В воротах «Спартака». Юноша с горящими глазами

1589096378

сегодня, 10:39

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о спартаковских вратарях. На очереди Алексей Леонтьев, Владимир Чернышёв и Юрий Костиков, защищавшие ворота «красно-белых» в послевоенные годы.

Весной 1940 года «Спартак» остался с одним вратарём — Анатолием Акимовым. Владислава Жмелькова призвали в армию, а Александр Квасников уехал в Минск. Вступать в сезон с одним голкипером, пусть даже с таким сильным, как Акимов, было бы чрезвычайно рискованно. Но ситуацию спас молодой человек, сам приехавший в «Спартак».

Очевидец этого события Николай Старостин описывает:

Очень удивился тренер московского «Спартака» Пётр Герасимович Попов, когда лютым январём к нему домой заявился с фанерным чемоданчиком, в кепочке почти без козырька, чуть выше среднего роста паренёк с ангельским личиком. Он, видите ли, мечтает занять место Жмелькова ...И вот юноша с горящими от волнения глазами у обозначенных на стене ворот. По бокам для бросков уложены маты. В пятнадцати метрах Семёнов, Степанов и Андрей Старостин с их многопудовыми ударами. В действии три мяча, с особой силой и свистом отрывающиеся от деревянного пола. Через пять минут «кронпринц» взмок, но геройски старается парировать каждый удар. Через десять ему предложили передышку – он отказался. Через пятнадцать минут Филиппов остановил бомбёжку. Едва передохнув, парень снова в боевой стойке. Чемпионы хохочут, но в их смехе – нотки уважения...

Этого юношу звали Алексей Леонтьев и прибыл он из Днепропетровска. В школе он учился под фамилией Шерейко, но при достижении совершеннолетия он взял другую. Алексей пришёл не с улицы, а вполне состоявшимся голкипером, поигравшим у себя на родине за местные «Спартак» и «Сталь». Но в 22 года Алексей выглядел намного моложе своих лет, и большинству спартаковцев он казался вчерашним школьником.

Алексей Иванович старался подражать Жмелькову – играть смело, эффектно, красиво, а также полагаться в первую очередь на своё умение. Леонтьев обладал завидной интуицией – мяч частенько приходил ему прямо в руки. Молодой вратарь стал своим в «Спартаке» и завоевал авторитет. До Великой Отечественной войны Алексей Иванович играл нечасто, иногда подменял Акимова. Но в сложные для «Спартака» послевоенные годы Леонтьев был уже первым номером.

Обосновавшись в спартаковских воротах, Алексей Иванович не уступил свое место в воротах даже своему кумиру Жмелькову, когда тот вернулся с войны. «Спартак» не только не рухнул и не затерялся в компании середняков, а, напротив, стал прогрессировать. Два Кубка СССР – 1945 и 1947 годов, бронза 1948 года – всё это было взято во многом благодаря смелой и надёжной игре вратаря. Но Леонтьев завершил карьеру рано — в 31 год. В 1949 году во время встречи с московским «Динамо» спартаковский вратарь получил тяжелейшую травму – перелом грудного позвонка. На протяжении нескольких месяцев Алексей Иванович был прикован к постели. Потом оправился, заново научился ходить. О возвращение на поле и речи не было. Но с футболом Леонтьев не расстался, – он стал спортивным журналистом. Алексей Леонтьев работал в отделе футбола газеты «Советский спорт» без малого сорок лет. На его отчётах выросло не одно поколение болельщиков.

Владимир Игнатьевич Чернышёв увековечил свое имя в истории «Спартака», да и всего отечественного футбола тем, что воспитал Фёдора Черенкова. Однако Чернышёв был не только прекрасным тренером, но и талантливым вратарём. Воспитанник «Локомотива» попал в «Спартак» 18-летним юношей. Опыт работы с Алексеем Леонтьевым и Владиславом Жмельковым, пусть поздним, но всё же Жмельковым, не мог не оказаться полезным. Высоко ценил Владимира и Анатолий Акимов. Позвольте процитировать статью Анатолия Михайловича в журнале «Огонёк» за 1950-й год.

Вратарю «Спартака» Владимиру Чернышёву 23 года. Как и многие другие ребята, в футбол он начал играть у себя во дворе, а первое «боевое крещение» принял, когда ему шёл семнадцатый год. К тому времени Чернышёв закончил ремесленное училище, и работал слесарем на одном из заводов столицы. Товарищи по цеху, выступавшие в составе «Локомотива», предложили Володе «погонять» мяч. В коллективе не хватало молодых спортсменов. Чернышёв согласился. Вечером он явился на стадион. Тренер посмотрел на худощавого высокого парня и сказал: «Становись в ворота». Этого Чернышёв не ожидал. Вратарем он даже у себя во дворе не был, но Володя был не из трусливого десятке и занял место в воротах. Игрался календарный матч «Локомотив» — «Спартак». Чернышев защищал ворота юношеской команды железнодорожников. Он тогда, конечно, и не предполагал, что спустя пять лет будет вратарём команды мастеров «Спартака». Володя Чернышёв в этой памятной для него встрече обнаружил хорошие задатки. Правда, он делал много ошибок, выглядел неуклюжим. Но тренер посла встречи, закончившейся со счетом 2:2, сказал: «Будешь играть и дальше. Только не задирай нос! Придётся много работать». Следующая встреча с футболистами «Трудовых резервов» заставила усомниться Чернышёва в своих способностях. Он пропустил семь мячей. Но его подбодрили. Чернышёв с жаром начал тренироваться. В 1945 году он уже вратарь сборной юношеской команды Москвы, а затем становится членом добровольного общества «Спартак». От матча к матчу Чернышёв улучшал игру. Вдруг его постигло несчастье — он повредил себе ногу. Пришлось лечь в больницу на операцию. Летом прошлого года я часто встречал Чернышёва на подмосковном стадионе «Спартак» в Тарасовке, где он начал вновь тренироваться. Я приглядывался к нему. Манера игры, уменье выбрать место, смелые броски Чернышёва произвели на меня большое впечатление. Это был одаренный спортсмен. Мы начали совместную тренировку. Я стремился передать ему весь свой опыт, все свои знания. В конце сезона Чернышёв занял место вратаря в команде мастеров «Спартака». К сожалению, он не мог проявить всех своих способностей. Все еще давала себя чувствовать поврежденная нога. Тогда мне пришлось слышать немало скептических замечаний по адресу Чернышёва. Многие поклонники «Спартака» были озабочены и терзались одним вопросом: кому же доверить защиту ворот своей любимой команды в будущем сезоне? Чернышёва всерьез не принимали. Но тренеры А. Дангулов и В. Горохов верили в своего молодого вратаря, и не напрасно: вспомните, как самоотверженно оборонял в нынешнем году ворота Владимир Чернышёв. Он находит выход из самых трудных положений и в самые критические моменты принимает правильные решения. У Чернышёва нет эффектных, выигрышных приёмов, к которым, нечего греха таить, любят прибегать некоторые и не столь молодые вратари. Но он делает все, чтобы держать свои ворота на замке. Его игра и приёмы весьма просты, но за этой «простотой» кроется большой труд, подлинное мастерство. И не случайно Чернышёв в матчах первого круга пропустил всего 17 мячей.

Простите за столь большую цитату, но кто мог дать характеристику вратарю лучше великого Анатолия Акимова. «Спартак», не спеша готовил Чернышёва к роли основного голкипера. На протяжении нескольких лет Владимир был вторым-третьим. Со временем он должен был заменить Алексея Леонтьева. Но Чернышеву пришлось стать основным раньше, чем планировалось. Виной тому тяжёлая травма Леонтьева.

Владимир Чернышёв помог «Спартаку» дважды стать чемпионов в 1952 (в первый раз после войны) и в 1953 годах, выиграть Кубок страны в 1950-м. Но свой недюжинный талант Владимир Игнатьевич не использовал, наверное, и на половину. В чем причина? Об этом вспоминает Алексей Александрович Парамонов.

Володя Чернышёв – был замечательным человеком. Добрым отзывчивым. На его помощь всегда было можно рассчитывать. А как здорово он пел народные песни. И вратарем Чернышёв был замечательным. Но был подвержен травмам. Может быть, дали о себе знать условия жизни. Семья Володи была вынуждена жить в полуподвальном помещении на окраине Москвы, и свет почти не проникал в их дом. Владимир нередко получал травмы, и эти травмы в итоге если не сломали, то изрядно подкосили его карьеру.

В 1949 году в команду из расформированных московских «Крыльев Советов» пришёл Юрий Костиков. Также на перспективу. И когда выбыл Леонтьев «красно-белые» остались с 22-летний Чернышёвым и 19-летним Костиковым.

Никита Павлович Симонян рассказывает:

Юра Костиков пришел вместе со мной. Способный вратарь, но молодой, без опыта игр на высоком уровне. Поэтому он изначально приглашался на роль резервного. Но травма Леонтьева и частые травмы Чернышёва приоткрыли Костикову дорогу в основной состав. Оба молодых голкипера находились в равном положении. Оба должны были доказывать свое право быть первым номером. Оба играли до ошибки. И оба ошибались. И если в матчах с несильными соперниками молодые спартаковцы были безупречны, то в матчах с ЦДКА , московским и тбилисским «Динамо» голкиперы заметно волновались. И их волнение иной раз находило отражение на табло. Сделать ставку на кого-нибудь одного в «Спартаке» не решались, а стабильно играть попеременно, как Акимов со Жмельковым, Чернышёв и Костиков не могли. В 1950 году к ним присоединился довольно опытный Владимир Давтян из «Локомотива», но заиграть в «Спартаке» у него не получилось. Абрам Христофорович Дангулов очень рассчитывал на Владика Давтяна, который прекрасно зарекомендовал себя в «Локомотиве». Но заиграть у нас ему не было суждено. На одной из тренировок Давтян неудачно приземлился и сломал ногу. Лечение затянулось, а своих былых качеств этому очень способному вратарю восстановить не удалось. В пятидесятом Давтян уехал в Донбасс.

Но сама попытка поиска вратаря на стороне не могла добавить уверенности молодым спартаковским стражам ворот. В начале пятидесятых «красно-белые» пытались заполучить Леонида Иванова из «Зенита», но переход не состоялся. Вратарь сборной СССР ограничился поездкой со «Спартаком» на товарищеские встречи.

В 1952-м тренерский штаб во главе с Василием Соколовым определился с основным вратарем – Чернышёв. Костиков ушёл в московский «Химик». В последствии Юрий Яковлевич немало поездил по Союзу – Средняя Азия, Кубань, Донбасс. Попытку вернуться в класс А в составе «Шахтёра» успешной не назовешь, но в низших лигах Костиков оставил о себе хорошую память. Еще раньше в Донбасс – «Шахтёр» (Сталино) уехал Давтян, который больше так и не заиграл ни в одном клубе. Дублером Чернышёва стал Владимир Фокин, который остался одним из «сухих» вратарей «Спартака». В трёх матчах – один в чемпионате и два на Кубок он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Но его пребывание в «Спартаке» окажется недолгим, большая часть карьеры Фокина прошла в классе Б.

Чернышёв же сдал свои позиции, как основной вратарь. В 1954 году он оказался только третьим, после Владаса Тучкуса и Михаила Пираева, не сыграв при этом ни одной игры. В 1955 Владимир Игнатьевич, опять таки третий вратарь «красно-белых», сыграл лишь однажды, а в 1956 он и вовсе завершил выступления в 28 лет. Быть может, Владимиру Чернышёву стоило было попробовать себя в другой команде, но нигде, кроме «Спартака» он себя не мыслил. Также как и самый знаменитый из его воспитанников Фёдор Черенков.

Продолжение следует. В следующей серии вас ждёт рассказ о Михаиле Пираеве, способном поймать птицу на лету, и Владасе Тучкусе, не сумевшим реализовать свой огромнейший талант.