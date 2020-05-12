В воротах «Спартака». Сверхнадёжный Ивакин

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12 мая 2020, 12:07

Продолжаем серию рассказов о голкиперах «красно-белых». На очереди Валентин Ивакин и его современники.

После ухода Пираева в тбилисское «Динамо» «Спартак» продолжал искать вратарей на просторах нашей страны. В 1955 году из прикарпатского города Станислава (ныне Ивано-Франковск) в Москву приехал Эмиль Микулец. В течение двух сезонов Микулец был дублером Тучкуса, а в 1957 году его отдали в аренду ещё одному «Спартаку» — минскому. В Минске Микулец играл неплохо, но руководству команды надоели его бесконечные отлучки в Москву. В итоге терпению пришел конец, и вратаря вернули москвичам.

Заиграть в московском «Спартаке» не получилось. Эмиль вернулся в Станислав, где еще с десяток лет защищал ворота местных спартаковцев. Причем не только защищал, но и исполнял пенальти. Завершив карьеру, Эмиль Петрович вплоть до конца жизни (2000 год) тренировал ребятишек в местной спортшколе.

Воспитанник винницкого футбола Эдуард Дидур стал держателем двух клубных рекордов. Наряду с еще пятью голкиперами (Андреем Михалычевым, Вячеславом Егоровым, Владимиром Фокиным, Сергеем Карпушиным и Олегом Чечётиным) он остаётся сухим вратарем – в своем единственном матче (против киевского «Динамо») Дидур сохранил свои ворота в неприкосновенности. Дидур заменил Ивакина в конце матча, а «красно-белые» взял верх над своим главным соперником — 3:2. Но несколькими месяцами ранее в матче дублирующих составов Дидур пропустил от московского «Динамо» девять мячей. Тоже рекорд, но с приставкой анти.

Дидур вскоре ушел в ставропольский «Спартак», потом играл во Львове, Туле, московском «Серпе и Молоте». Но прославился он как арбитр. Более двадцати лет Эдуард Александрович обслуживал матчи чемпионата СССР , считался одним из лучших арбитров. Приглашённый в 1956 году из кировского «Динамо» Леонид Кинелевский ограничился участием в матчах за дубль и товарищеских играх.

Валентин Гаврилович Ивакин пришёл в «Спартак» в 1957 году из ЦДСА. До этого в биографии уроженца Урюпинска были рижские клубы — команда Дома офицеров и «Даугава». Звали и в «Зенит», но Ивакин отдал предпочтение ЦДСА. В составе армейского клуба Ивакин играл крайне редко, место в воротах прочно занимал Борис Разинский, Но в 1956 году Валентин Гаврилович, сыграв один матч в чемпионате, вошёл в список 33 лучших. Олимпийский чемпион Разинский оказался вторым.

Так получилось, что в ЦСКА по большей части играл за дубль, но несмотря на это, по итогам чемпионата умудрился войти в список 33 лучших футболистов страны. В списке вратарей первое место занимал Яшин, второе — Разинский, а третье — я. Параллельно играл за вторую сборную СССР . За основной состав ЦСКА полностью провел только один матч — с «Локомотивом». Сыграл хорошо, во многих эпизодах выручил, но тренер ставить меня после этого все равно не хотел. В 1956 году Николай Петрович Старостин позвал в «Спартак», и, начиная с 1957 года до декабря 1962-го, я играл за красно-белых, в составе которых дважды становился чемпионом СССР , а также выиграл Кубок страны.

В 1957 году он сумел вытеснить из ворот Тучкуса. Возможно, Ивакин играл не так зрелищно, как его предшественник, но Валентина Гавриловича отличали стабильность и соблюдение спортивного режима. Рослый – 187 сантиметров, длиннорукий, уверенный в себе вратарь сразу полюбился спартаковским болельщикам, да и в команде Валентин быстро стал своим.

Метр восемьдесят семь по нынешним меркам не такой уж гигантский рост. Но сам Ивакин считал, что он слишком высок, поэтому ему не хватало координации и прыгучести. Спорное утверждение. Да, в арсенале Ивакина не было бросков в стиле Пираева, он играл довольно просто, но при этом очень надёжно.

Первый сезон ушёл на притирку, а в 1958 Ивакин безраздельно властвовал в воротах «Спартака». «Красно-белые» в том году сделали дубль – во многом благодаря надежности тылов. А Валентин Ивакин прочно вошел в число сильнейших вратарей Союза. Был кандидатом в сборную, но в главной команде страны сыграл лишь однажды – с китайцами в 1959. В «Спартаке» же Ивакин был безоговорочным первым номером вплоть до 1962 года, дважды становился чемпионом страны.

Но «Спартак» с Ивакиным расстался в 1962 году. И дело не только в приходе Владимира Маслаченко. Вот как видел ситуацию сам Валентин Гаврилович:

В 1962 году, когда мы стали чемпионами, на торжественном вечере по случаю вручения золотых медалей во дворце спорта «Лужники» меня и Анатолия Исаева проводили из команды. Нам вручили специальные призы и сказали: «Мы Ивакина и Исаева отправляем на учёбу в Центральный институт физической культуры и спорта». Так мы с Исаевым закончили выступать за «Спартак». Ну и подали документы в институт. У Старостина было такое правило: старше 32 лет вратарь быть не должен, ну вот меня в 32 и проводили. Видимо, он думал, что в этом возрасте голкипер начинает терять реакцию. А обидно или нет, что здесь рассуждать.

Сезон 1962 года у Ивакина не задался с самого начала. После нескольких неудачных матчей он уступил место в воротах Игорю Фролову. А во второй половине чемпионата в «Спартаке» появился Владимир Маслаченко, второй вратарь сборной. Оставаться в «Спартаке» Ивакину не было смысла. Не садиться же на лавочку в 32 года.

Про Ивакина вспомнил Анатолий Акимов, работавший в то время с ярославским «Шинником». Приход опытнейшего вратаря помог ярославцам впервые в истории пробиться в класс А. В «Шиннике» Валентин Гаврилович выступал до 38 лет, мог бы играть и дольше, если бы не двустороннее воспаление лёгких. Завершив выступления, Валентин Гаврилович стал тренером. 23 года он готовил юных спартаковцев. Среди учеников Ивакина Александр Ширко, Сергей Паршивлюк, братья Дмитрий и Кирилл Комбаровы. Последние уходили в «Динамо», но вернулись в «Спартак» в 2010 году, и Валентин Гаврилович успел увидеть своих воспитанников в красно-белых футболках. К тому времени Ивакин уже ушел из СДЮШОР «Спартака», если быть точнее, то его вынудили уйти. Как и в первый раз — по причине возраста.

Валентин Ивакин вплоть до 72 лет играл за ветеранов, пока позволяло здоровье. Добрый и отзывчивый человек, он всегда шёл навстречу журналистам, часто выступал в роли эксперта, особенно по вратарским вопросам. Валентин Гаврилович Ивакин умер 24 ноября 2010 года, пережив всего на несколько дней своего преемника в спартаковских воротах Владимира Маслаченко.

Сын Валентина Гавриловича Андрей Ивакин тоже стал вратарем. Побывал и в спартаковском дубле, но больших успехов Ивакин-младший в воротах не добился.

Кто был дублёром Ивакина помимо уже упомянутых Микульца и Дидура? В 1958 году ряды «Спартака» пополнил воспитанник крымского футбола Михаил Авербух. За два сезона он сыграл пять матчей, после чего уехал в Черновцы. Попытка заиграть в харьковском «Авангарде» оказалась неудачной. Зато в вильнюсском «Жальгирисе» Михаил Израилевич прижился и защищал ворота литовского клуба на протяжении шести сезонов. Весьма удачно, хотя бывало, что в ворота Авербуха влетало и семь мячей. Что касается дальнейшей судьбы вратаря, то тут имеются разночтения. По одним сведениям Михаил Израилевич обосновался в Вильнюсе, где проживает до сих пор. Но на одном из форумов мне довелось прочитать, что в начале семидесятых Авербух уехал на ПМЖ в Израиль, где защищал ворота одного из тамошних клубов.

Воспитанник клуба Вячеслав Погонин провел два сезона в дубле «Спартака», после чего выступал в Подмосковье – «Знамя Труда», «Торпедо» (Люберцы) с годичной отлучкой на Украину – в винницкий «Локомотив».

Василий Иванов – фигура довольно загадочная в нашем футболе. Уроженец Воронежской области начинал карьеру в столице Грузии. В 1957 году Василия позвали в московское «Торпедо», но там сыграл один матч, допустил кучу ошибок и пропустил четыре мяча. Иванов вернулся в Тбилиси, где три года защищал ворота местных армейцев (были и такие). Вторую попытку покорить Москву Иванов предпринял в 1960 году. Сначала как дублёр Ивакина, а когда Валентин Гаврилович получил травму, то и как основной. «Спартак» в том сезоне занял невысокое для себя седьмое место. Василий Петрович сыграл в 16 встречах, причём большинство из них пришлись на второй этап. И «Спартак» проиграл из этих встреч только одну.

В 1961 году Бесков, работавший с ЦСКА , пригласил Василия, более того, сделал его основным. Потеснить из ворот самого Разинского – это достижение. Но первый сезон Иванова в армейском клубе оказался фактически последним. В 1962 году Василий Петрович числился в заявке ЦСКА , но на поле так и не выходил. А потом следы Василия Иванова теряются. Сведений о его дальнейшей судьбе мало, и они очень противоречивы. Писали, что он работал учителем физкультуры в одной из московских школ.

Уроженец Тбилиси Игорь Фролов оставил яркий след в нашем футболе. Хороший голкипер, поигравший в разных клубах, в том числе в «Спартаке», ЦСКА и «Локомотиве», зять Михаила Иосифовича Якушина мог стать советским легионером, причем в самой Бразилии, но не стал. Зато Игорь Борисович стал одним из первых в Союзе тренером по работе с вратарями. Но главная заслуга Фролова в том, что он нашел в Астрахани Рината Дасаева, помог тому перебраться в московский «Спартак». В то время Игорь Борисович работал со спартаковскими вратарями, и как утверждает сам Дасаев, уроки Фролова помогли Ринату стать одним из сильнейших вратарей в мире.

Путь Игоря Фролова в московский «Спартак» лежал через другой «Спартак» — тамбовский. В 1961 году он прочно стал вторым голкипером, а в следующем сезоне успешно заменил Валентина Ивакина и защищал ворота будущих чемпионов до осени, пока не разрешили играть Маслаченко. Игорь Борисович выдал сухую серию в 576 минут, да и вообще славно потрудился в чемпионском сезоне.

В конце сезона Фролов был призван в армию и отправился в ЦСКА . Там он играл немного – девять матчей за два года. Потом были полтора сезона в Минске, и наконец столичный «Локомотив», где прошла большая часть карьеры Игоря Борисовича. Правда, «железнодорожники» в ту пору играли в первой лиге.

В 1970 году супруга Фролова Наталья Михайловна была направлена работать в Бразилию. Игорь Борисович очень хотел воспользоваться возможностью сыграть на родине Пеле, более того, «Ботафого» был не против того, чтобы заполучить русского вратаря. Но из Москвы пришел категорический запрет. Так Фролову не удалось стать первым в истории советского футбола легионером. В 1971 году «Локомотив» вернулся в высшую лигу, а семья Фроловых в Москву. Игорь Борисович отыграл сезон, но пауза в карьера дала о себе знать.

Из Фролова получился прекрасный тренер по работе с вратарями. Но ему хотелось быть старшим тренером, в 1979 году он покинул «Спартак» и отправился работать с грозненским «Тереком». Впоследствии Игорь Борисович немало работал с клубами второй лиги.

Второе пришествие Бориса Разинского в «Спартак» оказалось недолгим. Сыграв несколько матчей в 1961 году, олимпийский чемпион продолжил свои скитания. Следующим пунктом в биографии Бориса Давидовича стало киевское «Динамо». Подробный рассказ о Разинском вас ждёт в армейской главе.

Валерия Алабужева в «Спартаке» называли Мужик. Габаритный, могучий вратарь – рост под метр девяносто, вес под центнер. Коренной москвич, но начинал карьеру во взрослом футболе на Украине – в черновицком «Авангарде». Оттуда Валерий Фёдоровича пригласили в «Спартак».

Но в «Спартаке» Мужик не заиграл, хотя все четыре матча за основу он отыграл очень прилично. Причина – те же проблемы, что у Жмелькова с Тучкусом. Пришлось уйти. Валерий взял себя в руки. Не сразу, но нашел свою команду – ереванский «Арарат», вместе с которым вернулся в высшую лигу. Но во время предсезонного сбора Алабужев получил тяжелую травму – перелом ключицы. Позировал фотокорреспонденту, прыгнул и неудачно приземлился.

Восстанавливался долго, а когда оправился, то ворота «Арарата» были заняты Алёшей Абрамяном. Валерий Федорович уехал в Махачкалу, где помог местному «Динамо» подняться из числа коллективов физкультуры во вторую лигу советского футбола.