Десятка с плюсом. СССР. Семидесятые

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сегодня, 10:20

«Соккер.ру» продолжает рассказ о сильнейших вратарях семидесятых. На очереди наши. Те, кто блистал в воротах с 1971 по 1980 год. Тут не десять личностей, а гораздо больше.

Напоминаю, что вратари расставлены в произвольном порядке. Никакого рейтинга.

Виктор Банников (1938-2001). «Торпедо» (Москва) 1970-73.

Один из сильнейших вратарей шестидесятых, трёхкратный чемпион СССР в составе киевского «Динамо» оказался не нужен своей команде. Проиграл конкуренцию более молодому Евгению Рудакову, пришедшему из «Торпедо». Но играть 31-летнему Банникову хотелось, он отправился в Москву на помощь «автозаводцам». И пришёлся ко двору. Стал единственным вратарём, которому удалось взять приз «Огонька» (лучшему вратарю года), выступая за две разные команды. Кроме того, Виктор Максимович помог «Торпедо» взять Кубок СССР в 1972 году, выиграв серию пенальти в финале у «Спартака».

Евгений Рудаков (1942-2011). «Динамо» (Киев) 1963-77.

Москвич, прославивший киевский футбол. Победы киевского «Динамо», в том числе выигрыш Кубка кубков и Суперкубка, успехи сборной СССР — серебро чемпионата Европы и бронза мюнхенской Олимпиады — всё это связано с именем Евгения Рудакова. Очень спокойный, уверенный в себе вратарь. Лишь раз в своей карьере Евгений Васильевич пропустил четыре мяча. Те, кто играл в семидесятые, подтвердят, что забить Рудакову было крайне сложно. Случались и ошибки, но кто от них застрахован? Заслуги динамовского вратаря перевесили все его немногочисленные огрехи.

Владимир Пильгуй (1948). «Динамо» (Москва) 1970-91.

Про наследника Льва Яшина в воротах столичного «Динамо» наш сайт рассказывал совсем недавно. Владимир Михайлович прекрасно защищал ворота «бело-голубых» и сборной СССР . Выиграл два Кубка СССР , становился призёром союзного первенства, двух Олимпиад и чемпионата Европы, первым из наших вратарей сыграл в финале европейского кубка.

Александр Ткаченко (1947) «Заря» 1967-78, «Зенит» 1979-80.

И про Александра Николаевича вы недавно могли прочитать. Стоит добавить, что Ткаченко оказался причастен к выдающимся успехам двух клубов. «Заря» с ним выиграла чемпионат страны, а «Зенит» впервые стал призёром всесоюзного первенства. А ещё Ткаченко защищал ворота нашей сборной на очень представительном турнире в Бразилии.

Сергей Крамаренко (1946-2008). «Нефтчи»/ «Нефтяник» 1964-75, «Черноморец» 1976. «Нефтчи» 1977-81.

Семидесятые годы — не лучший период в истории бакинцев. Да и у Сергея Сергеевича были проблемы. За чересчур жёсткий спор с судьёй он был дисквалифицирован на три года. Однако Крамаренко подтвердил свою репутацию, завоёванную ещё в шестидесятые. Он спасал «Нефтчи» от множества неприятностей и справедливо считается сильнейшим вратарём в истории Азербайджана.

Владимир Астаповский (1946-2012). ЦСКА 1969-80.

В 1976 году армеец стал не только лучшим вратарём года. Он победил в опросе еженедельника «Футбол.Хоккей» и был признан футболистом года. Прекрасно защищал ворота армейцев в сложные для них времена. Вызывался в сборную СССР , когда там играли преимущественно киевляне. Например, на Олимпиаде в Монреале, где наша команда завоевала бронзу. Проходил срочную службу на флоте, а по случаю надевал не армейскую военную форму, как игроки ЦСКА , а морскую. Анатолий Тарасов, возглавивший армейцев в 1975 году, сначала невзлюбил «морячка» и хотел его отчислить. Однако Владимир Александрович своим отношением к делу сумел переубедить тренера и вскоре стал одним из лучших вратарей страны.

Алёша Абрамян (1945-2018). «Арарат» 1968-2018.

Легенда армянского футбола. Чемпион СССР , двукратный обладатель Кубка страны. Один из ярчайших вратарей семидесятых, умевших находить баланс между надёжностью и артистизмом. Член клуба Льва Яшина, в который входят вратари, сыгравшие сто и более матчей на ноль. Абрамян 128 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. В сборной СССР ему поиграть не довелось, но в еврокубках Абрамян проявил себя с наилучшей стороны. Особенно в матчах с «Баварией». В будущем «Соккер.ру» посвятит Алексею Варосовичу отдельный материал.

Александр Прохоров (1946-2005). «Динамо» (Киев) 1970-71, «Спартак». 1972-75, «Динамо» (Киев) 1976, «Спартак» 1976-78.

Вратарь со сложной судьбой. Не заиграл в Киеве, но стал первым номером в московском «Спартаке». Стал серебряным призёром, выиграл два «Огонька» — в 1974 и 1975. Потом сорвался в киевское «Динамо». Как оказалось напрасно. Вернулся в «Спартак», испил с ним горькую чашу вылета в первую лигу и помог быстро вернуться. Но потом уступил дорогу молодому Ринату Дасаеву.

Николай Гонтарь (1949). «Динамо» (Москва). 1972-1984.

Про Николая Павловича вы читали совсем недавно. Стоит добавить, что Гонтарь был одним из самых надёжных голкиперов своего времени. Пропускал очень мало, часто играл на ноль. Помог «Динамо» выиграть свой одиннадцатый и пока последний на данный момент чемпионский титул.

Куралбек Ордабаев (1949). «Кайрат» 1972-82.

Очень прыгучий, лёгкий эффектный вратарь. Прекрасно действовал в ближнем бою и был специалистом по отражению 11-метровых. И хотя «Кайрат» так и не поднялся выше восьмого места в чемпионате страны, алма-атинская команда была украшением высшей лиги. Во многом благодаря её голкиперу.

Давид Гогия (1948). «Торпедо» (Кутаиси) 1970-71, «Динамо» (Тбилиси) 1972-79.

Давид Гогия помог тбилисцам выиграть чемпионат СССР и Кубок, неоднократно становился призёром. Достойно выступал в европейских кубках. Сильный и, наверное, несколько недооценённый вратарь, обладавший отменной реакцией. Несколько лет он шёл к своей цели и в итоге стал первым номером «Динамо». Но летом семьдесят девятого, отыграв за сборную Грузии на Спартакиаде народов СССР , Гогия уступил место Отару Габелии и больше за тбилисцев не играл.

Юрий Дегтерёв (1948). «Шахтёр» 1967-83.

Любимец донецкой публики, легендарный Дуган (этим прозвищем Юрий Витальевич обязан ирландскому нападающему). С его именем связаны громкие успехи «Шахтёра» во второй половине семидесятых — два серебра, бронза, Кубок страны. Кроме того, после ухода Рудакова Дегтерёв чаще других защищал ворота сборной СССР .

Отар Габелия (1953). «Торпедо» (Кутаиси) 1974-76, «Динамо» (Тбилиси) 1977-82.

Невысокий, но очень подвижный, склонный к эффектной игре вратарь. И темпераментный, порою даже, чересчур. Проявил себя в кутаисском «Торпедо», затем перешёл в главную команду республики. Два с половиной года Отар Амвросиевич находился в тени Давида Гогии. Но в семьдесят девятом Габелия получил свой шанс. Помог динамовцам взять Кубок страны, выиграв в финале серию пенальти. В том же семьдесят девятом Габелия получил приз «Огонька» и получил приглашение в сборную СССР .

Юрий Роменский. (1952) «Нефтчи» 1971-77, «Черноморец» 1978, «Динамо» (Киев) 1979-81.

Важная фигура в истории трёх клубов. Сумел вытеснить из ворот «Нефтчи» самого Крамаренко, превосходно проявил себя в Одессе, а стал чемпионом страны в киевском «Динамо». Кроме того Юрий Михайлович выдал самую длинную сухую серию в истории нашего футбола — в 1980 году сохранял ворота динамовцев в неприкосновенности на протяжении 1098 минут. Роменский играл неброско, но при этом очень надёжно. Жаль, что часто возникавшие проблемы со здоровьем не позволили Юрию Михайловичу полностью раскрыть свой потенциал.

Ринат Дасаев (1957). «Спартак» 1977-88.

Ринат Дасаев был первым номером «Спартака» и сборной СССР в восьмидесятые. Но раскрылся он в конце предыдущего десятилетия. Самородок из Астрахани попал в «Спартак», а через год в сложное для «красно-белых» время заиграл в основе. «Спартак» выиграл золотые медали, а его молодой вратарь надолго прописался в сборной Союза.