Футбольные 90-е. Любимый чемпионат мира и Удар скорпиона

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сегодня, 18:00

«Соккер.ру» продолжает исследование любимой футбольной эпохи и подсвечивает новые эпизоды, вызывающие эмоциональный отклик.

Чемпионат мира 1998 года

16-й по счету футбольный мундиаль занимает особое место в истории и в сердцах искренних почитателей футбола. Каждый чемпионат мира в его разгар и сразу после завершения неизменно называют «лучшим в истории», не минула чаша сия и ЧМ -2018 в России, но если оглядываться назад, то выбор лучшего турнира очевиден. Кажется, ни один другой мундиаль не влюбил в футбол такое количество людей.

Феномен чемпионата во Франции и в том, что это первый розыгрыш Кубка мира в современном формате с 32-мя участниками, а еще он очень выгодно расположился на витке развития человеческой цивилизации, когда гаджеты, социальные сети и виртуальная реальность еще не насытила наши жизни, но уровень развития технологий был уже достаточно высок, чтобы футбольный форум планетарного масштаба увидели в каждом уголке Земли. Красивая картинка из Франции попала в сотни миллионов телевизоров, футбольная лихорадка охватила весь мир.

Футбольная глобализация еще не успела до основания разъесть стили команд, а игра еще не заключила себя в оковы профессионализма и прилежности, при этом почти везде были звезды — личности сыграли большую роль в успехе ЧМ -1998. И это не только Бразилия с Феноменом Роналдо и другими кудесниками, Хорватия с Шукером или Франция с Зиданом, забившим два мяча в финале. Даже у «маленьких сборных» были свои герои: Сульшер и Флу в Норвегии, Салас и Саморано в Чили, Форчун, Маккарти, Радебе в ЮАР , братья Лаудрупы в Дании, Кану и Джей-Джей Окоча в Нигерии, Чилаверт в Парагвае, Стоичков в Болгарии, Хаджи в Румынии, Вальдеррама в Колумбии и далее, и далее, и далее.

Одни звезды зажигались во Франции, другие угасали. На ЧМ -1998 хорваты преподнесли сенсацию, выиграв «бронзу», Бэкхэм стал изгоем из-за симуляции Симеоне, а Лилиан Тюрам героически вытащил «трехцветных» в финал, забив два гола хорватам в полуфинале, и эти 2 мяча так и остались единственными в долгой международной карьере защитника. Дания отчаянно рубилась с Бразилией, голландцы показывали куражный футбол под руководством Гуса Хиддинка, а проходная вроде бы победа Аргентины над Ямайкой вдохновила музыкантов из Екатеринбурга на создание песни, которая до сих пор является визитной карточкой группы «Чайф».

«Парма»

Сейчас «крестоносцы» выступают в Серии A, и пусть звезд с неба не хватают, это совсем неплохо по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад: «Парма» пережила банкротство, опускалась до Серии D и вообще была на грани исчезновения. Зато в 90-е «Парма» была крутым клубом: занимала призовые места в чемпионате Италии, выигрывала Кубки и Суперкубки на Апеннинах, а также положила в свою коллекцию четыре международных трофея — два Кубка УЕФА , Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА .

Первых международных успехов «Парма» добилась в 1993-м под руководством Невио Скалы, который потом еще работал в «Спартаке». В той команде блистали Лоренцо Минотти, Томас Бролин, Фаустино Асприлья и Джанфранко Дзола, в 1995-м, когда завоевывался первый Кубок УЕФА , к ним присоединились Дино Баджо и Фернандо Коуту.

К 1999-му, когда Кубок УЕФА еще раз покорился «крестоносцам», командой руководил уже Альберто Малезани, а на поле выходили свежеиспеченные чемпионы мира Тюрам и Богоссян, будущий обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, за атаку отвечало чудесное трио Верон — Кьеза — Креспо, а ворота защищал молодой Джанлуиджи Буффон. Что была за банда! Финал против «Марселя», к слову, проходил в «Лужниках» и закончился победой «Пармы» со счетом 3:0.

⚽️Tras la UEFA que alzaron en 1995, los italianos buscaban otro título ante el Marsella en la final de 1999. En Moscú, el Parma volvió a mostrar que era uno de los mejores conjuntos de Europa.



Parma 3-0 OM



⚽️ Hernán Crespo 25'

⚽️ Paolo Vanoli 36'

⚽️ Enrico Chiesa 55' pic.twitter.com/emgxgUoesB — Sphera Sports (@SpheraSports) May 4, 2020

Финал Лиги чемпионов 1999 года

В том же 1999-м был сыгран другой еврокубковый финал, который известен гораздо шире: речь об удивительной победе «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» с голами Шерингема и Сульшера в добавленное время второго тайма. До этого «красные дьяволы» полтора часа проигрывали немцам после раннего гола Марио Баслера, но буквально за полторы минуты и в опасной близости от финального свистка перевернули ход сражения в свою пользу. Во многом благодаря этой удивительной победе в Ферги-тайм шотландский тренер МЮ Алекс Фергюсон в том же году был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари и стал сэром.

Удар скорпиона

Ни для кого не открою Америку, если скажу, что в XXI веке футбол стал более механическим и алгоритмическим, для глубокого эмоционального погружения в игру нам часто не хватает первобытного хаоса и сумасшедших идей. Прекрасным образцом такой сумасшедшей идеи стал трюк, придуманный и реализованный колумбийским вратарем Рене Хигитой в товарищеском матче против сборной Англии на «Уэмбли». Голкипер носил распространенное среди буйных южноамериканцев прозвище «El Loco», поэтому не сказать, что никто не удивился, когда Рене совершил сэйв пятками, но чего-то подобного от Безумного Игги можно было ожидать. 1995-й стал годом Скорпиона в футболе.

Зубодробительные удары Роберто Карлоса

Удары Роберто Карлоса с левой ноги — еще одна незабываемая «фишка» 90-х. Бразильский левый защитник забил под сотню голов в своей карьере, подавляющее большинство — фирменными бронебойными ударами с левой ноги. Ходил слух, что Карлос специально надевает бутсы на два размера меньше, чтобы нога была «каменной», и Роберто позже подтверждал — да, предпочитал тесную обувь. Иногда действительно складывалось впечатление, что бразилец со своей колотушкой бросает вызов законам физики. Когда Роберто Карлос устанавливал мяч перед исполнением штрафного, а потом брал внушительный разбег и начинал изящно семенить, все затаив дыхание ждали чумовой «Биг бада бум»!