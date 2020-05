Неожиданные напарники. Представьте себе, они тоже играли вместе

Были удивлены, что Гвардиола играл вместе с Баджо, а Пирло — с Симеоне? «Соккер.ру» расскажет о еще нескольких внезапных парах и компаниях одноклубников!

Жерар Пике (Испания) и Криштиану Роналду (Португалия)

Где пересекались? «Манчестер Юнайтед» (2004-2006 и 2007-2008)

Часто Жерара Пике забывают, когда составляют списки футболистов, игравших и с Роналду, и с Месси, а между тем каталонский защитник, девять лет противостоявший Криштиану в Эль Класико, до этого три года провел с португальцем в одной команде. Когда Жерару было 17 лет, «Манчестер Юнайтед» предложил юному защитнику долгосрочный контракт, и Пике оставил родную «Барсу» ради английского приключения.

В общей сложности МЮ владел контрактом защитника четыре года, но один сезон Пике провел на правах аренды в «Сарагосе». Заиграть в АПЛ Жерар так и не сумел, но под руководством сэра Алекса поработал и против Роналду учился играть на тренировках, что впоследствии пригодилось в Эль Класико. Известный острослов и «певец „Барселоны“» Пике всегда уважительно отзывался о Криштиану, называл его совершенным игроком и самым сложным оппонентом в карьере.

Микель Артета (Испания) и Маурисио Почеттино (Аргентина)

Где пересекались? ПСЖ (2001-2002)

Увы, тренеры Артета и Почеттино разминулись в Северном Лондоне: испанец возглавил «Арсенал» ровно через месяц после того, как аргентинец покинул «Тоттенхэм». А так могли бы встретиться в дерби Северного Лондона, а после матча за бутылочкой французского вина вспомнить, как вместе выступали за ПСЖ . Любопытно, что судьба обоих связана с Барселоной: Микель — воспитанник одноименного клуба, а Маурисио — легенда «Эспаньола», за который он отыграл 8 сезонов и три с половиной года работал тренером.

Встретились они на нейтральной территории: Почеттино в начале нового века осваивал чемпионат Франции, где играл сначала за ПСЖ , а потом немного за «Бордо», а Артету в Париж отправила «Барса» на правах аренды. Кстати, их партнерами по «Пари Сен-Жермен» были Роналдиньо и Николя Анелька — еще одно любопытное пересечение футбольных судеб. Но это уже совсем другая история.