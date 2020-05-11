Кто здесь лишний? ПСЖ и его три состава

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сегодня, 22:44

«Соккер.ру» с сожалением смотрит на раздутый состав ПСЖ и надеется, что футболисты, до которых не доходит очередь в Париже, перейдут в клубы, где будут играть.

ПСЖ уже давно залез в бутылку финансового фейр-плей УЕФА , но деньги и связи до сих пор позволяли скупать футболистов и ни о чем не беспокоиться, но во время чумы и после наказания «Манчестер Сити» даже парижанам придется быть скромнее. «Соккер.ру» уверен, что ПСЖ нуждается в чистке состава, ведь в команде Томаса Тухеля прямо сейчас 29 футболистов, и пусть там полдюжины тинейджеров, лишние и неуместные кадры тоже в наличии. Избавляем «Пари Сен-Жермен» от всего лишнего!

Серхио Рико (Испания) или Альфонсо Ареоля (Франция)

Кейлор Навас — первый номер «Пари Сен-Жермен», и костариканец в ближайшее время не планирует отказываться от этого статуса, ведь его контракт действует до 2023 года. В этом сезоне Кейлора по прозвищу Святые Руки подстраховывает испанец Серхио Рико, взятый напрокат у «Севильи», но есть Альфонсо Ареоля, который поехал в «Реал» вместо Наваса.

ПСЖ предстоит решить вратарскую дилемму в ближайшее трансферное окно: либо не выкупать Рико у «Севильи» и посадить Ареоля «под» Наваса, что точно не понравится Альфонсо, либо выкупить Серхио и расстаться с уже опытным воспитанником, которому надоело такое отношение родного клуба: сначала старика Буффона привезли, а потом и вовсе выпихнули Альфонсо в Мадрид, лишь бы подписать Наваса. А ведь контракт у Ареоля тоже до 2023 года.

Тиаго Силва (Бразилия)

Есть мнение, что время пришло. Силва — крутой защитник, капитан команды и один из лидеров раздевалки, но есть и оборотная сторона медали. Во-первых, у Тиаго истекает контракт. Во-вторых, в составе ПСЖ семь (!) номинальных центральных защитников. Маркиньос в этом сезоне даже чаще играет в центре поля, а талантливому немцу Тило Кереру остро не хватает игровой практики, а ведь есть еще Диалло, Кимпембе и совсем молодые ребята. За «три копейки» Силва играть не станет, но оставлять защитника, которому в сентябре исполнится 36, означает не только дополнительные расходы, но и шлагбаум для талантливой молодежи. Не самое простое решение, но тут нужно «резать мясо».

Лайвен Курзава (Франция)

Француз проигрывает конкуренцию Бернату, который и так играет в важнейших матчах, а подстраховать Хуана может молодой голландец Баккер или обученный играть слева Диалло. Содержать двух примерно равнозначных (по крайней мере, в зарплатной ведомости) защитников не вполне рационально. В принципе, это вообще должно стать стратегией ПСЖ : в команде трехступенчатая конкуренция практически на каждой позиции, в большинстве случаев логично выпиливать именно «вторые» звенья, так не упадет боеспособность стартового состава, зарплатная ведомость станет легче, а глубина сохранится за счет «третьих номеров», которые пожирают не так много ресурсов.

Тома Менье (Бельгия)

Менье — лидер на своей позиции, но тут нужно подумать о том, что у бельгийца истекает контракт, а его ближайший сменщик — Колин Дагба, заметно вырос за последний год. 21-летний француз готов получить карт-бланш на своей позиции, но если продлят Менье, то его перспективы окажутся туманны. Тома, конечно, не пешка, а фигура покрупнее, но здесь имеет смысл пожертвовать им ради получения дивидендов от прогресса Дагба в будущем. Впрочем, ПСЖ и не пытается удержать Менье, его уход кажется вопросом решенным.

Леандро Паредес (Аргентина) или Андер Эррера (Испания)

Верратти и Гейе — железные игроки полузащиты ПСЖ , иногда в тройке действует Ди Мария, если Томас Тухель выстраивает команду 4-3-3, в других случаях, напротив, в средней линии действует Маркиньос — номинальный центральный защитник. Понятно, что это две разные модели при одинаковой схеме. А вот два дублера — Эррера и Паредес, дублируют еще и друг друга. Держать двух взаимоисключающих футболистов на скамейке — особый вид мазохизма, и если выстраивать сбалансированный состав, то правильнее будет продать испанца или аргентинца, а взамен пригласить классического опорника, особенно, если Маркиньос будет чаще задействован в центре защиты после ухода Тиаго Силвы.

Юлиан Дракслер (Германия)

Увы, талантливый немец так и не сумел реализовать себя в Париже, хотя у него было три года. И ведь Дракслер уже не мальчик, осенью Юлиану стукнет 27. Серьезные тренеры подтвердят, что в ближайшем резерве лучше держать голодных юнцов и честолюбивых парней, знающих свое место, вроде Сарабии, а не много думающих о себе чемпионов мира. Судя по некоторым высказываниям, Дракслер искренне верит, что ПСЖ ему что-то должен, кроме денег. Для всех будет лучше расстаться.

Эдинсон Кавани (Уругвай)