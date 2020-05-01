От Чулкова до Шунина. Служили два товарища

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сегодня, 16:15

Продолжаем вспоминать вратарей московского «Динамо». На очереди два прекрасных голкипера — Владимир Пильгуй и Николай Гонтарь.

В 70-е годы в воротах «Динамо» играло два прекрасных вратаря, входивших в сборную страны, — Владимир Пильгуй и Николай Гонтарь. Вообще, наличие двух голкиперов – явление привычное для столичного «Динамо». Пара Пильгуй – Гонтарь считается примером, когда два разных вратаря спокойно уживались в одном клубе, и конкуренция им шла явно на пользу.

Они действительно очень разные. Владимир Михайлович – стройный, худощавый брюнет. Николай Павлович – светловолосый, широченный, на первый взгляд несколько грузный, — это ощущение моментально исчезало во время матчей. Разве что оба с усами, но и усы у динамовских вратарей были разного цвета.

27 мая 1971 года в своем прощальном матче Лев Иванович Яшин передал свои перчатки 23-летнему воспитаннику днепропетровского футбола Владимиру Пильгую. Жест этот был больше символическим, ибо Пильгуй уже полгода, как был основном вратарём «Динамо», да и яшинские перчатки были ему великоваты. Но великий голкипер указал на своего наследника.

«У нас в команде появился приехавший из Днепропетровска Володя Пильгуй — стройный, тоненький парнишка, которому трудно было дать и его девятнадцать лет. Понятно, я стал внимательно приглядываться к игре моего юного дублера. Мне не потребовалось много времени, чтобы оценить его возможности. Быстрый, сметливый, прыгучий, обладающий мгновенной реакцией, отлично координированный, он подавал большие надежды. Мы тренировались вместе, и когда пришел день моего прощального матча, в котором я защищал цвета родного клуба против сборной ФИФА , я в начале второго тайма уступил свой пост в воротах Володе Пильгую, уверенный, что пост этот попал в хорошие руки», — писал Лев Иванович в своих воспоминаниях.

Открыл Пильгуя для большого футбола Валерий Лобановский, в конце 60-х начинавший свою тренерскую практику в днепропетровском «Днепре». Он же и доверил юному Владимиру место в воротах. Но пришла пора служить в армии, и Владимир оказался в «Динамо». В московском, а не киевском, где хотел его видеть руководитель советской Украины Владимир Щербицкий.

Чемпионат 1970 года «Динамо» начало с сорокалетним Яшиным в воротах, но во втором круге Константин Иванович Бесков, тренировавший в ту пору динамовцев, все чаще стал ставить 22-летнего Пильгуя. Молодой вратарь провел концовку чемпионата, в котором ЦСКА и «Динамо» финишировали с равным количеством очков, и в переигровке с армейцами. Судьбу золотых медалей решила переигровка в Ташкенте. Одного матча оказалось мало – он завершился нулевой ничьей. Во второй встрече динамовцы были впереди после первого тайма 3:1, но в итоге уступили 3:4. Пильгуй сыграл неважно, не справился с двумя ударами Владимира Федотова. В первом случае он не смог принять мяч, пущенный метров с 20, во втором с запозданием среагировал на удар, да тут ещё эта злосчастная кочка. Но ни болельщики, ни руководство не стали винить молодого вратаря, напротив они поддержали его. И в дальнейшем Владимир Михайлович оправдал доверие, отыграв в воротах «Динамо» ещё десять лет. Кроме того Пильгуй представлял «Динамо» в сборной СССР , сыграл на двух Олимпиадах – мюнхенской и московской, где завоевывал бронзовые медали. Но в 1981 году тренер Вячеслав Соловьев решил, что «Динамо» более не нуждается в Пильгуе. Владимир Михайлович ушёл в краснодарскую «Кубань», где 34-летний вратарь отыграл один сезон. Кубанцы здорово стартовали в чемпионате 1982 года, обыграли «Динамо» со счетом 4:1, но во втором круге резко сдали и покинули высшую лигу. Впрочем, вины Пильгуя в этом нет, опытный вратарь отыграл на совесть.

После завершения карьеры Владимир Михайлович работал на разных и тренерских, и административных должностях. Был генеральным директором профессиональной футбольной лиги и гендиректором «Торпедо», возглавлял селекционную службу «Сатурна», долгое время наследник Яшина передает свой богатый опыт вратарям московского «Торпедо».

Огромный, широкоплечий чем-то похожий на медведя Гонтарь был при этом очень подвижен. Мог совершить отчаянный бросок в девятку, в секунду сгруппироваться и вытащить мяч летевший в нижний угол. А еще он, впрочем, как и Пильгуй, умело руководил обороной. Поэтому «Динамо», даже в не лучшие свои сезоны, пропускало мало. Три мяча в ворота «бело-голубых» были редкостью, не говоря уже о четырёх.

Николай Гонтарь – воспитанник приморского футбола. В 18 лет дебютировал в воротах владивостокского «Луча», в составе которого играли футболисты , которым перевалило за 30. Николай научился командовать этими возрастными игроками, и оборона «Луча» стала одной из прочнейших во второй лиге. Вот там-то его и нашли селекционеры московского «Динамо», тем более что Гонтарю так же предстояла воинская служба.

Первое время Николай довольствовался ролью дублёра Пильгуя. А потом он все чаще стал появляться в воротах. В 1975 году Владимиру Михайловичу провели операцию по удалению аппендикса, и основным стал Николай Павлович. Весенний чемпионат 1976 года отыграл Гонтарь, и именно при нем динамовцы в последний раз стали чемпионами. Но осенью 76-го, Гонтарь подхватил гепатит и в 1977 году основным был Пильгуй. С ним динамовцы выиграли Кубок СССР . Но Николай сыграл восемь матчей в концовке чемпионата и не пропустил ни одного мяча. В 1978 году вратари играли примерно поровну, в 1979 больше Гонтарь, а в 1980 - Пильгуй. Чемпионат 1981 года начал Пильгуй, но после 0:3 от киевлян Вячеслав Соловьёв произвел ротацию вратарей, которая пошла «бело-голубым» на пользу. После неудачного старта москвичи смогли подняться на четвёртое место, а показатели непробиваемости Гонтаря были одними из лучших в чемпионате.

Но зимой 82 в Краснодар уехал Пильгуй, а игра Гонтаря в отсутствии многолетнего напарника несколько побледнела. И в конце сезона Николай Павлович как-то плавно уступил место в воротах Александру Уварову. В сезоне 1983 года Гонтарь играл нечасто, а следующий сезон стал последним в его карьере. Николай Павлович остался в клубе работать с вратарями, и не один десяток динамовских голкиперов могут назвать себя его учениками.

Кто еще помогал Пильгую с Гонтарем? Александра Мосина присмотрели на турнире динамовских команд. Рослый и плечистый голкипер надежно защищал ворота вологодского «Динамо». Москвичи не стали тянуть с приглашением. Но за четыре сезона, проведенных в столице Александр Федорович не сыграл ни одной встречи в основе. Командировка в Минск так же не принесла Мосину особого удовлетворения, в столице Белоруссии, где играл нечасто. В семьдесят девятом году Александр нашел свою команду — красногорский «Зоркий», где он выступал до 37 лет. Однофамилец первого чемпиона СССР Александра Квасникова Владимир присутствовал в заявке клуба лишь в одном сезоне — 1973 году.

Воспитанник «Динамо» Сергей Бабурин три сезона ждал своего дебюта в основном составе, был дублером Гонтаря в победном для «бело-голубых» весеннем чемпионате 1976 года. Но своей первой игры за основу динамовцев он так и не дождался, ушёл в «Локомотив», где стал довольно известным голкипером. Правда, годы выступления Сергея Алексеевича за «железнодорожников» пришлись в основном на тот период, когда «Локо» выступал в первой лиге. Заканчивал Бабурин в «Знамени Труда». Сергей Алексеевич стал видным тренером по работе с вратарями, но в родном клубе его поработать не довелось.

Летом 1981 года в матче с «Кубанью» тренер Вячеслав Соловьёв за 15 минут до финального свистка заменил Николая Гонтаря. Имя вышедшего на замену голкипера большинству любителей футбола ни о чём не говорило. Однако в Барнауле Владимир Грынгазов уже успел стать знаменитостью. Прекрасно защищал ворота местного «Динамо», произвёл впечатление на зимнем турнире динамовских команд и получил приглашение в знаменитых столичный клуб. 24-летний Грынгазов мог рассматриваться, как потенциальный преемник возрастного Гонтаря. Он был старше и опытнее Александра Уварова. Но Владимир ограничился 15 минутами в игре с «Кубанью», во время которых он пропустил один мяч. Через год Грынгазов вернулся в Барнаул. Играл за «Динамо», потом за «Торпедо» из Рубцовска, затем вернулся в «Динамо». Владимир Иванович по праву считается легендой алтайского футбола. Дважды он признавался лучшим вратарём Российской Федерации, по праву считался одним из сильнейших голкиперов второй лиги. В последних союзных чемпионатах он поиграл за «Булат» из Темиртау и самаркандское «Динамо», затем выступал на Сахалине, после чего вернулся в Барнаул, где со временем стал играющим тренером вратарей. Но в 1998 году Владимир Иванович ушёл из дома и больше его никто не видел.