграть Кубок, но об этом в соответствующем разделе.

После ухода Кавазашвили Скокову не удалось стать основным вратарём «Торпедо». Более того, за полтора сезона он не сыграл ни одной встречи. Пришлось сменить команду. В Минске Михаил Владимирович играл постоянно, но после окончания чемпионата 1971 года тридцатилетний Скоков закончил выступления. Еще один явно недоигравший персонаж.

Михаил Владимирович активно участвовал в турнирах ветеранов и часто получал призы «лучшему вратарю». Был у него и тренерский опыт. В начале нулевых Скоков работал с голкиперами женской сборной России, чем здорово помог становлению Светланы Петько и Эльвиры Тодуа.

Александра Ракитского прочили в наследники Льва Яшина. Воспитанник динамовской школы Ракитский играл за сборные СССР всех возрастов, и все специалисты были восхищены талантливым юношей. Больше всего по манере игры Александр напоминал... Льва Яшина – такая же серьёзная, надёжная игра, без лишних движений и игры на публику. Ракитский все делал очень основательно и точно, будь то выходы из ворот, построение стенки или ввод мяча в игру.

Дебютировал Александр рано – осенью 1964 года Александр Пономарёв доверил восемнадцатилетнему голкиперу сыграть с кишинёвской «Молдовой». Уже на девятой минуте в воротах Ракитского побывал мяч, но дубль Юрия Вшивцева помог динамовцам одержать волевую победу со счетом 2:1.

В 1965 году закончил играть Владимир Беляев, Скокова отдали в аренду ставропольскому «Динамо», и у Льва Яшина остались два дублёра — Ракитский и Балясников. Лев Иванович по ходу сезона получил травму, и у Александра появился хороший шанс проявить себя. Ракитский отыграл в тринадцати встречах, из них в пассив можно занести только 1:3 с торпедовцами и 0:2 с «Пахтакором». В остальных матчах молодой голкипер достойно заменил Яшина, и по праву был признан лучшим дебютантом сезона.

Сезон 1966 года Александр Ракитский начал в качестве основного вратаря, У Льва Ивановича возникли проблемы со здоровьем, затем Яшин был занят подготовкой к чемпионату мира. Поэтому тренер Вячеслав Соловьёв и сделал ставку на Ракитского. Но с таким грузом ответственности молодой вратарь не справился. Одна ошибка, другая, третья. Причем большинство промахов Александра приходилось на игры с московскими командами, киевлянами, тбилисцами. «Динамо» теряло очки и занимало неподобающе низкое двенадцатое место. После чемпионата мира в ворота вернулся Яшин, стало как-то спокойнее.

Александр Павлович выступал за родной клуб и в 1967-1968 годах, но что-то в его игре надломилось. Не хватало уверенности. К тому же динамовская школа подарила клубу очередного талантливого голкипера Олега Иванова. Ракитский решил сменить обстановку, и уехал в ленинградское «Динамо», игравшее во второй группе (аналог второй лиги). Получив столь сильного голкипера, динамовцы из Северной столицы сумели подняться в первую группу и закрепиться там.

В Ленинграде Ракитского устраивало все, кроме статуса его команды. Хотелось играть на высшем уровне, доказать, что неудачи остались в прошлом, и вратарь, которого прочили в наследники Яшину, достоин большего, чем выступать во втором эшелоне. Александр перешёл в «Торпедо». Именно на встречи с автозаводцами приходились наиболее неудачные матчи Ракитского. Но на беду Александра Павловича одновременно с ним в «Торпедо» пришел опытнейший Виктор Банников. После трёх лет проведенных в тени Банникова, Александр Павлович нашёл свою команду, где провёл свои лучшие матчи – львовские «Карпаты».

Завершив выступления, Александр Павлович Ракитский стал тренером – работал в такой экзотической стране как Бурунди. А потом по приглашению Владимира Пильгуя стал работать с вратарями «Торпедо». Ракитский стал едва ли не сильнейшим в нашей стране специалистом по работе с голкиперами. Особенно успешным было сотрудничество с «Локомотивом». Вспомните, каким неуверенным в себе приходил к «железнодорожникам» Руслан Нигматуллин. И как он прибавил, попав в ученики к Ракитскому. Да и Сергею Овчинникову, и другим вратарям «Локомотива», скорее всего, помогли уроки Александра Павловича.

Пока Ракитский и Балясников ждали своей очереди, динамовская спортшкола делегировала в команду ещё одно юное дарование. В 1965 году в матче с одесским СКА Льва Яшина заменил годившийся ему в сыновья Олег Иванов. Семнадцатилетний вратарь пропустил через тридцать секунд после своего появления на поля. Но этот факт вряд ли мог испортить дебют талантливому юноше. Через год Иванов в составе юношеской сборной СССР стал чемпионом Европы в своей возрастной категории.

Но заиграть на взрослом уровне Иванову не было дано. Всего в составе «Динамо» он провел три матча, в одном из которых он пропустил пять мячей. После этой злополучной игры с московским «Торпедо» карьера Олега оказалась сломанной. В московском «Динамо» на него больше не рассчитывали. В семидесятом году Олег Николаевич уехал в барнаульское «Динамо», где отыграл три года и зачехлил перчатки.

Олег Иванов работал журналистом на телевидении и радио. Хорошо помню его репортажи на «Маяке». А в восьмидесятые Олег Николаевич открыл для себя мини-футбол, где добился огромных успехов, — стал одним из самых авторитетных тренеров страны. На протяжении шести лет Олег Иванов возглавлял сборную России. При нем наша команда выигрывала серебряные и бронзовые медали чемпионата Европы, а еще выходила в полуфинал первенства мира.

В 1969 году в «Динамо» из ЦСКА пришел Йонас Баужа. Но за два года он провёл лишь четыре встречи, после чего отправился в «Спартак». Мог стать динамовцем и Евгений Кучеревский. И не просто динамовцем, но и преемником самого Яшина. Но Евгений Мефодьевич предпочел остаться в Николаеве. А наследником Льва Ивановича суждено было стать воспитаннику днепропетровского футбола Владимиру Пильгую.

В материале использованы фрагменты неизданной книги Олега Лыткина «Наши вратари».