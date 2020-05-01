Неожиданные напарники. Представьте себе, они тоже играли вместе

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вчера, 18:30

Были удивлены, что Гвардиола играл вместе с Баджо, а Пирло — с Симеоне? «Соккер.ру» расскажет о еще нескольких внезапных парах и компаниях одноклубников!

Жерар Пике (Испания) и Криштиану Роналду (Португалия)

Где пересекались? «Манчестер Юнайтед» (2004-2006 и 2007-2008)

Часто Жерара Пике забывают, когда составляют списки футболистов, игравших и с Роналду, и с Месси, а между тем каталонский защитник, девять лет противостоявший Криштиану в Эль Класико, до этого три года провел с португальцем в одной команде. Когда Жерару было 17 лет, «Манчестер Юнайтед» предложил юному защитнику долгосрочный контракт, и Пике оставил родную «Барсу» ради английского приключения.

В общей сложности МЮ владел контрактом защитника четыре года, но один сезон Пике провел на правах аренды в «Сарагосе». Заиграть в АПЛ Жерар так и не сумел, но под руководством сэра Алекса поработал и против Роналду учился играть на тренировках, что впоследствии пригодилось в Эль Класико. Известный острослов и «певец „Барселоны“» Пике всегда уважительно отзывался о Криштиану, называл его совершенным игроком и самым сложным оппонентом в карьере.

2) Cristiano Ronaldo 🇵🇹 — Gerard Piqué 🇪🇸

Mánchester United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥 pic.twitter.com/ntbxgxYEBe — Fútbol ⚽️ (@FichajesdeFutb5) April 27, 2020

Микель Артета (Испания) и Маурисио Почеттино (Аргентина)

Где пересекались? ПСЖ (2001-2002)

Увы, тренеры Артета и Почеттино разминулись в Северном Лондоне: испанец возглавил «Арсенал» ровно через месяц после того, как аргентинец покинул «Тоттенхэм». А так могли бы встретиться в дерби Северного Лондона, а после матча за бутылочкой французского вина вспомнить, как вместе выступали за ПСЖ . Любопытно, что судьба обоих связана с Барселоной: Микель — воспитанник одноименного клуба, а Маурисио — легенда «Эспаньола», за который он отыграл 8 сезонов и три с половиной года работал тренером.

Встретились они на нейтральной территории: Почеттино в начале нового века осваивал чемпионат Франции, где играл сначала за ПСЖ , а потом немного за «Бордо», а Артету в Париж отправила «Барса» на правах аренды. Кстати, их партнерами по «Пари Сен-Жермен» были Роналдиньо и Николя Анелька — еще одно любопытное пересечение футбольных судеб. Но это уже совсем другая история.

Pochettino and Arteta played at PSG together. pic.twitter.com/E0TmIZMZKF — Saltylad 🥶 (was Monsieur Griezmann) (@SaltyIad) February 12, 2020

Карим Бензема (Франция) и Милан Барош (Чехия)

Где пересекались? «Лион» (2007-2008)

Бензема уже почти 11 лет выступает за «Реал», старт его карьеры в «Лионе» уже стерся из памяти, а уж партнеры — и подавно, а ведь у Карима были интересные учителя: он играл бок о бок с такими форвардами, как Джон Карью, Сильвен Вильтор, Сидней Гову и Милан Барош. Карим на момент личного знакомства с чешским форвардом только начинал свое восхождение к футбольным вершинам, в то время как Барош, напротив, уже миновал свой пик, который пришелся на время выступлений за «Ливерпуль», с которым Милан выиграл Лигу чемпионов, победив в знаменитом стамбульском финале клуб-тезку. Юный Бензема выиграл конкуренцию у Бароша в «Лионе», а спустя несколько лет уже с «Реалом» выиграл и Лигу чемпионов. Четыре раза.

Дженнаро Гаттузо (Италия) и Пол Гаскойн (Англия)

Где пересекались? «Глазго Рейнджерс» (1997-1998)

Гаскойн играл в Серии A, но он покинул «Лацио» в 1995-м, а Гаттузо начал профессиональную карьеру на следующий год в «Перудже», так что в Италии даже в качестве соперников им встретиться не удалось. Но с Апеннин Газза укатил в Шотландию по зову «Рейнджерс», а пару лет спустя в Глазго приехал молодой итальянский полузащитник без выдающейся техники и футбольного мастерства, но с пылающим сердцем и суперагрессивной манерой игры.

Шотландцам, конечно же, такой подход к делу понравился, а Рино сумел, наконец-то, полноценно запустить профессиональную карьеру, да еще и любопытные знакомства завел, в частности, с Гаскойном. Спустя несколько лет уже выигравший кучу титулов с «Миланом» Гаттузо признавался, что англичанин Пол не был образцовым по части дисциплины, но дал массу ценных футбольных советов и помог обосноваться в городе и команде. А вы даже не знали, что они играли вместе.