«Зенит» — «Бавария» — 4:0. Чуду на «Петровском» — 12 лет!

1 мая 2008 года «Зенит» разгромил «Баварию» в Санкт-Петербурге и открыл себе дорогу к Кубку УЕФА. «Соккер.ру» вспоминает один из главных матчей в истории «Зенита».
Предыстория матча
Осенью 2007-го «Зенит» впервые в истории выиграл чемпионат России и завоевал право выступить в Лиге чемпионов. Правда, дебюта в самом престижном турнире Старого Света нужно было ждать почти год — особенности проведения чемпионата по системе «весна-осень», а в европейском сезоне 2007/08 «Зенит» представлял Россию в Кубке УЕФА.
«Сине-бело-голубые» ни в коем случае не были фаворитами того розыгрыша, да и на групповой стадии выступили не слишком впечатляюще: вползли в плей-офф благодаря гостевой победе над аутсайдером группы греческой «Ларисой» и двум ничьим. В группе было пять команд, мини-турнир игрался в один круг, и если бы в последнем туре «Эвертон», досрочно выигравший квинтет, не уперся в матче с голландским АЗ, то «Зенит» мог проститься с Кубком УЕФА еще осенью.
К счастью, «ириски» одержали победу, и команда Дика Адвоката с третьего места вышла в весеннюю стадию, где началась та самая «большая охота». «Вильярреал» остался за бортом благодаря правилу гола на выезде, этот же футбольный закон сработал в пользу «Зенита» в противостоянии с «Марселем», который по ходу первого матча вел со счетом 3:0, но вылетел из-за ответного гола Аршавина на «Велодроме» и дубля Погребняка в Петербурге.
В четвертьфинале «Зенит» легко выбил «Байер», выиграв в Леверкузене 4:1, а в полуфинале команде Дика Адвоката выпало играть с куда более грозной немецкой командой — «Баварией». Правда, мюнхенцы в предыдущем сезоне заняли только четвертое место в Бундеслиге, потому и пылили в Кубке УЕФА, но в кампании 2007/08, когда встречались с «Зенитом», лидировали в чемпионате Германии и не упустили титул.
Первая встреча в Мюнхене — 1:1
Полуфинальное сражение «Зенита» и «Баварии» стартовало в Мюнхене, где «Бавария» играла с ощутимым преимуществом: 24:12 по ударам, 11:3 по попаданиям в створ, 10:1 по угловым в пользу хозяев. Франк Рибери открыл счет на 18-й минуте, когда взялся исполнять пенальти, и хотя первым ударом француз не смог пробить Малафеева, с добиванием вратарь «Зенита» не справился. Зато Вячеслав разобрался со всем последующими атаками «Баварии», у которой было много шансов забить. Вместо этого на исходе часа игры бразилец Лусио забил в свои ворота и обеспечил «сине-бело-голубым» приемлемый исход выездного матча. Впрочем, болельщики «Баварии» не сомневались, что в ответном матче их любимцы закатают «Зенит» в газон. Так жестоко они никогда не ошибались…
Первомайский погром — 4:0!
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Крижанац, Широков, Горшков, Денисов (Ионов, 90+1), Тимощук, Зырянов, Файзулин, Домингес (Ли Хо, 89), Погребняк. Тренер: Дик Адвокат.
«Бавария»: Кан, Лам, Лусио, Янсен (Лелль, 46), Демикелис, ван Боммель, Зе Роберто (Подольски, 46), Швайнштайгер, Рибери, Тони, Клозе (Соса, 62). Тренер: Оттмар Хитцфельд.
Голы: Погребняк 4, 73; Зырянов 39; Файзулин 54.
Как и в Мюнхене, «Бавария» вдвое перестреляла «Зенита» — 20 ударов против 10, однако в этот вечер статистика была статисткой.
Во-первых, «сине-бело-голубые» выиграли у немецкого клуба центр поля: Рибери и Швайнштайгер лишились широты маневра, в результате чего «Бавария» оказалась загнана в узкие рамки предсказуемости. Удары наносились, но из неудобных позиций, с сопротивлением
Во-вторых, Дик Адвокат тактически превзошел своего титулованного оппонента Оттмара Хитцфельда: баварские 4-4-2 были разрушены гибридной схемой «Зенита», в которой базисная модель 4-3-3 в зависимости от игровой фазы преобразовывалась в 4-1-4-1 или даже в 5-4-1 (Тимощук опускался в защиту).
В-третьих, шикарный матч провел Павел Погребняк, и речь не только о его двух голах, но и о проделанной работе на переднем рубеже команды, где форвард часто оказывался в одиночестве. «Зенит» намеренно упростил выход из обороны, было много длинных передач, и Погребняк должен был цепляться за каждый мяч.
В-четвертых, у «Баварии» выпали из игры несколько футболистов, случались и индивидуальные ошибки, особенно со стороны бразильцев Лусио и Зе Роберто, проводивший последний матч в еврокубках Оливер Кан не выручал.
В-пятых, Тимощук в этот вечер играл за «Зенит», хотя через год он переберется в «Баварию». Украинский полузащитник — лучший игрок памятного первомайского матча. Он тормозил мюнхенцев в центре поля, контролировал весь центральный плацдарм, а в случае необходимости опускался в собственную штрафную площадь, чтобы выстроить стену там вместе с защитниками.
В-шестых, реализация моментов. У «Зенита» залетело почти все, что было возможно, команда Дика Адвоката была нацелена на результативное завершение атак, в то время как защита «Баварии» действовала крайне наивно.
Что было дальше?
Через три дня после болезненного поражения в Санкт-Петербурге «Бавария» сыграла 0:0 с «Вольфсбургом» в Бундеслиге и досрочно стала чемпионом Германии. Для знаменитого вратаря Оливера Кана и не менее знаменитого тренера Оттмара Хитцфельда матч против «Зенита» стал последним в еврокубках — явно не так хотели попрощаться с турнирами УЕФА победители Лиги чемпионов. Ну а «Зенит» через две недели сразился с «Глазго Рейнджерс» в манчестерском финале Кубка УЕФА, выиграл со счетом 2:0 и завоевал трофей, который занимает особое место в клубном музее.
Скандальный след большой победы
Когда уже утихли празднования победы в Кубке УЕФА, испанская внезапно пресса предположила, что игра «Зенита» и «Баварии» могла носить договорной характер. В Испании как раз задержали членов тамбовской ОПГ, которые были на прослушке несколько месяцев, и в одном из разговоров речь шла о том, как помочь «Зениту» обыграть «Баварию».
Позже ElPais назвал имя обладателя голоса на взрывоопасной записи — Геннадий Петров, фигурировала и сумма в 50 миллионов в неизвестных денежных единицах. В другом разговоре за несколько дней до матча якобы был озвучен счет 4:0. Как бы то ни было, вмешательство «третьих сил» в футбольное выяснение отношений доказано не было, но волна пошла серьезная, раз даже «Зениту» с «Баварией» пришлось публично оскорбиться в своих официальных заявлениях.
Оснований для возбуждения дела в мюнхенской прокуратуре и испанских правоохранительных органах не нашли, УЕФА обещал провести внутреннее расследование, но оно тоже ни к чему не привело. «Зенит» и «Бавария» не стали судиться с испанской прессой, но мюнхенцы защитили деловую репутацию в суде против бывших сотрудников УЕФА Питера Лимахера и Робина Бокшича, утверждавших уже в 2010 году, что располагают доказательствами неспортивного характера матча «Зенит» — «Бавария».
Никакого мастерства у него нет, достаточно посмотреть игры против сильных соперников.
Мяч получил-собрал 2-3 игроков вокруг себя-потерял мяч
Присмотритесь, 99% его голевых пасов - базовые. Школьный уровень.
Никакого мастерства у него нет, достаточно посмотреть игры против сильных соперников.
Мяч получил-собрал 2-3 игроков вокруг себя-потерял мяч
Присмотритесь, 99% его голевых пасов - базовые. Школьный уровень.
1-0, Ура! 2-0, Да ну на х...., УРААА!!! В перерыве друг: "Какое на фиг пиво?!!!"
Сгоняли за водкой, не прогадали.
Шикарная игра шикарная победа!
Зениту Адвоката - респектищщще!!!
1-0, Ура! 2-0, Да ну на х...., УРААА!!! В перерыве друг: "Какое на фиг пиво?!!!"
Сгоняли за водкой, не прогадали.
Шикарная игра шикарная победа!
Зениту Адвоката - респектищщще!!!
Зенит проигрывает - АХАХАХАХ ДАЖЕ КУПИТЬ НЕ СМОГЛИ ПОБЕДУ!
Зенит играет вничью - ЗАНЕСЛИ ЧЕМОДАНЧИК, НО ХВАТИЛО ТОЛЬКО НА ОДНО ОЧКИ, ФУ ПОЗОР БОЖЖИ!11
Вывод: все вот эти заявления про подкупные матчи можно смело игнорировать. Любые достижения многих футбольных клубов будут игнорироваться людьми. Чего бы ты не добился найдутся завистники, которые потом будут всякие гадости писать.
Хорошая статья. Та пятилетка вообще была лучше для Российского футбола, бронза на Евро, два Кубка Уефа, но вот гадость про очередные чемоданы в деньгами вновь испортила настроение.
Зенит проигрывает - АХАХАХАХ ДАЖЕ КУПИТЬ НЕ СМОГЛИ ПОБЕДУ!
Зенит играет вничью - ЗАНЕСЛИ ЧЕМОДАНЧИК, НО ХВАТИЛО ТОЛЬКО НА ОДНО ОЧКИ, ФУ ПОЗОР БОЖЖИ!11
Вывод: все вот эти заявления про подкупные матчи можно смело игнорировать. Любые достижения многих футбольных клубов будут игнорироваться людьми. Чего бы ты не добился найдутся завистники, которые потом будут всякие гадости писать.
Хорошая статья. Та пятилетка вообще была лучше для Российского футбола, бронза на Евро, два Кубка Уефа, но вот гадость про очередные чемоданы в деньгами вновь испортила настроение.
Оговорка по Фрейду!)))
Оговорка по Фрейду!)))
Вся стенка уворачивается от мяча!)))
Вся стенка уворачивается от мяча!)))
И погода 1 мая была замечательная...
И погода 1 мая была замечательная...
У Баварии выход из группы в ЛЧ уже в бюджет заложен был. Оскоромились бундесы...
У Баварии выход из группы в ЛЧ уже в бюджет заложен был. Оскоромились бундесы...
Тогда играли за результат, сейчас за гонорар
Сейчас моментами проблёскивает игра некоторых игроков, которые желают отстаивать своё место в Зените (про другие команды не говорю, особо не слежу за ними) , но это капля в море и в основном в Зените сейчас сбор за дзюб и прочих нахлебников
Тогда играли за результат, сейчас за гонорар
Сейчас моментами проблёскивает игра некоторых игроков, которые желают отстаивать своё место в Зените (про другие команды не говорю, особо не слежу за ними) , но это капля в море и в основном в Зените сейчас сбор за дзюб и прочих нахлебников
И в Зените, и в ЦСКА, и в Рубине, и в других командах.
Смотрел в записи концовку матча Вильярреал - Зенит, когда СБГ забили гол на выезде и выстояли при 2:1. У тогдашнего Зенита был характер и желание бороться до конца.
Жаль, что нынешние российские команды этим похвастаться не могут.
И в Зените, и в ЦСКА, и в Рубине, и в других командах.
Смотрел в записи концовку матча Вильярреал - Зенит, когда СБГ забили гол на выезде и выстояли при 2:1. У тогдашнего Зенита был характер и желание бороться до конца.
Жаль, что нынешние российские команды этим похвастаться не могут.