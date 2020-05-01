«Комета» братьев Кастро

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вчера, 23:05

«Соккер.ру» — о взлёте «Спортинга» из Хихона.

Уважаемые мной вожди Кубы, покойный Фидель и его ныне здравствующий брат Рауль, тут ни при чём. Речь пойдёт об их испанских однофамильцах Энрике и Хесусе Кастро. Или Кини и Чучо, как называли их в Хихоне.

«Спортинг» из астурийского города Хихон был основан 1 июня 1905 года. Но долгое время «рохибланкос» обитали на задворках испанского футбола. Лишь иногда выбирались в Ла Лигу, но пределом мечтаний хихонского «Реала» (он стал королевским клубом в 1912 году) было седьмое место, занятое в сезоне-1943/44. Покинув элиту в 1959-м, «Реал» расстался с высшим обществом на долгие одиннадцать лет. Потом вернулся уже как «Спортинг», мотался в нижней части четыре года, пока не вылетел. Погружение в Сегунду совпало с приходом нового тренера.

Висенте Мьера был защитником великого «Реала» шестидесятых. Семь раз становился чемпионом Испании, брал Кубок генералиссимуса, а в 1966-м совершил круг почёта с Кубком чемпионов. В сборную Испании, правда, приглашался лишь однажды. Закончив играть, Мьера вернулся на север Испании. Сначала работал с «Овьедо», в 1976 году принял свалившийся в Сегунду «Спортинг».

Мьера настоял на сохранении состава, с которым «Спортинг» вылетел из Примеры. Остались и оба брата Кастро, успевшие проявить себя и в неблагополучных сезонах. Старший — Кини, как незаурядный бомбардир. Младший Чучо проявил себя как сильный вратарь, выигравший конкуренцию у чемпиона Испании в составе «Валенсии» Абелардо. Остались в команде защитники Хосе Антонио Редондо, Марио Киллер, Виктор Дория, полузащитники Мануэль Меса, Хосе Мануэль Фернандес, Сириако Кано, Крисанто Вальдес, нападающие Энрике Моран и Энцо Ферреро. Пришёлся ко двору Хосе Мария Нуньес из Бильбао, влились в основу молодые — защитники Секундино «Кунди» Суарес, Антонио Маседа и игрок середины поля Хоакин Гонсалес.

И вдруг эта команда заиграла в яркий, атакующий футбол. Астурийцы с первых туров обозначили себя как лидеры и в итоге заняли первое место в Сегунде. Да, борьба с «Кадисом» и «Райо Вальекано» была ожесточённой. Преимущество «рохибланкос» на финише составило одно очко и два соответственно. Но главная задача — возвращение в Ла Лигу — была выполнена.

Летом 1977-го команду пополнил правый защитник мадридского «Реала» Франсиско Урия. Основной состав был сохранён. Сохранилась и игра, поставленная Мьерой. Оказалось, что астурийцы вполне готовы к соперничеству с сильнейшими клубами Испании. В первом круге «Спортинг» изрядно мотало по таблице, но во второй части команда выбралась из подвалов. Хихон занял пятое место, при этом уступил вице-чемпиону «Барселоне» всего два очка. Впервые в истории «Спортинг» заработал путёвку в Кубок УЕФА , а вместе с ним и прозвище «Евро-Спортинг».

Но во время межсезонья клуб потерял двух основных защитников. Баск Нуньес вернулся в «Атлетик», а аргентинец Киллер стал игроком «Бетиса». Зато пришли сразу два аргентинских футболиста — защитник Рикардо Рецца и младший брат Энцо Ферреро Оскар. «Спортинг» стал самой аргентинской командой Ла Лиги — сразу четверо посланцев южноамериканской страны — Рецца, Дория и братья Ферреро. Никто из этого квартета не играл на чемпионате мира и не становился чемпионом. Но всё равно, «Спортинг» проявил себя приверженцем моды на аргентинское.

В распоряжении Висенте Мьеры оказался такой состав. В воротах Хесус Кастро. Правый защитник Франсиско Урия, левый — Кунди Суарес. В центре два аргентинца Рикардо Рецца и Виктор Дория. В центре поля Сириако Кано и Хоакин Гонсалес. Справа — Маноло Меса, слева Энцо Ферреро. В атаке два тёзки — Кини и Энрике Моран. Запасные — вратарь Хосе Риверо, защитники Антонио Маседа и Мануэль Гонсалес, полузащитники Абель Диес, Давид Лопес, Андрес Фернандес, Крисанто Вальдес и Хосе Луис Урбано, нападающие Оскар Ферреро и Тони Менендес.

«Спортинг» открывал чемпионат матчем с мадридским «Атлетико» на родном «Эль Молиньон». Первый тайм принёс лишь огорчения. Мало того, что Марсиаль вывел гостей вперед, так ещё и Дория получил травму. Пришлось заменить. Но едва начался второй тайм, как Рецца «отомстил» за соотечественника. Затем два мяча в ворота Мигеля Рейны положил Кини, а подвёл черту представитель второго братского дуэта Энцо Ферреро — 4:1. Но в следующей встрече хихонцы угодили под холодный душ в Барселоне. Мало того, что вратарь «Эспаньола» Уррути тащил всё на свете, так ещё и в ворота гостей был назначен 11-метровый. Хосе Мануэль переиграл Хесуса Кастро. Этот гол принёс «попугаям» победу.

Дебют в Кубке УЕФА выдался на славу. Крепкий «Торино» не устоял под ударами астурийцев. Энцо Ферреро и дважды Моран нанесли три пробоины «гранатовым» и обеспечили хороший задел перед поездкой в Италию. В Турине проиграли 0:1, но это уже не могло помешать выходу «рохибланкос» в 1/16 финала. В промежутке «Спортинг» выиграл дома у «Сарагосы» и проиграл в Сан-Себастьяне «Реалу Сосьедад».

Но на втором этапе европейская сказка команды Мьеры закончилась. Исход противостояния с «Црвеной Звездой» был предрешён после домашнего поражения 0:1. В Белграде испанцы вели долгое время после автогола Здравко Боровницы. Но Владимир Петрович всё же сумел восстановить равновесие, которое принесло суммарный успех югославам. В чемпионате Испании «Спортинг» уверенно набирал очки в Хихоне, но был весьма застенчив на выезде. Поездке в Белград предшествовал сокрушительный проигрыш в Валенсии 0:4. После восьми туров «Спортинг» держался на восьмом месте, но «Реал» ещё не успел убежать и опережал хихонцев на четыре очка. Через два тура Висенте Мьера должен был привезти свою команду на «Сантьяго Бернабеу».

«Спортинг» дал бой, но в итоге проиграл 2:3. Непобедимый пока «Реал» шёл первым, астурийцы держались девятыми с отставанием в пять очков. Теперь их ждала встреча с «Барселоной» на «Эль Молиньон». Кини — красавец! Трижды заставлял Педро Артолу вытащить мяч из сетки. Великолепная победа 3:1. «Реал» поделил очки с «Атлетико», и расстояние между первой и седьмой командами теперь составляло четыре очка. Через два тура «Спортинг» был третьим, и от потерпевшего первое поражение «королевского клуба» астурийцев отделяло два очка. «Рохибланкос» выдали ещё один яркий матч с «Атлетиком» в Хихоне — 4:3. Кини снова сотворил хет-трик и выручил брата, пропустившего парочку необязательных мячей.

Наконец-то «Спортинг» выиграл в гостях, одолев «Бургос» со счетом 2:0 благодаря дублю Кини. Команда Мьеры уже вторая. Затем с результатом 2:0 обыгран «Рекреативо». Догадайтесь, кто забил оба гола. Астурийцы тем временем упёрлись в спину «Реалу». Но в Виго пришлось уносить ноги. Ответный мяч в ворота «Сельты» был забит за минуту до финального свистка. Кини продолжал свою голевую серию. Догнать «королевский клуб» получилось в 17-м туре, завершавшем первый круг. Мадридцы не досчитались одного очка в Сантандере, а «Спортинг» выиграл 2:0 у «Эркулеса». На этот раз Кини ограничился одним голом, а второй записал на свой счёт старший из братьев Ферреро — Энцо. Промежуточный итог чемпионата — двоевластие Мадрида и Хихона.

В начале второго круга «Реал» нарушил равновесие и выскочил вперёд. На очко, потом на два. Но победы в Сарагосе 3:1 и над «Реалом Сосьедад» дома 3:2 позволили астурийцам совершить обгон. На протяжении пяти туров «Спортинг» шёл первым. Такого испанский футбол ещё не видел.

На дворе стоял апрель, и в гости к лидеру приехал его главный конкурент «Реал». Если не решающая, то очень важная игра в споре за титул. Перегорел «Спортинг», проиграл мадридцам. Единственный гол в середине второго тайма провёл Сантильяна. Соперники поменялись местами.

Этот проигрыш, видимо, надломил «рохибланкос» психологически. В следующем туре «Спортинг» подвергся порке на «Камп Ноу». «Барселона» взяла более чем убедительный реванш за проигрыш в первом круге — 6:0. Четыре гола из шести пришлись на долю Ганса Кранкля. В этот момент Висенте Мьера понял, что спор с «Реалом» за чемпионство проигран. Даром что отставание было всего три очка.

Финиш дался «Спортингу» тяжело. В шести оставшихся встречах две победы, три ничьи и один проигрыш. Но успешно пройденная середина дистанции помогла астурийцам прийти на финиш вторыми. Этот результат стал и остаётся лучшим в истории клуба. Кини с 23 голами занял второе место в споре бомбардиров. Пичичи достался Гансу Кранклю, наколотившему 29 голов.

По окончании сезона Мьера покинул Хихон и трудоустроился в «Эспаньол». Отработал там год и вернулся. Дважды «Спортинг» добирался до финала Кубка — в 1981-м и 1982-м. Но оба раза трофей доставался соперникам — «Барселоне» и «Реалу». В чемпионате страны «рохибланкос» потом дважды поднимались на четвёртое место, но уже без Мьеры, который стал помощником Мигеля Муньоса в сборной Испании. Закрепиться на высотах, занятых в конце семидесятых, у команды из Хихона не получилось. «Спортинг» промелькнул кометой в испанском футболе, сверкнул и улетел. Но кометы рано или поздно возвращаются.

Возможно, команду подкосил уход Кини в «Барселону». Нападающий долго всем отказывал, но в 1980 году, в 31 год дал себя уговорить. Что из этого получилось, вы уже могли прочитать в отдельном рассказе.